Wir alle erleben hautnah mit, wie der globale Weltenwandel immer intensiver und extremer voranschreitet. Nicht nur unsere globale Gesellschaft und wir selbst mit unseren alltäglichen Lebenswelten werden in allen Bereichen erschüttert und durchlaufen vielschichtige Veränderungen.

Auch Mutter Erde, ja sogar unsere gesamte Raum-Zeit-Realität befinden sich inmitten unvorstellbarer Transformationsprozesse. Wohin wir auch blicken wirkt das kosmische Feuer in einer Intensität, wie es auf diesem Planeten und in unserem Sonnensystem seit Urzeiten nicht mehr gelodert hat. Von Martin Strübin (blaubeerwald.de)

Bei der vor ca. 13.000 Jahren stattgefundenen Sintflut wurde die Welt durch das Element Wasser (analog Emotionalebene) gereinigt, doch diesmal werden Mutter Erde und all ihre Kinder durch das Element Feuer transformiert, was sich multidimensional bis in die spirituellen Ebenen auswirkt.

Auch wenn uns die turbulenten gesellschaftlichen Krisen sehr beschäftigen und in Atem halten, so sind sie lediglich die oberflächliche Ausdrucksebene von wesentlich tieferen, hintergründigen und multidimensionalen Veränderungen.

Denn die Feuertaufe, durch die wir alle gegenwärtig schreiten, wirkt sich nicht nur auf unsere materielle Welt in Form von sozialen und wirtschaftlichen Kollapsen aus oder der Zunahme von Katastrophen und Krankheiten. Vor allem die energetischen und psychischen Felder von Mutter Erde und unserer menschlichen Spezies sind immensen astrophysikalischen, aber auch technomagischen Einwirkungen ausgesetzt.

Während die natürlichen Lebensräume der Schöpfung von gigantischen Energiewellen aus der Sonne, dem intergalaktischen Raum und aus dem galaktischen Zentrum befeuert und dadurch in ihren Frequenzstrukturen und Lebensdynamiken außerordentlich beschleunigt werden, versuchen die alten Herrschereliten, die Erdenwelt mit ihren technomagischen Werkzeugen in eine synthetische Matrix zu verwandeln, in der alle Lebewesen zu ferngesteuerten Cyborgs degradiert werden, die nur noch einem KI-Gott als Sklaven und Batterien dienen sollen.

Doch das eigentliche Kräfteringen um die zukünftigen Zeitlinien von Mutter Erde und unserem Sonnenkörper findet in den geistigen Räumen der Schöpfung statt. (Zeitqualitäten #51: Bring Licht ins Dunkel, Bankencrash, Klimaagenda, mRNA Stoffe in Nahrungsmitteln, KI-Gott überall, Transgender und Pädo das neue Normal (Video))

Dies betrifft den 4D-Lebensbereich der emotionalen Astralebene, den 5D-Bereich der mentalen Noosphäre und die 6D-Sphäre der spirituellen Lichtebene. Gerade in diesen „Welten“ und Feldern finden tiefgreifende Bereinigungen und Durchlichtungen statt, die sich schließlich als eine „goldene Menschheit“ auf den Bühnen der Erde manifestieren will.

Das Zeitalter der Dunkelheit, in dem unsere Welt und unser Bewusstsein während der letzten 5.000 Jahre dauernden „Lernphase“ verfinstert und begrenzt wurde, ist kosmologisch seit Ende 2012 beendet, und nun gilt es, uns individuell wie kollektiv von den Folgen unseres „Sündenfalls“ zu heilen und zu befreien.

Dies betrifft ebenso die Lebensräume und die Kinder von Mutter Erde, die wir über Jahrtausende immer extremer ausgebeutet und zerstört haben und nun in den nächsten Jahrzehnten „mit göttlicher Hilfe“ wiederbeleben sollen.

Wir tragen als göttliche Mitschöpfer eine gewichtige Verantwortung, aber auch einen immensen Einfluss, sind wir doch integere Geistseelen im Organismus von Mutter Erde und des Sonnenwesens. Aus quantenphysikalischer, holografischer und fraktaler Sicht wirkt sich jede spirituelle Energie, jeder Gedanke, jede Emotion, jedes Wort und jede Handlung auf das gesamte Lebenssystem aus.

