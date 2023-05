Enthüllung der dunklen Seite der Nanotechnologie: Die Gefahren von Nanobots und Graphen

Im Bereich des wissenschaftlichen Fortschritts hat sich die Nanotechnologie zu einem bahnbrechenden Bereich mit enormem Potenzial entwickelt. Einer der Schlüsselbereiche der Nanotechnologie ist die Entwicklung von Nanobots, mikroskopisch kleinen Maschinen, die auf molekularer Ebene mit biologischen Systemen interagieren können.

In Verbindung mit den bemerkenswerten, aber potenziell gefährlichen Eigenschaften von Graphen, einem zweidimensionalen Material aus Kohlenstoffatomen, hat diese Fusion sowohl Faszination als auch Besorgnis ausgelöst.

In diesem Artikel befassen wir uns mit den gefährlichen Auswirkungen von Nanobots und Graphen, untersuchen ihre Anwendungen, potenziellen Risiken und die Unternehmen, die an der Nutzung dieser Technologien interessiert sind.

Anwendungen und Verwendungen:

Nanobots und Graphen haben sich in verschiedenen Anwendungen als vielversprechend erwiesen, es ist jedoch wichtig, die potenziellen Risiken zu verstehen, die mit ihrem Einsatz verbunden sind.

Hier sind einige Bereiche, in denen diese Technologien erforscht wurden:

a) Medizinischer Bereich: Nanobots wurden für die gezielte Medikamentenabgabe, Krankheitsdiagnose und sogar die Durchführung komplizierter Operationen auf zellulärer Ebene vorgeschlagen.

Der Einsatz von Nanobots im menschlichen Körper wirft jedoch Bedenken hinsichtlich unbeabsichtigter Nebenwirkungen und einer möglichen Schädigung gesunder Zellen auf. (Achtung! Lesen! Auch bald bei uns: Milchprodukte, Fleisch, Gemüse – alles versetzt mit mRNA als „Schluckimpfung“! (Video))

b) Umweltsanierung: Nanomaterialien auf Graphenbasis wurden auf ihr Potenzial bei der Beseitigung von Schadstoffen, der Wasserreinigung und der Energiespeicherung untersucht.(„Das größte Verbrechen gegen die Menschheit” in der Geschichte: 11 Enthüllungen aus den Pfizer-Impfstoff-Dokumenten (Video))

Die Freisetzung dieser Nanopartikel in die Umwelt wirft jedoch Fragen zu ihren langfristigen ökologischen Auswirkungen und dem Potenzial für Bioakkumulation auf.

c) Überwachung und Kontrolle: Die Miniaturisierung und Vielseitigkeit von Nanobots bieten Möglichkeiten für Überwachungs- und Kontrollanwendungen, wie beispielsweise die Überwachung von Personen oder die Manipulation ihres Verhaltens.

300x250

Diese dystopischen Implikationen werfen ethische und datenschutzrechtliche Bedenken auf.

Mögliche Risiken und Gefahren:

Während Nanobots und Graphen vielversprechend sind, ist es wichtig , die potenziellen Risiken anzuerkennen, die sie mit sich bringen.

Hier sind einige der wichtigsten Bedenken:

300x250 boxone

a) Toxizität und Auswirkungen auf die Gesundheit: Die Wechselwirkung zwischen Nanomaterialien und lebenden Systemen ist komplex und die Toxizität von Nanopartikeln, einschließlich Graphen, erfordert eine sorgfältige Bewertung. Das Potenzial für gesundheitsschädliche Auswirkungen wie Entzündungen, Organschäden oder sogar Krebs erfordert umfassende Sicherheitsbewertungen.

b) Unbeabsichtigte Folgen: Das komplizierte Verhalten von Nanobots wirft Fragen zu ihren möglichen unbeabsichtigten Folgen innerhalb biologischer Systeme auf. Die Fähigkeit zur Selbstreplikation, Mutation oder Fehlfunktion kann zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen und eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.

c) Ethische Implikationen: Der Einsatz von Nanobots zu Überwachungs- oder Kontrollzwecken wirft erhebliche ethische Bedenken auf. Die Verletzung der Privatsphäre, das Manipulationspotenzial und der Verlust der individuellen Autonomie unterstreichen die Notwendigkeit sorgfältiger Regulierung und Schutzmaßnahmen.

An Nanobots und Graphen interessierte Unternehmen:

Mehrere Einrichtungen, darunter sowohl öffentliche als auch private Organisationen, erforschen die Anwendungen von Nanobots und Graphen. Einschließlich Pfizer und Moderna.

Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, die mit diesen Unternehmungen verbundenen Absichten und potenziellen Risiken kritisch zu bewerten.

