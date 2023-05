König Charles und die Agenda der Globalisten: Abdankung noch in 2023? Düstere Vorhersage für seine Zukunft!

Kaum frisch zum neuen König gekrönt, wird Charles III. schon bald wieder vom Thron steigen. Das prophezeit zumindest ein selbsternannter Zeitreisender auf TikTok. Laut der dubiosen Vorhersage soll der Monarch über eine „Kontroverse“ stolpern.

Mit einer pompösen Zeremonie wurde Charles III. am Samstag, 6. Mai, zum neuen britischen König gekrönt. Mit bereits 74 Jahren wird er wohl nicht so lang auf dem Thron sitzen wie seine Mutter Queen Elizabeth II., die im September 2022 verstarb.

Sie war mehr als 70 Jahre die Regentin im Buckingham Palace. Doch wird Charles vielleicht sogar im Jahr seiner Krönung direkt wieder abdanken? Das prophezeit jetzt zumindest ein angeblich Zeitreisender auf TikTok.

TikTok-Zeitreisender prophezeit Abdankung von König Charles III. noch im Jahr 2023

Der User, der sich unter dem Namen „TimeTravelGuy“ ausgibt und aus dem Jahr 2053 kommen soll, postete auf der Social-Media-Plattform ein Video, in dem er mehrere Prognosen für die Zukunft trifft.

Darunter ein Einmarsch Chinas in Japan und der Zusammenbruch Nordkoreas im Jahr 2035. Außerdem sagt er voraus, dass im Jahr 2032 ein Element gefunden wird, das Zeitreisen ermöglichen soll.

Im Gegensatz zu diesen zwei völlig verrückten Prognosen wirkt seine dritte Prophezeiung fast noch realistisch. Demnach soll König Charles III. 2023 nach einer „Kontroverse“ abdanken. Näher führt dies der „TimeTravelGuy“ jedoch nicht aus. (Der Schwarze Adel, eine Neue Weltordnung und Karl „The Great Reset“ König (Video))

Steigt der neue britische König wegen eines Skandals vom Thron?

Nicht nur wegen den Enthüllungen von Charles‘ Sohn Prinz Harry geriet das britische Königshaus in den vergangenen Monaten in Verruf. Zudem gab es im Vereinigten Königreich am Krönungstag in mehreren Städten Proteste gegen die Monarchie.

Dass Charles allerdings deswegen freiwillig abdanken wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Die Royals haben schon so manche Skandale überlebt. Entsprechend bezeichnet auch ein anderer TikTok-Nutzer die Vorhersagen des angeblich Zeitreisenden als „verrückt“.

Wirklich ernst zu nehmen sind solche Prognosen sowieso nicht. Bereits in der Vergangenheit haben sich TikTok-Zeitreisende immer wieder geirrt. Ob es bei Charles einen Zufallstreffer gibt, muss sich in den kommenden Monaten zeigen.

300x250

Düstere Vorhersage für König Charles‘ Zukunft

Der Brasilianer Athos Salomé besitzt laut eigener Aussage die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Die Prophezeiungen des Neuzeit-Nostradamus basieren auf seinem Studium des Okkultismus, mathematischen Anwendungen und Berechnungen sowie auf der Kaballah.

Für das britische Nachrichtenportal „Daily Star“ hat der Brasilianer vor der Krönung von König Charles III. einen Blick in dessen Zukunft geworfen. Doch die verheißt nichts Gutes.

Neuzeit-Nostradamus prophezeit Abdankung von König Charles III.

300x250 boxone

Denn genau wie einst Nostradamus selbst glaubt auch Athos Salomé, dass König Charles III. kurz nach seiner Krönung bereits wieder abdanken könnte. Michel de Nostradame prophezeite seiner Zeit, dass der Briten-König nicht wie seine Vorgängerin Queen Elizabeth II. bis zu seinem Tod regieren wird, sondern vorher abdankt. Ähnlich sieht es der brasilianische Hellseher. Er sorgt sich um die Gesundheit des britischen Monarchen und rät ihm, sich zu schonen.

König Charles III. bereits 2024 nicht mehr auf dem Thron?

Tut er dies nicht, drohen laut dem Neuzeit-Nostradamus „Probleme in seinem Harn- und Sexualsystem, dem Anus (Prostata) und den Genitalien“. Worauf Salomés Vorhersagen basieren, lässt der Brasilianer wie immer offen.

„Von nun an beginnt der Countdown. Wir werden herausfinden, ob er zwischen 2024 und 2025 an der Macht bleibt“, so Athos Salomé.

Bereits vor wenigen Tagen hatte sich der Neuzeit-Nostradamus zu König Charles‘ Zukunft geäußert und dem Monarchen eine „enttäuschende Regentschaft“ prophezeit.

