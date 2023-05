Globalistischer Krieg gegen Stickstoffemissionen, der die gesamte globale Nahrungsmittelversorgung gefährdet

Regierungen auf der ganzen Welt verabschieden Richtlinien zum Umgang mit Stickstoffemissionen – und diese Richtlinien gefährden die globale Nahrungsmittelversorgung.

Die Befürworter dieses sogenannten „Kriegs gegen den Stickstoff“ behaupten, dass überschüssiger Stickstoff in der Umwelt gefährlich sei und das Land, das Wasser und die Luft verschmutze. Sie sagen, es schädigt sogar die Ozonschicht.

Die Vereinten Nationen stehen an vorderster Front dieser Behauptungen und behaupten ohne Beweise, dass Stickstoff nicht nur zum sogenannten Klimawandel beiträgt, sondern dass die Stickstoffverschmutzung auch irgendwie eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellt und sich nachteilig auf die Weltwirtschaft auswirkt.

„Stickstoff ist ein Hauptnährstoff, der für das Überleben aller lebenden Organismen auf der Erde unerlässlich ist“, gab Leticia Carvalho, Hauptkoordinatorin der Meeres- und Süßwasserabteilung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, zu. „

Aber die Welt muss sich der Problematik der Stickstoffverschwendung bewusst werden und die Möglichkeiten kennen, gemeinsam Maßnahmen für deren nachhaltige Nutzung zu ergreifen.“(Bevölkerungskontrolle: Schaffung von Nahrungsmittelknappheit)

Sri Lanka und die Niederlande führen den „Krieg gegen Stickstoff“ an

Zwei der Hauptnationen, die den globalistischen „Krieg gegen Stickstoff“ anführen, sind Sri Lanka und die Niederlande.

Im April 2021 verbot die srilankische Regierung unter dem damaligen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa die Verwendung sämtlicher chemischer Düngemittel in dem kleinen Inselstaat mit 22 Millionen Einwohnern. (Krisenvorsorge: Ausrüstung für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln)

Etwa ein Jahr nach dieser Entscheidung sah sich die Regierung aufgrund weit verbreiteter Proteste gezwungen, das Verbot aufzuheben, nachdem es zu einem raschen Einbruch der Nahrungsmittelerträge geführt hatte.

Einige Schätzungen gehen von einem jährlichen Rückgang der Reiserträge um mindestens 30 Prozent aus.

„Ich kann mich an keine Zeit in der Vergangenheit erinnern, in der wir so sehr kämpfen mussten, um eine anständige Ernte zu erzielen“, beklagte sich damals der 65-jährige WM Seneviratne im Dorf Agbopura im Osten Sri Lankas. „Letztes Jahr haben wir 60 Säcke [Reis] von diesen zwei Hektar gewonnen. Aber dieses Mal waren es nur 10.“

„Diese Pflanzen brauchen Harnstoff. Der Kompost ist einfach nicht gut genug und wir haben nicht einmal den von der Regierung verteilten organischen Dünger bekommen“, fügte er hinzu.

Harnstoff, ein weit verbreiteter und kostengünstiger chemischer Dünger mit 46 Prozent Stickstoff , ist für Landwirte auf der ganzen Welt wie Seneviratne ein wesentliches Element im Lebenszyklus von Nutzpflanzen.

Und in den Niederlanden hat die niederländische Koalitionsregierung gerade grünes Licht von der Europäischen Union erhalten, um einen Plan zur Halbierung der Stickstoffemissionen bis 2030 durch die Enteignung von Land von den Landwirten des Landes voranzutreiben .

Der Plan sieht fast 1,5 Milliarden Euro (1,64 Milliarden US-Dollar) für Landwirte vor, die bereit sind, ihre Höfe „freiwillig“ gegen eine beträchtliche Entschädigung an den Staat zu verkaufen.

Alle landwirtschaftlichen Arbeiten auf den beschlagnahmten Flächen würden dann sofort eingestellt, um eine großflächige Stickstoffemission aus dem Gebiet zu verhindern. Es wird erwartet, dass in den nächsten Jahren etwa 3.000 landwirtschaftliche Betriebe beschlagnahmt werden.

Mehrere andere Länder könnten sich bald den Angriffen auf Landwirte wegen ihrer angeblich schädlichen Stickstoffemissionen anschließen, insbesondere diejenigen Länder, die sich verpflichtet haben, ihre Stickstoffemissionen zu reduzieren.

Die Lebensmittelkosten steigen

Die Lebensmittelkosten steigen immer noch, da wir sehen, dass die Lebensmittel zu Hause im Februar 2023 um 10,2 Prozent höher waren als im Februar 2022, und wir spüren es jeden Tag im Lebensmittelgeschäft.

Gestern kam Stefan mit vier vollen Plastiktüten und einer Gallone Milch aus dem Laden nach Hause und gab mehr als 200 Dollar aus.

