Hollywood pervers: Die Kabale der Kinderschänder

Dass er – wie auch sein 2010 verstorbener Freund und Kollege Corey Haim – in den 1980er Jahren sogar am Set sexuell missbraucht wurde, offenbarte Feldman schon 2011 in der ABC-Sendung Nightline. Später benannte er Jon Grissom, der mit den beiden Jungstars 1988 den Film „Daddy‘s Cadillac“ drehte, als einen der Täter. In einem anderen Fall war Grissom 2003 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden.

Feldman sprach auch von einem weiteren Täter, „den jeder auf der Welt kennt“. Dieser habe den damals 13-jährigen Haim während des Drehs von „Lucas“ (1986) vergewaltigt. Erst in seinem im März 2002 veröffentlichten Dokumentarfilm „(My) Truth: The Rape of the two Coreys“ traute er sich, den Namen zu nennen: Charlie Sheen. Der streitet dies vehement ab.

American Psychos

Im Januar 2020 hielt der Komödiant Ricky Gervais in seiner Rede zur Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills der versammelten Hautevolee den Spiegel vor. In Gags verpackt, brachte der Brite die Wahrheit zur Sprache.

Mehrfach machte der Comedian Anspielungen auf die Vorliebe mancher Stars für junge Mädchen. Dann holte er zum ultimativen Schlag aus. Gervais wörtlich:

„Sie könnten sich die gesamte erste Staffel von $After Life$ ansehen, anstatt sich diese Show anzuschauen. Das ist eine Serie über einen Mann, der sich umbringen will, weil seine Frau an Krebs stirbt, und sie macht immer noch mehr Spaß als das hier. Spoiler-Alarm!

Staffel zwei ist in Arbeit, also hat er sich am Ende offensichtlich nicht um-gebracht. Genau wie Jeffrey Epstein. Haltet die Klappe. Ich weiß, er ist Euer Kumpel, aber das ist mir egal.“

Gehört zu dieser Kabale auch Christian Bale? Der Schauspieler, der in der Kinoadaption von Bret Easton Ellis‘ „American Psycho“ (2000) die Rolle des psychopathischen Investmentbankers Patrick Bateman spielte.

Als Bale 2019 den Golden Globe für seine Darstellung Dick Cheneys in der satirischen Filmbiografie „Vice“ (2018) erhielt, dankte der Mime nicht nur seiner Familie, sondern auch „Satan, der mir die Inspiration gab, wie ich diese Rolle zu spielen habe“.

Auch wenn es sich dabei nur um eine ironische Bemerkung gehandelt haben sollte, zeigt dies doch, wie schnell man in Hollywood mit dem Teufel bei der Hand ist.

In seinen Enthüllungswerken „Der Hollywood-Code“ und „Der Hollywood-Code 2“ wirft Investigativjournalist Nikolas Pravda ein Schlaglicht auf die US-Filmindustrie und offenbart Dinge, die niemals an die Öffentlichkeit dringen sollten: Pädophile Strukturen, okkulte Strömungen bis hin zu offenem Satanismus und geheimdienstliche Beeinflussung und Steuerung.

Nach der Lektüre dieser Bücher werden Sie die sogenannte Traumfabrik mit ganz anderen Augen sehen. Beide Werke können Sie hier bestellen.

Klapptext zu „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik: Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“

EIN DETAILLIERTER BLICK HINTER DEN SCHLEIER DER SUBTILEN MANIPULATION DURCH DIE (ALB)TRAUMFABRIK

Filme sind moderne Märchen, Legenden die uns in eine Phantasiewelt entführen, emotional berühren und in manchen Fällen erziehen und aufwecken sollen. Es liegt einzig und allein am jeweiligen Betrachter, ob er die bewegten Bilder mit wachen oder schlafenden Augen wahrnimmt. Genau hier setzt dieses Buch an. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise, die Ihnen zeigen wird, wie Geheimdienste, ja gar Militärs Einfluss nehmen auf Hollywood-Produktionen.

Bereits in frühen Filmklassikern wie Metropolis oder der Zauberer von Oz wurde mit okkulter Symbolik und ägyptischer Mythologie gearbeitet, die auf verborgenes Wissen und Rituale von Geheimgesellschaften wie Freimaurern und Illuminati verweisen.

Indem wir den roten Faden aufnehmen und weiterverfolgen, erfahren Sie bei diesem Trip durch die Filmhistorie, wie Astrotheologie und Esoterik in Blockbustern wie Star Wars, Zurück in die Zukunft, James Bond, Matrix und Harry Potter integriert und verwendet werden. Selbst so vermeintlich harmlose Unterhaltungsfilme wie die des Disney-Konzerns, sind in Wahrheit gespickt mit okkulten Symbolen und krankhaften sexuellen Anspielungen, die in Kinderfilmen eigentlich nichts zu suchen haben, wenn es dabei in erster Linie um das Kindeswohl gehen soll.