König Karl und die Globalisten setzen ein Treffen für September an, um zu planen, wie die Ziele der UN-Agenda 2030 und die vollständige Digitalisierung der Menschheit beschleunigt werden können

Das Weltwirtschaftsforum und die Vereinten Nationen sind so besorgt darüber, dass die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Große Neustart (auch bekannt als Technokratie unter einem Eine-Welt-Bestiensystem) Gefahr laufen, nicht bis zum festgelegten Datum erfüllt zu werden, dass sie einen Gipfel im September einberufen haben, um zu erörtern, wie sie ihre festgefahrene totalitäre Agenda wieder in Gang bringen können.

Das WEF, das 1971 von dem deutschen Ökonomen und Ingenieur Klaus Schwab unter der Leitung von Dr. Henry Kissinger gegründet wurde, sagt seit Jahren, dass die Menschen der Welt bis 2030 „nichts besitzen“ werden, dass sie „keine Privatsphäre haben“, aber sie werden irgendwie lernen, ihren sich entwickelnden Zustand der digitalen Sklaverei zu mögen.

Sie werden in einer winzigen Wohnung in einer sogenannten intelligenten Stadt leben, in der fast niemand arbeitet, sich zurücklehnen, Videospiele spielen und einen Scheck für ein universelles Grundeinkommen von der Regierung erhalten. Die intelligenten Häuser in den intelligenten Städten werden von künstlicher Intelligenz angetrieben, einer allwissenden Kraft, die alle Aktivitäten, Bewegungen und sogar die Gedanken der Menschen überwacht. Die Menschen werden bereitwillig Käfer und künstlich im Labor gezüchtetes Fleisch als Proteinquelle essen, um der Erde zu helfen, sich durch Kohlenstoffneutralität zu „heilen“.

Es ist völlig egal, dass in einer kohlenstofffreien Welt kein pflanzliches Leben mehr möglich sein wird und Millionen von Menschen an Hunger sterben werden. Es wird einen „lebensrettenden Impfstoff“ für buchstäblich jede Form von Krankheit geben, und davon wird es reichlich geben, da die Menschen sich den Forderungen beugen, ihr natürliches menschliches Immunsystem durch ein künstliches zu ersetzen, das durch synthetische mRNA angetrieben wird, die den Körper übernimmt und die DNA vollständig verändert. Man ist nicht länger ein Mensch.

Sie sind TRANS-menschlich, d.h. sie wandeln oder entwickeln sich zu einer höheren Lebensform, die teils Mensch, teils Maschine ist. Laut Schwabs Chefberater, dem israelischen Historiker Professor Yuval Noah Harari, wird der Mensch durch technologische Fortschritte endlich in der Lage sein, „seine eigene Evolution zu steuern“.

Im Zuge der Covid-Pandemie im Jahr 2020 veröffentlichten Schwab und das WEF ein neues Buch und eine Agenda, die sie als „The Great Reset“ bezeichneten, und in denen sie diese massive Krise als „enges Zeitfenster“ für eine radikale Umgestaltung der Welt von physisch und greifbar zu virtuell und digital betrachteten. In dieser neuen Welt ist alles miteinander verbunden, jedes Gerät, jedes Fahrzeug, jede Straße und jeder Lichtmast, jedes Haus, jeder Körper. Daher wird nicht nur ein Internet der Dinge, sondern auch ein Internet der Körper gefordert.

Wie Harari erklärte, wird die Überwachung, die die Menschen während der Pandemie als Teil der neuen Normalität akzeptiert haben, bald den nächsten großen Sprung machen. Er sagte voraus, dass die Überwachung „jetzt unter die Haut geht“.

Harari sagte: „Wenn die Menschen zurückblicken, werden sie sich an die Covid-Krise erinnern, weil dies der Moment war, in dem alles digital wurde … als alles überwacht wurde.“ Siehe kurzes Video unten.

Aber nicht nur die U.N. und das WEF stecken hinter dem Great Reset der Menschheit und dem Druck, unsere Lebensweise zu ändern, um uns in einen höheren Bewusstseinszustand zu zwingen, in dem wir mithilfe künstlicher Intelligenz in „Harmonie und Gleichgewicht“ mit der Natur kommen, wie es auf dem Denkmal der Georgia Guidestones heißt. Einer der größten Verfechter dieser dystopischen Vision ist seine Königliche Hoheit König Karl, dessen Krönung am 6. Mai stattfinden wird. Hören Sie sich an, wie er in dem kurzen Video unten über seinen grandiosen kollektivistischen Plan für die Menschheit spricht.

Wenn Charles über den Great Reset und die Ziele der U.N. spricht, klingt das eher nach einer Religion als nach etwas anderem. Erdanbetung.

Er fordert uns auf, seiner Führung in dieser neuen Religion zu folgen. Obwohl er behauptet, ein Christ zu sein, erwähnt er nie die Bibel, Gott den Vater oder Jesus Christus, der den Wunsch hat, nicht die Erde, sondern die Seelen der Erdbewohner zu retten. Die Luziferianer glauben, dass sie ihre eigene Version des Himmels auf der Erde ohne den Gott der Bibel schaffen können, und das ist die größte Täuschung, die sie den schwachen Menschen vorgaukeln.