Hier sind einige bemerkenswerte Einheiten:

a) Forschungseinrichtungen: Akademische und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt untersuchen die potenziellen Anwendungen von Nanobots und Graphen mit dem Ziel, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Bei diesen Bestrebungen sollten jedoch ethische Überlegungen und verantwortungsvolle Forschungspraktiken im Vordergrund stehen.

b) Pharmaunternehmen: Einige Pharmaunternehmen untersuchen den Einsatz von Nanobots für die gezielte Arzneimittelabgabe und personalisierte Medizin. Es ist wichtig, ihre Aktivitäten zu überwachen und strenge Sicherheitstests durchzuführen, um potenzielle Schäden zu minimieren.

c) Militär und Verteidigung: Regierungen und militärische Einrichtungen haben Interesse an Nanobots für verschiedene Anwendungen gezeigt, darunter Überwachung, Aufklärung und möglicherweise sogar Kriegsführung. Die Entwicklung solcher Technologien muss von umfassenden ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen begleitet werden.

Abschluss

Nanobots und Graphen sind revolutionäre Technologien, die ein immenses Potenzial für verschiedene Anwendungen bergen. Allerdings ist es wichtig, vorsichtig und kritisch an sie heranzugehen.

Die mit diesen Technologien verbundenen potenziellen Risiken und Gefahren können nicht ignoriert werden, und es ist wichtig, der Sicherheit, ethischen Überlegungen und einer verantwortungsvollen Entwicklung Vorrang einzuräumen.

Als kritische Denker ist es unsere Pflicht, über die potenziellen Schattenseiten der Nanotechnologie informiert und wachsam zu bleiben.

Indem wir die Absichten der beteiligten Akteure hinterfragen, Transparenz fordern und uns für umfassende Sicherheitsbewertungen einsetzen, können wir sicherstellen, dass der Einsatz von Nanobots und Graphen im Einklang mit dem Wohlergehen der Menschheit und der Erhaltung unserer Umwelt steht.

Beispiel:

Lipid-Nanopartikel bringen mRNA in die Plazenta, wo sie hoffentlich nicht weiter verbreitet werden

Maus-Modell: Genetischer Code in der Plazenta, aber nicht im Fötus gefunden

Peter A. McCullough, MD, MPH

Die COVID-19-Impfung bei schwangeren Frauen ruft von allen Sicherheitsszenarien für genetische Impfstoffe (mRNA, adenovirale DNA) das größte Entsetzen hervor, da es sich um zwei Patienten handelt, nämlich die Mutter und den Fötus.

Von Anfang an wurde von Verstößen gegen die medizinische Ethik gesprochen, da schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter von den randomisierten Studien ausgeschlossen wurden, die für die EUA-Zulassung bei der FDA verwendet wurden.

Noch nie wurde einer ausgeschlossenen Gruppe von Regierungsbehörden (CDC/FDA) ein neues Produkt freiwillig zur Verfügung gestellt, wenn sie nur wenige Monate zuvor von den Studien ausgeschlossen worden war.

Viele haben sich gefragt, ob die Säuglinge mRNA in ihrem Körper haben. In keiner Studie konnte ein vertikaler Transfer von mRNA nachgewiesen werden.

Eine Arbeit von Young et al. an Mäusen zeigt, dass Lipid-Nanopartikel die Übertragung in die Plazenta im Vergleich zu Kochsalzlösung oder freier mRNA verbessern, jedoch gab es keine Hinweise auf eine Berichterstattung (Luziferase) in den Föten.

Die Abgabe von mRNA für das Spike-Protein an die menschliche Plazenta und die lokale Produktion des Wuhan-Spike-Proteins würde das erhöhte Risiko fötaler Verluste erklären, das Thorp et al. bei geimpften Frauen beobachtet haben.

(A) PlGF-Konzentration im Überstand von BeWos, die mit LNPs in unterschiedlichen Dosen behandelt wurden. (B) Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wurden die Muttertiere mit LNPs behandelt, die mit PlGF-mRNA verkapselt waren, als Modell für ein sezerniertes therapeutisches Protein. (C) PlGF-Spiegel im Serum der Muttertiere, die 24 Stunden nach der Injektion von Kochsalzlösung, freier mRNA oder LNPs A3, A10 oder A14 (n=4) gesammelt wurden.PlGF-Expression in den (D) Mutterlebern (n=4) und (E) Plazenten (n=8, 1 Plazenta von der linken und 1 Plazenta von der rechten Seite des Uterushorns pro Mutter). (F) Verhältnis der PlGF-Expression in der Leber im Vergleich zur Plazenta (n=4). *p<0,05 und ***p<0,001 im Vergleich zu den PBS-behandelten Zellen oder den mit Kochsalzlösung behandelten Muttertieren, analysiert mit Kruskal-Wallis (Serum und Plazenta) und gewöhnlicher einfaktorieller ANOVA (Leber).

Hoffen wir, dass sich diese präklinischen Daten beim Menschen bestätigen, denn so viele junge Mütter wurden entweder getäuscht oder zur COVID-19-Impfung gezwungen.

Junge Eltern, die aufgeklärt sind, sollten auf medizinische Probleme bei ihren Babys achten, wenn die Mutter geimpft worden ist.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com/petermcculloughmd.substack.com am 16.05.2023