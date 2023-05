Hollywood-Code 2: Stranger Things – Gedankenkontrolle der Schattenregierung

„Du bist ein Freak, was soll’s? Willst du normal sein? Willst du etwa so sein wie alle anderen?“ Jonathan Byers (Stranger Things)

Stranger Things ist eine amerikanische Science-Fiction-Horror-Drama-Fernsehserie, die von den Duffer Brothers erstellt und auf Netflix gestreamt wird. Die Brüder fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten zusammen mit Shawn Levy und Dan Cohen. (Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Die Serie wurde am 15. Juli 2016 auf Netflix uraufgeführt. Die erste Staffel spielt in den 1980er Jahren in der fiktiven Stadt Hawkins, Indiana, und konzentriert sich auf die Untersuchung des Verschwindens eines Jungen (Will Byers) inmitten übernatürlicher Ereignisse in der Stadt, einschließlich des Erscheinens eines Mädchens mit psychokinetischen Fähigkeiten.

Die Duffer Brothers entwickelten Stranger Things als eine Mischung aus investigativem Drama und übernatürlichen Elementen, die mit Horror, Science-Fiction und kindlichem Feingefühl dargestellt werden.

Die Duffer Brothers versetzten die Serie in die 1980er Jahren und fügten Verweise auf die Popkultur dieses Jahrzehnts hinzu, während mehrere Themen und Regieaspekte hauptsächlich von den Werken von Steven Spielberg, John Carpenter und Stephen King sowie von Anime und Videospielen inspiriert wurden. Sie ließen sich auch von seltsamen Experimenten inspirieren, die während des Kalten Krieges stattfanden, und realen Theorien, die geheime Experimente der Regierung beinhalten. (127)

Die immens beliebte Serie Stranger Things stellt die verstörende Welt von MKULTRA in den Vordergrund der Populärkultur, gemischt mit einer starken Mischung aus Fantasy und Science-Fiction. Durch ihre Geschichte und Symbolik erzählt die Serie eine tiefere Wahrheit über ein Thema, eine Wahrheit, die nicht viele glauben oder akzeptieren werden.

Gelobt für seine fesselnde Geschichte und sein herausragendes Schauspiel, wurde Stranger Things schnell zu einem Monsterhit. Mit einer Gruppe von Dungeon & Dragons spielenden Kindern, die mit dem Fahrrad durch ihre Nachbarschaft radeln und dabei über ihre Walkie-Talkies kommunizieren, brachte die Serie eine schwere Dosis Nostalgie der 80er mit einer seltenen Authentizität.

Noch wichtiger ist, dass Stranger Things auch ein Thema an die Spitze der Populärkultur gebracht hat, das jahrzehntelang tabu war: Die Welt von MKULTRA und ihre schrecklichen Praktiken.

Ständig stellt Stranger Things die Wahrheit der Fiktion, den Schrecken der Realität, die Glückseligkeit der Fantasie, der Hässlichkeit der Menschheit die Unschuld von Kindern gegenüber und hat einen starken dualistischen Unterton. (Der Hollywood-Code 2: Doctor Strange: Ein Skelett der Weltreligionen)

Dies wird durch die Tatsache verkörpert, dass das Abenteuer in zwei getrennten Bereichen stattfindet, der „realen Welt“ und der „Umgedrehten“, einer dunklen, bösen Version der Realität. Obwohl diese Bereiche getrennt sind, sind sie durch ein Tor verbunden, von dem fast niemand etwas weiß. Die Existenz dieses Gateways ist der Öffentlichkeit verborgen, wirkt sich jedoch auf verschiedene Weise auf sie aus. Stranger Things handelt davon, wie diejenigen, die uns regieren, in „fremde Dinge“ verwickelt sind, als die meisten sich vorstellen können. Durch seine Geschichte, Charaktere und Symbolik enthüllt es die dunkle Seite der Elite.

Die Serie beginnt mit vier Freunden, Mike, Will, Dustin und Lucas, die Dungeons & Dragons spielen. Mike, der Kerkermeister, stellt die Prämisse für die Suche seiner Freunde auf. Er baut auch die Prämisse der gesamten Serie auf.

