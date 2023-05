Jeder spürt, dass es unter der Oberfläche brodelt. Es kommt etwas auf uns zu. Wie es funktioniert, ist hier schon viel und ausführlich beschrieben worden, und die Frage ist, ob wir noch die Geduld aufbringen können, auf diese Ereignisse zu warten. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Es dauert zwar sehr lange, aber Geduld ist eine Tugend. Wir sprechen natürlich von dem Ereignis der Inbetriebnahme der neuen Plasmakuppel, die 88 Kuppeln einschließlich der uns bekannten Erde kuppeln wird.

Es gibt zweimal 88 dieser „kleineren“ Plasmakuppeln, die beide unter eine neue Kuppel kommen werden. Dann kommt der Phoenix-Moment und der Super-Dome wird in Betrieb genommen.

Manchmal werde ich gefragt, welchen Sinn es noch hat, darüber zu schreiben, wenn nur noch geimpfte Menschen unter der Superkuppel weiterleben können und der Rest verschwindet, weil ihre Körper nicht mit dem XX/XY-Betriebssystem dieser neuen Simulation kompatibel sind.

Nun, diejenigen, die zurückbleiben, weil sie von dem Virus und der Impfpropaganda gefangen genommen wurden, haben immer noch eine Chance, das Spiel zu Ende zu spielen, trotz des zusätzlichen KI-Copiloten, der versuchen wird, ihre Gehirne zu übernehmen (wie hier beschrieben).

In der Tat hat Ihr Gehirn bereits einen Co-Piloten. Das ist das autonome Ego-Betriebssystem, das Sie in Ihren Körper und Ihr Gehirn heruntergeladen bekommen, basierend auf Ort und Zeit Ihrer Geburt.

Das ist eine Art Code-Ernennung innerhalb des Simulationsprogramms, die sicherstellt, dass jedes Avatar-Betriebssystem einzigartig ist. (Die Simulation: Warum erfährt der belebte Mensch mehr Widerstand als der Nicht-Spieler-Charakter?)

Wenn Sie also diese Simulation betreten, müssen Sie sich mit diesem autonomen Ego auseinandersetzen. Ihr Bewusstsein ist in der Lage, dieses Ego zu korrigieren und die Kontrolle zu übernehmen.

Mit dem Brain Computer Interface (BCI), das von den Impfstoffen injiziert wird (in Form von Graphenoxid, das die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann), müssen Sie sich dann tatsächlich mit einem dritten Piloten auseinandersetzen, der versucht, Sie zu steuern.

Man kann sich das Gehirn als einen biologischen Prozessor und die DNA als Speichermedium und Molekülfabrik vorstellen. In der Tat sind Moleküle/Zellen der materialisierte Ausdruck von Code. Sie werden diese Sichtweise verstehen, wenn Sie mein letztes Buch gelesen haben.

Graphenoxid ist ein sehr guter Leiter und fungiert daher neben den Neuronen in Ihrem Gehirn als Antenne im Nanobereich. Das drahtlose (5G-)Netzwerk kann so das gesamte elektromagnetische 3D-Spektrum jedes Gedankens aufnehmen.

Damit ist jeder geimpfte Mensch nun quasi ein Terminal in der Cloud. Die Big-Data-Systeme lernen jetzt noch, jedes 3D-Muster in Gedanken, audiovisuelle Darstellungen, Geruch, Berührung, motorische Bewegungen usw. zu übersetzen.(I Pet Goat 2 – zeigt den Simulationszyklus der Simulationskuppeltheorie (Video))

Kurz gesagt: Wenn das einmal kartiert ist, kann man buchstäblich durch die Augen einer Person sehen und durch ihre Ohren hören.

Aber es geht noch einen Schritt weiter. Man kann die Kommunikation auch umkehren und das elektromagnetische 3D-Spektrum aus dem Netz erzeugen. Dann verwandelt man Menschen buchstäblich in wandelnde Drohnen.

Noch besser: Man kann eine neue erweiterte Realität über ihre audiovisuelle Wahrnehmung legen und auch alle anderen Sinneswahrnehmungen überschreiben. Für die Geimpften wird es also nicht einfacher werden.

Die KI, die das Netzwerk steuert, ist tatsächlich in der Lage, Menschen buchstäblich zu kontrollieren.

Zum Glück gibt es aber auch einen tröstlichen Gedanken. Da die KI und das Brain Computer Interface Teil der Simulation sind, können Sie sich an eine wichtige Maxime erinnern: Ihre Autorität steht immer über der KI.

