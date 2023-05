Wissenschaftler enthüllen, dass die tödliche „WEF-Diät“ die Menschheit zum Aussterben bringen wird

Wenn die globale Elite ihren Willen durchsetzt und alle auf Fleisch verzichten und anfangen, Käfer und Grillen zu essen, werden die Menschen zu wandelnden Parasiten.

Wissenschaftler warnen nun davor, dass die fleischfreie „WEF-Diät“ den größten Teil der Menschheit ausrotten wird und diejenigen, die überleben, schwache, von Krankheiten befallene Hüllen ihres früheren Selbst sein werden.

Das WEF und die UN drängen die Menschheit, bis 2050 auf Fleisch zu verzichten und auf eine vollständig pflanzliche und insektenbasierte Ernährung umzusteigen, einschließlich des synthetischen Fleisches von Bill Gates.

Den Globalisten zufolge ist der Verzehr von Fleisch gesundheitsschädlich und schädlich für den Planeten.

Aber was geschah, als Dutzende Ernährungswissenschaftler gebeten wurden, die Wissenschaft hinter diesen Behauptungen zu untersuchen?

Dutzende Wissenschaftler wurden in einer Sonderausgabe der Zeitschrift „ Animal Frontiers“ gebeten, sich mit den wissenschaftlichen Hintergründen der Behauptungen zu befassen, dass Fleischessen gesundheitsschädlich und schädlich für den Planeten sei.

Als die Wissenschaftler die „WEF-Diät“ in einer Sonderausgabe der Zeitschrift „Animal Frontiers“ analysierten, konnten sie nicht glauben, was sie sahen. Diese Ernährungsweise ist so dürftig, so mangelhaft an Nahrung und Energie, dass sie uns unfruchtbar und unfähig zur Fortpflanzung macht und den Großteil der Menschheit innerhalb einer Generation töten wird.

Die Wissenschaftler warnen nun vor dem Vorstoß der globalistischen Elite hin zu pflanzlicher Ernährung und weisen darauf hin, dass arme Gemeinden mit geringem Fleischkonsum oft unter Wachstumsverzögerung, Auszehrung und Anämie leiden, die durch einen Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen und Proteinen verursacht werden. (Das erste Insekten-Eis ist im Land der Tüftler und Denker unter falscher Flagge zu genießen)

Tausende Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben sich auch der Dublin-Erklärung angeschlossen, einer Gruppe, die erklärt, dass die Viehhaltung für die Gesellschaft zu wichtig sei, um „Opfer von Eifer zu werden“.

Sie sagen, dass viele der negativen Behauptungen über Fleisch in unserer Ernährung einfach nicht wahr sind.

Die Wissenschaftler betonen insbesondere, dass Fleisch für die Aufnahme von Vitamin B12 in der menschlichen Ernährung sorgt und eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Retinol, Omega-3-Fettsäuren und Mineralien wie Eisen und Zink sowie wichtigen Verbindungen für den Stoffwechsel wie Taurin und Kreatin spielt.

Wissenschaftler stellen fest, dass nur gut ausgestattete Menschen aus wohlhabenden Ländern die Möglichkeit haben, in ihrer Ernährung auf Fleisch zu verzichten und ausschließlich Gemüse und Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. (Insekten in Lebensmitteln: Ekelhaft, vernünftig, riskant oder notwendig? Wie man die Beimischungen erkennt)

Mit anderen Worten: Veganismus ist eine Ideologie der Ersten Welt, die für die Mehrheit der Weltbevölkerung unpraktikabel ist.

Pro-vegane Forschung wird in der Regel von globalistischen Institutionen wie der UN und dem WEF finanziert, die deutlich gemacht haben, dass Fleisch zu einem Luxusartikel oder „seltenen Genuss“ und nicht zu einem Grundnahrungsmittel werden soll.

Die Vereinten Nationen sagen, ihr Ziel bestehe darin, bis 2050 eine völlig fleisch- und milchfreie menschliche Ernährung durchzusetzen, um „den Klimawandel zu bekämpfen“, obwohl sie in der Vergangenheit dabei erwischt wurden, wie viel Methan aus der Tierhaltung zu den Gesamtemissionen beiträgt.

