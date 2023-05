Illuminatenblut 2: Koks & Pornos: Illegale Downloads im Bundestag – Lauterbachs Cannabis-Legalisierung

2012 machte diese Meldung die Runde: Wer illegale Inhalte herunterlädt, hinterlässt Spuren. Feste IP-Adressen sind besonders leicht auszumachen. Eine Datensammlung enthüllt nun: US-Filmstudios laden Werke der Konkurrenz und Pornos herunter, US-Ministerien und das Repräsentantenhaus sind ebenfalls verstrickt. Wie der Bundestag.

„Du kannst klicken, aber Du kannst Dich nicht verstecken.“ Diese Warnung ist Teil der Anti-Download-Kampagne, initiiert von der Filmindustrie in den USA, der Motion Picture Association of America (MPAA). Filesharer gibt es offenbar überall.(Auszug aus dem Buch „Illuminatenblut 2“ Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“)

Dazu gehören auch der Bundestag, das EU-Parlament, US-Ministerien – und große US-Filmstudios selbst. Dies haben Daten des Unternehmens Scaneye ergeben.

Den Angaben zufolge werden während der Arbeitszeit auch aus den Häusern von Paramount Pictures, Warner Brothers, Disney, Sony Pictures und 20th Century Fox Urheberrechtsverletzungen begangen. Scaneye hat sich auf die Analyse von Bittorrent spezialisiert.

Über das Bittorrent-Protokoll werden große Dateien von verschiedenen, wechselnden Quellen gleichzeitig heruntergeladen und am Ende zusammengesetzt. Damit ist kaum nachvollziehbar, woher etwa ein Film ursprünglich kam. Die dazu nötigen Ausgangsdateien stellen Websites wie „The Pirate Bay“ bereit. (Illuminatenblut 2: Augenzeugen decken Rituale und Gedankenkontrolle auf (Videos))

Die MPAA hatte sich vor Monaten sowohl mit dem Musikindustrie-Pendant RIAA als auch den fünf großen Internet Providern der USA darauf geeinigt, im Jahr 2013 stärker gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen.

Dazu gehören auch die Identifizierung der zugehörigen IP-Adressen-Nutzer, Warnhinweise und Weitergabe der Daten an die Rechteinhaber. So sollen Abmahnungen und Klagen leichter umsetzbar werden. Für die betroffenen Hollywoodstudios könnte es also ungemütlich werden.

Den Daten zufolge kommen von statischen IP-Adressen Paramounts Teile der Filme Battle Force, mit Happy Feet 2 ein Streifen der Konkurrenz Warner, oder auch Die Tribute von Panem. Bei Warner selbst nutzten Mitarbeiter ebenfalls Bittorrent und luden neben Filmen wie The Expendables 2 auch illegal Pornos herunter.

Im Bundestag in Berlin gibt es indes Interesse an Celebrity Rehab in High Definition, dem aktuellen Actionstreifen Premium Rush oder auch The Voice. In Brüssel geht die EU unter anderen mit Take Shelter von 2011 in Deckung und besorgt sich Poupoupidou samt schwedischen Untertiteln. (Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

In den Büros von Sony Pictures werden neben Filmen wie Ice Age 4 auch Videospiele und Fernsehshows heruntergeladen. Beschäftigte von 20th Century Fox und Disney sind offenbar auch keine Engel. Diese Daten seien nur „die Spitze des Eisbergs“ und damit exemplarisch, schreibt „torrentfreak.com“.

Auch von Mitarbeitern von Musikkonzernen und in US-Regierungsinstitutionen wird demzufolge kräftig illegal heruntergeladen. Darunter sind das Repräsentantenhaus, das Heimatschutzministerium und gar das Justizministerium.

Auf Anfrage von n-tv.de berief sich Scaneye bei der Zuordnung der IP-Adressen auf den US-amerikanischen Geodatendienst Maxmind.

Ab 2013 sollen rund 75 Prozent alle Breitband-Internetzugänge in den USA in Sachen Bittorrent gescannt werden. Begeht ein Kunde eine Urherberrechtsverletzung, schicken die Provider AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable oder Verizon eine Warnung: Wir überwachen diesen Anschluss jetzt.

Sechs Mal sollen diese Benachrichtigungen verschickt werden, danach dürfen die Internet Provider den Namen des Anschlussinhabers und seine Verstöße an die Rechteinhaber weiterleiten. Diese dürfen die Daten dann für rechtliche Schritte verwenden. US-Filmstudios sowie Musikkonzerne müssen wohl aufpassen, dass sie nicht ihre eigenen Mitarbeiter abmahnen oder verklagen.

