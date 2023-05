Explosion abgereicherten Urans in der Ukraine: Europa steht am Rande einer „Umweltkatastrophe“

Teile die Wahrheit!

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew, warnte am Freitag, dass nach der Zerstörung eines ukrainischen Lagerhauses, in dem von Großbritannien gelieferte Munition mit abgereichertem Uran gelagert wurde, eine radioaktive Wolke auf Westeuropa zusteuere.

Sputnik News sprach mit Dr. Chris Busby, Physikochemiker und wissenschaftlicher Sekretär des Europäischen Komitees für Strahlenrisiken, darüber, wie die Entscheidung des Westens, der Ukraine Munition mit abgereichertem Uran (DU) zu liefern, möglicherweise eine kontinentweite ökologische Katastrophe verursacht hat. Nachfolgend finden Sie seine vollständige Antwort.

Kürzlich stellten mehrere Webmedien Videos einer gewaltigen Explosion in der Stadt Chmelnizki zur Verfügung, die westlich von Kiew und etwa 200 km von der Grenze zu Polen entfernt liegt.

Es gab zwei große Explosionen, die einen gewaltigen, tosenden, wirbelnden Feuerball erzeugten, der sich wie eine Atombombe nach oben entwickelte und eine Pilzwolke bildete, die schwarz war.

Ich habe Veteranen von atmosphärischen Atomtests vor den Royal Courts of Justice in London vertreten und viele Filme über Atomexplosionen gesehen: Dies war keine. Eine nukleare Explosion zeichnet sich dadurch aus, dass sofort ein intensives weißes Licht austritt, das den Kamerafilm oder den Detektor auslöscht.

Also, was war es? Mehrere Kommentatoren vermuteten, dass sich in einem getroffenen Waffendepot Waffen mit abgereichertem Uran (DU) befanden, die das Vereinigte Königreich in die Ukraine geschickt hatte, um sie in den britischen Challenger-Panzern als Panzerabwehrraketen einzusetzen, dass es sich bei der Explosion um eine Verbrennung des DU im Feuerball handelte.

Da ich eine wissenschaftliche Autorität für Uran und seine gesundheitlichen Auswirkungen bin, aber auch seine Ausbreitung und sein Verhalten in der Umwelt untersucht habe, werde ich kommentieren, was meiner Meinung nach passiert ist und warum es wichtig ist. (Überlebensfähigkeiten: Tipps zum Bau eines improvisierten Atomschutzbunkers)

Von 2000 bis 2005 war ich Mitglied des Depleted Uranium Oversight Board (DUOB) des britischen Verteidigungsministeriums und von 2000 bis 2004 Mitglied des Committee Examining Radiation Risk from Internal Emitters (CERRIE) der britischen Regierung.(Atomschlag, was tun?)

Mein Hauptforschungsinteresse in diesem Bereich gilt Uran und Gesundheit, insbesondere den DU-Partikeln, die so klein sind, dass sie wie ein Gas wirken und sich über sehr große Entfernungen bewegen, sobald sie durch die Verbrennung von DU entstehen.

Ich habe sie 2003 in England untersucht, nachdem sie aus dem Irak gekommen waren. Das ist das Erste: Das Material kann sehr große Entfernungen zurücklegen.

Wenn es sich bei der Khmelnitsky-Explosion also um eine DU-Explosion handelte, würde sich das Material mit der Windrichtung bewegen und sollte an Überwachungsstandorten in Windrichtung erkennbar sein.

Zunächst müssen wir sagen, dass DU eine Gamma-Signatur hat, es setzt Gammastrahlen frei. Die Regierungen des Vereinigten Königreichs und der USA lügen diesbezüglich.

Sie weisen darauf hin, dass das U-238, das übrig bleibt, nachdem das spaltbare U-235 in den Zentrifugen entfernt wurde (und für Atomwaffen und Reaktoren eingesetzt wird), ein schwacher Alphastrahler ist.

