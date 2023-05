Jahrhundertealte Schriften von Nikola Tesla sagen die Entwicklung Künstlicher Intelligenz voraus

naturalnews. com berichtet:

Kürzlich wieder aufgetauchte Schriften des serbisch-amerikanischen Erfinders und Ingenieurs Nikola Tesla sagten scheinbar die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und ihren Aufstieg als bahnbrechende Technologie voraus.

Tesla, ein Pionier der Technologie und der Nutzung von Elektrizität, schrieb vor über 120 Jahren einige unheimlich genaue Vorhersagen über die Entstehung einer Maschine mit „eigenem Verstand“.

„Ich möchte zeigen, dass, so unmöglich es jetzt auch erscheinen mag, ein Automat erfunden werden kann, der seinen ‚eigenen Geist‘ hat“, schrieb Tesla in einem Aufsatz mit dem Titel „Das Problem der zunehmenden menschlichen Energie“ in der inzwischen nicht mehr existierenden Monatszeitschrift The Century Magazine, in seiner Ausgabe vom Juni 1900.

„Und damit meine ich, dass es unabhängig von jedem Bediener, ganz sich selbst überlassen, in der Lage sein wird, als Reaktion auf äußere Einflüsse, die auf seine empfindlichen Organe einwirken, eine Vielzahl von Handlungen und Operationen auszuführen, als ob es Intelligenz hätte“, fuhr Tesla fort.

„Es wird in der Lage sein, einem vorgegebenen Kurs zu folgen oder weit im Voraus erteilte Befehle zu befolgen; Es wird in der Lage sein, zwischen dem, was es tun sollte, und dem, was es nicht tun sollte, zu unterscheiden und Erfahrungen zu machen oder, anders ausgedrückt, Eindrücke aufzuzeichnen, die sich definitiv auf sein weiteres Handeln auswirken werden.“

Jahrelang vor und nach diesem Aufsatz hatte Tesla über KI nachgedacht. In einem Brief an einen Professor der Purdue University aus den 1890er Jahren erklärte Tesla, dass er bei seinen Experimenten mit funkgesteuerter Technologie auch über zukünftige Erfindungen nachdachte, bei denen es um „Maschinen mit eigener Intelligenz“ ging.

Obwohl er glaubte, dass er selbst der Erfinder einer solchen Maschine sein würde. (Einführung in die Raumenergie-Technologien)

„Seitdem hatte ich in der Entwicklung der Erfindung große Fortschritte gemacht und denke, dass die Zeit nicht mehr fern ist, in der ich einen Automaten zeigen werde, der, wenn er sich selbst überlassen wird, so agiert, als ob er über Vernunft verfügt und ohne jegliche willentliche Kontrolle von außen“, schrieb Tesla.

Diese Aussage kommt dem weltweiten allgemeinen Verständnis von KI sehr nahe: als nicht lebende Wesen, die in der Lage sind, menschliche Intelligenz zu simulieren und verschiedene Aufgaben selbstständig oder auf Anregung von Menschen ausführen können.

„Was auch immer die praktischen Möglichkeiten einer solchen Errungenschaft sein mögen, sie wird den Beginn einer neuen Epoche in der Mechanik markieren“, schrieb Tesla.

Auch bei Tesla ging es um eine uneingeschränkte Weiterentwicklung der KI

Tesla, der 1856 im Österreichisch-Ungarischen Reich geboren wurde und Ende der 20er in die USA zog, ist berühmt für Erfindungen wie die Tesla-Spule, Wasserkraft und seine Arbeit an der Entwicklung eines Radios.

Er ist auch dafür bekannt, eine Vielzahl moderner Erfindungen vorherzusagen, wie die Entwicklung unbemannter Fahrzeuge, drahtloser Technologie und sogar moderner Mobiltelefone, die er als „Westentaschentechnologie“ bezeichnete.

Seine wieder aufgetauchte Vorhersage über „Automaten“ ist eine überraschend vorausschauende Prognose für die Entwicklung der KI.

James Sikorski, Mitglied des Geschichts- und Sammlungsausschusses am Tesla Science Center in Wardenclyffe in Long Island, New York, bemerkte, dass Tesla zuvor KI, der er den Namen „Teleautomat“ gab, zuvor als „geliehenen Geist“ beschrieben habe.

„Dies verdeutlicht vielleicht besser die potenziellen Vorteile, aber auch die Gefahren einer uneingeschränkten KI – denn woher der Geist ‚entlehnt‘ wird, könnte den entscheidenden Unterschied machen, da er auf der Arbeit von Menschen aufbaut, die möglicherweise nicht in der Lage sind, ihre inhärenten Fehler oder Vorurteile einzudämmen“, sagte Sikorski in einem Interview mit Fox News Digital.

„Tesla hat ein Zeitalter vorhergesehen, in dem Maschinen unabhängig vom Menschen denken.“

„Der Pate der KI“ verlässt Google und warnt vor Risiken im Zusammenhang mit der von ihm mitentwickelten Technologie

Der Pionier der künstlichen Intelligenz (KI), Dr. Geoffrey Hinton, hat bestätigt, dass er Google verlassen hat. Er warnte auch vor den Risiken, die mit der von ihm mitentwickelten Technologie verbunden seien.