King Charles hat eine eigene Seite auf der WEF-Website, auf der er die „zehn Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um den grünen Aufschwung voranzutreiben“ umreißt. Diese zehn Maßnahmen sind wirklich beängstigend, sollten sie jemals vollständig umgesetzt werden, da sie im Grunde keine Freiheit in einer Diktatur von oben nach unten zulassen würden, die für uns entscheidet, wie alle Ressourcen zu verteilen und zu nutzen sind.

Nehmen wir zum Beispiel Nummer 4 auf seiner Liste, in der er etwas fordert, das wie die Bildung einer Nachhaltigkeitspolizei klingt, die die Macht hätte, die Einhaltung der „Nachhaltigkeitsstandards“ des „Pariser Abkommens“ durchzusetzen. Er schreibt wie folgt:

4: Rigoros auf die Bereitstellung verlässlicher Daten hinarbeiten und aktiv die Annahme gemeinsamer Metriken und Standards vorantreiben, wie z.B. in der IBC-Scorecard, um eine fundiertere Bewertung der Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermöglichen, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung an das Pariser Abkommen. Es ist an der Zeit, zu einheitlichen Messgrößen und globalen Standards überzugehen, um durch einheitliches Benchmarking schnellere Fortschritte zu erzielen.

Und was ist mit denen unter uns, die sich weigern, diese „globalen Standards“ einzuhalten? Zweifellos werden wir ins Gulag gesteckt oder vielleicht sogar geköpft!

Aber die Fortschritte auf dem Weg zu dieser angeblich neuen und besseren Welt, von der Charles spricht, gehen nicht schnell genug, um seine Erwartungen und die Erwartungen des WEF, der Vereinten Nationen, von Klaus Schwab, Yuval Harari, Bill Gates, Larry Fink, George Soros und dem Rest der Luziferianer zu erfüllen, die es geschafft haben, ihre Günstlinge in den Schlüsselpositionen der Macht in unseren Institutionen zu platzieren.

Schwab prahlt offen damit, dass er mit WEF-Marionetten „in die Kabinette“ großer Nationen eingedrungen ist. Siehe 2-Minuten-Video unten.

Trotz all dieser „Fortschritte“ geht es diesen Psychopathen einfach nicht schnell genug.

Vergangene Woche veröffentlichte das WEF einen Beitrag, in dem es hieß, dass „Bürgerbeteiligung der Schlüssel zur Erfüllung der UN-Nachhaltigkeitsziele“ sei, um die Ziele der „Agenda 2030“ zu erreichen.

Das WEF schrieb:

„Angriffe auf die Zivilgesellschaft und bürgerliche Freiheiten drohen die Errungenschaften bei der Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zunichte zu machen. Sie schwächen die Maßnahmen zur Bekämpfung von wirtschaftlicher Ungleichheit, Geschlechterungleichheit, Korruption und Umweltzerstörung.“

Deshalb haben sie für September 2023 einen SDG-Sondergipfel geplant, auf dem sie die Defizite der Welt bei der Verwirklichung ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung erörtern wollen. Sie bezeichnen das Forumstreffen als „enorm wichtig“, da eine Vielzahl führender Politiker aus aller Welt erwartet wird.

Wer weiß, wie sie dieses Treffen terminiert haben. Welche anderen fabrizierten Krisen könnten bis September auf uns zukommen? Der Dritte Weltkrieg? Lebensmittelknappheit und Hungersnot? Bürgerunruhen?

Es ist wirklich amüsant, den Globalisten zuzuhören, wie sie über die Probleme der Welt schwadronieren und wie ihre Lösungen die Interessen aller berücksichtigen werden. Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern? Das sind dieselben Leute, die kleine Kinder dazu ermutigen, ihr Geschlecht zu verwechseln.

Umweltzerstörung? Das sind die Leute, die wollen, dass alle Fahrzeuge, alle Geräte, alle Rasen- und Gartenwerkzeuge, alles mit Strom aus dem Stromnetz betrieben wird, das nicht einmal den derzeitigen Strombedarf decken kann, ganz zu schweigen davon, dass wir alle unsere gasbetriebenen Autos, Gasöfen, Laubbläser, Traktoren, Rasenmäher, Kettensägen usw. gegen elektrische Geräte eintauschen würden. Und wohin mit den giftigen Solarzellen und Lithiumbatterien, wenn sie ihre Lebensdauer überschritten haben? Was ist mit den Windturbinen, die Vögel und Meerestiere töten?

Erzählen Sie uns also nichts von Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit und davon, wie Sie uns eine bessere Welt geben werden, und all die anderen Lügen. Den Globalisten geht es nur um eines: Vorherrschaft. Kontrolle.

Sie werden alles tun, jede Lüge erzählen, um dies zu erreichen. Und sie wundern sich, warum es zu einem Vertrauensbruch gekommen ist; warum die Menschen auf der ganzen Welt genug haben von den ständigen Lügen, den fabrizierten Krisen, der Arroganz und der Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen, die von den Globalisten und ihren elitären Institutionen ausgehen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/news.de/thegatewaypundit.com am 12.05.2023