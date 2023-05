Ein schlechtes Omen für König Karl III., da der Sensenmann angeblich während der Krönung erscheint! (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Illuminati-Insider Leo Zagami berichtet:

Ein Video von der Krönung von König Karl III. in London zeigte eine schattenhafte Gestalt vor der Kirche von Westminster Abbey, die in den sozialen Medien als „Sensenmann“ beschrieben wurde und plötzlich im Netz viral ging.

Der genaue Moment wurde von Twitter-Nutzer @realjoegreeeen festgehalten, der auf die Social-Media-Plattform ging, um seinen Schock zu offenbaren.

Er twitterte: „Jeder andere bemerkt nur den Sensenmann in der Westminster Abbey #Coronation“

Das Video wurde seitdem fast eine halbe Million Mal angesehen – und andere Zuschauer twittern über die Sichtung.

Eine Person schrieb: „Der Sensenmann ist erschienen“

„Es ist wie in dieser Szene in Exorcist 3“, twitterte ein anderer.(WEF „Great Reset“ König Charles rühmt sich direkter Nachkomme von Muhammad zu sein)

„Ist das wahr“ fragte ein anderer.

Der Sensenmann, auch bekannt als „The Reaper“, ist eine der vielen personifizierten Versionen des Todes und wurde im Mittelalter häufig verwendet, wo er sowohl den Tod als auch die Angst vor dem Unbekannten symbolisierte.

Aus biblischer Sicht ist der Sensenmann jedoch auch einer der vier Reiter der Apokalypse, unter dem Namen „Tod“. (Symbolik rund um die Krönung Karls III.)

Das Konzept des Todes als personifiziertes Wesen ist zeitlos, so alt wie die Zeit selbst, aber die grimmige Gestalt eines vermummten Skeletts, das eine Sense trägt, war erst im Mittelalter bekannt.

Obwohl der Sensenmann normalerweise zu denen kommt, die bereits sterben, wurde festgestellt, dass der Sensenmann in seltenen Fällen die Macht hat, jemanden zu töten, obwohl die Entität dies gelegentlich aus Bosheit tut.

Da der Sensenmann in einer vage menschlichen Form erscheint, gibt es viele Geschichten, in denen die Entität ausgetrickst oder bestochen werden kann, um eine Person zu befreien (woher wahrscheinlich der Ausdruck „Tod betrügen“) stammt.

Zum größten Teil wurde der Sensenmann jedoch als unangemessen und unvermeidlicher Teil des Menschseins angesehen und als notwendig angesehen, um die Menschheit schließlich vor einer Überbevölkerung zu bewahren.

Der Sensenmann ist bis heute ein fester Bestandteil der Populärkultur und taucht in unzähligen Medien auf, von Fernsehen und Radio bis hin zu Comics und Romanen, aber er wurde noch nie zuvor bei einer königlichen Krönung gesehen.

Könnte dies also ein schlechtes Omen für die zukünftige Herrschaft von König Karl III. sein? Sogar die Daily Mail schrieb heute ungläubig:

„Jede große Party zieht einige ungebetene Gäste an, aber königliche Fans scherzten, dass sie heute den Todesengel höchstpersönlich in der Westminster Abbey gesehen hätten, als Prinz Charles gekrönt wurde.

Die Zuschauer waren überzeugt, dass sie heute Morgen während der historischen Zeremonie den Sensenmann in der Westminster Abbey entdeckt hatten. In der Mitte des Gangs ist eine ganz in Schwarz gekleidete Kapuzenfigur zu sehen, die vor den Augen der Kamera herüberspaziert, bevor sie wieder auf unheimliche Weise verschwindet.“

Nur die Zeit wird zeigen, ob dies ein schlechtes Omen für die Zukunft von König Charles war, aber vergessen wir nicht, dass Charles einer der beiden Hauptbefürworter des berüchtigten Great Reset war, über dessen okkulte Bedeutung ich ausführlich in Confessions of an Illuminati Volume 7: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject beschrieben habe.

