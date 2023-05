Insider über die Vatikan-Bibliothek: Das verborgene Wissen über den Ursprung der Menschheit!

Die vatikanisch apostolische Bibliothek zählt mit mehr als zwei Millionen Büchern und Manuskripten auf 85 Regalkilometern zu den wertvollsten Literatursammlungen der Welt.

Wegen ihrer antiken Schätze ist die Bibliothek für Besucher gesperrt. Besondere Neugier weckt das Archivo Segreto Vaticano: das Geheimarchiv. Was wird hier seit 400 Jahren gehortet und gehören auch Bücher und Schriften über außerirdische Besucher und Zeitmaschinen dazu? Von Frank Schwede

Die Gründung der Vatikan-Bibliothek reicht zurück in das 6. Jahrhundert. Die moderne Sammlung entstand aber erst im Zeitalter der Renaissance im Jahr 1447. Sie beherbergt Zeitschriften und zeitgenössische Bücher über die griechische, römische, ägyptische, assyrisch-babylonische und etruskische Antike bis hin zu Texten über mittelalterliche und zeitgenössische Kunst.

Im Jahr 2010 wurden rund 80.000 Manuskripte digitalisiert, die seit 2013 auch online eingesehen werden können.

Es war Papst Nikolaus V., der beschlossen hat, dass Gelehrte Zugang zu lateinischen, griechischen und hebräischen Texten an einem eigens dafür eingerichteten Ort erhalten sollen – doch erst Papst Sixtus IV. vollendete das Werk seines Vorgängers mit der Ernennung von Bartolomeo Platina zum Bibliothekar und legte den Grundstein der Vatikan-Bibliothek.

Die Einrichtung war zunächst im Erdgeschoss eines Gebäudes untergebracht, das Nikolaus V. dafür eigens dafür renovieren ließ. Von anfangs 350 Handschriften im Jahr 1475 wuchs die Sammlung im Jahr 1481 auf bereits 3.498 Exponate an. Bereits schon zu der Zeit gehörte die Vatikan-Bibliothek zu den größten der westlichen Welt.

Um das Jahr 1587 beauftragte Sixtus IV. den italienischen Architekten der Spätrenaissance, Domenico Fontana, mit dem Bau eines neuen Gebäudes, in der sich die Bibliothek noch heute befindet.

Im Archiv der Bibliothek lagern mittlerweile mehr als 1.600.000 Bücher – die meisten davon sind sehr alt. Allein Zehntausende Ausgaben stammen aus dem 16. Jahrhundert.

Der Vatikan ist nicht nur bekannt für seine unglaubliche Kultur, seine Architektur und seine Denkmäler – er steht auch im Zentrum der Kontroverse und birgt nach meiner von Kritikern und Verschwörungstheoretikern auch so manches dunkle Geheimnis.

Spätestens seit dem Film Illuminati, nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Dan Brown, glauben viele Menschen, dass im Vatikan irgendwelche Geheimnisse zu finden sind, von denen die Welt nichts erfahren darf.

Kontakte zu Aliens und eine Zeitmaschine

300x250

Gerüchten zufolge soll der Vatikan sogar Beweise für die Existenz außerirdischen Lebens in Form von Schädeln Außerirdischer besitzen. Sogar Apollo 14-Legende Edgar Dean Mitchell soll kurz vor seinem Tod behauptet haben, dass der Vatikan in Kontakt mit außerirdischen Intelligenzen steht.

Ein weiteres dunkles Geheimnis soll der Chronovisor sein, eine Art Zeitmaschine, die von dem italienischen Wissenschaftler und Priester, Pater Pellegrino Maria Ernetti gebaut worden sein soll.

Hierbei soll es sich um ein Gerät handeln, mit dem man in die Zukunft und in die Vergangenheit sehen kann. Bisher mangelt es aber an offiziellen Beweisen, dennoch wird vermutet, dass sich das geheimnisvolle Gerät irgendwo in den Archiven befindet.

Weitere interessanter Informationen rund um den Vatikan liefert der spanische Verschwörungsexperten Luis Carlos Campos, der behauptet, dass er 2006 Zugang zum vatikanischen Archiv hatte.

300x250 boxone

Der Grund für Campos Besuch im Vatikan war laut eigenen Angaben ein Treffen mit einem Kardinal. Die Zeit war, wie Campos sagt, ein unvergessliches Erlebnis mit interessanten Eindrücken hinter die Kulissen der Hallen des Wissens.

Campos hielt nach eigener Aussage eine ganze Reihe alter Dokumente in die Hände, aus einem soll hervorgehen, dass Papst Sixtus IV. offenbar die Prostitution legalisieren ließ, gleiches soll er auch er mit der Sodomie vorgehabt haben.