Der 75-jährige Hinton, bekannt als „der Pate der KI“, hat zusammen mit Yann LeCun und Yoshua Bengio den Turing Award für konzeptionelle und technische Durchbrüche gewonnen, die tiefe neuronale Netze zu einem entscheidenden Bestandteil der Datenverarbeitung gemacht haben.

Hinton ist eine der angesehensten Stimmen in der Technologiebranche und glaubt, dass er sich frei zu den Risiken der KI äußern kann. Er warnte davor, dass KI in naher Zukunft das Internet mit falschen Fotos, Videos und Texten überschwemmen werde und der Durchschnittsmensch schließlich „nicht mehr wissen könne, was wahr ist“.

Laut Hinton stellt die Technologie auch ein ernstes Risiko für die „Pflichtarbeit“ dar, die die Karrieren von Rechtsanwaltsgehilfen, persönlichen Assistenten und Übersetzern auf den Kopf stellen könnte.

Tatsächlich geben einige Mitarbeiter zu, dass sie KI bereits nutzen, um mehrere Aufgaben für sie abzudecken und Aufgaben wie die Erstellung von Marketingmaterialien und die Transkription von Zoom-Meetings zu übernehmen, sodass sie nicht zuhören müssen.

„Vielleicht ist das, was in diesen Systemen vor sich geht, tatsächlich viel besser als das, was im [menschlichen] Gehirn vor sich geht“, sagte er. „Die Idee, dass dieses Zeug tatsächlich schlauer werden könnte als Menschen – das haben einige Leute geglaubt. Aber die meisten Leute dachten, es wäre weit weg. Und ich dachte, es wäre weit weg. Ich dachte, dass es noch 30 bis 50 Jahre oder noch länger dauern würde. Offensichtlich denke ich das nicht mehr.“

Ein Teil von ihm bereue jetzt sein Lebenswerk, sagte er. Er warf Google außerdem vor, kein „richtiger Verwalter“ für KI-Technologien zu sein . „Ich tröste mich mit der üblichen Ausrede: Wenn ich es nicht getan hätte, hätte es jemand anderes getan“, sagte der Technikexperte kürzlich in einem Interview mit der New York Times in seinem Haus in Toronto.

Vor seinem Rücktritt führte er ein langes Gespräch mit Sundar Pichai, dem Vorstandsvorsitzenden von Googles Mutterkonzern Alphabet, wobei nicht klar ist, was gesagt wurde.

Googles Chefwissenschaftler Jeff Dean sagte, Hinton habe „grundlegende Durchbrüche in der KI erzielt“ und drückte seine Anerkennung für Hintons „jahrzehntelange Beiträge bei Google“ aus.

„Wir setzen uns weiterhin für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI ein“, sagte Dean in einer Erklärung. „Wir lernen kontinuierlich, aufkommende Risiken zu verstehen und gleichzeitig mutig Innovationen zu entwickeln.“

Unterdessen hat Microsoft seine Bing-Suchmaschine um einen Chatbot erweitert und damit das Kerngeschäft von Google in Frage gestellt. Google bemüht sich nun darum, die gleiche Art von Technologie einzusetzen. „Die Technologieriesen befinden sich in einem Wettbewerb, der möglicherweise nicht mehr aufzuhalten ist“, warnte Hinton.

Die enorme Gefahr, die KI für die Gesellschaft und die Menschheit darstellt, könnte katastrophale Auswirkungen haben

Bevor Hinton sich zu Wort meldete, warnten prominente Persönlichkeiten und Technokraten Elon Musk von Twitter und Steve Wozniak von Apple, die offene Kritiker der KI sind, bereits vor der „erheblichen Gefahr für die Gesellschaft und die Menschheit“, die zu „katastrophalen Auswirkungen“ führen könnte.

Nachdem das Start-up OpenAI aus San Francisco im März die neue Version von ChatGPT veröffentlicht hatte, forderten mehr als 1.000 Technologieführer und Forscher eine Pause bei der Einführung fortschrittlicher KI und sagten, dass weitere Risikobewertungen erforderlich seien. Sie unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie ein sechsmonatiges Moratorium für die Entwicklung der Systeme forderten.

Auf der anderen Seite der Debatte stehen jedoch der Milliardär Bill Gates, Pichai und der Zukunftsforscher Ray Kurzweil. Sie begrüßten die Technologie als „die wichtigste Innovation unserer Zeit“ und argumentierten, dass sie dazu beitragen könne, Krebs zu heilen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Produktivität zu steigern. Hinton hat sich bisher nicht zu der Debatte geäußert und erklärt, er wolle sich nicht äußern, bis er Google offiziell verlassen habe.

Aber Hinton ist nicht der erste Google-Mitarbeiter, der in Sachen KI Alarm schlägt. Im Juli letzten Jahres entließ das Unternehmen einen Ingenieur, der behauptete, ein KI-System sei empfindungsfähig geworden. Google behauptete, der Ingenieur habe gegen Beschäftigungs- und Datensicherheitsrichtlinien verstoßen.

