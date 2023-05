Hollywood-Kinder-Star sagt er sei Zeuge „satanischer Rituale“ in Hollywood gewesen (Videos)

Seit langem wird behauptet, Hollywoodstars und Berühmtheiten der Unterhaltungsindustrie müssten sich den Illuminati anschließen, um an die Spitze der Branche zu gelangen, aber nur wenige Menschen außerhalb des inneren Kreises der Illuminati verstehen wirklich, was das bedeutet.

Das beginnt sich langsam zu ändern, da Prominente, die dem Illuminati-System ausgesetzt waren, zusammenbrechen und Insiderinformationen preisgeben, die das wahre Innenleben Hollywoods und der Unterhaltungsindustrie enthüllen.

Der Hollywood-Schauspieler Ricky Schroder ist der neueste Promi, der Pädophilie und okkulte Rituale in der Unterhaltungsindustrie aufdeckt, indem er erschreckende Details über die verstörenden okkulten Rituale enthüllt, deren Zeuge er als Kinderstar in der Branche wurde.

Ricky Schroder hat eine herausragende Karriere hinter sich, darunter Hauptrollen in großen Blockbustern und beliebten TV-Serien. Viele Menschen vergessen jedoch, dass er im zarten Alter von 9 Jahren in „The Champ“ sein Hollywood-Debüt gab und für seine Rolle als Jon Voights Sohn der jüngste Golden-Globe- Gewinner wurde und er machte Karriere als Kinderstar in „Silver Spoons“.

Dies ist die Zeit, in der Schroder mit den dunklen okkulten Ritualen im Herzen des Hollywood-Systems bekannt gemacht wurde, die seiner Meinung nach denen ähneln, mit denen Jimmy Savile bei der BBC mit Hilfe von Elite-Pädophilen, darunter der britischen Königsfamilie, davongekommen ist.

Laut Schroder funktioniert die gesamte Kontrollmatrix, sei es in der Politik, Unterhaltung oder Finanzen, auf einem Erpressungssystem, weshalb wir nie eine Verantwortlichkeit sehen.

Sogar diejenigen, die die Ermittlungen durchführen, werden erpresst. (Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf, und sie wissen es“ (Videos))

In einem erschreckenden Video, das Anfang dieser Woche auf Instagram gepostet wurde , sprach Schroder über seinen Lieblingsonkel, einen ehemaligen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, der ihm von den dunklen Tagen und bösen Taten der Nazis erzählte.

Dann enthüllte Schroder etwas, was ihm als Junge passiert war. „Ich habe mit den älteren Jungs rumgehangen“, sagte Schroeder. „Und jemand hat eine Kassette in einen VHS-Player gesteckt.“(8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

Auf dem Fernsehbildschirm sagte er: „Da war ein Raum mit einer Leiche.“

Schroder fügte hinzu, dass sich im Raum Menschen mit Kapuzen und Roben befanden.

„Sie hatten eine Art Ritual, bei dem sie ein Messer herausholten und [den Körper] an der Seite aufschnitten“, sagte er.

„Sie entfernten Teile von ihm, und es begann Blut zu fließen, und sie sangen“, fügte er hinzu.

„Da waren Frauen und sie zogen ihre Kleidung aus, und dann nahmen sie das Blut, schmierten es auf ihre Körper und fingen an, miteinander Sex zu haben.“

„Es war ziemlich beunruhigend zu sehen.“

Der ehemalige Kinderschauspieler behauptete, die Gruppe, mit der er zusammen war, habe ihm die VHS-Kassette mit den „satanischen Ritualen“ gegeben, bevor er sie „zu jemandem gebracht habe, dem ich vertraute“.

Nachdem er sich das Video angesehen hatte, sagte die Person zu ihm: „Sehen Sie sich das nie wieder an und geben Sie es demjenigen zurück, der es Ihnen gegeben hat.“

„Das habe ich also getan“, sagte er. „Aber ich war immer verwirrt darüber, warum sie nicht gefragt haben, woher es kommt.“

„Ich glaube also, dass ich einige der Sektenmitglieder kennengelernt habe, als ich jünger war, und es könnten die Illuminaten sein oder mit ihnen in Verbindung stehen“, fügte Schroeder hinzu.(Illuminatenblut 2: Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten)

Ricky Schroder ist nicht der einzige Star der letzten Zeit, der uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Britney Spears beschrieb kürzlich ausführlich den „satanischen“ Missbrauch, den sie während ihrer 13-jährigen Konservatoriumstätigkeit durch ihre Illuminati-Betreuer erlitten hatte, einschließlich widerlicher sexueller Rituale, wöchentlicher Bluttransfusionen und medizinischer MK Ultra- Experimente.

Und letztes Jahr brach Kanye West zusammen und gab Geheimnisse preis, darunter die Tatsache, dass seine eigene Mutter im Rahmen eines Illuminati-Blutrituals von der Hollywood-Elite „geopfert“ wurde, bevor er andere Prominente namentlich nannte, die Opfer der Unterhaltungsindustrie wurden, weil sie ihren Deal mit dem Teufel und den Illuminaten gebrochen hatten.

Laut Angelina Jolie hatte sie ihren Durchbruch in Hollywood, nachdem sie an „ geheimen Illuminati-Ritualen“ teilgenommen hatte.

In einem atemberaubenden Video enthüllt die 23-jährige Angelina Jolie das wahre Innenleben Hollywoods, während sie Freunden die Erfahrungen schildert, die sie mit dem Geheimbund der Illuminaten gemacht hat. Sie erklärt, dass sie als Opfer eine Schlange getötet und sich im Rahmen des Initiationsrituals ein Tattoo oder ein Brandzeichen stechen ließ.

