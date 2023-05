Eine radioaktive Substanz wurde in COVID-Impfstoffen gefunden – 94 % der Geimpften haben anormales Blut

Alarmierende Informationen über COVID-„Impfstoffe“ erreichen weiterhin fast täglich den öffentlichen Sektor. Einer der besten Kardiologen Australiens enthüllte kürzlich, dass ein erstaunlicher Prozentsatz seiner Patienten an durch Impfungen verursachten Herzproblemen litt .

Ein Moderna Super Center musste schließen, nachdem nur wenige Stunden nach seiner Eröffnung sechs Menschen verletzt worden waren. CEOs von Lebensversicherungen geben zu, dass die Auszahlungen im Jahr 2021 einen Rekordwert von 100 Milliarden US-Dollar erreichten.

Angesichts der stetig zunehmenden Vielzahl von Gesundheitsproblemen fragen sich viele Bürger, welche giftigen Inhaltsstoffe in den mRNA-Elixieren enthalten sein könnten.

Ein Forscher glaubt, dass viele dieser nachteiligen Zustände auf einen bestimmten Zusatzstoff zurückzuführen sind, der bei Coronavirus-Immunisierungen entdeckt wurde.

Todd Callender ist ein Rechtsanwalt, der sich auf die Branchen Invalidität, Gesundheit und Versicherungen spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im biomedizinischen Bereich.

In der Pandemie-Ära war er Vorstandsmitglied mehrerer multinationaler Unternehmen. Er war verantwortlich für den Abschluss des Zulassungsverfahrens der FDA für Massenimpfungen.

Herr Callender fungiert derzeit als Anwalt des Hauptklägers in einem laufenden Bundesgerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Zwangsimpfung von Militärangehörigen.

Wenn er nicht als Rechtsanwalt tätig ist, widmet sich der Rechtsberater der Erforschung von COVID-19-Impfungen. Während eines ausgestrahlten Interviews teilte er einige besorgniserregende Ergebnisse mit, die radioaktive Inhalte mit den experimentellen Injektionen in Verbindung brachten. („Das größte Verbrechen gegen die Menschheit” in der Geschichte: 11 Enthüllungen aus den Pfizer-Impfstoff-Dokumenten (Video))

Hier ist, was er sagte: „Wir müssen verstehen, dass [der Impfstoff] einer der Todesvektoren ist, der gegen die Menschheit eingesetzt wird. Wir befinden uns mitten in einem Völkermord , sei es ein Völkermord durch Schüsse oder Todeslager, die wir Krankenhäuser nennen, oder nukleare Austauschaktionen.(Die schockierende Entdeckung eines leitenden Einbalsamierers: „Schmutziges Blut“ und parasitäre Fasermassen bei Geimpften (Video))

Wir werden als Spezies angegriffen. Ein Teil davon besteht darin, uns genetisch zu modifizieren, worüber ich vor dem Berufungsgericht des 10. Kreises argumentiere. Diese genetische Veränderung ist abhängig von Hydrogel . Es ist etwas, das von DARPA erfunden wurde.

In der letzten Woche haben wir herausgefunden, dass der geheime/wichtigste Inhaltsstoff [des Hydrogels] Cäsium-137 ist. Dies ist ein radioaktives Material im Hydrogel, das jetzt in Insulin aufgenommen wird.

Sie geben es in alle Arten von Injektionsmitteln, sei es eine Tetanusspritze oder Insulin. Sie laden das Betriebssystem in Menschen hoch. Darum ging es bei der ganzen COVID-Sache: wie man das Hydrogel installiert, wie man die Lipid-Nanopartikel installiert.

Das Cäsium ist im Hydrogel und das Hydrogel wird praktisch allen Injektionsmitteln beigegeben. Wir haben also herausgefunden, dass 5G ohne Cäsium-137 nicht funktionieren kann.

Wenn Sie sich die Nuklearaufsichtsbehörde ansehen, sie hat die Cäsium-137-Konzentration bei Menschen auf der ganzen Welt verfolgt. Die WHO, die UN – praktisch alle Regierungen – haben festgestellt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den Cäsiumwerten und den Ausbrüchen von COVID gibt.

Cäsium bindet an menschliches Gewebe. Es bindet an alle biologischen Materialien und verwandelt sie effektiv in Transistoren und Verstärker . Es verwandelt Menschen (und andere Lebewesen) in eine verstärkte Antenne.

Durch diese Bindung des Bestandteils/Elements Cäsium-137 wird das Senden/Empfangen von Signalen verstärkt. Das ist die Verbindung, die wir zwischen 5G und der Installation der Hardware gefunden haben, wie Moderna es ausdrückte.“

Cäsium-137 ist ein Nebenprodukt der Kernspaltung. Laut CDC kann es zu akuter Strahlenkrankheit oder zum Tod führen.

Durch die Exposition oder Einnahme des Isotops werden radioaktive Materialien in den Weichteilen des Körpers verteilt, was die Wahrscheinlichkeit von Krebs erhöht.

Interessanterweise haben die Krebsraten weltweit seit Beginn der Markteinführung beispiellose Höhen erreicht. Beunruhigenderweise ist diese Verbindung für die Regierung kein Geheimnis. Bundesdaten zeigen, dass das Krebsrisiko nach der COVID-Impfung um 143.233 % gestiegen ist.

