FAKT oder FAKE?- »Kinder-Schwangerschaften in Satansnetzwerken!«

EIN KOLLEGENBEITRAG von OLIVER GREYF (investigativer Journalist): Es gibt viele abstoßende, unglaubliche und verstörende Sachverhalte in Missbrauchsnetzwerken, egal, ob diese Netzwerke kommerziell, okkult oder anderweitig motiviert sind.

Eines der entsetzlichsten Phänomene, die einem in diesem Bereich begegnen, sind durch Gabe von Hormonen vorsätzlich herbeigeführte Schwangerschaften bei Kindern.

Wir wissen, wie leicht Täter an Kinder kommen, sie werden gekauft, entführt oder auch „adoptiert“.

Was wenige wissen, Kinder, die in diesen Netzwerken und Kulten sind, werden nicht selten als – man muss es so hart ausdrücken – „Gebärmaschinen“ verwendet. Passiert so etwas im größeren Stil, also mit einer Vielzahl von Kindern, spricht man auch von einer „Baby-Farm“.

In satanistischen Netzwerken werden Neugeborene als bevorzugtes Opfer bei rituellen Tötungen benutzt, da diese absolute Reinheit und Unschuld symbolisieren.

Dies wurde immer wieder von Betroffenen bestätigt.

Von einer solchen Tötung berichtete beispielsweise Nicky aus der Dokumentation „Höllenleben“.

Aber auch die junge Französin Noemi, bekannt aus einer N24-Dokumentation, die in ein satanistisches Missbrauchsnetzwerk, welches im direkten Kontakt mit Marc Dutroux stand, hinein geboren wurde, berichtete von Tötungen von Neugeborenen im Kontext mit Rituellen Missbrauch.

Nun zu dem eigentlichen Thema der durch Gabe von Hormonen erzeugten Schwangerschaft bei Kindern. (Illuminatenblut 2: Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale … das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen)

Hinweise, bezüglich Kinderschwangerschaften finden sich in Akten zum Kriminalfall „Marc Dutroux“, dort sagt ein Opfer Folgendes aus:(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

20/7/97 Kontakt mit Catherina

Ihr Vater ist ein sehr reicher Geschäftsmann, der eine Villa in LUGANO besitzt.

Ihr ganzes Leben lang wurde CATHERINA von ihrem Vater und dessen Bekannten bei satanischen Festen missbraucht.

Sie beherbergt die Frau namens C. R., die ein ehemaliges Opfer/Täterin einer satanischen Sekte ist.

Sie verdächtigt sie, noch immer Mitglied der Sekte zu sein.

Sie übergibt ihr Dokumente und Disketten, die von großem Wert sein sollen.

CATHERINA übergibt sie der Gendarmerie.

Sie soll auch Teil eines Pädophilie-Netzwerks sein und ihre Mission sei es, Kinder in BELGIEN zu entführen und sie für Kinderpornos nach HOLLAND zu bringen.

(…)

Ab dem Alter von 09 Jahren ist es üblich, Kindern Hormone zu geben, um die Entwicklung der Geschlechtsreife zu fördern.

(….)

Natürlich werden jetzt viele Skeptiker und Gewohnheits-Ableugner widersprechen, werden sagen, es sei unbewiesen etc.

Wo sind also die Beweise von Kinderschwangerschaften in Missbrauchnetzwerken?

Dass es tatsächlich in Missbrauchnetzwerken zu den beschriebenen Kinder-Schwangerschaften kommt, wird durch offizielles Aktenmaterial, welches auf der Seite ISGP Studies zu sehen ist, bewiesen.

Das geleakte Bildmaterial ist absolut verstörend und kaum zu ertragen, aber die Beweise müssen erbracht werden, zu sehen ist es auf der renommierten Seite ISGP Studies im Artikel

„Beyond the Dutroux Affair: The Reality of protected child abuse and snuff networks“.

Aber an dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um verstörendes Material handelt. Daher eine ganz klare Inhaltswarnung.

Beyond the Dutroux Affair: The Reality of Protected Child Abuse and Snuff Networks (isgp-studies.com)

Kein „Skeptiker, Leugner“ oder Verharmloser kann jetzt noch sagen, es gäbe sie nicht, die Schwangerschaften bei Kindern!

Quellen: PublicDomain/guidograndt.de am 12.05.2023