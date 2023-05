Der Anfang vom Ende ist eingeläutet

Wenn vor vielen Jahren eine wilde Reiterschar vor Deinem Haus erschien und die grimmigen Männer auf den zottigen Pferden die langen Pfeile auf die Sehnen ihrer Bögen legten, dann wusstest Du, dass es jetzt ernst wird. Von Hans-Jürgen Geese

Wenn viele Jahre später die Erde erzitterte und Panzer in brüllendem Geheul der Motoren ihr Kanonenrohr auf Dein Haus richteten, dann sahst Du entsetzt, im Angesicht des Feindes, Deinem Ende entgegen.

Der Feind heute zeigt sich nicht mehr. Der Feind heute ist bereits in Deinem Haus – und Du hast es gar nicht bemerkt. Nicht nur das, der Feind ist bereits in Deinem Kopf. Und auch das hast Du nicht bemerkt. Du bist noch immer von der Illusion besäuselt, ein freier Mensch zu sein. In Wirklichkeit hast Du Dich bereits ergeben. Du bist ein Sklave.

Die Vereinten Nationen

Am 3. Februar 2015 sagte die Generalsekretärin der Klimakonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC), Karen Christiana Figueres Olsen, auf einer Pressekonferenz in Brüssel folgendes: „Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns die Aufgabe stellen, absichtlich, innerhalb einer definierten Zeitperiode, das Wirtschaftsmodel zu ändern, das seit 150 Jahren regiert hat, seit dem Beginn der industriellen Revolution.“

Frage: Wer hat diesen Menschen das Recht gegeben, so etwas zu tun?

Auf dem UN Gipfel in New York vom 25. bis 27. September 2015 wurde die Agenda für Nachhaltigkeit erarbeitet. Auf der Klimakonferenz vom 30. November bis 12. Dezember 2015 in Paris wurde die Übereinkunft beim Vorgehen hinsichtlich der Bekämpfung des Klimawandels erarbeitet. Auf der Konferenz Habitat III vom 17. bis 20. Oktober 2016 in Quito wurde die Agenda hinsichtlich Städteentwicklung festgelegt, die diktiert, wie Sie und Ihre Kinder in Zukunft leben werden.

Von Leuten, die Sie nicht gewählt haben, die niemand gewählt hat, die aber auserwählt wurden, um das „Schicksal“ der Welt neu zu regeln. Deren Entscheidungen werden jeden Winkel Ihres Daseins beeinflussen. Die Durchsetzung dieser Entscheidungen wird letztendlich für jede Regierung auf Erden zwingend sein.

Die Ziele der Vereinten Nationen klingen edel, und es ist daher zu erwarten, dass wir alle diese Ziele begrüßen. Unter den 17 Zielen finden wir Ziel Nummer 1:

„Die Beendigung der Armut in all ihren Formen überall auf der Welt.“ Sind Sie dagegen? Ziel Nummer 2: „Den Hunger beenden, Nahrungssicherheit und verbesserte Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.“

Sind Sie dagegen? Aber dann müssen Sie mal weiterlesen. Ziel 12: „Nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion sicherstellen.“ Ziel 13: „Dringend handeln, um Klimawandel und seine Konsequenzen zu bekämpfen.“ Das sind allgemeine Aussagen, die geeignet sind, sie als Waffen für alle möglichen Zwecke gegen alle Bürger auf Erden zu verwenden. Sie meinen ich übertreibe?

300x250

Hier die Definition des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: „Mit den Begriffen „Agenda 2030“, „SDGs – Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen“ oder „UN-Nachhaltigkeitsziele“ ist ein Beschluss gemeint, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2015 in New York gefasst hat.

Mittels 17 gemeinsam definierter Ziele soll ein zukunftsgerechtes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem entstehen, in dem Ungleichheiten, Benachteiligungen und irreversible Umweltbelastungen weltweit keinen Platz mehr haben.