Gleichzeitig empfehlen die Behörden immer noch die Injektionen und weigern sich, ihre drakonischen Mandate fallen zu lassen. Es ist an der Zeit, dass die Menschen erkennen, dass das, was sich derzeit abspielt, nicht auf Inkompetenz zurückzuführen ist. Stattdessen werden wir Zeugen, wie sich vor unseren Augen eine heimtückische Form des Demozids entfaltet.

Ärzte entdecken, dass 94 % der Geimpften anormales Blut haben: Peer-Review-Studie enthüllt schockierende Ergebnisse

Dutzende von Schlagzeilen tauchten diese Woche auf, die die packende Geschichte eines Babys aus Neuseeland aufzeichneten. Der vier Monate alte Will wurde mit einem Herzleiden geboren, das eine Operation erfordern würde.

Seine Mutter und sein Vater wollten mit der Operation fortfahren, hatten jedoch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von experimenteller mRNA. Als Vorsichtsmaßnahme forderten sie die Ärzte auf, ungeimpftes Blut für seine Transfusion zu verwenden.

Anstatt ihre persönlichen medizinischen Entscheidungen zu respektieren, brachen Polizisten um 23:00 Uhr in die Wohnung des Paares ein. Die Behörden beschlagnahmten den Säugling und zwangen ihn, sich invasiven Eingriffen zu unterziehen.

Medien stürzten sich auf die verstörten Eltern, indem sie sie als Verschwörungstheoretiker und „gefährliche“ Impfgegner bezeichneten. Während einige Menschen als Vergeltung für die wahrgenommene Übertreibung der Regierung protestierten, jubelten andere, als die verstörte Familie auseinandergerissen wurde.

Gleichzeitig tauchten sogenannte Experten auf und bestanden darauf, dass es keinen Unterschied zwischen geimpftem und ungeimpftem Blut gebe. Eine Peer-Review-Studie einer Gruppe italienischer Ärzte beweist jedoch, dass diese Behauptung nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte.

Eine getarnte Biowaffe

Im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research (IJVTPR) wurde ein Artikel mit dem Titel Dark-Field Microscopic Analysis on the Blood of 1.006 Symptomatic Persons After Anti-COVID mRNA Injections von Pfizer/BioNTech oder Moderna veröffentlicht .

Dieses Dokument enthält die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung, die im März 2021 begann. Während der Studie überwachte ein Team von Ärzten immunisierte Personen, bei denen spätere Gesundheitsprobleme auftraten, genau.

Mehr als tausend Patienten wurden zahlreiche Fläschchen mit Blut entnommen. Die Forscher analysierten die Proben mit einem Hochleistungsmikroskop. Was die Angehörigen der Gesundheitsberufe entdeckten, war so alarmierend, dass sie sich gezwungen sahen, die medizinische Gemeinschaft zu alarmieren.

Hier sind einige der Anomalien, die wiederholt beobachtet wurden:

Schwere Hämolyse (Zerstörung roter Blutkörperchen)

Aggregation und Rouleaux-Stacking

Vorhandensein von künstlichen Materialien und metallischen Gegenständen

Das Auftreten von Superstrukturen der Graphenfamilie

Abnormale Verteilung der roten Blutkörperchen

Verformung des Zellprofils

Verklumpung und Gerinnung der roten Blutkörperchen

94 % der Geimpften hatten anormales Blut

Insgesamt wiesen erstaunliche 94 % der geimpften Testpersonen Blutanomalien auf . Zwölf Probanden nahmen sowohl vor als auch nach Erhalt einer COVID-19-Immunisierung an der Studie teil.

Diese Kontrollproben geben einen Einblick in eine verblüffende Metamorphose. Vor der Injektion war ihr Blut gesund und schien normal zu sein. Nach der Injektion fand eine abrupte innere Umwandlung statt. Wissenschaftler beobachteten eine zügellose Verschlechterung des Blutes nach der Impfung.

Zahlreiche physische Veränderungen sind im gesamten Bericht in nebeneinander angeordneten Folienbildern sichtbar. Zellverformung tritt schnell auf, Gerinnsel beginnen sich zu bilden und künstliche Substanzen sind vorhanden.

Ärzte beobachteten beispiellose Mutationen. Schlimmer noch, diese Anomalien scheinen sich mit der Zeit nicht aufzulösen. Ärzte fanden noch lange nach der Impfung synthetische Stoffe im Blut .

Nach Überprüfung aller gesammelten Daten veröffentlichten die Ärzte eine erschütternde Aussage: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass solche abrupten Veränderungen, wie wir sie im peripheren Blutprofil von 948 Patienten dokumentiert haben, nach unserer klinischen Erfahrung in der Vergangenheit noch nie nach der Impfung mit irgendwelchen Impfstoffen beobachtet wurden.

Der plötzliche Übergang, normalerweise zum Zeitpunkt einer zweiten mRNA-Injektion, von einem Zustand vollkommener Normalität in einen pathologischen, mit begleitender Hämolyse, sichtbarer Verdichtung und Stapelung roter Blutkörperchen in Verbindung mit der Bildung gigantischer Konglomerat-Fremdstrukturen, dass sie als Superstrukturen der Graphenfamilie erscheinen, ist beispiellos.“

…

Quellen: PublicDomain/downthechupacabrahole.com am 07.05.2023