Sie sagen, dass Alphastrahlung die Haut nicht durchdringen kann und das DU selbst daher harmlos ist. Dass es von einem Geigerzähler nicht erkannt werden kann und die Alphateilchen es nicht durch das Fenster schaffen.(Seien Sie vorbereitet auf einen begrenzten nuklearen Schlagabtausch)

Es besteht natürlich ein gesundheitliches Problem, wenn die Partikel nach dem Aufprall eingeatmet werden und über die Lunge in das Lymphsystem oder direkt in das Verdauungssystem gelangen, aber im Wesentlichen ist DU harmlos.(Russische Atom-Flotte nähert sich England: Putin will Charles’ Krönung stören! Unterseekabel im Visier?)

Was Sie wissen müssen ist, dass Uran 238, wenn es mit seiner Alpha-Emission zerfällt, in Thorium-234 und Protoactinium-234m umgewandelt wird, das sich dann in Uran 234 verwandelt.

Thorium 234 ist ein Beta- und Gamma-Strahler, der 6 % seiner Zerfallsenergie als Gammastrahlen abgibt. Somit werden große Wolken aus DU-Partikelaerosol durch Gammadetektoren nachweisbar sein.

Als ich im Jahr 2000 mit Al Jazeera den Irak besuchte, ging ich in den Süden und untersuchte die Überreste der Panzer, die im ersten Golfkrieg von DU getroffen worden waren.

Einige der A-10 DU-Penetratoren lagen noch herum. Sie gaben ein intensives Gammastrahlensignal ab und die Löcher in den Tanks waren stark gammastrahlenaktiv. So viel zu nur einem Alpha-Emitter.

Ich bin ein Segler: Eine Untersuchung der meteologischen Wetterdruckkarten des Vereinigten Königreichs zeigt uns, dass es zu diesem Zeitpunkt und auch noch Tage nach der Explosion ein Hochdruckgebiet nördlich der Explosionsstelle gab und die Winde schwach waren, aber aus Südosten wehten, während die aus Nordwesten rund um das Hochdruckgebiet wehten.

Die Wolke würde sich also in Richtung Polen bewegen. Wenn der Wind etwa 5 km/h wehen würde, würde er am 15. alle polnischen Detektoren in 250 km Entfernung erreichen.

Nach Tschernobyl richtete die Europäische Union ein europaweites Gammastrahlungsdetektorsystem ein, das früher Gammamessungen in Echtzeit lieferte. Ich ging nachsehen. Doch erstaunlicherweise wurden alle Daten gesperrt.

Das von Deutschland aus verwaltete webbasierte System (EURDEP) würde nicht die normalerweise verfügbaren Detektorkarten bereitstellen.

Glücklicherweise gab es einige Standortkarten im Internet und einige waren bereits von meinen Kollegen heruntergeladen worden, bevor das System nicht mehr funktionierte. Ich habe Karten aus Polen bezogen. Eines davon zeige ich unten.

Strahlungswerte in Polen im Mai. Foto: Die Gruppe Radioaktivitäts-Umweltüberwachung (REM) der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission

Sie werden sehen, dass an diesem Detektor, nordwestlich der Explosionsstelle, fast genau zu dem Zeitpunkt ein sehr signifikanter Anstieg der Gammastrahlung auftrat, der auf der Grundlage einer Entfernung von 250 km und einer mittleren Windgeschwindigkeit von 5 km/h zu erwarten wäre.

Der Anstieg von 60 nSv/h auf 90 nSv/h war statistisch hochsignifikant und betrug etwa 50 %. Andere Detektoren in ganz Polen zeigten einen Anstieg, als die Wolke über sie hinwegzog, wobei der Anstieg mit zunehmender Entfernung schwächer ausfiel (aufgrund der Ausbreitung der Wolke).

Später maßen die Polen den Anstieg am Marie-Curie-Institut in Lublin, aber ihre Karte war komplexer und bedurfte einer Experteninterpretation.

Die polnische Karte zeigte Gamma-Anstiege, aufgeteilt in zwei natürliche Isotope, Wismut und Thallium, außerdem Gesamt-Gamma und Gamma der kosmischen Strahlung.

