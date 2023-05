Die Ratten verlassen Joe Bidens Schiff, während sich die finanzielle Implosion der USA beschleunigt

Bevor wir beginnen, möchten wir die Leser vor einer Piratenseite auf Telegram warnen, die unser Material stiehlt.

Sie geben auch vor, ich zu sein, um betrügerische Kryptowährung zu verkaufen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Wir wissen es zu schätzen, dass Telegram eine Quelle der Informationsfreiheit im Zeitalter der starken Internetzensur ist.

Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen Pressefreiheit und Identitätsdiebstahl und Betrug.

Dies ist nicht auf mich beschränkt, sondern weit verbreitet. Deshalb fordern wir Pavel und Nikolai Durov, die Macher von Telegram, auf, ihre Aktivitäten SOFORT einzustellen und zu unterlassen.

Dies ist die einzige Warnung, die Sie erhalten werden.

Das nächste Mal werden Spezialeinheiten mitten in der Nacht vor Ihrer Tür stehen.(Der Tiefe Staat in den USA und Russland wird wahrscheinlich im Juni durch einen schwarzen Schwan gestürzt)

Nachdem das nun geklärt ist, wollen wir uns ansehen, was in der Welt passiert. Dort ist die größte Geschichte nach wie vor die anhaltende Implosion der gefälschten Joe-Biden-Regierung.

Dies hat den Punkt erreicht, an dem Hillary Clinton Rockefeller gezwungen war, eine Warnung in der khazarischen Mafia-Propaganda New York Times zu schreiben, dass ein Zusammenbruch des Finanzsystems unmittelbar bevorstehe.

Erinnern Sie sich noch daran, als Killary ihren Freund George Soros vorstellte und er sein Interesse erwähnte, sich in die US-Wahlen einzumischen? Das Internet weiß es sicher nicht.

Warum eigentlich?

Weil es zum größten Teil aus dem Internet gelöscht wurde. Hier ist eine Kopie der Datei, die vor Jahren archiviert wurde.

Es handelt sich nicht um einen Zusammenbruch des Finanzsystems, sondern um das Ende der babylonischen Schuldknechtschaft.

Das sichtbarste Zeichen dafür war der De-facto-Konkurs der First Republic Bank. Sie wurde am vergangenen Wochenende von der FDIC unter Kontrolle genommen, nachdem die Einleger allein im Monat März 100 Milliarden Dollar oder über 60 % ihrer Einlagen abgezogen hatten.

Dies ist Teil einer allgemeinen Revolte des amerikanischen Volkes gegen das kriminelle und betrügerische Bankensystem, das im letzten Monat genug Geld aus dem System gezogen hat (mindestens 1,5 Billionen Dollar), um alle Banken in den Bankrott zu treiben, nicht nur die First Republic. Die FDIC hat ihre Kriegskasse bereits aufgebraucht, so dass alle Ankündigungen von „Rettungsaktionen“ oder Käufen durch JP Morgan Lügen und Betrug sein werden.

Die Rockefeller-geführte UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION hat die Steuerrückerstattungen der Menschen gestohlen und sich damit genug Geld verschafft, um bis Juli durchzuhalten, aber die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Die Ankündigung von Susan Rice, das falsche Regime zu verlassen, bedeutet, dass sich die kommunistische Fraktion um Barack Obama von den Rockefellers getrennt hat. Insgesamt sind nun über 47% von Bidens „A-Team“ zurückgetreten.

https://www.brookings.edu/research/tracking-turnover-in-the-biden-administration/

Das ist der Grund, warum sie sich zurückziehen:

Die Untersuchung der Verbrechen der Familie Biden hat nun ergeben, dass mindestens 9 Mitglieder der Familie in die Geldwäscherei der Familie verwickelt waren. Mindestens 9 Mitglieder der Biden-Familie verkauften weltweit Zugang für Profit. Sie sind die Definition einer Verbrecherfamilie.

