Es reicht, es ist an der Zeit, die Bastarde zu jagen und vor Gericht zu stellen

Und genau das scheint nun endlich zu geschehen.

Natürlich haben wir alle diese Geschichte schon einmal gehört, aber es gibt viele Anzeichen dafür, dass die lang erwarteten Massenverhaftungen dieses Mal wirklich stattfinden werden. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Verschiedenen Quellen zufolge war die Krönung von König Karl das auslösende Ereignis, auf das die Menschen gewartet haben. Unabhängig davon, was man von diesem unpopulären König hält, ist er das Oberhaupt der angelsächsischen Streitkräfte und hat versprochen, eine „ausgedehnte militärische Kampagne“ zu entfesseln.

Seine offizielle Amtseinführung war notwendig, damit militärische Maßnahmen gegen die Kabale angeordnet werden konnten, bestätigen MI6-Quellen.

Sollte sich Charles als Handlanger der khazarischen Mafia entpuppen, wird er natürlich von seinen eigenen Leibwächtern getötet, so die Quellen.

Als Warnung könnte der Sensenmann vorbeigekommen sein, als Charles zum neuen König von Großbritannien gekrönt wurde.

Übrigens ist König Karl ein direkter Nachfahre des Propheten Mohammed, des Gründers des Islam, sowie von Vlad dem Pfähler (Dracula), wie aus Burkes Peerage hervorgeht.

Wie auch immer es mit König Karl weitergeht: „Wir treten in eine Zeit ein, in der viele Menschen an der Spitze vieler Regierungen, die eine Politik verfolgen, die gegen ihr Volk gerichtet ist, sehr besorgt sein werden, im Amt zu bleiben“, sagt Colonel Douglas MacGregor

„Hier in den Vereinigten Staaten erwarte ich nicht, dass sich viel ändert, bis das Finanzsystem implodiert und die Wirtschaft zusammenbricht. Ich denke, wir kommen dem näher“, fügt er hinzu.

300x250

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/05/col-douglas-macgregor-putins-bloody-missile-attack-is-horrifying/

MacGregor – der dem US-Präsidenten Donald Trump nahe steht – hat es nur bis zum Oberst gebracht, weil er zu klug und unkorrumpierbar war, um zum General befördert zu werden. Im gegenwärtigen dekadenten Pentagon-System bedeutet der übliche Spruch „Das liegt über Ihrer Gehaltsklasse“ in Wirklichkeit „Sie haben keine Bestechung angenommen, also können wir es Ihnen nicht sagen.“

In jedem Fall zwingt die bevorstehende finanzielle Implosion der UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION eindeutig zu Veränderungen im System. (Der Tiefe Staat in den USA und Russland wird wahrscheinlich im Juni durch einen schwarzen Schwan gestürzt)

300x250 boxone

Das größte Anzeichen dafür, dass sich etwas tut, ist der Rücktritt des Verräters Mark Milley als Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, der durch General Charles „CQ“ Brown Jr. ersetzt wird, den derzeitigen Spitzenoffizier der Air Force.

https://www.stripes.com/branches/air_force/2023-05-05/brown-milley-joint-chiefs-10018844.html

„See Q“ Brown wurde von Oberbefehlshaber Trump in seine derzeitige Position eingesetzt. Damals sagte Trump: „Charles Q – das gefällt mir. Charles Q Brown, Jr. Charles wurde 98 zu null bestätigt! Das macht mich ein wenig besorgt. Das habe ich noch nie gehört.“

Jetzt hat der Biden-Avatar den Befehl erhalten, Charles Q das Kommando über alle US-Streitkräfte zu übertragen.

Obwohl es in den Nachrichten heißt, dass dies erst im Sommer geschehen wird, hat bereits etwas begonnen.

Eine CIA-Quelle sagt: „In Washington DC ist am Mittwochnachmittag etwas passiert, über das ich nicht sprechen kann.“ Dieses „Etwas“ war nach Angaben eines Pentagon-Generals

„Zahlreiche Stealth Blackhawks sind im Weißen Haus gelandet. Denken Sie daran, dass einige hochrangige Politiker verhaftet wurden“.

Andere Quellen, sowohl russische als auch US-amerikanische, sagen nur, dass sie Berichte über Verhaftungen weder bestätigen noch dementieren können. Meiner Erfahrung nach würden diese Quellen, wenn nichts passiert wäre, sagen, dass „nichts passiert ist“ und nicht „kein Kommentar“.

Diese enorme Zunahme der Flüge von Militärflugzeugen ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sowohl in den USA als auch in Europa große militärische Aktivitäten im Gange sind.