„Da kommt etwas. Etwas Bluthungriges. Ein Schatten wächst an der Wand hinter euch. Die Dunkelheit verschluckt Euch. Es ist fast hier.“

Während die Jungs letztendlich mit der schrecklichen Welt der Gedankenkontrolle der Regierung konfrontiert werden, wird ihr Abenteuer ständig mit einer Dungeons & Dragons – Quest verglichen.

Will, der Junge, der von der Regierung entführt wird, ist der Zauberer der Party. Die Stärke der Zauberer liegt in ihrem Geist, da sie zu Magie und anderen paranormalen Dingen wie Teleportation und Telekinese fähig sind. Wie wir später sehen werden, geht es beim Thema MKULTRA-Programmieren darum. (Der Hollywood-Code: Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers – Die okkulte Freimaurersymbolik)

In diesem Sinne stehen die dunklen, verstörenden Ziele der okkulten Elite in direktem Kontrast zur Unschuld und Verspieltheit von Kindern. (128)

Seltsamerweise scheint die Serie einen neuen Trend unter Hollywood-A-Schauspielern widerzuspiegeln, wo die Nerd-Kultur die alte Praxis der 80er Jahre, D & D zu spielen, wiederbelebt hat. Der „Hollywood Reporter“ erklärt den Trend und seine Verbindung zu Schauspiel und Rollenspiel (129):

„Vin Diesel spielt es. So auch Dwayne Johnson, Drew Barrymore, Stephen Colbert, Mike Myers und Jon Favreau, neben anderen fettgedruckten Namen. Einige haben sogar ihre Karriere aufgebaut, indem sie es gespielt haben …Das jahrzehntealte Rollenspiel, bei dem die Teilnehmer mehrseitige Würfel würfeln und dabei vorgeben, mystische Kreaturen wie Elfen und Zwerge zu sein, kommt endlich aus dem Schrank (oder in diesem Fall aus Mamas Keller).

‚Es gibt ein riesiges Wiederaufleben der Nerd-Kultur, besonders mit dem Tech-Boom‘, sagt Martin Starr von Silicon Valley, ein langjähriger D&D-Enthusiast. ‚Wenn Nerds noch arm wären und bei ihren Müttern leben würden, würde sich niemand um Dungeons & Dragons kümmern. Aber Nerds regieren die Welt und D&D feiert ein großes Comeback – und ich freue mich darauf.‘“

Abb. 169: Mikes Dungeon & Dragons-Kampagne dauert fast zehn Stunden. Knapp zehn Stunden dauert die erste Staffel von Stranger Things

Dies bezieht sich sicherlich auf die Förderung der eigenen Improvisationsfähigkeiten, bezieht sich aber auch auf die okkulte Seite Hollywoods, obwohl ich nicht die lächerliche evangelikale Ansicht vertrete, dass D&D von Natur aus böse ist. Vielmehr ist der Begriff des Rollenspiels gleichbedeutend mit der antiken Auffassung von Schauspiel als Dramaturgie oder ritueller Anrufung der Götter. (130) Der Religionswissenschaftler Dudley Young schreibt:

„Die frühesten Götter wurden durch rituelle Handlungen (Dromenon = das Erledigte) wie einen Opfertanz angerufen, um an die Tatsache zu erinnern, dass unser Leben beginnt und endet, wenn sie uns anrufen. Danach war die Sache sowohl gesagt (Legomenon) als auch getan, und das Dromenon war auf dem Weg, das Drama zu werden. Sobald die Sprache in den Tempelbezirken mit der Macht der Wortmagie ausgestattet ist, haben wir die eigentliche ‚Anrufung‘.“ (131)

Im Wesentlichen sind die Schöpfer der Serie die Dungeon-Meister, die die Zuschauer auf eine zehnstündige Suche mitnehmen. Aber während es bei D&D um Fantasie geht, basieren die Ereignisse in Stranger Things auf einigen sehr seltsamen Dingen, die tatsächlich passiert sind.

Angesiedelt in der fiktiven Kleinstadt Hawkins, Indiana im Jahr 1983, werden wir die zufällige dramaturgische Beschwörung sehen, bei der das D&D-Simulacrum tatsächlich auf einer tieferen Ebene mit den okkulten Phänomenen in Verbindung zu stehen scheint, die sich zu ereignen beginnen.

