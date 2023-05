Pädo-Netzwerke: Barack Obamas Verbindung zu Pizzagate in neuen Epstein-Dokumenten aufgedeckt (Video)

Barack Obamas geheime Beziehung mit dem berüchtigten Pädophilen Jeffrey Epstein wurde durch eine bombenartige Veröffentlichung einer neuen Fundgrube von Epstein-Dokumenten aufgedeckt – und Mainstream-Medien, darunter Fox News, berichten seit Jahren über den ehemaligen Präsidenten.

Die neue Fundgrube an Dokumenten zeigt, dass der Kreis von Elite-VIPs, die Jahre nach seiner Verurteilung als Pädophiler weiterhin mit Jeffrey Epstein verkehrten, viel größer ist als bisher angenommen.

Die Dokumente beweisen auch, dass der ehemalige Präsident Barack Obama das amerikanische Volk über seine Beziehung zu Epstein belogen hat.

Eine Reihe von hochrangigen Mitarbeitern Obamas traf sich Jahre nach seiner Verurteilung wegen Pädophilie weiterhin regelmäßig mit Jeffrey Epstein, wie aus der Veröffentlichung der Dokumente hervorgeht, die zum ersten Mal Epsteins persönlichen Kalender enthalten.

Im Jahr 2014 hatte der derzeitige CIA-Direktor William Burns drei Treffen mit Jeffrey Epstein, als er Obamas stellvertretender Außenminister war, volle acht Jahre nachdem Epstein wegen Sexualverbrechen an Kindern verurteilt worden war, berichtet das Wall Street Journal.

Burns und Epstein trafen sich zum ersten Mal in Washington, bevor Burns Epstein und sein Stadthaus in Manhattan besuchte, wie aus einer Fundgrube von durchgesickerten Dokumenten hervorgeht, die Epsteins Zeitpläne enthalten, die nicht in Epsteins „Schwarzbuch“ mit Kontakten oder Flugprotokollen enthalten waren.

2014 gab es einfach keine Entschuldigung dafür, sich mehrmals mit dem verurteilten Pädophilen zu treffen.(Ein weiterer Pädo-Skandal mit Verbindung zum Weissen Haus zeigt einmal mehr: Die Welt wird von geisteskranken Pädophilen regiert!)

Aber es kommt noch schlimmer.

Obamas persönliche Anwältin im Weißen Haus, Kathryn Ruemmler, hatte auch Dutzende von geheimen Treffen mit Epstein, von denen keines damals offengelegt oder vom Weißen Haus von Obama erklärt wurde.

Warum musste sich Obamas Anwalt dutzende Male mit dem berüchtigten Pädophilen treffen ? Und warum war das alles ein Geheimnis auf höchster Ebene?

Erinnern Sie sich, als Obama sagte, er würde das transparenteste Weiße Haus in der Geschichte der USA leiten?

Es stellte sich heraus, dass dies nur eine Ablenkung von der Lügensprache von Amerikas größtem Betrug war.

Es gibt einen Grund, warum andere VIP-Eliten bezüglich ihrer Epstein-Verbindungen befragt wurden – sogar Bill Gates wurde über die Kohlen gezogen.(Richter bestätigt, dass Ashley Biden als Kind von Joe Biden „begrapscht und sexuell missbraucht“ wurde)

Die Mainstream-Medien sind vom Deep State angewiesen, nichts über Barack Obamas extrem zwielichtige Hintergrundgeschichte in Frage zu stellen. Sie haben auch den Befehl, keine offensichtlichen Fragen zu seinem Privatleben zu stellen, einschließlich seiner Beziehung zu Jeffrey Epstein.

Das nennt man staatliche Zensur. Aber wir sollten uns nicht wundern. Obama wurde von den Alphabet-Agenturen (CIA, FBI, NSA) und dem Deep State geschützt, lange bevor er zum Präsidenten gewählt wurde.

Tatsache ist, er wurde ausgewählt, nicht gewählt, und alles an ihm und seinem Leben ist eine Lüge.

Absolventen von Obamas Klasse an der Columbia University geben zu, dass sie sich überhaupt nicht an ihn erinnern. Das ist seltsam, wenn man bedenkt, dass Obama angeblich ein Starstudent und Klassenbester war.

Dann ist da noch seine Ehe mit Michelle oder Michael.

Sogar Obamas eigene Familie gibt zu, dass Michelle eigentlich ein Mann ist. (Barack Obamas Familie gibt zu, dass er kein Amerikaner ist und Michelle „nicht das ist, was ER zu sein scheint“ (Video))

Laut Malik Obama ist Michelle eigentlich ein Mann, und sie hat politische Ambitionen, die er unbedingt sprengen will, indem er die Wahrheit über sie enthüllt.