Es gibt weitere Anzeichen dafür, dass der Stillstand in Washington DC endlich durchbrochen wird. Der Vorsitzende des Überwachungsausschusses des Repräsentantenhauses, James Comer, hat dem FBI eine Frist bis zum 10. Mai gesetzt, um Dokumente im Zusammenhang mit Menschenhandel und anderen Verbrechen des falschen Präsidenten Joe Biden vorzulegen. „Sie haben es hier mit möglicher Geldwäsche zu tun… Er war im Wesentlichen ein nicht registrierter ausländischer Agent für China. Das sind schwere Verbrechen. Sie haben möglicherweise Erpressung. Die Liste geht weiter und weiter“, sagt Comer.

Die Leser dieses Newsletters wissen, dass der ursprüngliche Biden schon lange tot ist, aber die Jagd auf seinen Avatar wird die Rockefellers und andere hochrangige Kriminelle, die sich hinter seinem Image verstecken, aufscheuchen.

Auch an der Pädophilenfront gibt es Bewegung. FBI-Direktor Christopher Wray, Generalstaatsanwalt Merrick Garland und der Generalinspektor des Justizministeriums, Michael E. Horowitz, haben Vorladungen erhalten, weil sie es versäumt haben, Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell und ihren Ring pädophiler VIPs ernsthaft zu untersuchen“.

https://www.thedailybeast.com/epstein-victim-maria-farmerdemands-fbi-investigate-its-failure-to-stop-him

Weitere Personen, die im Zusammenhang mit dem Pädophilenring vorgeladen wurden, sind der Google-Mitbegründer Sergey Brin, der ehemalige Disney-Manager Michael Ovitz, der Vorstandsvorsitzende von Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, der milliardenschwere Immobilieninvestor Mort Zuckerman und der CEO von JPMorgan, Jamie Dimon.

https://www.cnbc.com/2023/05/04/google-co-founder-larry-page-can-get-jeffrey-epstein-case-service.html

Auch der ehemalige Finanzminister Lawrence Summers, der milliardenschwere LinkedIn-Gründer Reid Hoffman, der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak, der Mitbegründer von Apollo Global Management, Leon Black, Woody Allen und viele andere sind im Visier der Ermittler.

https://www.foxnews.com/us/jeffrey-epstein-private-calendar-reveals-appointments-woody-allen-former-clinton-admin-official-ex-israeli-pm

https://americanmilitarynews.com/2023/05/billionaire-investor-buys-jeffrey-epsteins-private-islands-for-new-luxury-resort/

Während wir und viele andere in den Wahrheitsmedien seit Jahren über all die Kriminellen berichtet haben, die auf Epsteins Pädophilen-Insel gehen, ist der Unterschied dieses Mal, dass die Unternehmensmedien darüber berichten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass tatsächliche Strafverfolgungsmaßnahmen unmittelbar bevorstehen.

Unterschätzen Sie jedoch niemals die KM. Stephen Deckoff, Gründer der Private-Equity-Firma Black Diamond Capital Management, hat gerade die Epstein-Inseln für 60 Millionen Dollar gekauft. „Deckoff ist Zionist und Chabad-Mitglied“, so die Quellen des Mossad. Das bedeutet, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit versuchen wird, Beweise für Kinderfolter und Menschenopfer zu begraben, die nach Aussagen vieler Zeugen regelmäßig auf der Insel stattgefunden haben.

Die Implosion des Finanzsystems macht es jedoch wahrscheinlich, dass die KM und ihre Strohmänner bald nicht mehr das Geld haben werden, um sich aus den Schwierigkeiten herauszukaufen.

Sogar Unternehmensnachrichten berichten, dass die meisten US-Banken zahlungsunfähig sind. Der „Telegraph“ zitiert beispielsweise eine Gruppe von Bankenexperten, wonach fast die Hälfte der 4.800 Banken in den USA „fast insolvent“ seien.

„Wir sollten nicht so tun, als ginge es hier nur um die Silicon Valley Bank und First Republic“, sagte Professor Amit Seru, Bankenexperte an der Stanford University, der Zeitung: „Ein Großteil des US-Bankensystems ist potenziell insolvent.“

https://ussanews.com/2023/05/06/over-2000-us-banks-are-insolvent-telegraph/

Die Banken tun so, als seien sie zahlungsfähig, indem sie einen Buchhaltungstrick anwenden, der in Japan nach dem Platzen der Immobilienblase üblich war. Das bedeutet, dass sie die Dinge in ihren Büchern zum Einkaufspreis und nicht zum aktuellen Preis führen.

