Die Simulation: Warum erfährt der belebte Mensch mehr Widerstand als der Nicht-Spieler-Charakter?

Diese Frage kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, die Frage, warum ein inspirierter Mensch oft auf so viel Widerstand stößt. Die Frage, die sich daraus ergeben könnte, lautet: Wie kann man das umkehren?

Wir werden hier beide Fragen untersuchen, und es ist nützlich, das Wesentliche zu verstehen, denn das kann Ihnen helfen, mit einer gelasseneren Überzeugung durchs Leben zu gehen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Lassen Sie uns eine Situation diskutieren. Nehmen wir an, Sie fahren in den Urlaub in eine Küstenstadt irgendwo am Mittelmeer. Es ist eine schöne Gegend. Sie haben eine Wohnung gebucht und bleiben eine Woche lang in dieser Stadt.

Das Wetter ist herrlich. Sie genießen die Gastfreundschaft des Ortes und die Restaurants sind voll. Da Sie mitten im Sommer ankommen, ist der Ort angenehm bevölkert, und Sie scheinen ziemlich anonym herumlaufen zu können.

Was man nicht weiß, ist, dass das Dorf im Winter praktisch leer ist. Nur im Sommer füllt es sich. Die ständigen Bewohner kennen jedes Gesicht und jede Bewegung im Dorf.(Welche Vorhersagen werden in naher Zukunft eintreffen? (Videos))

Sie wissen genau, wer dort wohnt, was er tut, wer seine Familie ist, wie sein Tagesrhythmus aussieht, wer mit wem verwandt ist, wer mit wem Geschäfte macht und so weiter. Jeder Tourist, der ankommt, wird sofort bemerkt.

Und während Sie denken, dass Sie in einem belebten Badeort anonym sind, ist das Gegenteil der Fall: Die ständigen Bewohner haben ein Auge auf jeden, der nicht dazugehört. Sie fallen auf, auch wenn Sie glauben, unauffällig zu sein. Sie wissen genau, wo Sie sind und von wem Sie eine Wohnung gemietet haben.

Und wenn du dich auch nur ein bisschen daneben benimmst, trommeln sie sich gegenseitig zusammen und wissen, wo sie dich finden können. Sie sind nicht der unauffällige Tourist. Nein, Sie sind der auffällige Tourist, der von den ständigen Bewohnern beobachtet wird. (I Pet Goat 2 – zeigt den Simulationszyklus der Simulationskuppeltheorie (Video))

Das Entscheidende ist natürlich, dass man, sobald man merkt, dass man der „Außenseiter“ ist, versteht, dass man heraussticht. In dem hier viel diskutierten Simulationsmodell sind Sie der Außenseiter.

Die Nicht-Spieler-Charaktere werden sozusagen von der gleichen Hybris getrieben wie die ständigen Bewohner eines Dorfes, in dem jeder jedes Detail aus dem Leben des anderen kennt. Die ständigen Bewohner kennen sich alle und verteidigen sich gegenseitig, wenn es nötig ist.

Innerhalb der Simulation werden die Nicht-Spieler-Charaktere von dem großen Programm kontrolliert, das die Simulation steuert. Sie alle haben ihre spezifische Aufgabe; sie haben ihr eigenes autonomes Betriebssystem, das vollständig auf das reibungslose Funktionieren des Programms abgestimmt ist, und innerhalb dieses Programms erfüllen sie alle eine individuelle Rolle und verteidigen das kollektive Interesse.

Man könnte es mit einem Bienenstock vergleichen. Jede Biene ist damit beschäftigt, ihre Aufgabe zu erfüllen, bis ein Eindringling auftaucht. Dann greifen sie kollektiv an.

Das Programm, in dem du dich befindest, ist darauf ausgelegt, die Spielercharaktere auszutricksen. Das ist der Hauptzweck des Programms.

Die Simulation zielt darauf ab, den Co-Piloten zu täuschen, der bei den Nicht-Spieler-Charakteren fehlt. Das Bewusstsein, das den Spielercharakter steuert (so wie man in einem Playstation-Spiel einen Avatar wählt und ihn steuert, während die anderen Charaktere im Spiel vom Spielprogramm gesteuert werden), muss glauben, dass die Spielrealität seine wirkliche Realität ist.

Genau das soll diese Simulation erreichen. Ihr Ziel ist es, dass die Spielfigur (der animierte Mensch) kapituliert und in der Spielwelt gefangen bleibt.

Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Für einige bedeutet es, in der Spielwelt erfolgreich zu sein und eine schöne Karriere zu machen. Ein Leben in Luxus und Verführung ist der einfachste Weg, um sich in der Spielwelt zu halten.

Wenn man in Luxus gebadet hat, gibt es keinen Grund, aufzuwachen. Man ertrinkt dann sozusagen in der Spielwelt und hat keinen Grund, auszusteigen.

Aber das nützt dem Simulationsbauer nichts, wenn man sich ihm nicht von Anfang an unterworfen hat. Der Simulationsbauer nützt nur denjenigen Spielern, die frustriert sind und Hilfe von oben erwarten. Und warum? Nun, das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass der Spieler das Bewusstsein für die Welt außerhalb des Spiels verliert und sein kreatives Bewusstsein in den Dienst des Programmierers stellt.

Dafür gibt es einen Grund. Stellen Sie sich vor, Sie sind (außerhalb des Playstation-Spiels) ein Code-Programmierer und können bessere Spiele entwerfen als das, in dem Sie sich gerade befinden.