Maliks Behauptungen werden durch offizielle Regierungsdokumente gestützt.

Die ehemalige First Lady Michelle Obama war von 1994 bis 2008 als Mann registriert, laut offiziellen Dokumenten, die von der Illinois State Board of Elections erhalten wurden.

Die offiziellen Dokumente enthüllen auch, dass Obama 2008 offiziell ihr Geschlecht auf weiblich geändert hat, im selben Jahr, in dem ihr Ehemann für die Präsidentschaft kandidierte.

An dieser Stelle müssen wir uns fragen, ist an Amerikas erstem schwarzen Präsidenten irgendetwas echt – oder sind Barack und Michelle Obama die größten Betrüger der Geschichte?

Laut Larry Sinclair, der Obama aus seiner Zeit als Senator des Bundesstaates Illinois kannte, gibt es in Obamas Schrank jede Menge Skelette.

Larry Sinclair sagte, der einzige Grund, warum er sich gemeldet habe, sei, dass der Rest der Menschen in Obamas enger sozialer Gruppe aus dieser Zeit alle unter verdächtigen Umständen gestorben sei.

Obama war 20 Jahre lang Mitglied der Trinity Church von Jeremiah Wright. Wright war 2008 kurzzeitig Gegenstand von Kontroversen, als ABC News enthüllte , dass seine antiamerikanischen Predigten Anweisungen für schwarze Amerikaner enthielten, die Unterzeichnung von God Bless America einzustellen und mit dem Singen von God Damn America zu beginnen.

ABC hätte weiter nachforschen sollen, denn WMR sprach mit mehreren gut platzierten Quellen in Chicagos schwuler Gemeinde sowie mit erfahrenen politischen Quellen in der Stadt, die berichteten, dass Wright im Wesentlichen einen Matchmaking-Service für schwul verheiratete schwarze professionelle Mitglieder der Kirche, darunter Geschäftsleute, Anwälte und Politiker betrieb.

Drei homosexuelle Mitglieder von Obamas Trinity Church starben bequemerweise innerhalb von sechs Wochen, als Obama für das Präsidentenamt kandidierte.

Larry Bland wurde am 17. November 2007 im Hinrichtungsstil ermordet.

Berichten zufolge starb Nate Spencer an verschiedenen exotischen Krankheiten, darunter HIV.

Und Donald Young wurde am 24. Dezember 2007 im Hinrichtungsstil ermordet.

Youngs Mutter sprach über ihren Verdacht, dass ihr Sohn ermordet wurde, um Obamas Ruf zu schützen und seine politische Zukunft als Präsident zu sichern, aber sie wurde schnell vom Establishment zum Schweigen gebracht.

Demokraten und die Mainstream-Medien machten auch Überstunden bei der Schadensbegrenzung, nachdem Obama entlarvt wurde, wie er Artikel auf der Liste der Pädophilen-Codewörter des FBI bestellte.

WikiLeaks-E-Mails enthüllten auch, dass Obama während seiner Präsidentschaft ein Vermögen ausgegeben hat, um sogenannte „Hot Dogs“ für eine private Party ins Weiße Haus zu bestellen.

„Ich denke, Obama hat vor nicht allzu langer Zeit etwa 65.000 Dollar des Steuerzahlergeldes ausgegeben, um Pizza/Hotdogs aus Chicago für eine private Party im Weißen Haus einzufliegen, nehmen wir an, wir benutzen dieselben Kanäle?“ schrieb Stratfor-Mitarbeiter Fred Burton in einer E-Mail, die an WikiLeaks‘ The Global Intelligence Files geleitet wurde .

Was sehr seltsam ist, wenn man bedenkt, dass Essen von außerhalb nicht ins Weiße Haus eingekauft werden darf. Wenn Köche dort kochen, dürfen sie keine vorgefertigten Saucen mitbringen, da alle Zutaten vom Küchenpersonal aus geheimen und sicheren Quellen bezogen werden müssen.

Warum also bestellte Obama persönlich Pizza und Hotdogs und warum so viel?

Laut FBI ist Pizza ein Code für junge Mädchen, Hot Dogs für Jungen.

Wenn die Mainstream-Medien ihren Job nicht machen und über echte Neuigkeiten berichten, dann muss es jemand tun.

Hier bei PRAVAD TV sind wir entschlossen, weiterhin die Verbrechen der Elite aufzudecken und über die wahren Nachrichten zu berichten, die die Mainstream-Medien unterdrücken.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 06.05.2023