Die dunklen Mächte fallen… (Video)

Seit rund 25.000 Jahren kontrollieren dunkle Kräfte durch Beeinflussung des Quantenfelds die Erde. Die Erde steht unter Quarantäne, während Lichtkräfte versuchen, die Pläne der dunklen Mächte zu vereiteln.

Wie erfolgreich sie sind, erläutern Lebensberater und Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser und Peter Denk von Krisenrat.info. Von Frank Schwede

Der absolute Durchbruch im Kampf gegen die Dunkelheit lässt weiter auf sich warten, dennoch zeigt sich Peter Denk von Krisenrat. Info im Gespräch mit Regenbogen-Kreis-Gründer Matthias Langwasser verhalten optimistisch.

Während viele Pläne der Lichtkräfte leider bis heute nicht die erhofften Erfolge gebracht haben, konnte eine Reihe große Vorhaben der dunklen Seite mit Erfolg vereitelt werden.(König Charles und die Agenda der Globalisten: Abdankung noch in 2023? Düstere Vorhersage für seine Zukunft!)

Dazu gehört vor allem die Covid-Pandemie, die von der dunklen Seite dazu genutzt werden sollte, die Menschen zu isolieren und den Planeten in eine technologische Dystopie zu stürzen.

Auch der Versuch, den Dritten Weltkrieg auszulösen, konnte bis heute erfolgreich verhindert werden, obwohl die dunkle Seite weiterhin versucht, in der Ukraine alles versucht, in der Ukraine alles auf eine Karte zu setzen.

Der niederländische NATO-Admiral Rob Bauer, einer der führenden Admiral des Bündnisses, hat gegenüber dem portugiesischen Sender RTP erklärt, dass die NATO bereit sei für einen großen Krieg mit Russland im Herzen Europas. Genauer gesagt sprach Bauer vom Dritten Weltkrieg.

Dass es tatsächlich zu einem großen Krieg kommt, halten selbst viele Experten für unwahrscheinlich, auch wenn Hardliner wie Bauer dagegenhalten und ein Worts-Case-Szenario heraufbeschwören. (Ein Medium sagt, König Charles sei nicht der Antichrist, warnt aber vor dem „666“-Zeichen – Hellseherin entsetzt mit Royals-Prophezeiung)

Trotz der vielen beängstigenden Nachrichten, sowohl in den ÖR-Medienwie auch in den Netzmedien, zeigt sich auch Matthias Langwasser bereits vorsichtig optimistisch und sagt, dass er die „Neue Welt“ zumindest schon fühlen könne.

Peter Denk geht sogar einen Schritt weiter und behauptet, dass sich die dunklen Mächte bereits im freien Fall befinden, auch wenn auf der Weltbühne nicht viel davon zu sehen ist, weil noch immer eine Menge Staub aufgewirbelt wird – und wo viel Staub ist, ist bekanntlich auch viel Dunkelheit.

Denk umschreibt die momentane Situation in einem prägnanten Satz: Die Lage ist hoffnungslos aber nichts ernst. Zwar hätte nach Worten Denks die Politik noch viele dystopische Pläne in der Schublade, dennoch glaubt der Krisenrat-Gründer nicht an eine Umsetzung, weil ein Großteil der Bürger diese Pläne einfach nicht mehr mittragen würde.

Der Irrsinn wird öffentlich

Vor allem die Causa Patrick Graichen hat vielen Bürgern die Augen geöffnet und deutlich gezeigt, dass es der Politik immer nur darum geht, an den entscheidenden Stellen die richtigen Leute zu positionieren, um die Pläne der dunklen Seite erfolgreich umzusetzen.

Doch das scheint immer schlechter zu funktionieren, weil die Absichten der dunklen Seite zunehmend an die Öffentlichkeit gelangen, was auch die ÖR-Medien nicht mehr verhindern können.

Sie haben nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder sie schweigen weiter und machen sich immer unglaubwürdiger, oder sie berichten die Wahrheit, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in der aktuellen Ausgabe in seiner Titelgeschichte „Operation Wärmepumpe“ über den grünen Heizungs-Irrsinn – mit weitreichenden negativen Folgen für das Blatt.