Wenn es dem Erbauer des Playstation-Spiels gelingt, Sie glauben zu machen, dass das Spiel, das Sie spielen, Ihre ursprüngliche Realität ist, und es ihm gelingt, Ihr Programmierwissen aus dieser Situation zu erhalten, dann kann er seine eigene Spielumgebung umprogrammieren und verbessern. Das ist die Quintessenz.

Alle Nicht-Spieler-Charaktere im Spiel sind daher so kodiert (vorprogrammiert), dass sie es den Spieler-Charakteren so schwer wie möglich machen. Sie sind wie die ständigen Bewohner des Feriendorfes.

Sobald eine fremde Ente die Szene betritt, erkennen sie sie sofort. Sobald sich ein Spielercharakter unter den Nicht-Spieler-Charakteren bewegt, wissen sie: „Da ist eine„. Sie wissen sofort, was sie zu tun haben und kontern den Spielercharakter.

Du bist ihr Ziel! Sie haben es immer und überall auf dich abgesehen. Und warum? So ist das Programm kodiert. Er ist das Hauptziel des Programms.

Aber sie halten auch ihren Honigtopf bereit, wenn es an der Zeit ist, dass Sie ausbrechen. In der Tat sind Sie dazu bestimmt, zu zerbrechen, denn in dem ursprünglichen Spieler, der Sie kontrolliert, steckt der Code, der sein Spiel verbessern kann. Du bist ihr Ziel. Und wenn Sie dann zerbrechen, haben sie ihre geistigen Sicherheitsnetze bereit.

Sie werden dir nicht helfen, aufzuwachen. Sie werden dir sicher nicht sagen:„Hey, keine Sorge, du bist in einer Simulation! Vergessen Sie nicht, dass Sie in einer Simulation sind. Sie müssen sich keine Sorgen machen!“ Nein, sie werden dir aus dem Zustand der Verzweiflung, in den sie dich manövriert haben, die Hilfe anbieten, die dein Avatar im Spiel dir bietet.

Was sie tun werden, ist, Ihnen zu helfen, Ihr „Herz dem Herrn zu geben“ oder Ihnen zu helfen, in die fünfte Dimension aufzusteigen. Durch die Kirche können Sie dann Ihr Bewusstsein (Ihr ursprüngliches Wissen über den schöpferischen Code) dem Herrn übergeben (es Luzifer zur Verfügung stellen) und durch den spirituellen Weg tun Sie dasselbe, aber auf eine Weise, die Ihrem verblendeten Avatar mehr entspricht.

Zumindest ist es nicht Ihr Avatar, der verblendet ist, sondern es ist Ihr Bewusstsein, das zu der Überzeugung gelangt ist, dass Sie Ihr Avatar in diesem Spiel sind.

Warum sehen die Menschen um Sie herum oft so leicht erfolgreich aus und Ihr Leben scheint voller Rückschläge zu sein? Es ist das Programm. Sie müssen lernen, das Programm zu erkennen.

Die Nicht-Spieler-Charaktere haben alles, was sie brauchen. Das ist so, damit Sie (der Spielercharakter – der Avatar, in dem das Bewusstsein sitzt) frustriert werden und sich als Versager fühlen, in Verzweiflung fallen und Hilfe von oben suchen.

Sie müssen lernen zu erkennen, dass das gesamte Programm (die gesamte Simulation) darauf abzielt, Ihnen dieses Calimero-Gefühl und dieses Gefühl der Machtlosigkeit zu vermitteln.

Zuerst müssen Sie sich bewusst machen, dass Sie sich in einer Simulation befinden. Dann müssen Sie den hybriden Geist der Nicht-Spieler-Charaktere erkennen. Als Nächstes muss man erkennen, dass der „Erfolg“ in dieser Simulation den Nicht-Spieler-Charakteren gehört.

Und dann fängst du an, es umzudrehen und zu sehen, dass Erfolg die größte Gefahr der Simulation ist. Er ist der Faktor, durch den man den Sinn für seine ursprüngliche Realität verliert. Nehmt eure Widrigkeiten an.

Sie bewahrt dich vor dem Phantomeffekt der Simulation.

Sei neutral. Erkenne Nicht-Spieler-Charaktere an. Erkenne, dass Erfolg keine Rolle spielt (und sogar giftig ist). Stellen Sie sicher, dass Sie nicht auf Erlösung warten.

Seien Sie sich bewusst, dass die Hybris Ihnen an allen Fronten Fallen stellen will. Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Verzweiflung Sie in die Erlösungslüge treiben muss.

Sei dir bewusst, dass du ein ursprünglicher Codeschöpfer bist. Sei dir bewusst, dass dein Bewusstsein höher steht als jede erfolgreiche Spielfigur in der Simulation (weil du zur ursprünglichen Realität gehörst).

Wachen Sie jeden Tag mit der Erkenntnis auf, dass die Welt um Sie herum nicht die ursprüngliche Realität ist. Sei stark und erfülle deine Mission.

Ihre Aufgabe ist es, Ihre ursprüngliche Schöpferkraft zu aktivieren und diese falsche Realität zu erkennen, damit Ihr ursprüngliches Selbst den Fehlercode korrigiert. Der Simulationszyklus nähert sich seinem Ende.

Sie sind fast am Ziel. Halten Sie durch, bis Ihre Mission erfüllt ist.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 10.05.2023