Es ist gut, dass wir Notlebensmittel haben, die wir vor fast neun Jahren gekauft haben, denn es sieht so aus, als würden wir sie verwenden, es sei denn, wir gewinnen im Lotto …….. andererseits spielen wir nicht im Lotto, also ist da diese Idee.

Da die Lebensmittelinflation immer noch die Gesamtinflation übersteigt, und bei einigen Artikeln, wie z. B. Getreide, sprechen wir derzeit von einem Anstieg von 11 bis 12 % gegenüber dem Vorjahr.

Einige wichtige Punkte aus den Prognosen des USDA Economic Research Service vom März 2023 , die die Zahlen des Verbraucherpreisindex und des Erzeugerpreisindex vom Februar 2023 umfassen.

• Der VPI für Lebensmittel zu Hause (Einkauf von Lebensmitteln im Lebensmittelgeschäft oder Supermarkt) stieg von Januar 2023 bis Februar 2023 um 0,3 Prozent und lag 10,2 Prozent höher als Februar 2022

• Im Jahr 2023 werden alle Lebensmittelpreise voraussichtlich um 7,5 Prozent steigen, mit einem Prognoseintervall von 5,5 bis 9,6 Prozent. Die Preise für Lebensmittel zu Hause werden voraussichtlich um 7,8 Prozent steigen, mit einem Prognoseintervall von 5,3 bis 10,5 Prozent. Die Preise für Lebensmittel außer Haus werden voraussichtlich um 8,3 Prozent steigen, mit einem Prognoseintervall von 7,2 bis 9,3 Prozent.

• Die Preise stiegen zwischen Januar 2023 und Februar 2023 für 13 Food-at-Home-Kategorien. Die Preise stiegen für alle Kategorien außer frischem Gemüse und Eiern.

• Im Jahr 2023 werden die Preise voraussichtlich für anderes Fleisch (4,5 Prozent), Geflügel (3,4 Prozent), Milchprodukte (6,4 Prozent), Fette und Öle (15,4 Prozent), verarbeitetes Obst und Gemüse (11,4 Prozent), Zucker und Süßigkeiten steigen (11,1 Prozent), Cerealien und Backwaren (11,7 Prozent), alkoholfreie Getränke (10,7 Prozent) und andere Lebensmittel (8,5 Prozent).

• Die Einzelhandelspreise für Eier gingen im Februar 2023 um 6,7 Prozent zurück, blieben aber 55,4 Prozent über den Preisen vom Februar 2022. Es wird prognostiziert, dass die Eierpreise im Jahr 2023 um 29,6 Prozent steigen werden, mit einem Prognoseintervall von 13,4 bis 48,9 Prozent. Dieses breite Prognoseintervall spiegelt die Volatilität der Einzelhandelspreise für Eier wider.

Dies sind keine Zahlen, die die Massenmedien den Menschen aufdrängen, da sie sich lieber auf die niedrigere „Gesamtinflation“ konzentrieren, doch Nahrung und Wasser sind die beiden Dinge, ohne die die Amerikaner nicht leben können.

Laut Foreign Policy haben wir zwar einen „Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems“ im Jahr 2022 abgewendet, sind aber derzeit „nur noch einen großen Ernteausfall oder eine Naturkatastrophe von einem Zusammenbruch des Lebensmittelsystems entfernt“.

REIS WIRD EIN PROBLEM SEIN……

„China ist der größte Reis- und Weizenproduzent der Welt und erlebt derzeit in seinen Reisanbaugebieten die höchste Dürrestufe seit über zwei Jahrzehnten“, so CNBC .

Ein weiterer „großer Preistreiber“ für Reis ist Indien, das seine Reisexporte eingeschränkt hat

Im Kernpunkt dieses Berichts heißt es: „Der weltweite Reismarkt wird im Jahr 2023 das größte Defizit seit zwei Jahrzehnten verzeichnen.“

Während dies die Amerikaner nicht so stark trifft wie Menschen in anderen Ländern, ist Reis immer noch eines der Grundnahrungsmittel für Amerikaner, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, und angesichts der gestiegenen Preise aufgrund der weltweiten Knappheit ist der Kauf in großen Mengen letztendlich günstiger auf lange Sicht.

Auf Reis haben wir uns in der Vergangenheit nicht so sehr konzentriert wie auf Fleisch und Gemüse, aber für Haushalte, die kaum über die Runden kommen, ist Reis ein häufig verwendetes Grundnahrungsmittel.

Zu unserem Glück haben wir uns bereits im Voraus darauf vorbereitet, als wir tatsächlich etwas Geld auf der Bank hatten, sodass unsere Eimer/Eimer mit Reis eine Weile ausreichen.

Ich sehe in meiner Zukunft viel Reis und Bohnen.

…