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/how-could-we-not-impeach-biden-gop-rep-tim-burchett-says-joe-bidens-impeachment-is-likely-corruption-involves-prostitution-rings/

Hier geht es nicht nur um Bestechungsgelder für Einflussnahme, sondern auch um Kinderhandel mit dem Ziel, sie in sexuelle Sklaverei zu verkaufen und zu foltern.

https://www.foxnews.com/politics/whistleblower-tell-house-us-govt-middleman-multi-billion-dollar-migrant-child-trafficking-op

Auch innerhalb der Propagandamedien der Konzerne findet eine Revolte statt. Die Entlassung von Tucker Carlson durch Rupert Murdoch ist ein typisches Beispiel dafür. In der Vergangenheit bedeutete es für die meisten Mediensklaven Armut und das Ende ihrer Karrieren, wenn sie von den Medienkonzernen entlassen und auf eine schwarze Liste gesetzt wurden. Carlson spielte mit diesen Kommentaren, die er nach seiner Entlassung abgab, darauf an:

„Wenn Sie mir gesagt hätten… das Justizministerium hätte sie [anständige Amerikaner] angeklagt, weil sie die… die Biden-Regierung kritisiert haben… und sie wegen Verbrechen angeklagt, für die ihnen jeweils 10 Jahre Gefängnis drohen, wenn Sie mir gesagt hätten, dass das hier passieren könnte, hätte ich Sie ausgelacht. Und Sie… Sie sehen, wie Leute, die Sie kennen, zu Quislingen werden… die Dinge sagen, die sie nicht glauben, weil sie ihren Job behalten wollen.“

https://www.dailysignal.com/2023/04/24/include-country-your-prayers-tucker-carlson-reminds-heritage-foundation-50th-anniversary-gala/?

Aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes haben die Medienhuren der Konzerne die offensichtlichen Lügen mitgemacht. Dank der NSA und des Internets können echte Journalisten jetzt jedoch Geld verdienen und die Wahrheit ohne die Medienkonzerne herausbringen. Das ist es, was mit Carlson passiert ist, der plötzlich ein viel größeres Publikum hatte, als er es jemals bei Murdoch hatte. Deshalb war Fox gezwungen zu sagen, dass Tucker Carlson immer noch für sie arbeitet. Es ist offensichtlich, dass sie versuchen, ihn dazu zu bringen, eine riesige Bestechung zu akzeptieren, um eine „Geheimhaltungsvereinbarung“ zu unterzeichnen.

Selbst wenn Tucker das Bestechungsgeld annimmt und den Drohungen nachgibt, die gegen ihn ausgesprochen werden, ist es zu spät. Schauen Sie sich das Video unten an, in dem die Chefs der New York Times, der Washington Post und anderer Propaganda-Nachrichtenagenturen auf Schläger zurückgreifen, um die Beantwortung einer legitimen und wichtigen Frage zu vermeiden. So sieht das Ende des Regimes aus.

Auch der Rest der Welt behandelt den falschen Biden und seine Gruppe wie Ausgestoßene. Es ist so weit gekommen, dass der US-Konzern die Präsidenten von Mexiko und der Türkei, zwei ehemalige enge Verbündete, ermorden musste, um die Kontrolle zu behalten.

Sowohl der türkische Präsident Recep Erdogan als auch der mexikanische Präsident Lopeza Obrador verschwanden letzte Woche plötzlich aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit („positiv getestet auf COVID-19“), nachdem sie die US-Regierung kritisiert hatten.

Unsere Quellen bei der CIA sagen, sie seien mit Energiewaffen getötet worden. Die Situation hat jedoch einen Punkt erreicht, an dem die Abneigung gegen das US-Regime so weit verbreitet ist, dass die Ermordung eines führenden Politikers und seine Ersetzung durch einen Sklaven nicht mehr funktioniert.

Sowohl Erdogan als auch Obrador haben sich durch den Aufruhr verjüngt. Sollten diese Ersatzleute jedoch anfangen, US-Propaganda zu lesen, werden sie sofort entfernt, warnen türkische und mexikanische Quellen.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sprach für viele, als er sagte, das „amerikanische Imperium“ verliere seinen Ruf. „Die Europäer sind Washingtons Mörder in Afrika. Deshalb hassen die Afrikaner sie. Letztendlich ist es die ganze Welt, die Amerika hasst“.