Und dies umso stärker, wenn wir uns unserer Schöpfermacht der ICH-BIN Gegenwart auch tatsächlich bewusst sind und uns nicht mehr als kleine ohnmächtige Geschöpfe identifizieren. Denn unsere tief gefühlten und in „Fleisch und Blut“ verankerten Überzeugungen sind der Schlüssel zur Macht. Unsere Identifikationen machen uns und unsere Welt zu dem, was ist.

Deshalb ist es unumgänglich, dass wir uns(er) Selbst erkennen und die Richtung unserer Selbst-Transmutation in eine höhere, lichtere und liebevollere Bewusstheit und Lebensweise lenken.

Denn wir können uns „eigentlich“ immer und überall für die Qualitäten in uns entscheiden, die wir willentlich wählen oder bestimmen. Wir müssen uns nicht von unseren unbewussten Mustern und Erinnerungen oder den Einflüssen der Umwelt und Mitmenschen manipulieren lassen.

Wir können der (Seelen-)Kapitän unseres menschlichen Lebensschiffes sein und den Kurs unseres bewussten Seins frei gebieten. Wir können uns immer für die Liebe, für Freude, für Fülle und Frieden entscheiden, in jedem Augenblick.

Dafür müssen wir allerdings achtsam und präsent in der Gegenwart sein und unseren göttlichen Willen klar und zielgerichtet einsetzen. Und die Kraft unserer Entscheidungen kann überaus mächtig sein, wenn wir in uns wirklich eins sind … wenn die Liebe unseres Herzens anführt und die Stärke des Bauches mit der Intelligenz des Kopfes bedingungslos mitgestalten.

Wenn wir uns dann noch miteinander vernetzen und wir als viele ICH-BINs „in meinem Namen zusammenkommen“ und unsere Lebenskraft, unsere Herzensliebe und Lichtintelligenz synchronisieren, können wir machtvolle Realitäten in den kollektiven 4D-astral-, 5D-mental- und 6D-Lichtebenen von Mutter Erde erschaffen.

Die durchschlagende Wirkung vereinigter Schöpferkraft – im kollektiven Bereich bekannt als „Maharishi-Effekt“, aber auch der „Placebo-Effekt“ oder „Wunderheilungen“ auf individueller Ebene – sind unbestritten belegt und haben sich im Leben jedes Menschen schon ereignet.

Und was all die Schwarzmagier und Satanisten seit Jahrtausenden mit ihren unzähligen Blutopfern auf den vielen Lebensbühnen von Mutter Erde erschaffen und installiert haben, können wir gemeinsam als göttliche Mitschöpfer und mit „göttlicher Hilfe“ wieder transformieren und bereinigen. Doch WIR müssen es tun!!!

Und wir sind dabei nicht alleine, denn wir können alle lichten Wesen und Kräfte aufrufen, uns beiseite zu stehen und mit uns gemeinsam das Werk Gottes zu erfüllen. Wir wenden uns an MutterVaterGott, an den „Heiligen Geist“, an Christus, die Aufgestiegenen Meister und die Erzengel und an Vater Sonne Helios und Mutter Erde Gaia.

Egal in welcher Form Du dieses universelle Bewusstsein benennst und mit welchen Wesen Du Dich verbunden fühlst, vereinige Dich mit ihnen und mit allen, die dem Wohle des Lebens dienen und diesen gigantischen Weltenwandel zu einem „Happy End“ führen können.

Deshalb laden wir Dich – zum Wohle von Mutter Erde und all ihren Kindern – zu den Heil- und Meditationsabenden mit den ERDENHÜTER-KRISTALLEN und Wolfgang Hahl ein.

Diese sind tolle Möglichkeiten für Dich und die Welt, mit gleichgesinnten Mitschöpfern licht- und liebevolle Energiefelder zu erschaffen und destruktive Qualitäten insbesondere in der 3D-Welt und 4D-Astralebene zu transformieren.

Aber denke daran, dass Du grundsätzlich in jedem Augenblick die Gelegenheit hast, Deine Herzliebe, Bauchkraft und Kopfintelligenz immer wieder auf die Visionen und Realitäten auszurichten, die Dir Freude bereiten, Dein Herz strahlen und Dich die Welt umarmen lassen!

Hier noch eine sehr treffende und tolle Zusammenfassung von wichtigen Erkenntnissen, die wir alle verinnerlichen können, was die Lebensqualität unserer Zeitlinie grundlegend verbessern wird. Herzlichen Dank an den bekannten Biophysiker und Philosophen Dieter Broers, der die folgenden Zeilen niedergeschrieben hat.