Stante pede wurde das Nachrichtenmagazin von Klimaaktivisten und Energiewende-Fanatiker zum Erzfeind erklärt, weil schließlich nicht sein kann, was nicht sein darf, nämlich, dass ein ÖR-Medium grüne Politik mit Füßen tritt. Zahlreiche Twitter-User bezeichnen den Spiegel sogar als rechtsextrem.

Das zeigt deutlich, dass sich die dunkle Seite im Panikmodus befindet, weil ihr Kartenhaus Risse bekommen hat und vielleicht schon bald einstürzen wird. Peter Denk sagt:

„Die dunkle Seite ist gerade in der totalen Panik, ein sicheres Zeichen ist die immer strengere Zensur des Internets. Desinformation ist ja alles, was nicht dem Mainstream entspricht. (…) In Österreich können Bürger jetzt sogar dafür belangt werden, wenn sie Russia Today lesen und schauen und darüber berichten, nach dem Motto: Ich darf keinen Feindsender hören, wir kennen das aus der Vergangenheit. (…)

Wenn ein Staat etwas mit so einer Vehemenz und Härte verbietet, dann ist das nie eine Lüge, da steckt immer ein Funken Wahrheit drin. (…) Man kennt das gut aus autoritären Systemen: die Seite die Argumente hat, muss unterdrückt werden.“

In Irland ist kürzlich ein Gesetz verabschiedet worden, welches schon den Konsum von Desinformation verbietet. Das zeigt nach Meinung von Peter Denk, wie sehr die dunkle Seite mittlerweile in Panik ist, um einerseits den Fluss der Wahrheit aufzuhalten, andererseits ihre Pläne wie EU-Vermögensregister, Zensur, Bargeldabschaffung und viele andere Pläne, von denen der Bürger noch nichts weiß, voranzutreiben und einzuführen. Denk:

„Um ihre Pläne und Ziele zu verwirklichen, bräuchten sie im Grund genommen zehn Jahre, doch soviel Zeit haben sie nicht mehr und hinzu kommt, dass an den entscheidenden Stellen ziemlich unfähige Leute sitzen, dass heißt, diese Projekte ziehen sich ewig in die Länge – da habe ich wirklich großes Vertrauen in die Unfähigkeit der Leute, die das durchsetzen wollen.“(Prophezeiung von Nostradamus: Bekommt England einen mysteriösen neuen König?)

Zeitnot und Panik sind dominierend

Matthias Langwasser weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die dunkle und die lichte Seite an einer Agenda arbeiten, nämlich die Politmarionetten so dermaßen abstruse Entscheidungen treffen zu lassen, dass sie am Ende gestürzt werden.

Das Ziel der dunklen Seite ist, eine „Eine-Weltregierung“ zu errichten, die Lichtkräfte planen mit dieser Strategie das alte System zu stürzen.

Für Peter Denk ist das auf jeden Fall ein positives Zeichen, weil mithilfe der unfähigen Politik sehr viele Themen sehr schnell verbrannt werden, wie das aktuelle mit dem Klimawandel geschieht. Peter Denk:

„In den USA glaubt schon eine Mehrheit nicht mehr an den menschengemachten Klimawandel. Weil diese unfähigen Leute das Thema komplett verbrennen. Wenn das erfolgreich sein soll, müsste das ganz anders aufgezogen werden – doch die Zeit haben die einfach nicht mehr. Ich glaube, die Panik und die Zeitnot dieser Leute kann man gerade sehr gut erkennen.“

Peter Denk ist sich deshalb sicher, dass die westlichen Regierungen in absehbarer Zeit fallen werden, wobei Frankreich aktuell am weitesten ist. Mit Blick über den großen Teich sind in den USA bereits rund siebzig Prozent der Amerikaner gegen eine zweite Amtszeit von Joe Biden, dennoch wird Biden von den Demokraten zu einer zweiten Amtszeit ermutigt. Peter Denk:

„Natürlich sind die Leute noch recht träge, der ganz große Aufstand lässt noch immer auf sich warten. Dennoch ist man in den USA ein ganzes Stückchen weiter. Es kommt zwar immer mehr raus, aber es ist schon teilweise erschreckend, wie ignorant die Menschen noch immer sind.“

Mittlerweile geben sogar die Konzernmedien zu, dass an der Behauptung, dass Russland 2016 die Präsidentschaftswahlen gestohlen habe, absolut nichts dran ist, dafür hat sich bei der letzten Präsidentschaftswahl der Tiefe Staat eingemischt und den Republikanern Stimmen gestohlen, um ihren Kandidaten Joe Biden an die Macht zu bringen.