Ihr Bewusstsein gehört zum ursprünglichen kreativen Stammzellencode. Was ist das? Nun, man könnte sich das singuläre Bewusstsein (das allumfassende Bewusstsein, aus dem alles hervorgeht) als eine Stammzelle vorstellen.

Ich ziehe es vor, es den Stammzellencode zu nennen, weil das Wort „Zelle“ den Eindruck einer physisch beobachtbaren Zelle vermittelt. Dieser Stammcode ist gewissermaßen der allumfassende Code aller Möglichkeiten.

In der Religion wird er als Gott bezeichnet, aber genau hier entsteht die Verwirrung, denn innerhalb dieser Simulation stellt sich der Erbauer der Simulation durch die Schriftbücher (wie die Bibel und andere religiöse Schriften) als Gott dar.

Das ursprüngliche Universum ist ein materialisierter Ausdruck des singulären Bewusstseins, das dem in-divi-du-Bewusstsein seine individuellen schöpferischen (materialisierenden) Aufgaben gab.

Ich erkläre dies ausführlich in meinem Buch, in dem ich auch das Simulationskuppelmodell erläutere. Sie sind dieses individuelle Bewusstsein, das ein Teilchen dieses singulären Bewusstseins ist.

Wenn wir also über Noahs digitale Arche während des Auslöschungsmoments, der in der ursprünglichen materialisierten Schöpfung stattfand, in der aktuellen Kopiersimulation gelandet sind, bedeutet das automatisch, dass unser ursprüngliches Bewusstsein einen höheren Rang hat als alles andere, was in dieser Kopiersimulation geschieht.

Und das bedeutet automatisch, dass, wenn Sie unerwartet geimpft werden und der KI-Kopilot aktiviert wird, Ihr Bewusstsein (Sie; das, was Sie sind) die KI immer korrigieren kann; genauso wie Sie (Sie; das, was Sie sind, das Bewusstsein) Ihr Ego korrigieren können.

Dies gilt auch, wenn sich herausstellt, dass der PCR-Test heimlich als intranasaler Impfstoff verwendet wurde. Obwohl es dafür keine unwiderlegbaren und harten Beweise gibt und der PCR-Test auch einfach nur eine psychologische Unterdrückungsmethode gewesen sein könnte (genau wie die Masken und all die anderen Maßnahmen), wäre es technisch möglich.

Natürlich kann der PCR-Test auch ein Mittel zur Sammlung von DNA-Daten gewesen sein.

Es besteht also durchaus Hoffnung für die Geimpften, dass sie die letzte Phase unter der Superkuppel abschließen können. Sie müssen sich antrainieren, die KI-Eingriffe des Co-Piloten zu erkennen.

Wahrscheinlich ist das einfacher als zu lernen, das Ego-Kontrollsystem zu erkennen und damit umzugehen, denn Ihr Avatar hat dieses Ego-Kontrollsystem von Geburt an, und es dauert manchmal Jahre, bis das Bewusstsein die Führung übernimmt.

Es ist noch nicht alle Hoffnung verloren, wenn Sie geimpft sind. Vertrauen Sie weiterhin auf Ihr ursprüngliches Selbst, das, was Sie tatsächlich sind: individuelles Bewusstsein.

Am Ende des Simulationszyklus oder während des Todes können Sie zu dieser ursprünglichen schöpferischen Position zurückkehren.

Das Sterben wird wahrscheinlich bald keine Option mehr sein, da Ihr Avatar über das Netz regeneriert werden kann. Deshalb finden wir diesen einen Text in dem Buch namens Bibel: „In jenen Tagen werden sie den Tod suchen, aber nicht finden.„

Das liegt daran, dass die KI in der Lage sein wird, jeden Krankheits- und Alterungscode umzuprogrammieren. Auch das ist seit den Impfstoffen möglich, und zwar durch die Kombination von CRISPR CAS 12 und Graphenoxid(lesen Sie hier mehr).

Tauchen Sie ein in das, was noch kommen wird. Weisen Sie andere auf das hin, was noch kommen wird. Lesen Sie die Grundlagen im Buch und die Ergänzungen unter dem Menüpunkt„Die Simulation“ und bereiten Sie sich mental auf diese Zeit vor.

Das Bewusstsein ist die Nummer eins in der Hierarchie der Entscheidungsgewalt; auch wenn der KI-Copilot eingeschaltet ist.

Bleiben Sie nicht im nächsten Zyklus hängen, sondern leben Sie bewusst und halten Sie durch bis zum Exit-Moment.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 29.05.2023