Du bist ein nicht-physisches Bewusstsein, das die physische Realität als Mensch erlebt.

Du bist zu diesem Zeitpunkt hier auf der Erde, weil Du es als Seele so gewählt hast.

Du wurdest nach dem Bild des Schöpfers erschaffen, Deine Essenz ist bedingungslose Liebe und die Erfahrung der Ekstase ist Dein Geburtsrecht.

Der höchste Zweck Deines Lebens ist es, Du selbst zu sein, so gut Du kannst, und jeden Moment so vollständig wie möglich zu leben.

Du hast immer einen freien Willen und die Freiheit zu wählen.

Alles was Du Dir vorstellen kannst und was für Dein Lebensthema relevant ist, kannst Du erleben.

Du ziehst Deine Lebenserfahrungen durch das Zusammenspiel Deiner stärksten Überzeugungen, Emotionen und Handlungen an.

Du erschaffst die Vergangenheit und die Zukunft aus dem Hier und Jetzt.

Du bist ein ewiges Wesen, und obwohl Du Deine Form ändern kannst, kann Dein Bewusstsein nie aufhören zu existieren.

Alles, was Du erlebst, ist ein anderer Aspekt von Dir selbst.

Du wirst von der Schöpfung so bedingungslos geliebt, dass Du sogar wählen kannst, zu glauben, dass Du nicht geliebt wirst.

Gerne geben wir Dir noch einige praktische Empfehlungen an die Hand:

Mache Dir erfreuliche bildhafte Visionen zur regelmäßigen Gewohnheit.

bildhafte Visionen zur regelmäßigen Gewohnheit. Handele so, wie Du Dir das Ergebnis Deiner Entscheidung wünschst.

Deiner Entscheidung wünschst. Strebe stets danach, in einem positiven Zustand zu bleiben, egal was passiert.

zu bleiben, egal was passiert. Überprüfe Deine Glaubensmuster um herauszufinden, warum Du glaubst, was Du glaubst, da unser Handeln meistens (nur) aus Gewohnheiten resultiert oder aus Überzeugungen, die wir von anderen übernommen haben, ohne sie selbst zu überprüfen.

Wähle so oft wie möglich, in Dir Liebe und Freude zu fühlen, egal wie sich Dir die äußere Situation zeigen mag oder was sie in Deinem Unterbewusstsein triggert.

Und zur abschließenden Inspiration bieten wir Dir noch ein schönes Gedicht von Heike Mehlhorn zur neuen Erde 2.0 an …

Ich träum mir eine neue Erde

Ich träum mir eine neue Erde,

in meinem Geist ist sie längst da.

Wo jeder Mensch sehr glücklich werde,

vom kleinen Zeh bis hoch zum Haar.

Ich sehe lächelnde Gesichter,

die froh aus ihrem Bett aufstehen.

Ich hör ihr Plappern, ihr Gelächter,

bis sie dann raus ins Leben gehen.

Auch ich betrete froh mein Leben,

Empfang den Tag, empfange mein Geschenk.

ICH BIN und werd’ mich ganz hingeben.

Ich bin so dankbar, bin präsent.

Durchschreit die Wiese vor dem Hause,

der Wind, er kämmt ihr blumig Haar.

Die Beeren laden ein zum Schmause,

der Sonne Kuss wärmt wunderbar.

Vor mir sind ausgerollt die Weiden,

umrahmt vom Wald und Himmelblau.

Ich sehe mich mit Tieren schreiten,

versteh die Sprache sehr genau.

Ich hör die Alten mit den Jungen,

ihr Wissen auf die Weisheit baut.

Sie tanzen, singen lachen aus vollen Lungen,

klingt liebevoll und sehr vertraut.

Und alles Wasser auf der Erde

ist rein und so erfrischend klar.

Es ist gefüllt mit gutem Erbe,

ist Jungbrunnen für alle Jahr.

Mein Schaffen für das Wohl von allen,

es öffnet Herz und Geist und Hand.

Es ist Berufung, wohl gefallen.

Es wächst die Seele und das Land.

Ich ruhe aus in deinen Armen,

wir lauschen der Stille, sind eingehüllt

in Liebe. Dürfen sie erfahren.

Sie jede unserer Zellen füllt.

In diesem Traume möcht ich bleiben.

Er ist so schön, lieb ihn so sehr.

Wer kann den Weg mir dorthin zeigen?

Möcht auf, in diese Welt dort steigen.

Wer öffnet Tor zum Sternenmeer?

…