Abb. 170: Wills Entführung durch die Regierung wird mit dem Zauberer verglichen, der mit dem Demogorgon im Tal der Schatten festsitzt

Das Verschwinden des jungen Will Byers löst eine Reihe von Ereignissen aus, die Hawkins in einen schwarzen Kaninchenbau aller Verschwörungstheorien aller Zeiten führen, verschmolzen mit der Öffnung der interdimensionalen Tore aus einem John-Carpenter-Film.

Die Serie, die ursprünglich den Titel „Montauk“ tragen sollte, spiegelt die zweifelhaften Berichte über das Projekt Montauk wider, bei denen angeblich Zeit und Raum in von der Regierung geförderten PsyOps- und „Zeitreise“-Experimenten verändert wurden, wobei der berühmte UFO-Forscher Jacques Vallée kommentierte, dass die Experimente mit dem Philadelphia-Experiment zusammenhängen.

Die Geschichten von Montauk scheinen aus einer Buchreihe von Preston Nichols zu stammen, der behauptet, „verdrängte Erinnerungen“ an das Ereignis entdeckt zu haben.

Dieses lächerliche Szenario riecht sofort nach PsyOps, was die ursprüngliche Verbindung zu groß angelegter Täuschung umso passender macht. Sogar Vallée behauptet, dass „Experiment“ sei ein Schwindel, und schlägt ein Experiment vor, bei dem man sieht, was man den Leuten glauben machen kann, im Gegensatz zu einem echten Raum-Zeit-Verzerrungsexperiment. Vallée schreibt:

„Ich stellte die Hypothese auf, dass die Experimente mit einem Radar-Gegenmaßnahmentest zu tun hatten. In der Tat deutete eine vor dreizehn Jahren veröffentlichte Anzeige von Raytheon darauf hin, dass die entsprechende Technologie nun offenkundig sei. Diese Hypothese konnte jedoch einige der Tatsachen nicht erklären, die die Geschichte hervorhoben. Insbesondere wurde das beobachtete Verschwinden des Zerstörers aus dem Hafen, die mysteriösen Geräte, die unter extremen Sicherheitsvorkehrungen an Bord gebracht wurden, oder das angebliche Verschwinden zweier Matrosen aus einer nahe gelegenen Taverne nicht berücksichtigt.“

Während es der Fall sein kann, dass die Marine die Raumzeit verändert hat, hält Vallée nicht die Möglichkeit für real, dass dies alles Bullshit ist, da so viele „militärische Whistleblower“ und „Generäle“ es so oft „durchsickern“?

Vielmehr stützen sich, wie so oft, alle „Beweise“ für diese Ereignisse auf einen pensionierten Mann des Militärs. Vallée selbst war ein hochrangiger Regierungsbeamter mit Interesse an Okkultismus und Rosenkreuzertum und wird in Spielbergs Unheimliche Begegnung der dritten Art durch die Figur von Claude Lacombe (gespielt von Francois Truffaut) repräsentiert.

All dies fungiert also als Geist hinter Stranger Things sowie unzähligen anderen Einflüssen wie Star Wars, Alien, Goonies, H.P. Lovecraft, Evil Dead, X-Men, Stephen King und John Carpenter.

Abgesehen davon halte ich bezüglich der Serie für zutreffend, dass sie einige Aspekte des spirituellen Reiches zeigt, das in wissenschaftlicher Mystik steckt, wo sich unser Verdacht auf außerirdische Manipulation sowohl als irdisch wie als dämonisch herausstellt.