https://www.voltairenet.org/article219222.html

Mexikanische Kartellquellen sagen, dass die Ausrede, die die Amerikaner für die Ermordung ihres Präsidenten benutzt haben, falsch ist, weil Fentanyl aus China kommt und alles, was die Amerikaner tun müssen, um Todesfälle zu verhindern, die Legalisierung und Regulierung von Fentanyl ist. Sie versprechen, Obrador zu rächen, indem sie die Leute hinter „Biden“ ins Visier nehmen. Dies ist eine reale Bedrohung, denn „20 Millionen oder mehr Mexikaner leben in den USA, vor allem im Südwesten. Ob Sie es glauben oder nicht, viele von ihnen sprechen von einer Reconquista“.

https://internationalman.com/articles/doug-casey-on-the-us-government-declaring-war-on-mexican-drug-cartels/

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge haben sich über 85 % der Menschen und Nationen der Welt gegen die auf Regeln basierende Weltordnung“ der Rockefellers aufgelehnt. Wie wir in früheren Berichten erwähnt haben, hat auch Europa de facto bereits revoltiert.

Jetzt sieht es so aus, als ob die letzten echten Rockefeller-Sklavenstaaten Korea, Japan und Taiwan sind. Dies wird sich bald ändern. Letzte Woche traf sich ein Vertreter der White Dragon Society mit einem Vertreter Nordkoreas und des japanischen Untergrunds, um die Zukunft der Region zu besprechen.

Die Nordkoreaner erklärten, dass das japanische Militär im Begriff sei eine umfassende Revolte gegen das Sklavenregime von Premierminister Fumio Kishida anzetteln.

Japan sollte die Lehren aus der Vergangenheit ziehen, aus der „unvernünftigen und grausamen wirtschaftlichen Unterdrückung“ durch die USA in den späten 1980er Jahren, sagte der chinesische Botschafter in Japan, Wu Jianghao, letzte Woche gegenüber der japanischen Presse, und rief damit den Chor an. Unter der militärischen und intellektuellen Führung Japans bestehe Einigkeit darüber, dass der auf Impfungen drängende Kishida und seine gesamte Regierung abgesetzt werden sollten, erklärte die Quelle.

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3218864/chinese-envoy-warns-japan-taiwan-red-line-links-japanese-mans-detention-spying?module=lead_hero_story&pgtype=homepage

Die Nordkoreaner erklärten außerdem, sie verfügten jetzt über mehr als 100 Atomwaffen, die von „klein bis sehr groß“ reichen. Sie sagten, sie würden ihre Bevölkerung in unterirdische Bunker sperren oder sie auf dem Lande verstreuen. Mit diesen Waffen würden sie dann New York, Silicon Valley und Genf angreifen, um die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel zu erzwingen. Die WDS erklärten, sie würden sich durchsetzen, weil das US-Militär nicht bereit wäre, New York und den Großraum Los Angeles gegen Pjöngjang einzutauschen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die USA ihre Bevölkerung nicht in unterirdische Bunker stecken können.

Die WDS forderte die Nordkoreaner jedoch auf, noch einige Monate bis zum Zusammenbruch des US-Konzerns zu warten, da die Situation dann friedlich gelöst werden könne. Dies würde einen Regimewechsel in Japan und die friedliche Wiedervereinigung Taiwans mit China einschließen.

Diese Spannungen in Ostasien wurden durch die Äußerungen des falschen, maskierten Biden über Nordkorea in der Öffentlichkeit sichtbar. (Beachten Sie das gefälschte Präsidentensiegel an der Vorderseite des Podiums).

https://twitter.com/disclosetv/status/1651288509171261440/mediaViewer?currentTweet=1651288509171261440¤tTweetUser=disclosetv

Der nordkoreanische De-facto-Führer Kim Yo-jong wies diese nordkoreanische „Ende des Regimes“-Bemerkung des falschen Biden als „unsinnige Bemerkung einer Person im besten Alter zurück, die überhaupt nicht in der Lage ist, die Verantwortung für die Sicherheit und die Zukunft der USA zu übernehmen, eines alten Mannes ohne Zukunft, da es für ihn zu viel ist, die verbleibenden zwei Jahre seiner Amtszeit abzusitzen“.

https://tass.com/world/1611447

Neben dem finanziellen Zusammenbruch zieht sich ein juristisches Netz über „Biden“ und die gesamte Führung der khazarischen Mafia zusammen.