In diesem Zusammenhang ist interessant, dass häufig und gerne behauptet wird, dass das Vatikanarchiv die größte Pornosammlung der Welt beherbergt. Unter anderem wird das vom Kopenhagener Erotikmuseum bestätigt, ebenso in Schriften des Gründers der National Review William Buckley Jr. sowie von der Wissenschaftlerin Camilla Pagli.

Nicht nur Bücher, Schriften und Dokumente lagern nach Auskunft Campos in den Vatikan-Archiven, sondern auch eine ganze Reihe geheimnisvoller Gegenstände, wie etwa 5.000 Kelche, die die Kraft haben sollen, Krankheiten zu heilen.

Weiter sollen dazugehören Tontafeln alter Zivilisationen, Gravuren auf Aramäisch, Sanskrit, Hebräisch, dämonische Zauberbücher sowie antike Bücher und Schriften zur Gedankenkontrolle, sowie Methoden zur Kontrolle menschlicher Farmen mithilfe von Chemikalien.

Zu den interessantesten alten Schriften gehört laut Campos Aussage eine Reihe von Büchern mit einem Einband aus Ziegenleder, die sich mit Kannibalismus und Vampirismus beschäftigen.

Gehörte einst den Reptilien die Erde?

Das Erstaunlichste von allem aber waren nach Worten Campos die Beweise für riesige, reptilienartige, außerirdische Wesen und ihre geheimen Stützpunkte auf der Erde.

Hatte also Edgar Mitchell tatsächlich recht mit seiner Behauptung, dass der Vatikan Kontakte zu Außerirdischen hat, zumindest aber über deren Existenz Kenntnisse besitzt? Campos behauptet nämlich, Fotos von UFOs aus der Antike und der Neuzeit gesehen zu haben, sogar ein reales Foto von Jesus Christus will er in den Händen gehabt haben.

Schließlich fand Campos auch eine Liste mit Namen von Dämonen, die im Irak, Guatemala und den Amazonas in unterirdischen Höhlensystemen leben sollen. Einige sehen laut seiner Beschreibung aus wie Insekten, andere wie Quallen und wieder andere wie glänzende Kugeln.

Außerdem stieß der Verschwörungsexperte auf Informationen über geheimnisvolle Fluggeräte, die von Wesen aus den Tiefen der Erde gesteuert werden.

Campos fand in den Archiven auch Schriften mit Beschreibungen verschiedener Arten von Reptilien und Außerirdischen mit so dünnen Gliedmaßen, die wie Fäden aussehen.

In anderen Büchern und handschriftlichen Aufzeichnungen fand er Beschreibungen von astronomischen und kabbalistischen Ritualen mit Zahlen, geometrischen Formen, die mit sumerischen Buchstaben verschlüsselt sind sowie Abhandlungen über schwarze Magie, Voodoo, rote Magie und indische Schwarzmagie.

Der Inhalt der Bücher ist in den Regalen drei große Abschnitte unterteilt und farblich gekennzeichnet: Gelb, Blau und Rot – wobei Rot die Farbe der Freimaurer ist, weil es die Leidenschaft für Blut und Rituale symbolisiert.

Campos behauptet, dass die Gänge des Archivs über Magnetschwebebahnen miteinander verbunden sind und weit über die Landesgrenzen bis nach Frankreich, die Schweiz und Deutschland reichen.

Campos weiß auch, wer Zugang zu den geheimen Informationen hat. Er sagt:

„Wenn sie Gast des Papstes sind, können sie den gelben Bereich betreten. Dort finden Sie die Listen der außerirdischen Rassen, die die Erde besucht haben, etwa Andromedaner, die Mitglied der Galaktischen Föderation sind, deren geheime Untergrundbasis sich auf dem Mars befindet.

Dort wird es möglich sein, die Geschichte einiger Rassen, geografische Punkte spiritueller Energie sowie die Funktion der Pyramiden zu erfahren. Dazu gibt es Listen über alte und aktuelle Technologien reptilen Ursprungs, sowie Heilkammern und spezielle Sarkophage, die Organe, Muskeln, Blutzellen, Knochen und Haut intakt halten.“

Bücher in Panzerkapseln

Reptilienstädte befinden sich nach Aussage Campos auf der ganzen Welt. Alte Inschriften sollen zudem bestätigen, dass die Reptilien die ursprüngliche Rasse des Planeten Erde sind.