Mit dem Beschluss der Agenda 2030 haben sich alle Staaten dazu verpflichtet, Armut und Hunger zu beenden, den dauerhaften Schutz des Planeten durch nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel zu gewährleisten und friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften aufzubauen.“

Die meinen das ernst. Die meinen das wirklich ernst. Sie mögen sich jetzt fragen: Die wollen tatsächlich die Armut beseitigen? Das ist eine törichte Frage. Selbstverständlich werden die nicht die Armut beseitigen oder Hunger beenden. Das sind nur Ausreden, um Sie zu zwingen, nach deren Pfeife zu tanzen. Denn wer wird schon gegen all diese tollen Ziele sein? Diese hehren Ziele sind eine Waffe gegen Ihre Freiheit. Sie werden tun müssen, was die von Ihnen verlangen. 2030!

300x250 boxone

Die Weltgesundheitsorganisation

„zdf heute“ berichtete am 19.05.2022: „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will Konsequenzen aus der Corona-Pandemie ziehen und verhandelt über ein umfangreiches Reformprogramm. Querdenker und Verschwörungsgläubige wittern darin eine neue Weltverschwörung und das Ende der Demokratie.“

Allein schon diese Sprache! Früher war es einmal erlaubt und sogar erwünscht, Kritik üben zu dürfen, einen anderen Standpunkt haben zu dürfen.

Die WHO wird zu 85 % von privaten Organisationen finanziert. Warum finanzieren diese 85 % die WHO? Nun, wahrscheinlich, weil sie sich davon einen finanziellen Vorteil erwarten. Haben Sie diese Leute bei der WHO gewählt? Finden Sie es gut, dass ein Mann wie Bill Gates so einen starken Einfluss auf die WHO hat? Wenn Sie sich einmal das „umfangreiche Reformprogramm“ der WHO ansehen, dann erkennen Sie, dass die WHO damit die totale Kontrolle über die Weltbevölkerung erhält.

Die WHO wird bestimmen, was eine Pandemie ist und welche Maßnahmen in jedem Land durchzusetzen sind. Zwangsmaßnahmen. Natürlich zum Schutz der Allgemeinheit. Der Boss der WHO ist der Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus. Würden Sie diesem Mann Ihre Kinder anvertrauen?

Die Weltregierung

Wenn jemand eine Weltregierung ausrufen würde, dann könnten Sie dafür oder dagegen sein. Wahrscheinlich dagegen. Darum wird keine Weltregierung ausgerufen. Aber eine Art von Weltregierung wird es trotzdem geben. Ohne dass Sie es merken. Die Macht wird derzeit erst einmal gemächlich und unaufgeregt auf viele internationale Organisationen verteilt. Und dann am Ende zusammengeführt.

Merke: Wenn Sie die Weltherrschaft anstreben, Sie ganz allein, dann können Sie unmöglich als einzelner das viele Kleine kontrollieren, aber Sie können das wenige Grosse kontrollieren. Also müssen Sie die vielen kleinen Einheiten in großen Einheiten zusammenfassen. Langsam. Allmählich. Das ist die Grundregel.

Daher gibt es die UNO. Daher gibt es die WHO. Daher gibt es die EU. Daher gibt es die Bundesregierung. Sie könnten mir jetzt sagen, dass Sie aber doch die Bundesregierung gewählt haben. Das ist unmöglich.

Denn wenn Sie die Bundesregierung gewählt hätten, dann gäbe es in Deutschland Demokratie. Die gibt es aber nicht. Die darf es nicht geben. Denn sonst könnten die ja in New York oder Brüssel oder Berlin nicht machen, was die da machen. Was Sie als Demokratie wahrnehmen ist ein System, geschaffen, um wahre Demokratie zu verhindern. Eine Illusion.

Sie haben keinerlei Kontrolle über die UNO, über die WHO, über die EU oder über die Bundesregierung. Null. Die werden machen was die wollen und Sie werden gehorchen. Wie die letzten drei Jahre. Was wollen Sie denn machen? Na? Demonstrieren? Dann demonstrieren Sie mal schön. Viel Spaß.