Wie Erzbischof Carlo Vigano in einem Brief an Präsident Donald Trump schrieb:

Die bereits laufenden Ermittlungen werden die wahre Verantwortung derjenigen aufdecken, die den COVID-Notstand nicht nur im Bereich der Gesundheitsfürsorge, sondern auch in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien verwaltet haben.

Wir werden wahrscheinlich herausfinden, dass es in dieser kolossalen Operation des Social Engineering Menschen gibt, die über das Schicksal der Menschheit entschieden haben und sich das Recht anmaßen, gegen den Willen der Bürger und ihrer Vertreter in den Regierungen der Nationen zu handeln,

https://www.scribd.com/document/464668591/Archbishop-Vigano-Letter-to-Donald-Trump-2020-06-07#

Auch in den USA setzen die Brunson-Brüder ihren juristischen Angriff auf den korrupten Obersten Gerichtshof fort, indem sie gegen drei ihrer Richter Anklage erheben. Dies hat sie dazu gezwungen, Anwälte zu engagieren, die argumentieren, dass sie einfach zu wichtig sind, um verklagt zu werden, dass sie gegen solche Dinge immun sein sollten und dass sie (in vielen Worten) über dem Gesetz stehen.“ Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber sie mahlen zu Staub, bald werden diese Richter ins Gefängnis wandern.

Die Gerechtigkeit wird nicht nur in den USA, sondern auch in Australien, Kanada und dem Vereinigten Königreich Einzug halten.

Wie der australische Senator Malcolm Roberts sagt:

„Wir wissen, und wir wussten, dass das alles Blödsinn war und wir reingelegt wurden. Aber wir werden Sie zur Strecke bringen und Sie zur Rechenschaft ziehen, wir werden Ihre globale Agenda aufdecken.“

Es ist so ziemlich die gleiche Geschichte wie mit Castrudeau in Kanada. Mehrere Untersuchungen konzentrieren sich auf diesen kriminellen Verräter. Die Menschen in Taiwan zum Beispiel haben darauf hingewiesen, dass Castrudeau von China für Zugang und wer weiß was sonst noch bezahlt wurde. Das folgende Video erzählt die Geschichte. Achten Sie darauf, die Untertitel zu lesen.

Video schon gelöscht

Hier zum download:

https://www.mediafire.com/download/y1e76m5rxv4ev2x

https://www.infosys.com/industries/financial-services/insights/world-economic-forum-2022.html/

Castrudeau wird auch immer wieder mit Alexander Soros gesichtet. Sehen Sie sich auch das Foto von Soros‘ Freund an.

PHOTO: George Soros son with Justin Trudeau in New York (Credits: The Pleb Reporter) pic.twitter.com/yTPI4wqY8a — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 29, 2023

Da diese Informationen vom kanadischen Geheimdienst übermittelt wurden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das kanadische Militär tätig wird.

In einem verzweifelten Kampf, um die Kontrolle zu behalten, hat die Castrudeau-Regierung (die durch Soros-Wahlbetrug an die Macht gekommen ist) ein staatliches Internetzensurgesetz verabschiedet, aber das wird ihr nicht helfen, wie diese Nachricht zeigt:

Der Leiter der BBC ist zurückgetreten, weil er es versäumt hat, einen angeblichen finanziellen Gefallen offenzulegen, den er vor zwei Jahren dem damaligen Premierminister Boris Johnson – dem Mann, der ihn ernannt hat – getan hat.

https://www.npr.org/2023/04/28/1172695622/bbc-chair-quits-over-links-to-loans-for-boris-johnson-the-man-who-appointed-him

Im Vereinigten Königreich werden mehrere Korruptionsermittlungen gegen Premierminister Rishi Sunak eingeleitet. Es hat sich herausgestellt, dass er Millionen von Steuergeldern für das nationale „Notfall“-Alarmsystem des Vereinigten Königreichs ausgegeben hat, das an Fujitsu vergeben wurde, das es an INFOsys weitervergeben hat (gegründet von Rishi Sunaks Schwiegervater N. R. Narayana Murthy, derzeit von Sunaks millionenschwerer Ehefrau geleitet).