Der blaue Abschnitt befindet sich eine Etage tiefer und ist nur mit besonderer päpstlicher Genehmigung zugänglich. Dort befindet sich das Kartenmaterial über Dimensionsportale an bestimmten Punkten der Erde, die sich unter anderem in Moskau, Zürich, am Mount Shasha in Kalifornien und im Irak zu finden sollen.

Der Ursprung der Moáis dass sind die kolossalen Steinstatuen auf den Osterinseln, gehen nach Aussage Campos auf die Anunnaki zurück.

Im vatikanischen Archiv sollen sich auch Manuskripte aus nicht irdischen Materialien befinden, die außerirdische Agenten auflisten, die zu den Leibwächtern amerikanischer und russischer Präsidenten gehören.

Zudem soll es Schriftstücke mit Informationen über eine geheime Militärbasis in der Schweiz geben, die sich in einer bunkerähnlichen Einrichtung befindet, in der menschliche DNA in einem Miniaturteilchenbeschleuniger verändert wird.

Der rote Abschnitt wird Tag und Nacht von der Schweizergarde bewacht. An diesem Ort sollen sich unter anderem Bücher in transparenten Panzerkapseln befinden, die nicht berührt werden dürfen, weil durch Berührung das darin enthaltene Wissen telepathisch auf den Geist übertragen wird.

Außerdem soll es in diesem Bereich Hologramme geben, die die Geschichte der Erde und seiner außerirdischen Eroberer dokumentiert, sowie die reale Geschichte von Jesus Christus und seine Abstammung.

In einem der am stärksten beleuchteten Räume befindet sich laut Aussage Campos die Bundeslade, die lange Zeit als verloren oder versteckt galt. Sie ist in einer transparenten Panzerkapsel untergebracht und dient der Kommunikation mit den sumerischen Göttern. In einer Legende wird behauptet, dass die Bundeslade von Regierungsbehörden geborgen wurde, die die Neue Weltordnung kontrolliert.

Campos bezeichnet den Vatikan als Militärbasis, die tief im Untergrund mit einem Sicherheitssystem ausgestatte ist, das in Zusammenarbeit mit MI6-Spezialisten entwickelt wurde.

Der Grund, warum der MI6 diese Aufgabe erledigt, ist, weil es sich um den Geheimdienst des Vereinigten Königreichs handelt, der gemäß dem Eroberungsvertrag aus dem Jahr 1213 dem Vatikan das Eigentum am Königreich England zuerkennt, wobei man sagen kann, dass das britische Königshaus quasi Eigentümer des Vatikans ist.

Der Grund, weshalb sich Luis Carlos Campos für die vatikanische Bibliothek interessiert, ist der russische Forscher Henrich Mavrikiyeviv, der offenbar als erster erwähnt hat, dass es in der vatikanischen Bibliothek Bücher mit geheimen Inhalt gibt, von denen jedoch viele verschwunden sein sollen, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs.

Ein Schüler von Mavrikiyevivs namens Wladimir soll fand die nötigen Beweise in Form Schriften, Zeichnungen von UFOs, verlängerten Anunnaki-Schädeln und grauen Außerirdischen entdeckt und verbreitet haben.

Die Beweise sollen später sogar im britischen Fernsehen gezeigt worden sein. Heute sollen sich die Beweise in einem Safe im Osten Londons befinden.

Laut Campos wurde die Erde von Bewohnern des Planeten Mars erobert, die auf der Erde Hauptstadt errichtetet haben, die sie Atlantis nannten.

Genetische Experimente mit Tieren brachten die ersten Menschen hervor – doch alles änderte sich, als sich schließlich idealistische Gruppen bildeten, was zu einem internen Krieg führte, der alles zerstört hat und ihre Schöpfung zurückließ.

Die ersten Religionen und Gelder wurden nur aus einem einzigen Zweck erschaffen, um die Bevölkerung zu kontrollieren und den wahren Zweck und die Geschichte der Anfänge der Menschheit zu verschleiern.

Der Vatikan ist noch heute der kleinste unabhängige souveräne Staat der Welt, sowohl nach der Einwohnerzahl als auch nach der Fläche. Er hat seine eigenen Gesetze und Grenzen.

An diesem geheimnisvollen Ort soll es nicht nur geheime Katakomben geben, in den unzählige Skelette von Ritualopfern lagern, von denen Vatikan behauptet, dass es sich um Knochen christlicher Opfers handelt, dort soll sich auch das Hauptquartier befinden, von dem aus die Elite ihre großen Kriege und Konflikte plant und die Menschheit kontrolliert.

Was davon stimmt, muss jeder für sich selbst herausfinden!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 13.05.2023