Wenn Charles Schwab beispielsweise seine Vermögenswerte zu Marktpreisen ausweisen würde, läge sein Kapital bei 23 Mrd. USD oder der Hälfte der 56 Mrd. USD, die es im Jahr 2021 ausweist. Theoretisch könnte Charles Schwab also nur die Hälfte dessen ausleihen, was es 2021 ausgab, um seine Kapitaladäquanzquote zu halten.

https://mises.org/wire/charles-schwab-and-other-big-banks-may-be-secretly-insolvent

Multiplizieren Sie das mit dem gesamten 23-Billionen-Dollar-Bankensystem, und Sie werden sehen, dass eine historische Implosion unvermeidlich ist.

Kein Wunder, dass die Einleger allein in den ersten drei Aprilwochen weitere 360 Milliarden Dollar abgehoben haben – und das mit zunehmender Geschwindigkeit – was bedeutet, dass sich die Gesamtabhebungen der 2-Billionen-Dollar-Marke nähern.

Da die Banken Eigentümer des Federal Reserve Board sind, dem die US CORPORATION gehört, können Sie den wahren Grund dafür erkennen, dass Finanzministerin Janet Yellen sagt, dass der Bundesregierung bereits am 1. Juni das Geld ausgehen und sie ihre Schulden nicht mehr bedienen könnte.

https://insiderpaper.com/white-house-says-will-not-negotiate-on-debt-ceiling-extension/

Dies würde zu acht Millionen Arbeitsplatzverlusten und einem sechsprozentigen Einbruch des BIP führen, warnt der Rat der Wirtschaftsberater des Präsidenten.

https://www.firstpost.com/world/white-house-predicts-economic-fallout-if-us-fails-to-make-debt-payments-12544922.html

Dieser Zusammenbruch wird kommen, weil, wie der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, Alan Greenspan, 2011 fälschlicherweise sagte: „Die Vereinigten Staaten können jede Schuld bezahlen, die sie haben, weil wir immer Geld drucken können, um das zu tun. Die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls ist also gleich null.“

Diese Hybris rührte daher, dass man glaubte, der US-Dollar sei an und für sich wertvoll, was nicht der Fall ist, so dass nun ein Zahlungsausfall droht.

Ein Zahlungsausfall dieser Kriminellen wäre eine gute Sache für den Durchschnittsamerikaner.

„Ein Zahlungsausfall der Staatsschulden würde den Weg für die Wiedereinführung eines soliden, rückzahlbaren, auf Rohstoffen basierenden Geldes ebnen. Die Menschen müssten sich mehr auf realen Wohlstand als auf gefälschten finanziellen Wohlstand konzentrieren, auf tatsächliches Engineering im Gegensatz zu finanziellem und sozialem Engineering“, sagt Doug Casey.

https://internationalman.com/articles/doug-casey-on-the-debt-ceiling-farce-and-why-the-us-should-declare-bankruptcy/

„Die Farmen, Fabriken, Technologien und die Fähigkeiten der Arbeiter werden weiter existieren. Aber auf einer soliden Grundlage. Und mit einigen neuen Eigentümern“, wirbt er.

Texas geht mit gutem Beispiel voran. Am 2. Mai verabschiedete ein Ausschuss des texanischen Repräsentantenhauses einen Gesetzesentwurf zur Schaffung von 100% gold- und silbergedeckten Transaktionswährungen. Die Verabschiedung dieses Gesetzes würde den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Geschäfte mit gesundem Geld abzuwickeln, das Geldmonopol der Federal Reserve zu untergraben und möglicherweise eine praktikable Alternative zu einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) zu schaffen.

https://schiffgold.com/key-gold-news/texas-committee-passes-bill-to-create-100-reserve-gold-and-silver-backed-transactional-currencies/

Der Bankrott dieser Kriminellen würde auch nicht gewählte Technokraten wie den Generalsekretär der UNO, António Guterres, entmachten. Unten können Sie sehen, wie er auf dem Weltwirtschaftsforum erklärt, dass Politiker unpopuläre Entscheidungen treffen müssen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Mit anderen Worten: Seien Sie ein Tyrann und arbeiten Sie gegen die Menschen, bis sie sich fügen.

Genau das haben sie mit Covid 19 versucht, und es ist ihnen jetzt um die Ohren geflogen.

Sehen Sie sich zum Beispiel diesen Artikel über eine bahnbrechende Sammelklage gegen die australische Regierung und die Arzneimittelbehörde wegen Covid-19-Impfstoffverletzungen an.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12015497/Australian-government-hit-class-action-lawsuit-Covid-vaccines.html

Dies veranlasste uns, eine Websuche nach „Covid-Klagen“ durchzuführen, die über 112 Millionen Links ergab. Ein schneller Scan zeigte, dass eine juristische Fressorgie gerade begonnen hat. Sie können sicher sein, dass dies zum Konkurs aller Krankenhäuser, Pharmafirmen und anderer, die an diesem ganzen Betrug beteiligt sind, führen wird.