Das Gesetz als Waffe

Die Beschlüsse all dieser Organisationen werden schlussendlich in Gesetze gegossen. Und das wäre es dann. Sie können sich nicht mehr wehren. Gesetz ist Gesetz. Wenn Sie versuchen, sich zu wehren, kommt die Polizei und Sie verschwinden im Gefängnis. Alles legal. Denn Gesetz ist Gesetz. Um diese Versklavung einzuführen, musste man Heerscharen von Rechtsbrechern ausbilden. Haben Sie sich nie gewundert, dass es so viele Anwälte gibt?

Die Weltmeister in dieser Kunst sind natürlich die Amerikaner. Es gibt über 1,3 Millionen Anwälte in den U.S.A. Die brauchen so viele Rechtsverdreher. Unbedingt. Als Betreiber der Herrschaftsinteressen. Und als Wirtschaftsfaktor. Es ist ein hinterhältiges Spiel, getarnt als Rechtsstaat. Ja, Rechtsstaat. Denn Sie können sich doch einen Anwalt nehmen und für Ihr Recht kämpfen. Theoretisch.

Warum theoretisch? Nun, erst einmal müssen Sie sich einen Anwalt überhaupt leisten können. Donald Trump behauptet, dass er seit seiner glorreichen Entscheidung, in die Politik einzutreten, bis heute über 100 Millionen Dollar für Anwälte ausgegeben hat. Die haben ihn vom ersten Tag an, bis heute, jeden Tag verklagt. Ja, ununterbrochen. Jeden Tag. Um ihn zu vernichten. Und sein Personal.

Als Trump Präsident wurde, haben gewisse Leute das FBI und die CIA auf seine Kandidaten für das Kabinett gehetzt und die unliebsamen Kandidaten ausgesondert. Die haben die einfach angeklagt und dann verklagt. Wenn die etwas finden wollen, mit dem Sie angeklagt werden können, dann finden die das auch. Und wenn nicht, dann klagen die trotzdem, bis Sie pleite sind. Der Sicherheitsberater von Trump, der Dreisternegeneral Michael Flynn, wäre im Gefängnis gelandet, wenn ihn schließlich Trump nicht durch Begnadigung befreit hätte.

Der sogenannte Rechtsstaat kann Sie heutzutage wirtschaftlich in den Ruin treiben, Sie psychisch vernichten oder Ihre Existenz auf Erden zur Hölle machen.

Mit Recht, mit dem Geist von Gerechtigkeit, hat das alles nichts mehr zu tun. Recht ist zur Waffe der Unterdrücker geworden. Sie wollen sich wehren? Viel Glück. Welcher Richter kann es sich heute noch leisten, wenn es darauf ankommt, wenn es wirklich darauf ankommt, noch Recht zu sprechen, Recht im Sinne von Gerechtigkeit, nicht laut Aktenvorgabe? Wie viele waren dazu bereit in den Zeiten von Corona? Die Zahl der Aufrechten ist immer eine Minderheit.

Tucker Carlson

Einer der letzten aufrechten Journalisten in Amerika wurde letzte Woche gefeuert. Tucker Carlson war der unbestrittene Superstar der Nachrichtensendungen in den U.S.A. Warum? Nun, er beharrte auf seiner Unabhängigkeit. Niemand außer Tucker, auf allen Kanälen, sprach wirklich die Wahrheit. Der Mann ist ein Idol für alle freiheitsliebenden Amerikaner. Noch vor kurzem liefen über zwei Tage die Interviews bei ihm mit Donald Trump.

Dann über zwei Tage die Interviews mit Elon Musk. Und dann das Interview mit Robert Kennedy Junior. Tucker sprach offen über den Covidwahnsinn, klärte die Hintergründe zu dem Krieg in der Ukraine auf, verteidigte Julian Assange, sprach offen über die Sprengung der Nordstream Röhren. Dazu sagte Trump in dem Interview folgendes:

„Ich bin ein Patriot und muss vorsichtig sein. Aber ich kann sagen wer es nicht war: Es waren nicht die Russen.“

Lt. Col. Matthew Lohmeier

Warum musste Trump so vorsichtig sein? In einem Interview mit dem Journalisten Glenn Beck erklärte der Militärexperte Lieutenant Colonel Matthew Lohmeier (vor kurzem aus der Armee gefeuert, weil er den Wahnsinn nicht mehr mitmachen wollte) folgendes: Wenn die U.S.A. die Röhren gesprengt haben sollten, dann wäre das nach internationalem Recht ein Kriegsakt gewesen. Amerika hätte Deutschland den Krieg erklärt.