Wir dachten, ein indischstämmiger britischer Premierminister wäre aus geopolitischer Sicht ein guter Schachzug für das Vereinigte Königreich, aber ein korrupter WEF-Sklave ist nicht gut.

Natürlich wird der Rest der Welt nicht passiv darauf warten, dass die Anglos ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen.

Eine Bewegung gegen den US-Dollar – ihre wichtigste Machtquelle – gewinnt an Schwung. Da China außerhalb der Vereinigten Staaten de facto keine Kontrolle über den US-Dollar hat, führt Indien diese Bewegung an.

Asiens reichster Banker und Chef der Kotak Mahindra Bank Uday Kotak bezeichnete den US-Dollar als den „größten Finanzterroristen der Welt“ und fügte später hinzu: „Was ich meinte, war, dass eine Reservewährung unverhältnismäßig viel Macht hat“.

https://tass.com/economy/1611661

Mehr als 18 Länder handeln jetzt direkt mit Indien in Rupien. Nun schließen sich auch Argentinien und Indonesien dieser Abkehr vom chinesischen/US-Dollar an.

https://www.businesstoday.com.my/2023/04/24/indonesia-follows-suit-in-bricss-dedollarization-move/

Die KM versucht nun verzweifelt, den US-Dollar und den Euro durch einen „digitalen Euro“ zu ersetzen, den sie hofft, „vor Mitte Juni [d.h. bevor die USA Corporation bankrott geht]“ durchsetzen zu können. Dies ist ein zum Scheitern verurteilter letzter Versuch, das babylonische Schuldsklaverei-Finanzsystem zu retten.

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230424_1~f44c7ac164.de.html

Wie der Analyst John Rubion sagt: „Das derzeitige globale Finanzsystem ist ein Ponzi-Schema und der neue Geldhahn wurde zugedreht. Die Aufregung wird sich bald legen. Man kann ein Ponzi-Schema nicht zurückfahren.“

https://rubino.substack.com/p/you-cant-taper-a-ponzi-scheme

Der Zusammenbruch des Schneeballsystems wird zum Zusammenbruch aller Institutionen der Matrix führen, einschließlich der NATO, der WHO und des Internationalen Strafgerichtshofs.

Der südafrikanische Präsident Ramaphosa schließt sich vielen anderen Ländern an und erklärt, dass sein Land aus dem Internationalen Strafgerichtshof austreten wird, nachdem dieser einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen hat.

https://todaynewsafrica.com/south-african-president-ramaphosa-declares-ruling-partys-decision-to-exit-icc-after-putins-arrest-warrant/

Auch die WHO ist auf dem Weg in die Hölle und dann in die Vergessenheit.

Dr. Tess Lawrie sagt, die WHO wolle bis 2030 500 Impfungen einführen. Wenn die WHO ihr Ziel erreicht, soll jeder von uns, von der Geburt bis zum Tod, in seinem Leben 500 Impfungen erhalten. „Wir müssten die WHO, die Weltimpfstofforganisation, anrufen“.

https://www.cnbc.com/2023/04/20/moderna-and-ibm-to-use-ai-quantum-computing-on-mrna-vaccines.html

Dies ist einer von vielen Gründen, warum Bill Gates, Anthony Fauci, Tedros Ghebreyesus, Alex Azar, Ralph Baric, Peter Daszak, Drosten, Albert Bourla, Stéphane Bancel, Klaus Schwab, Rockefellers, Rothschilds und das Verteidigungsministerium wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Injektion biologischer Waffen angeklagt sind,

Der jüngste Beweis für ihre Verbrechen stammt von den heiligen Kriegern im Sudan. Sie haben dort ein Biolabor mit gefährlichen Viren beschlagnahmt, das von Fauci, Bill Gates, DOD und CDC finanziert wurde.

Wie aus diesen Dokumenten hervorgeht, wurden diese Biowaffen von einer Firma von Hunter Biden namens „Metiabiota“ finanziert, wobei 10 % „für den großen Mann“ bestimmt waren,

„Das ist der Grund, warum sie so ausflippen, alle ihre schmutzigen Geheimnisse liegen offen zutage“, kommentiert eine CIA-Quelle.