Der Bundestag, Pornos und Koks!

Was für eine Horde von Süchtigen, gierig und geil (mit dem unteren und oberen Rüssel) nach illegalen Filmen und Pornos und im November 2000 der Kokain-Fund: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kokain-Verdachts.

Nachdem auf 22 Toiletten des Parlamentsgebäudes angeblich Kokainspuren gefunden wurden, hatte sich die Staatsanwaltschaft Berlin des Themas angenommen. (16)

Die „Berliner Zeitung“ schrieb:

„Jetzt verriet Prof. Dr. Fritz Sörgel, wo die höchsten Werte gemessen wurden: bei Bündnis 90/Grüne und PDS. Der Journalist Martin Lettmayer hatte auf 28 Reichstagstoiletten Wischproben genommen. Bei 22 wurde Kokain gefunden. Den höchsten Wert hatte die Probe einer Toilette im Fraktionsbereich Bündnis 90/Grüne und PDS: 1,10 Mikrogramm.

Auch zwei weitere waren positiv. Fünf Proben wurden auf der Präsidialebene genommen – dort residiert Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Alle positiv. Von den drei Proben auf SPD-Toiletten waren zwei negativ, eine positiv. Fünfmal wischte der Reporter bei der CDU/CSU, dreimal bei der FDP – alle positiv. Auch auf der Plenarebene, wo die Bundestagssitzungen stattfinden, wurde gewischt. Fünfmal positiv, zweimal negativ. Noch was fand Sörgel heraus: Zwei bis sieben Tage vor der Messung könnte auf den Toiletten ‚geschnupft‘ worden sein.“ (17)

Lauterbach und der Drogenmythos

Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprach sich bereits 2021 für die Legalisierung von Cannabis aus. Denn so werde verhindert, dass Dealer mit Heroin gestrecktes Marihuana verkaufen, argumentierte er. Komisch nur, dass solche Fälle Ermittlern und Suchtberatern gänzlich unbekannt sind, berichtet die „Junge Freiheit“. (18)

Gegenüber der „Rheinischen Post“ begründete er seine Haltung. „Jahrelang habe ich eine Cannabislegalisierung abgelehnt. Mittlerweile komme ich als Arzt aber zu einem anderen Schluss.“ Denn immer öfter würden Drogendealer Cannabis mit Heroin vermischen, um ihre Kunden auf diese Weise davon abhängig zu machen. Wäre der Verkauf von Cannabis ein erlaubtes Geschäft, könnte damit der Handel mit verunreinigtem Haschisch bekämpft werden.

Weiter schilderte Lauterbach der „Zeit“, dass in den USA Heroin auf Joints gesprüht werde. Dabei berief er sich auf zuständige Ermittlerkreise.

Doch zumindest deutsche Ermittlerkreise haben von so einer Entwicklung noch nichts gehört. Nachfragen der ARD ergaben demnach, dass weder dem Bundeskriminalamt (BKA) noch dem nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt (LKA) solche Fälle – „die wirklich berichtenswert wären“ – bekannt seien.

Auch einer Stuttgarter Drogenberatungsstelle ist der von Lauterbach kolportierte Trend neu. „Die Geschichte, dass Dealer diese ‚Verkaufsstrategie‘ wählen, um neue Kunden zu gewinnen, gehört nach unserer Ansicht in den Bereich der Drogenmythen und taucht immer wieder auf“, sagte Bernd Klenk vom Verein Release.

Die üblichen Streckmittel für Cannabis seien vielmehr gewichterhöhende Zusätze wie Blei, Sand, Zucker oder schlimmstenfalls Glassplitter. Zudem wirke das Opiat Heroin auch ganz anders als Haschisch.

Ebenfalls als Schall und Rauch erwies sich die USA-Geschichte von Lauterbach. Denn das dortige National Institute on Drug Abuse erwähnt in seinen Aufzeichnungen keinen einzigen Fall, in dem Cannabis mit Heroin oder auch synthetischen Opiaten gestreckt worden sei, wie Recherchen der ARD ergaben.

Somit scheint Lauterbach offenbar einem Drogenmythos aufgesessen zu sein und unter dessen Eindruck mit seiner Legalisierungs-Forderung ironischerweise für das größere gesundheitliche Risiko plädiert zu haben. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ ab 10. März 2023 lieferbar.