Die Faktenprüfer der königlichen Medien griffen sofort ein, um alle Spekulationen über den Sensenmann in der Westminster Abbey zu stoppen, aber keines davon mit Beweisen dafür, wer diese Figur wirklich war.

Sie konnten nur spekulieren, dass es ein Mitglied des Klerus sein könnte, der durch die Kirche ging. Schauen Sie sich also den Clip des kuriosen Ereignisses an und entscheiden Sie sich für dieses möglicherweise schlechte Omen für König Karl III., der auch der neue König des „Handwerks ist, d.h. der König der Freimaurerei.

Auszug aus dem Buch „Illuminatenblut 2„:

3.11 NWO-Eliten jubeln: WEF-Marionette wird „König Charles III.“

Die Jubelstürme waren groß beim desinformierten und geistig deformierten Volk bzw. Anhang, bei der Royal(ver)blendeten Öffentlichkeit. Denn Charles steht für nichts anderes als den „Great Reset“ Nur eine Verschwörungstheorie? Mitnichten.

Der britische König Charles III. unterstützt den „Great Reset“, eine vom Weltwirtschaftsforum vorgeschlagene weltweite Transformation der Wirtschaft. Auf Deutsch wird das Vorhaben als „Der große Umbruch“ bezeichnet. So lautet auch der Titel eines Buches von Klaus Schwab, dem Vorsitzenden des WEF.

In einem vom WEF veröffentlichten Video bezeichnete Charles, damals Prince of Wales, den „Great Reset“ als alternativlos. Die Menschheit müsse jetzt einen „grüneren, nachhaltigeren und inklusiveren Weg einschlagen“.

Sonst drohten mehr Pandemien und Katastrophen, ausgelöst durch die globale Erwärmung und den Klimawandel, sagte er im Juni 2020, während der Covid-19-Pandemie. Die Pandemie sei die Gelegenheit, eine „zirkuläre Bio-Ökonomie“ einzurichten, welche „der Natur so viel zurückgibt, wie wir ihr entnehmen“, sagte Charles damals.

Am selben Tag, an dem das Video veröffentlicht wurde, schrieb der Prince of Wales auf Twitter, dass die Pandemie eine noch nie da gewesene Möglichkeit sei, auf einen nachhaltigeren Weg zu gelangen. Es müssten „alle Hebel in Bewegung“ gesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Jeder habe dabei eine wesentliche Rolle zu spielen, schrieb er am 3. Juni.

In einer weiteren Botschaft verlangte Charles einen „Paradigmenwechsel“, der zu „Maßnahmen auf revolutionärem Niveau und in revolutionärer Geschwindigkeit“ führt.

Kurz darauf publizierte Klaus Schwab sein Buch, in welchem er vorschlug, die Pandemie zum Anlass zu nehmen, die Weltwirtschaft nach seinen Vorstellungen umzubauen.

Im Mai 2022 sagte Prinz Charles bei einer Konferenz über nachhaltige Finanzwirtschaft in Ottawa, die Menschen müssten sich auf eine „kriegsähnliche Basis stellen“, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen.

Die Regierungen würden nicht über die „Billionen Dollar“ verfügen, die notwendig seien, um die Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Jetzt gehe die Zeit aus. Die Billionen an Vermögen, die der private Sektor und die private Finanzwirtschaft zur Verfügung habe, seien „der Schlüssel zu unserem Erfolg“. Sie würden sowohl in den entwickelten wie in den aufstrebenden Volkswirtschaften „Teil der Lösung“ sein wollen, sagte er.

Kritiker wie der Philosoph Gunnar Kaiser sehen im „Great Reset“ den Versuch, eine weltweite sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durchzusetzen, in welcher die wirtschaftliche aber auch die persönliche Freiheit immer weiter eingeschränkt werden sollen. (122)

Vatikan: Die bevorstehende Eine-Welt-Religion und das Erscheinen des Antichristen führen Prinz Charles nach Rom …

…