Wir stellen auch fest, dass die heiligen Krieger im Sudan die Rothschild-kontrollierte Zentralbank des Sudan geschlossen haben und damit einen wichtigen Absatzmarkt für den Menschenhandel geschlossen haben.

https://www.easternherald.com/2023/04/30/video-a-fire-devoured-a-branch-of-the-central-bank-of-sudan/

Die Rothschilds versuchen, aus dieser Situation herauszukommen, indem sie sich bei China einschleimen. Deshalb sprach der chinesische Staatschef Xi Jinping am Mittwoch mit ihrem Agenten Vladimir Zelensky. „Wir haben eine ganze Reihe aktueller Themen der bilateralen Beziehungen besprochen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur Schaffung eines gerechten und nachhaltigen Friedens für die Ukraine gelegt“, so Zelensky in einer Erklärung.

Unseren Quellen zufolge wurde beschlossen, den als Ukraine-Krieg getarnten Völkermord zu beenden und stattdessen einen „Wiederaufbau der Ukraine“ in Gang zu setzen.

Das könnte der Grund dafür sein, dass der russischen Wagner-Gruppe der Nachschub abgeschnitten wird, wie diese Meldung andeutet:

Auf die Frage, ob das Militär Wagner vielleicht keine Waffen liefern wollte, weil es befürchtete, dass die Söldnergruppe „den Kreml stürmen“ und die Macht an sich reißen könnte, räumte der Gründer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, ein, dass der Gedanke „interessant“ sei, aber er sei nicht auf einen Staatsstreich aus.

https://www.thedailybeast.com/stop-deceiving-the-population-russias-mercenary-boss-yevgeny-prigozhin-threatens-full-blown-mutiny

Wenn die Russen nicht putschen, könnten es die Polen tun. Wie polnische Geheimdienstquellen erklären, „belohnt der Landwirtschaftsminister große ausländische Unternehmen mit einem hohen Einkommen, aber sie kaufen von den Bauern unter ihren Produktionskosten. Die Regierung versucht bewusst, die Stadtbewohner dazu zu bringen, sich mit dem Land zu zerstreiten“. Der neueste polnische Witz (wie ein Witz, der von Polen erzählt wird) lautet: „Sie sagen, dass die Inflation in Polen 17 % beträgt und die Preise um 253,57 % gestiegen sind.“

Auf jeden Fall wird sich das alles ändern, denn wie der russische Außenminister Sergej Lawrow vor dem UN-Sicherheitsrat sagte: „Niemand hat zugelassen, dass die westliche Minderheit für die gesamte Menschheit spricht.“

Ein Zeichen dafür, was möglich sein wird, wenn diese Minderheit beseitigt ist, ist die Tatsache, dass Wissenschaftler einen Weg gefunden haben, die menschliche Lebenserwartung um 82 % zu erhöhen. Die Wissenschaftler, die hinter dieser Entdeckung stehen, sagen, dass die „Ethik“ das Haupthindernis dafür ist, diese Entdeckung für die Allgemeinheit zugänglich zu machen.

https://www.sciencedaily.com/releases/2023/04/230427173454.htm

Mit „Ethik“ meinte er diese unbekannten Torwächter, die jede Wissenschaft unterdrücken, die es den Menschen ermöglicht, sich genetisch zu verbessern.

Das sind übrigens dieselben Leute, die versuchen, uns mit einem gefälschten Weltraumforschungsprogramm zu beschwichtigen, wie die jüngste Aufdeckung des NASA-Betrugs zeigt.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=221361

Damit enden wir wie immer mit dem Neuesten aus dem Hause Bluebeam.

Wir beginnen mit einem Video von außerirdisch aussehenden Statuen und Schnitzereien aus der Maya-Zivilisation.

Dann haben wir;

1. Ein weißer Orb Washington State, USA

2. Mehrere blinkende Lichter auf einem UFO

3. UFO Orb

4. Mehrfarbiges interdimensionales Energiefahrzeug über Nurindhoo, Queensland Australien 22. Dezember 2022

5. Mehrere Lichtenergie-Drohnen über Colorado, USA 05-04-2023

6. Überall auf Hawaii gesehen

Damit beamen wir uns bis nächste Woche hinaus.