Aber nur der Kongress kann Krieg erklären. Also hätte Biden die Verfassung gebrochen und wäre damit als Präsident erledigt. Außerdem wäre Deutschland berechtigt, Schadensersatz zu fordern.

Lt. Col. Lohmeier war einer der führenden Offiziere der neu gegründeten „Spaceforce“ der U.S.A. Seiner Meinung nach verlief die Sprengung nicht wie Seymour Hersh beschrieb, sondern von einem Flugzeug aus, dessen Route natürlich eine Spur hinterließ, die seine ehemaligen Kollegen ausgemacht hatten.

Sollten Sie Englisch verstehen, empfehle ich Ihnen dieses Video, in dem Lohmeier kühl, sachlich und mit Autorität über die Situation in den U.S.A. spricht. Ein wahrer Patriot, der die Analyse überzeugend präsentiert:

https://www.youtube.com/watch?v=RFFvxllsRSM&t=378s

Bundeskanzler Olaf Scholz

Im Februar 2022 besuchte Olaf Scholz den amerikanischen Präsidenten in Washington und hörte sich an, wie Biden versprach, die deutschen Pipelines zu sprengen, sollte Putin in die Ukraine einmarschieren. Da stand der deutsche Bundeskanzler wie Piefke. Es war einer der schändlichsten Augenblicke in der deutschen Geschichte. Und jetzt, nachdem eingetreten ist, was Biden versprach? Schweigen. Und der Piefke ist immer noch Kanzler. Wie ist das möglich?

Wenn Scholz ein richtiger Mann wäre, dann hätte er zum Beispiel den Journalisten folgendes sagen können, nachdem die Beweise für eine Schuld der Amerikaner immer stärker wurden: „Also hören Sie mal zu. Das ist doch einfach unmöglich.

Aber…, aber nur um Ihnen mal die Absurdität zu beweisen: Hätten es die Amerikaner gemacht, dann wäre das ein Kriegsakt gewesen, ein Kriegsakt unseres Verbündeten, und ich hätte jetzt den Amerikanern den Krieg erklären müssen. Das ist doch völlig verrückt. Das ist doch irre. Sie glauben doch nicht im ernst, dass unsere Freunde, dass die Amerikaner so etwas täten.“

Wenn er so phantasiert hätte, dann hätte die Welt aufgehorcht, dann hätten die Deutschen aufgehorcht, dann hätten die Politiker in Washington aufgehorcht. Und er hätte sich und Deutschland in eine Position der Stärke gebracht.

Aber dazu ist der Mann nicht in der Lage. Dieses Duo Infernale von Scholz und Baerbockchen tut alles, um den Amerikanern zu gefallen. Die werden nicht einen Finger regen, um Deutschland in eine bessere Zukunft zu führen. Sollten Sie sich dieser Illusion hingeben, dann sind Hopfen und Malz fürwahr verloren.

Sie müssen davon ausgehen, dass von Berlin keinerlei Hilfe zu erwarten ist.

Der Dressurakt

Wenn wir „normale Zeiten“ hätten, dann hätten die Medien all diese wahren Verschwörungen längst aufgedeckt. Nein, es wäre gar nicht erst dazu gekommen. Diese Gangster hätten es gar nicht gewagt, ein internationales Rechtssystem einzuführen, das die Souveränität von Staaten aushebelt und ihnen die Macht gibt, im nächsten Notfall die komplette Kontrolle über alle Burger auszuüben, denen total ihren Willen aufzuzwingen. Aber die Medien sind die Handlanger dieser Verbrecher. Die wollen sie nur einlullen, ablenken, verblöden.