Selbst wenn Sie glauben, dass es eine echte Klimakrise gibt (obwohl es keine Beweise gibt, die den Hype stützen), bleibt die Tatsache bestehen, dass die Emissionen von Nutztieren einen vernachlässigbaren Teil der angeblichen „Treibhausgase“ ausmachen.

Sie würden nichts zur Rettung des Planeten beitragen, wenn Sie sich vegan ernähren.

Und wenn es um Käfer, Grillen und Insekten geht, warnen die Wissenschaftler, dass die „WEF-Diät“ geradezu giftig ist.

Die Wissenschaftler waren von den Ergebnissen verblüfft – aber das beweist nur, dass sie sich nicht um die Agenda der Elite gekümmert haben. Wir wissen seit langem, dass wir angegriffen werden.

Wenn Sie anfangen, regelmäßig Insekten zu essen, weil Sie glauben, dass dies die Erde vor der globalen Erwärmung oder dem „Klimawandel“ retten wird, bringen Sie sich (und alle Kinder, die Sie haben) möglicherweise direkt in Gefahr und unterstützen die böse Agenda der Globalisten, die den Planeten entvölkern wollen.

Wenn man sich die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse ansieht, die in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht wurden, bevor die Eliten und die Medien begannen, Käfer und Insekten als Lebensmittel zu bewerben, tauchen schnell einige besorgniserregende Fakten auf.

Der wichtigste: Insekten sind giftig für den Menschen.

Eine Studie aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Eine parasitologische Bewertung von essbaren Insekten und ihrer Rolle bei der Übertragung parasitärer Krankheiten auf Mensch und Tier“ ergab, dass der Verzehr von Insekten aufgrund der Übertragung parasitärer Krankheiten ein ernstes Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellt.

Laut der Studie:

„Essbare Insekten sind ein unterschätztes Reservoir menschlicher und tierischer Parasiten.“

Andere Studien konzentrierten sich auf Chitin – einen natürlichen Strukturbestandteil, der im Exoskelett von Insekten vorkommt. Eine 2007 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass Chitin beim Menschen eine allergische Reaktion hervorruft.

Vielleicht sagt uns unser Körper auf diese Weise, dass wir das Exoskelett von Insekten nicht essen sollten.

Eine andere Studie über Chitin kommt zu dem Schluss:

„Chitin, ein Polysaccharidbestandteil vieler Allergene und Parasiten, löst über unvollständig definierte Wege eine angeborene Lungenentzündung vom Typ 2 aus.“

Und eine andere Studie, die sich auf Chitosan – eine chemische Verbindung aus Chitin – konzentrierte, ergab, dass sein Verzehr zu einem Vitaminmangel im menschlichen Körper führt, was katastrophale Auswirkungen hat.

Als ob das nicht genug wäre, hier eine Schlagzeile aus dem Jahr 2018, bevor die Medien sich mit der Insektenpropaganda beschäftigten.

Der Verzehr von Chitin ist wie das Betätigen des Kill-Schalters für Parasiten.

Abgesehen davon möchte die globale Elite (insbesondere das Weltwirtschaftsforum), dass wir Kakerlaken in unseren Mund stecken, auf ihrem knusprigen Äußeren kauen und ihr zähflüssiges grünes Inneres verschlucken.

Sie wollen, dass wir Kakerlaken essen, während wir lächeln, nichts besitzen und so tun, als wären wir glücklich.

Der Verzehr von Heuschrecken, Grillen, Ameisen, Käfern, Würmern, Bienen, Wespen, Raupen, Maden und Schnecken könnte die nächste Todeswelle der Menschen auslösen – genau das, was die Globalisten wollen.

Die Insektenfress-Agenda ist kein Scherz. Es fängt an, durch die Massenmedien und sogar das Bildungssystem zu dringen. Ziel ist es, den Konsum von Insekten zu normalisieren und sogar zu verherrlichen.

Warum also konzentrieren sich die Mächte darauf, die Massen zum Verzehr von Grillen, Mehlwürmern und Kakerlaken zu zwingen? Hier ein Blick auf die Situation.