Der Demogorgon bewohnt ein Reich, das „auf dem Kopf steht“, die negative oder dämonische dunkle Seite unserer Welt, was manchmal mit der kabbalistischen Vorstellung von Qilphoth oder dem Abgrund von Da’at übereinstimmt. (132)

Abb. 171: Durch das Dimensionstor: Der Demogorgon entzieht Energie und brütet Dämonenbabys im Inkubus-Stil in Ridley-Scott-Form aus

„Schatz, wir müssen ihnen voll vertrauen, ok. Sie kommen im Auftrag der Regierung und sind auf unserer Seite.“

Wenn man bedenkt, was in der Serie passiert, bekommt das obige Zitat, das von einem ahnungslosen Vater gesagt wurde, eine zutiefst ironische Bedeutung. Die Geschichte beschreibt in der Tat eine Schattenregierung, die existiert, egal wer im Amt ist, und die sich völlig außerhalb der Öffentlichkeit entwickelt, an Programmen, Experimenten und Missionen teilnimmt, die völlig außerhalb des öffentlichen Wissens liegen, während sie die gesamten Ressourcen und Netzwerke des Landes kontrolliert. In Stranger Things werden als Hauptorganisationen die CIA, die NSA und das Energieministerium genannt.

Abb. 172: Die MKULTRA-Programmierstelle und das Tor zur „verkehrt herum“-Parallelwelt befinden sich in einem „National Laboratory“ des US-Energieministeriums

Die Macher von Stranger Things ließen sich eindeutig von der Montauk-Projekt „Legende“ inspirieren. Die Produzenten entschieden sich jedoch letztendlich dafür, die Serie in einer fiktiven Stadt in Indiana anzusiedeln. Obwohl der Schauplatz ein anderer ist, steckt dieselbe Schattenregierung hinter der Handlung in Stranger Things.

Abb. 173: Innerhalb des „National Laboratory“ werden Telefongespräche von Bürgern überwacht

Abb. 174: Die Regierung nutzt „Hawkins Power and Light“ Lieferwagen, um sich unbemerkt in der Gemeinde zu bewegen, während sie Telefone anzapft und Häuser durchsucht

Abb. 175: Während das MKULTRA-Projekt angeblich in den 1970er Jahren beendet wurde, läuft es in Stranger Things immer noch

In Stranger Things unternimmt die Schattenregierung alle notwendigen Schritte, um ihre Spuren zu verwischen: Sie spioniert Bürger aus, tötet diejenigen, die zu viel wissen (was es wie einen Selbstmord aussehen lässt), täuscht den Tod entführter Kinder vor und behindert Ermittler bei der Suche die Wahrheit.

Kurz gesagt, die Schattenregierung steht über dem Gesetz und ersetzt alle Regierungsebenen.

Jim Hopper, der Polizeichef von Dawkins, deckt langsam das Komplott der Bundesregierung auf.

„Ich weiß, dass Sie Experimente an entführten Kindern durchführen, deren Eltern Sie manipuliert haben. Und ich weiß, dass Sie dies Mal zu weit gegangen sind und ziemlichen Mist gebaut haben.“

Die Dinge gehen definitiv zu weit. Nicht anders als das, was über das Montauk-Projekt behauptet wird, führen die Experimente im „National Laboratory“ in Stranger Things zur Öffnung eines Tores zu einer dunklen Dimension und zur Entstehung eines gesichtslosen Monsters. Das Anzapfen der dunkelsten Mächte der Erde führt nie zu guten Dingen. (133)

Spoiler-Alarm, denn die vermissten Kinder sind nicht nur Teil von MKULTRA, sondern werden in streng geheimen Tests verwendet, die LSD, sensorische Deprivation und die Entwicklung von Männer, die auf Ziegen starren-Typen die mentale Kräfte haben.

Interessanterweise wird dem entführten Supersoldatenkind namens „11“ und „El“ ausdrücklich gesagt, dass sie ein Kätzchen töten soll, was angeblich ein Aspekt der traumabasierten Gedankenkontrolle ist. Im Grunde genommen werden alle Gerüchte über Hardcore-Kindesmissbrauch und Gedankenkontrolle in die Serie mit der Figur „El“ eingerollt, die in der Lage ist, das geistige Reich aus der Ferne zu sehen und die Sowjets (sowie Demogorgons) auszuspionieren.

Abb. 176: Wie in Spielberg-Filmen kommunizieren die Geister über die Leere hinweg durch das kabbalistische Prinzip der esoterischen Symbologie und Linguistik

Die „verkehrt herum“-Parallelwelt und der Demogorgon…

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ ab 26. August 2022 lieferbar.