Eine weitere Voraussetzung für den garantierten Erfolg der Verschwörung ist, dass die Institutionen des Denkens lahmgelegt oder gar vereinnahmt werden. Ich rede von den Schulen und Universitäten. Es konnte daher gar nicht anders kommen, es musste dahin kommen, dass die Schulen und Universitäten zu Verblödungsanstalten wurden. Denken unerwünscht. Gehorchen gefordert.

Der neue Glaube lautet: „Es gibt 97 Geschlechter. Ein Mann kann eine Frau sein. Es herrscht eine Klimakatastrophe. Der Russe ist an allem Schuld. Biden ist ein Genie.“ Und so weiter. Das ist der neue Glaube. Glaube gehört aber in die Kirche.

Warum also haben die Kirchen nicht aufgeschrien? Haben Sie von den Kirchen gehört? Nein? Nun, die Kirche, die Institution Kirche ist auch Teil von dieser Mafia. Sonst würde Ihnen doch Ihr Pastor jeden Sonntag die Wahrheit um die Ohren hauen.

Er würde Ihnen sagen, dass Jesus Christus ein Revolutionär war, ein Kämpfer für die Armen und Unterdrückten. So ähnlich würde der Herr Pastor reden. Und demnächst im Gefängnis verschwinden. Welcher Pope will das schon?

Es kann gar keine Demokratie heutzutage geben

Hier ein paar simple Wahrheiten, die seit hunderten von Jahren bekannt sind:

Freiheit und Ignoranz sind nicht vereinbar. Daher werden unsere Schulen und Universitäten zu Verblödungsanstalten.

Es kann eine freiheitliche Verfassung nicht mit unmoralischen Menschen geben.

Wenn Gerechtigkeit verloren geht, dann ist nichts in der Verfassung von Bedeutung. Dann ist alles verloren. Selbst die Menschenrechte sind nichts mehr wert.

Eine Demokratie kann nur mit Demokraten existieren. Der Mensch wird jedoch nicht als Demokrat geboren. Er muss zum Demokraten erzogen werden. Das geschieht aber nicht. Und daher haben wir keine Demokratie. Das ist momentan sogar unmöglich. Unsere Art von sogenannter Demokratie wurde geschaffen, um Demokratie zu verhindern. Unsere „Demokratie“ ist ein gigantischer Betrug.

Daher ist es die Aufgabe der Medien, Ihnen eine Illusion von Demokratie vorzuspielen. Das kann nur funktionieren, indem alle Politiker lügen und indem alle Medien lügen. Und indem Sie brav mitspielen in diesem System von Illusionen.

Realität erkennen und akzeptieren

Wenn Sie sich in Ruhe nüchtern die Realität anschauen, dann werden Sie zu Ihrer Überraschung feststellen, dass alle unsere Probleme von Menschenhand geschaffen wurden. Der liebe Gott hat doch nicht beschlossen, die Erde unfruchtbar zu machen, die Preise für Lebensmittel zu erhöhen, Kriege über die Welt zu bringen und die Menschen ihrer Freiheit zu berauben. Das sind alles Taten von Leuten, die Sie angeblich gewählt haben. Sie haben Idioten an die Macht gewählt, die dann Elend über die Welt brachten. Geben Sie es zu.

Die logische gute Nachricht ist, dass, wenn denn diese Probleme wirklich von Menschen geschaffen wurden, dass wir lediglich die richtigen Menschen an die Macht bringen müssen. Besser noch: Dass wir selbst in Zukunft dafür sorgen werden, dass die simplen Grundlagen auf Erden nach den Gesetzen von Logik und Liebe geschaffen werden. Ist das kompliziert? Nein, natürlich nicht.

Sie müssen lediglich ein paar simple Grundlagen der Freiheit verstehen. Sie müssen verstehen, dass Sie nicht beeinflussen können, was die in New York oder Brüssel oder Berlin aushecken und Ihnen aufzwingen. Ist Ihnen das einsichtig?

Hier ist die Zukunft

Wenn dem so ist, dann müssen Sie sich von diesem System der Unterdrückung trennen. Wenn es Ihnen hilft, dann schreiben Sie einen Brief an sich selbst: „Ich mache nicht mehr mit. Ich will kein Sklave sein. Ich bin als freier Mensch geboren.