Das Video wurde online gestellt , wobei die Identität ihrer beiden Freunde zu ihrer Sicherheit geschwärzt wurde.

Es hat sich nichts geändert, seit Angelina Jolie und Ricky Schroder jung waren und versuchten, in der Unterhaltungsindustrie Fuß zu fassen. Megan Fox ließ kürzlich durchblicken, dass sie an grausamen Blutritualen der Illuminati teilnimmt.

Im Gespräch mit Glamour UK über ihre Beziehung zur Illuminati-Marionette Machine Gun Kelly sagte Fox:

„ Es sind nur ein paar Tropfen, aber ja, wir konsumieren gelegentlich das Blut des anderen nur zu rituellen Zwecken .“

„ Es wird aus einem bestimmten Grund verwendet und kontrolliert.“

Die Berichterstattung über diese satanischen Praktiken mit Symbolen, Ritualen und Opfern wird von den Mainstream-Medien lächerlich gemacht.

Wenn Sie die Washington Post lesen, CNN schauen oder Faktenprüfern zuhören, stellen die okkulten Praktiken der Elite-Pädophilen kein Problem dar, und diejenigen, die darüber reden, sind Spinner mit Aluhut, die „Fake News“ verbreiten.

Aber die Beweise sind unüberwindbar und nehmen ständig zu.

In einem Interview mit der Sunday Times ließ der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood eine Bombe platzen, als er darauf hinwies , dass Kinderschauspieler regelmäßig von Branchenvertretern „gejagt“ würden.

„Offensichtlich war in Hollywood etwas Großes im Gange“, sagte Wood. „Es war alles organisiert.“

Wovon Wood spricht, ist der grassierende sexuelle Missbrauch von Kindheitsschauspielern, der bereits sowohl von Corey Feldman als auch von Corey Haim aufgedeckt wurde.

„In dieser Branche gibt es viele Schlangen, Leute, die nur ihre eigenen Interessen im Sinn haben“, fuhr Elijah Wood in seinem Interview fort. „Da ist eine Dunkelheit im Unterleib – wenn Sie es sich vorstellen können, ist es wahrscheinlich passiert.“

Wood sagt, der Missbrauch laufe unkontrolliert, weil die Opfer „nicht so laut sprechen können wie die Machthaber“.

Wood bezieht sich auf die immense Macht der Hollywood-Eliten, die Erzählung zu kontrollieren und alle Missbrauchsvorwürfe zu unterdrücken, bevor sie überhaupt passieren.

Diese Erzählung ist so kontrolliert, dass Wood, nachdem er diese Kommentare abgegeben hatte, ihn schon am nächsten Tag von den Mainstream-Medien attackierte und ihn zwang, sie herunterzuspielen.

Ein Jahr später hatte ein anderer Hollywood-Insider eine ähnliche Geschichte – mit einer satanischen Wendung.

Treffen Sie Jon Robberson. Er ist ein 16-jähriger Veteran der Hollywood-Spielfilm-, Fernseh- und Werbeproduktion. Er arbeitete hinter den Kulissen aller großen Studios und Sender und arbeitete an Projekten für Größen wie Spielberg, Bruckheimer, Silver und Abrams, um nur einige zu nennen.

Er hat diese Szene auch verlassen, weil er sagt, sie sei voller Pädophilie.

Auch wenn die Medien nicht darüber berichten, sind diese abscheulichen Kinderräuber so abscheulich, dass man sie kaum ignorieren kann.

Nehmen Sie zum Beispiel den berüchtigten NBC-Nachrichtenbericht, dass Hillary Clinton, als sie Obamas Außenministerin war, eine Untersuchung gegen einen Elite-Pädophilenring im Außenministerium eingestellt hat. Laut dem von Chuck Todd vorgelegten Bericht stellte Clinton die Ermittlungen ein, um einen Skandal zu vermeiden und die Karrieren hochrangiger Beamter zu schützen.

Der Bericht von NBC News ist beunruhigend genug, aber was geschah, nachdem NBC die Nachricht über die „Vertuschung“ Clintons ausgestrahlt hatte, ist vielleicht noch beunruhigender.

Das Netzwerk löschte das Filmmaterial und soziale Netzwerke setzten das Video von ihren Plattformen auf die schwarze Liste. Chuck Todd, der den Bericht vorlegte, lehnte Tausende Anfragen nach Kommentaren ab. Niemand bei NBC oder den Mainstream-Medien möchte anerkennen, dass der Bericht überhaupt ausgestrahlt wurde.

Es gab auch einen weiteren massiven Skandal, der als Vertuschung des Franklin-Kindersexrings bekannt wurde . Nachdem das FBI die Ermittlungen jedoch von den staatlichen Behörden übernommen hatte, wurde daraus eine Hexenjagd zur Verfolgung der minderjährigen Opfer in diesem Sexring für Kinder– die sogar so weit ging, sie des Meineids anzuklagen, um die anderen 70 Opfer erfolgreich dazu zu bringen, ihre Aussage zu widerrufen.

…

Ricky Schroder, ein berühmter Kinderschauspieler, der später in „NYPD Blue“ mitspielte, sagte, dass er, bevor er fahren konnte, mit einigen älteren Leuten zusammen war, die ihm ein verstörendes Video eines Blut- und Sexrituals zeigten.

Er glaubt, dass Menschen, die Spitzenpositionen in Politik, Industrie und Hollywood innehaben, erpresst werden, weil sie bei bizarren Taten gefilmt wurden.

Er sagt, deshalb würden Kriminelle an der Spitze niemals zur Verantwortung gezogen. Er sagte, wenn man „Illuminati“ rückwärts eintippt, listet die Suchmaschine die NSA als oberstes Ergebnis auf.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 31.05.2023