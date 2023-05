Tina Turner: Mord nach Zahlen im Alter von „83“ Jahren (Video)

Nach Angaben ihres Managers starb Turner an diesem Mittwoch in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich, Schweiz, nach „langer Krankheit“, was normalerweise bedeutet, dass ihr Todesdatum lange im Voraus geplant war. Von Joachim Bartoll

Sie war 83 , die Mordnummer.

Mord = 83In den Schlagzeilen wird sie häufig als „legendäre Sängerin“ und „belastbare Sängerin“ bezeichnet. Wie Sie wissen, wird die Musikindustrie vom Orden der Illuminaten kontrolliert, und wenn Sie eine Berühmtheit sind, werden Ihr Tod oder Ihre Pensionierung immer als Opferritual vollzogen.

Legendärer Sänger = 83

Orden der Illuminaten = 83

Belastbarer Sänger = 83

Opferritual = 83

Tina Turner war somit in ihrem 84. Lebensjahr tot und CNN und andere Mediensender sind sehr daran interessiert, ihr Comeback im Jahr 1984 zu erwähnen.

Sie starb ebenfalls am 24. Mai, dem 144. Tag des Jahres. 144 und 84 sind sehr jesuitische Zahlen und werden uns deutlich ins Gesicht geworfen. Natürlich starb ihr Ex-Mann Ike Turner am 12.12., also 12×12, also 144 .

Um an dieser Jesuiten-Anerkennung teilzuhaben, nannten einige Nachrichtenagenturen, wie die NY Times, Tina eine „magnetische Sängerin“, was natürlich 144 beträgt . (Die okkulte Musikindustrie: Die Grammys 2023, Gastgeber des satanischen Rituals von Sam Smith (Videos))

Jesuitenorden = 144

Magnetischer Sänger = 144

Freimaurerei = 144

Auch im Jahr 1984 feierte sie ihr Comeback und war in ihrem 84. Lebensjahr. Sie nannten sie eine „belastbare Sängerin“ und die „Königin des Rock’n’Roll“.

Jesuit = 84

Der Jesuitenorden = 84

Belastbarer Sänger = 84

Königin des Rock ’n‘ Roll = 84

Freimaurerei = 84

Natürlich wird sie von allen Nachrichtenagenturen und Medienkanälen als „Königin des Rock ’n‘ Roll“ bezeichnet, was einfach ein Synonym für den Jesuitenorden ist.

Queen of Rock ’n‘ Roll = 201, 84, 78

Der Jesuitenorden = 201, 84, 78

Am 8. Dezember 2022 starb Tina Turners Sohn Ronnie Turner im Alter von 62 Jahren . Ronnie wurde nach dem Jesuitenorden benannt, mit nahezu perfekter zahlenmäßiger Übereinstimmung, insbesondere mit den 72ern . (Trailer: Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche (Video))

Natürlich starb Tina am 24. Mai, einem Tag mit 72- Tage-Numerologie, was perfekt zum Tod ihres Sohnes passt.

24.05.2023 = 5 + 24 + 20 + 23 = 72

Ronnie Turner = 153, 72 , 72 , 138, 57, 918

Jesuitenorden = 153, 72 , 72 , 138, 57, 918

Und wiederum wird 72 im Drehbuch von den Medien verwendet, die sie als „magnetische Sängerin“ und „Königin des Rock ’n‘ Roll“ bezeichneten. Und der „magnetische Sänger“ starb im Alter von 83 Jahren, die Zahl steht stellvertretend für den Film „Mord in Zahlen“.

Magnetic Singer = 72

Murder by Numbers = 72

Queen of Rock ’n‘ Roll = 72, 72

Und denken Sie daran, dass dies zwar eine Hommage an den Jesuitenorden ist, alle diese Rituale jedoch von Freimaurern durchgeführt werden und innerhalb der Freimaurerei üblicherweise die Illuminati-Chiffren verwendet werden, wenn sie mit Gematria kodieren – und daher wird 72 noch relevanter, da Tina im Alter von 83 Jahren starb, die Zahl „Mord“ beträgt in beiden Chiffren die Zahl der Illuminati 72 .

Mord = 72, 72

Orden = 322 = 72 (Skull and Bones-Freimaurerei)

Freimaurer = 72

Tina Turner wurde am 26. November 1939 geboren und starb am 24. Mai, genau 179 Tage nach ihrem letzten Geburtstag, was wiederum zum Jesuitenorden, auch bekannt als Gesellschaft Jesu oder „Societas Iesu“, passt.

Societas Iesu = 179 (Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden)

Natürlich ist 179 die 41. Primzahl, eine Zahl, die mit den Tempelrittern in Verbindung gebracht wird, die im Geheimen die Venus verehrten, was sich in einen geheimen Orden namens „Venuskult“ als Teil der modernen Freimaurerei verwandelte, der Frauen als Mitglieder akzeptierte. 41 repräsentiert auch die Skull and Bones-Freimaurerei sowie die Jesuiten.

Alle Geheimbefehle sind so benannt, dass sie einige wichtige Nummern gemeinsam haben.

Venuskult = 41

Totenkopf und Knochen = 41

Totenkopf und Knochen = 41, 41

Jesuiten = 41, 41

Das bedeutet auch, dass sie 187 Tage vor ihrem nächsten Geburtstag starb , was wiederum eine Hommage an die Jesuiten und Freimaurer ist.

Gesellschaft Jesu = 187 (auch bekannt als der Jesuitenorden)

Bruderschaft des Todes = 187 (auch bekannt als Orden 322, Freimaurerei mit Schädel und Knochen)

Wenn wir das Enddatum außer Acht lassen, starb sie 186 Tage vor ihrem nächsten Geburtstag. Viele Nachrichtenagenturen verwenden in ihren Schlagzeilen und Einleitungen den Satz „Tina Turner im Alter von 83 Jahren tot“.

Tina Turner tot bei 83 = 186

Quadrat und Zirkel = 186 (das Symbol der Freimaurer)

Mord nach Zahlen = 186

Natürlich sind 186 Tage dasselbe wie 6 Monate und 2 Tage, also 62 . Denken Sie daran, dass Tinas Sohn Ronnie im Alter von 62 Jahren starb , der Zahl der Opfer und des Ruhestands. Und noch einmal eine Hommage an die Freimaurer.

Ruhestand = 62, 62

Opfer = 62, 62

Freimaurer = 62

Und wieder starb sie im Alter von 83 Jahren, was buchstabiert als „ dreiundachtzig “ 67 ist , die Opferzahl, genau wie Tina Turner.

Dreiundachtzig = 67

Menschenopfer = 67

Blutopfer = 67

Tina Turner = 67, 67

Dreiundachtzig = 67

Tod durch Zahlen = 67

Freimaurerei = 67

Orden 322 = 67 (wieder Schädel- und Knochen-Freimaurerei)

„Dreiundachtzig“ ergibt ebenfalls 130 , eine weitere perfekte Übereinstimmung für das Ritual.

Dreiundachtzig = 130

Menschenopfer = 130

Schädel und Knochen = 130 (wieder)

Tina Turner = 130

Auch ihr Vorname „Tina“ hat eine sehr schicksalhafte Gematrie.

Tina = 44, 64, 17, 28, 17, 28, 184, 204, 384, 264

Kill = 44, 64, 17, 28, 17, 28, 184, 204, 384, 264

Hinter diesem Ritual und ihrem Ruhestand steckt noch so viel mehr. Aus Zeitgründen ist dies jedoch alles, wofür ich Zeit habe.

Weitere Informationen finden Sie im Video von Joseph Acquaviva unten.