Als beispielhaft dafür, welche Zukunft die Machteliten stattdessen in Form des sogenannten „Tiefen Staates“ für die Menschheit vorgesehen haben, sei an dieser Stelle noch auf die propagandistischen Avengers-Machwerke hingewiesen, die voller Verweise auf in der Realität betriebene Agenden wie Künstliche Intelligenz und Transhumanismus bis hin zu milliardenfacher Entvölkerung sind.

Letztendlich ist somit auch im Kino nichts, wie es scheint, denn hinter dem Schein verbergen sich Codes und Agenden, welche die Produzenten und Regisseure bewusst in die Filme integriert haben, mit dem Ziel, sich in unseren Köpfen festsetzen und unser Unterbewusstsein zu manipulieren, damit das Publikum kritiklos und passiv ihre Pläne für die Menschheit hinnimmt.

Mit diesem Buch bekommen Sie daher als filminteressierter Leser einen Leitfaden an die Hand, um besser durch die manipulative Bildmatrix navigieren und selbst entscheiden zu können, was Sie sowohl Ihren eigenen Augen und Ohren sowie Ihrem Gehirn und Herzen antun wollen als auch denen Ihrer Kinder und Enkelkinder.

Wir wünschen Ihnen spannende Einblicke hinter die Kulissen der einflussreichen Filmindustrie, die Sie in die Lage versetzen, selbstbestimmte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Filme Sie künftig entweder einschläfern oder aufwecken! Bonusmaterial: Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird.

Pressetext zu „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“

WIE FILMKUNST DAS LEBEN IMITIERT, IMITIERT DAS LEBEN DIE KUNST!

Was als „Unterhaltung“ angesehen wird, fungiert wie ein Behälter für sorgfältig ausgearbeitete Propagandastreifen, die das Publikum ebenso beeinflussen wie unterhalten sollen! Bei dem Spruch „Geld regiert die Welt“ winken viele Teile der Bevölkerung schnell resigniert, jedoch meist zustimmend ab. Die nächste Stufe besteht in der Feststellung, „Eliten“ würden die Welt regieren.

Um aus der Resignation und Unwissenheit herauszuwachsen, bedarf es Informationen. Hollywood arbeitet nett und gelinde formuliert mit perfiden und gezielt eingesetzten „Tricks“, um die Konsumenten seiner Filme gezielt in Stimmungen und Denkmuster zu versetzen und dabei nicht zuletzt in eine hypnotisierte Masse zu verwandeln, dies bis zur Anwendung von Gedankenkontroll-Programmen.

In fünf Kapiteln wird in dieser fundiert recherchierten Untersuchung bis hin ins kleinste Detail von Filmsequenzen unzweifelhaft nachgewiesen, dass nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen wird. Schattenregierungen, Revolutions-Terror, Dämonen-Kult, Freimaurer-Symbolik, Konditionierung, Größenwahn, Ankündigungen bzw. Verkündungen für die Zukunft und Symbolismus sind nur einige Aspekte, die in den Filmanalysen mit treffenden Beweisen aufgezeigt werden. Unterhaltung kann eben auch „unten halten“, so der Plan.

Lesen Sie die Analysen zu den Filmen wie z. B. „Der Pate“, „Goonies“, „Lost Boys“, „Akte X“, V wie Vendetta“, „Monty Python“, „Time Bandits“, „Der Exorzist“, „Poltergeist“, „Ghostbusters“, „Doctor Strange“, „Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers“, „Rogue One“, „E.T.“, „Star Trek“, „Idiocracy“, „Geostorm“, „Sie leben“, und ganz aktuell „Squid Game“ oder der Pandemie-Thriller „Songbird“ und bilden Sie sich als Zuschauer genannter Filme aus einer anderen Perspektive Ihre ganz eigene differenzierte Meinung, dieses Mal von einer anderen „Metaebene“.

Wer sich mit heute aktuellen Themen wie Klima, Pädophilie, Pandemie, Geopolitik, Gesellschaft und Fragen der Zukunft unserer menschlichen Existenz befassen möchte, kommt nicht daran vorbei, einen intensiven Blick auf die Hollywood-Industrie, auf deren „Promis“ und ihre wahren Ziele sowie auf „Agenden“ zu werfen, welche eindeutig mit entsprechenden Filmen vorangetrieben und regelrecht „feinstofflich“ eingetrichtert werden.

Alles, was wir täglich vor unseren Augen präsentiert bekommen, gehört zusammen und fügt sich wie Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammen. Dieses Buch hilft Ihnen dabei, weitere solcher Stücke zu entdecken und sie anschließend zu einem großen Ganzen zusammenzufügen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.