Ich werde als freier Mensch leben und als freier Mensch sterben.“ Und dann machen Sie da eben nicht mehr mit. Sie ignorieren diesen Laden mit Namen Politik einfach. Und natürlich gehen Sie auch nicht mehr zu diesen komischen Wahlen. Lassen Sie diesen ganzen Mist links liegen. Das ist Vergangenheit.

Was tun? Nehmen wir an, Sie leben in einer Gemeinde von dreitausend Menschen. Sie haben einen Gemeinderat. Es ist von heute an Ihre verdammte Pflicht, dass Sie zu jeder Gemeinderatssitzung gehen. Sie und jeder Burger. Selbst wenn Sie an dem Tag frei nehmen müssen. Sie müssen da hin. Hunderte. Wer nicht in die Bude passt bleibt draußen stehen. Aber von jetzt an werden Sie und alle anderen im Dorfe Demokratie üben (in Städten handeln Sie entsprechend).

Ihre Gemeinde gehört zu einem Kreis. Es gibt eine Kreisversammlung. Zu diesen Kreisversammlungen müssen tausende von Menschen kommen, die in diesem Kreis leben. Tausende. Zehntausende.

Und dann gibt es einen Landtag mit Landtagssitzungen. Zu diesen Landtagssitzungen müssen Hunderttausende kommen. Hunderttausende.

Das ist alles. Wenn Sie das tun wird sich alles andere quasi automatisch ergeben.

Hören Sie auf zu demonstrieren

Sie können am Samstag oder Sonntag in Millionenstärke in Berlin aufmarschieren und demonstrieren. Und dann? Am Montag ist wieder Ruhe. Das Leben geht weiter. Nichts hat sich verändert. Die Politiker scheren sich einen Dreck um diese Demonstrationen. Sie können in Berlin nichts bewegen. Weder in Berlin noch in New York oder in Brüssel. Demonstrationen in New York, Brüssel und Berlin sind reine Zeitverschwendung.

Wenn aber Hunderttausende in dem Landtag und vor dem Landtag in Dresden erscheinen, bei einer Landtagssitzung, ruhig und friedlich und Fragen stellen und mit den Abgeordneten und miteinander reden, dann wird sich etwas ändern.

Und wenn die nächsten Wahlen in der Gemeinde, im Kreis, im Land anstehen, dann werden Sie auf keinen Fall jemanden wählen, der zu einer Partei gehört. Sie wählen nur unabhängige Kandidaten. Und es geht nur um Dinge in Ihrem Lande. Es geht nur um Sachsen, es geht nur um Bayern, es geht nur um Hamburg.

Nein, Sie können nicht beeinflussen, was in New York oder Brüssel oder Berlin geschieht. Aber Sie können beeinflussen, was in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Landkreis und in Ihrem Bundesland geschieht. Soll ich das tausendmal wiederholen? Und noch eines: Es gibt keinen Grund, warum die Sachsen oder die Bayern oder die Badenser sich nicht unabhängig erklären sollten. Wenn die denn wollen. Oder wollen Sie sich lieber von einer Bande von Verrückten in New York oder Brüssel oder Berlin Ihr Leben vorschreiben und damit versauen lassen?

Es gibt in Deutschland keine Demokratie. Wenn Sie Demokratie wollen, dann müssen Sie Demokratie schaffen. Die fällt doch nicht vom Himmel. Wachen Sie auf. Werden Sie frei. Schalten Sie Ihr Hirn ein. Und Ihren Zorn. Machen Sie!

Das Leben auf Erden ist wirklich nicht kompliziert. Nicht, wenn man frei ist.

Nicht, wenn die Wahrheit und die Liebe regieren. Nicht, wenn alte, ehrwürdige Werte wie Integrität und Ehre und Respekt vor der Schöpfung und vor dem Nächsten wieder ihren angestammten Platz in deutschen Landen erhalten.

Das ist die Botschaft an alle Deutschen.