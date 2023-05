Das WEF befiehlt der Regierung, Bürger zu verhaften, die „Fake News“ online lesen (Video)

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat den Regierungen der Welt befohlen, unabhängige Medien zu verbieten, das Lesen von nicht zum Mainstream gehörenden Nachrichtenquellen für illegal zu erklären und Gefängnisse mit Menschen zu füllen, die Meinungen oder Artikel teilen, die von sogenannten Faktenprüfern als „falsch“ erachtet werden.

Das Trudeau-Regime war die erste vom WEF kontrollierte Regierung, die unabhängige Medien verbot, was bedeutet, dass Kanadier, die Artikel oder Beiträge online teilen, die von Faktenprüfern als „falsch“ eingestuft werden, mit Festnahme und einer hohen Gefängnisstrafe rechnen müssen.

Trudeaus Internet-Zensur-Gesetz Bill C-11 ist nun Gesetz geworden, nachdem die kanadischen Senatoren letzte Woche für die Verabschiedung des Gesetzes gestimmt haben. Das dürfte keine Überraschung sein. Die kanadische Regierung wurde vollständig vom WEF durchdrungen.

Auch die einst große Nation Irland läuft Gefahr, von den Globalisten erobert zu werden.

Der Gesetzgeber in Irland hat ein neues Gesetz verabschiedet, das es Bürgern untersagt, nicht dem Mainstream entsprechende Medieninhalte auf ihren Telefonen und Computergeräten anzusehen oder zu teilen.

Die neue Gesetzgebung bedeutet, dass alles, was online angesehen wird und von Faktenprüfern als „hasserfüllt“ eingestuft wurde, für diejenigen, die es angesehen oder geteilt haben, zu Gefängnisstrafen führt. (WEF will globalistische Agenda 2030 beschleunigen – der Great Reset entschlüsselt! (Video))

Ireland is about to pass one of the most radical hate speech bills yet. Merely possessing „hateful“ material on your devices is enough to face prison time.

Not only that, but the burden of proof is shifted to the accused, who is expected to prove they didn’t intend to use the… https://t.co/DA41PEfvbt pic.twitter.com/UGKWzz66kM

— Keith Woods (@KeithWoodsYT) April 28, 2023