Auch wenn in den ÖR-Medien in den USA die Wahrheit zunehmend öffentlich wird, lässt der ganz große Knalleffekt noch auf sich warten, während in Deutschland jene Bürger, die sich von der Regierungspolitik abwenden und sich Parteien wie die AfD oder der Bremer Partei „Bürger in Wut“ zuwenden, von der Tagesschau verspottet und als überforderte Wähler bezeichnet werden.

Dennoch zeigt sich Peter Denk optimistisch, dass sich die Dinge in Zukunft weiter in die richtige Richtung entwickeln werden, auch wenn es in vielen Ländern in den kommenden Monaten heftig rumpeln könnte, glaubt Denk, dass der deutschsprachige Raum unter besonderem Schutz steht, weil offenbar zur Sonnenfinsternis vor ein paar Wochen große Dinge geplant waren, die von höherer Stelle rechtzeitig verhindert wurden. Denk sagt:

„Es gibt Dinge, die man gerne machen würde, die aber offensichtlich verhindert werden – auch mit Blick auf die Ukraine. Ich bin mir sicher, dass war alles ganz anders geplant von der dunklen Seite. Das ist gewaltig in die Hose gegangen. Ich glaube, da waren viele False Flag-Operationen geplant, die alle verhindert wurden.

Und damit ist die Ukraine-Agenda in sich zusammengebrochen. Ich bin mir relativ sicher, man hätte geplant, auch hier die Bevölkerung sturmreif zu schießen, mit einer langen Kälte, plus Gasmangel, plus Stromabschaltung. Das ist alles nicht passiert.“

Die USA kurz vor dem Kollaps?

Peter Denk erwähnt in diesem Zusammenhang einen Klartraum von einem hellsichtigen Medium, das ein schweres Erdbeben im Raum Istanbul sah. Auch in den Massenmedien wurde berichtet, dass da möglicherweise etwas kommen könnte.

Aber die Frau hat gesehen, dass es sich um einen Terrorakt handelt – also ein künstlich ausgelöstes Beben. Sie sah unter anderem, wie man die Brücke vom Bosporus sprengt, was den Zugang zum Schwarzen Meer verhindert. Peter Denk:

„Wenn der Traum der Frau wahr wird, wäre die Hälfte von Istanbul weg. Das wäre dann schon sehr heftig. Aber es wäre typisch für die USA, solche Aktionen zu tun. Sie zeigen, dass eine super Panik dahintersteckt.“

Egon Fischer, ein Medium der geistigen Welt, hat mittlerweile die Information bekommen, dass die USA überzogen hat, was dazu führen wird, dass sie bald sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden werden.

Zum 1. Juni droht den USA die Zahlungsunfähigkeit, weil es keine Einigung im US-Schuldenstreit gibt. Die Situation ist festgefahren, weil den Demokraten die Zustimmung der Republikaner für die Aufnahme weiterer Schulden fehlt. Es dürfte spannend bleiben.

Auch Peter Denk sieht, dass die Lage zunehmend dynamischer wird, dennoch plädiert er, sich keine Angst machen zu lassen. In diesem Jahr werden laut seiner Einschätzung weder der Euro noch der Dollar zusammenbrechen. Denk:

„Was in diesem Jahr passiert, wird noch sehr wenige Auswirkungen auf unser Leben haben. Es wird so geschehen, dass die Menschheit möglichst wenig Schaden nimmt.“

Den Auflösungsprozess sieht Denk um das Jahr 2025. Ab 2027 könnte dann laut Egon Fischer die Weltentrennung stattfinden. Die schöne neue Welt auf der einen Seite, die dystopische auf der anderen. Laut Egon Fischer hat aktuell jeder noch die Möglichkeit sich für eine dieser Welten zu entscheiden.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 25.05.2023