Kriegsverbrechertribunale sind ebenfalls eine Gewissheit.

Die erste hochkarätige Verhaftung hat nach CIA-Angaben bereits stattgefunden. Rochelle Walensky, die Leiterin der CDC, wurde festgenommen und wird in Nürnberg 2 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und versuchtem Völkermord vor Gericht gestellt werden.

In den Unternehmensnachrichten wird versucht, so zu tun, als sei ihr Verschwinden auf ihren „Rücktritt“ zurückzuführen.

https://www.theguardian.com/us-news/2023/may/05/rochelle-walensky-resigns-cdc-chief

In Kanada stellte die Sachverständige Catherine Christensen vor Gericht eine rhetorische Frage:

„Wie konnte der kanadische Premierminister die COVID-19-Injektionen anordnen, wenn er keine Autorität oder Kontrolle über die kanadischen Streitkräfte hat?“

Es stellte sich heraus, dass Castrudeau erst vier Generäle wegen „sexueller Belästigung“ entlassen musste, bevor er seinen Willen durchsetzen konnte.

Die Tage von Castrudeau sind mit Sicherheit gezählt.

Sein Untergang wird in vielen anderen Ländern, die von KM-Marionetten kontrolliert werden, ein Echo finden. Wenn Sie zum Beispiel dachten, das Ende der Berichte über die Unruhen in Frankreich bedeute, dass Emanuelle Macron den Sturm überstanden hat, sehen Sie sich die folgenden Videos an.

Während die US-Regierung in den letzten Zügen liegt, kreisen die internationalen Geier über ihr und warten nicht auf ihren Tod.

Im Nahen Osten beispielsweise schlossen sich die Außenminister Saudi-Arabiens, Jordaniens, Ägyptens und des Irak ihren syrischen Amtskollegen an und forderten die Wiederherstellung der Souveränität der Assad-Regierung in ganz Syrien, die Stärkung der syrischen Regierungsinstitutionen und die Beendigung der Operationen bewaffneter Gruppen und militanter Organisationen auf syrischem Boden….das heißt, von den USA unterstützte bewaffnete kurdische Gruppen, Dschihadisten, von der Türkei unterstützte Kämpfer in Nordsyrien sowie türkische und US-amerikanische Streitkräfte.

https://responsiblestatecraft.org/2023/05/03/assad-plays-a-strong-hand-in-diplomatic-poker-with-arab-neighbors/

Dies geschieht in einer Zeit, in der die Arabische Liga ihre Beziehungen zum Iran verbessert und Syrien wieder in die Gemeinschaft aufnimmt.

https://tass.com/world/1612775

Russland hilft durch die Organisation von Gesprächen zwischen den Präsidenten der Türkei und Syriens, Recep Tayyip Erdogan und Bashar Assad, mit dem iranischen Außenminister.

https://tass.com/world/1614355

Alle Versuche, eine KM-Marionette in der Türkei zu installieren, sind zum Scheitern verurteilt, warnen der russische FSB und andere Quellen. Israel muss jetzt um Frieden bitten, wenn es überleben will.

In Afrika hat der Präsident der Demokratischen Republik Kongo als jüngster Staatschef erklärt, die NATO müsse Afrika verlassen. Am Ende seiner Rede erklärte er außerdem, dass er die Sicherheit seines Landes „nur Russland anvertrauen“ werde.

Die Russen haben auch endlich begriffen, dass die UNO ein privates Unternehmen im Besitz der Rockefellers ist und keine echte Weltorganisation. Der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzya, sagte: „Wir sind Zeugen eines gewissen Vertrauensverlustes in die Organisation, die die Interessen aller Mitgliedsstaaten vertreten und ein Beispiel für Unparteilichkeit und Integrität sein soll, und deren Mitarbeiter in strikter Übereinstimmung mit Artikel 100 der Charta der Vereinten Nationen handeln müssen.“

Er bezog sich damit natürlich auf den weit verbreiteten Einsatz von Drohungen, Bestechungsgeldern und anderen Methoden, um die UN-Debatte über die Ukraine zu beeinflussen.