Zunächst müssen Sie sich mit einer wichtigen Tatsache auseinandersetzen: Das WEF möchte neu definieren, was es bedeutet, ein Mensch auf der Erde zu sein. Sie glauben, dass wir zu viele Freiheiten haben und zu viele Ressourcen verbrauchen.

Das WEF versucht nicht nur, in Regierungen einzudringen und die Wirtschaft zu kontrollieren, es will den Sinn des Lebens auf der Erde neu definieren. Nicht weniger.

Dies ist ein Artikel auf der aktuellen Website des WEF. Wenn sie uns das ins Gesicht sagen, stellen Sie sich vor, was sie hinter verschlossenen Türen sagen.

Kurz gesagt, sie sehen uns als Vieh. Sie wollen nicht nur jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren, sondern auch, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen. Hier kommt die Insekt-Ess-Agenda ins Spiel.

Mit Schlagworten wie „Nachhaltigkeit“ definiert die globale Elite, was eine „verantwortungsvolle“ Ernährung ist, und beschämt gleichzeitig zunehmend diejenigen, die Fleisch essen.

Die Elite versucht nicht nur, Umweltbewusste mithilfe von Grafiken und Zahlen zu indoktrinieren, sondern betreibt auch volle Propaganda, um Insektenfresser zu fördern.

Und wissen Sie, was ein vollständiger Propagandamodus bedeutet? Richtig, Prominente.

Die Insekten-Ess-Agenda ist nun in die nächste Phase des Plans übergegangen. Prominente fressen vor laufender Kamera Käfer. Journalisten der Mainstream-Medien schreiben Artikel, in denen sie das Insektenessen als unvermeidlich propagieren. Schulen zwingen Kinder, im Unterricht Käfer zu essen.

Schauen Sie sich dieses gruselige Video an, in dem Nicole Kidman lebende Insekten isst, die sie bizarrerweise „Mikro-Vieh“ nennt.

Richtig, ein Filmstar der A-Liste wurde angeworben, um vor der Kamera verführerisch Insekten zu verzehren, um die Massen davon zu überzeugen, dasselbe zu tun.

Das ist abscheuliche Propaganda! Glücklicherweise geben uns die YouTube-Kommentare Hoffnung.

Aber ein Filmstar reicht nicht aus. Sie brauchen viele. Robert Downey Jr. wirbt für Cricket-Protein auf der Late-Night-Tour. Nicolas Cage wirbt für die Freude am Essen von Kakerlaken.

Und Lupita Nyong’o nutzt ihre schauspielerischen Fähigkeiten, um verrückt zu werden, weil sie in LA Ameisen gegessen hat.

Natürlich wissen die Eliten sehr gut, dass Indoktrination bei jungen Menschen am effektivsten ist, weshalb sie jetzt auf Kinder abzielen. Schauen Sie sich dieses Plakat an, das derzeit an den öffentlichen Schulen Kaliforniens hängt.

Mittlerweile wurde Bill Gates offiziell Amerikas größter privater Farmbesitzer mit rund 269.000 Hektar Land in Dutzenden Bundesstaaten.

Es gibt viele Spekulationen über die Landnahme von Bill Gates in Amerika. Warum kauft er so viel Ackerland? Ein Blick auf die offizielle Website der Bill and Melinda Gates Foundation gibt Hinweise.

Aber verzweifeln Sie nicht, auch hier gibt es gute Neuigkeiten. Wir, das Volk, lehnen den globalistischen Plan, uns zum Verzehr von Fleisch aus Laboranbau zu zwingen, entschieden ab.

Zwei Unternehmen von Bill Gates haben kürzlich zugegeben, dass sie am Rande des finanziellen Zusammenbruchs stehen, da die Verkäufe von giftigem, synthetischem Fleisch weiterhin einbrechen.

In der Bibel heißt es : „Alle fliegenden Insekten, die auf allen Vieren gehen, sollen für euch verabscheuungswürdig sein.“

Die Welt muss mehr Zeit damit verbringen, alte Weisheiten zu konsultieren und weniger Zeit damit, dem falschen Propheten Klaus Schwab und seinen globalistischen Kumpanen zuzuhören.

Wir entschlossen die schlimmsten Exzesse der globalistischen Elite ans Licht zu bringen und diese Informationen weit und breit zu verbreiten.

…