Warum zum Beispiel diskutiert die UNO nicht über einen Einsatz am 26. April in der Ukraine, bei dem 74 unterirdische Tunnel zerstört, 678 Kinderhändler getötet, 3.876 Menschenhändler verhaftet und über 10.000 eingesperrte Kinder gerettet wurden, wie polnische Geheimdienstquellen berichten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, erwähnt zwar nicht die Rolle Bidens beim Menschenhandel, sagt aber: „Das Kiewer Regime hat bestätigt, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden ein Sponsor des Terrorismus ist.“

https://tass.com/russias-foreign-policy/1614723

Warum spricht die UNO auch nicht über Berichte polnischer Landwirte, denen zufolge Tiere nach dem Verzehr von Futtermitteln mit ukrainischem Getreide sterben? Aus diesem Grund verbieten einige Länder die Einfuhr ukrainischen Mehls, während in der gesamten EU Geschäfte das Mehl entfernen und verbrennen. In Polen blockieren Landwirte Straßen, damit Unternehmen unbekannter Herkunft keine vergifteten Chemikalien und ungeprüften Produkte einführen, so die polnischen Quellen.

Dieser Versuch der Massenvergiftung scheint eine verzweifelte Reaktion auf die militärische Niederlage zu sein. An dieser Front wird der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij „nicht einmal für die Unterzeichnung einer Urkunde über die bedingungslose Kapitulation benötigt“, so Dmitri Medwedew, der hinzufügt: „Es gibt keine anderen Optionen als die physische Beseitigung von Zelenskij und seiner Clique.“

https://tass.com/politics/1613127

Der Westen und Russland werden sich schließlich zusammensetzen, um ihre Differenzen zu erörtern, aber dieser Dialog sollte nicht mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski geführt werden, sondern mit denen, die ihn als Handlanger benutzen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow seinerseits.

Vielleicht ist das der Grund, warum BlackRock plötzlich ein Treffen mit dem Avatar Zelensky forderte?

https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3705443-zelensky-discusses-investments-and-ukraines-restoration-with-blackrock-management.html

Apropos BlackRock. Wusstest du, dass BlackRock Gehirnchips herstellt? Natürlich, das würden sie…

Bildnachweis: HarrisonHillSmith, Info Wars

Sehen Sie sich auch diese Patente an. Eines ist für „Schnittstellen für spritzbare Elektronik Schnittstellen für spritzbare Elektronik“.

https://patents.google.com/patent/US20180328884A1

Das andere ist für „Verfahren und Vorrichtung zur Herbeiführung gewünschter Bewusstseinszustände“.

https://patents.google.com/patent/US5356368A/enGWEN Towers – US5356368A

Es ist also klar, dass jemand oder eine Gruppe wirklich versucht, uns in ferngesteuerte Automaten zu verwandeln. Die Frage ist nur, wer? Viele behaupten, die ultimative Kontrolle gehe über Leute wie die Rockefellers hinaus.

Das bringt uns zum Thema der möglichen Einmischung von Außerirdischen in unsere Angelegenheiten.

Der dekorierte russische General Nikolai T. Antoshkin sagt, dass fortschrittlichere Zivilisationen die Erde im Auge behalten, um sicherzustellen, dass wir den Planeten nicht völlig zerstören. Er betonte auch, dass UFOs häufig in der Nähe von Einrichtungen beobachtet werden, in denen die Lage „instabil“ ist. Dazu gehören Atom- und Chemiewaffenanlagen.

https://www.thepulse.one/p/decorated-russian-general-says-more?utm_source=direct&utm_campaign=post&utm_medium=web

Dies bringt uns zu den wirklich bizarren Ereignissen im Kreml in der vergangenen Woche.

Zunächst fielen in Moskau aus Gründen, die die russische Regierung nicht erklären konnte, alle GPS-Dienste und -Geräte im Allgemeinen aus, von Navigations-Apps bis hin zu Fitness-Trackern.

https://tass.com/economy/1613715

Dann schickte uns eine FSB-Quelle – die wir seit Jahren kennen und die noch nie über UFOs oder Außerirdische gesprochen hat – das folgende Foto eines riesigen dreieckigen Objekts, das über dem Kreml erschien.

Wir sagten ihnen, dass wir es für ein Hologramm hielten, aber unsere geheimen Quellen bei den Weltraumstreitkräften versicherten uns, dass es nicht so war.

Mit diesem Akte-X-ähnlichen Ereignis schließen wir mit den neuesten Bildern von den Projekt Bluebeam-Leuten.

1. Echtes UFO oder nicht, entscheiden Sie selbst

2. UFO über Seattle, Washington USA 03-03-23

3. UFOS über Atlanta, USA 4. Juni 2012

4. Ebani-Wurm, eine intelligente Lebensform

5. Antike Wandmalereien.

Vielleicht wird der Konkurs der US CORPORATION all dies ans Licht bringen. Wir werden sehen.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 09.05.2023