Krisenvorsorge: Ausrüstung für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln

Die richtige Vorbereitung und Lagerung von Lebensmitteln ist entscheidend für Ihren Überlebensvorrat. Mit diesen beiden Grundvoraussetzungen können Sie sicherstellen, dass Sie und Ihre Familie Zugang zu genügend Lebensmitteln und sauberem Wasser haben, falls Sie in einem langfristigen Überlebensszenario zu Hause ausharren müssen.

Wenn Sie die Haltbarkeit der Lebensmittel in Ihrem Überlebensvorrat verlängern möchten, sollten Sie die richtigen Techniken zur Lebensmittelzubereitung anwenden und die richtigen Behälter zur Lagerung von Lebensmitteln verwenden.

Grundlegende Tipps für den Aufbau von Überlebensvorräten

In der heutigen Zeit ist es ratsam sich vorzubereiten bevor eine Katastrophe eintritt und Ihre Lebensmittelversorgung unterbrochen wird.

Wenn das Geld knapp ist, sollten Sie immer mindestens einen Drei-Tages-Vorrat an Lebensmitteln für Ihre Familie vorrätig haben, da es mehrere Tage dauern kann, bis Ihr örtlicher Lebensmittelladen die Vorräte wieder auffüllen kann. Wenn möglich, können Sie sich mit genügend Lebensmitteln für mindestens eine Woche oder einen Monat eindecken, um alle Ihre Bedürfnisse abzudecken.

Hier sind einige Vorschläge, was Sie einkaufen sollten, bevor eine Katastrophe eintritt:

Lebensmittel mit langer Haltbarkeitsdauer

Gefriergetrocknete Lebensmittel können teuer sein, aber wenn Sie das Budget dafür haben, eignen sie sich hervorragend für Ihren Vorrat, da sie im Vergleich zu getrockneten Lebensmitteln länger haltbar sind.

Hier sind einige weitere Vorteile gefriergetrockneter Lebensmittel:

Bei gefriergetrockneten Lebensmitteln bleiben die ursprünglichen Eigenschaften des Produkts wie Farbe, Geschmack, Textur und Nährstoffe erhalten.

Sie werden in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, wenn sie in Wasser gelegt werden.

Gefriergetrocknete Lebensmittel bleiben bei Raumtemperatur haltbar, so dass sie nicht gekühlt werden müssen.

Das Gewicht von gefriergetrockneten Produkten wird um 70 bis 90 Prozent reduziert, ohne dass sich das Volumen ändert.

Gefriergetrocknete Lebensmittel bieten im Vergleich zu anderen Trocknungsmethoden die höchste Qualität eines Trockenprodukts. (Bevölkerungskontrolle: Schaffung von Nahrungsmittelknappheit)

Lebensmittel, die nicht gekocht, gewässert oder gekühlt werden müssen

Wenn eine Katastrophe eintritt und Versorgungseinrichtungen wie die Wasserversorgung unterbrochen sind, können Sie Lebensmittel, die nicht gekocht, gewässert oder gekühlt werden müssen, ohne jegliche Vorbereitung essen.

Lebensmittel, die sehr wenig Salz enthalten

Salzige Lebensmittel machen durstig, was ein Problem sein kann, wenn Sie nicht viel Wasser in Ihrem Vorrat haben oder wenn die Wasserversorgung in Ihrem Gebiet aufgrund einer Katastrophe eingeschränkt ist.

Lebensmittel, die den Ernährungsbedürfnissen Ihrer Familie entsprechen

Wenn Sie ein Baby haben oder wenn ältere Familienmitglieder bei Ihnen leben, ist es wichtig, dass Sie eine Vielzahl von Lebensmitteln haben, die den Ernährungsbedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder entsprechen.

Planen Sie vor einer Katastrophe im Voraus und denken Sie sich verschiedene Rezepte aus, die alle Lebensmittel in Ihrem Vorrat aufbrauchen, damit nichts verschwendet wird.

Achten Sie beim Kauf von Lebensmitteln für Ihren Vorrat darauf, was Ihre Familie gerne isst, und kaufen Sie diese Produkte für die Lagerung. Decken Sie sich mit Konserven wie Bohnen, Obst, Gemüse, Fleisch, Thunfisch und anderen Produkten ein.

Sie sollten sich auch mit gesunden Lebensmitteln wie Körnern, Nüssen und gesunden Snacks eindecken. Auch wenn eine ausgewogene Ernährung wichtig ist, werden sowohl Kinder als auch Erwachsene in einer Katastrophe gelegentliche Leckereien wie Süßigkeiten, Schokolade und andere Snacks genießen, die in schwierigen Zeiten die Moral stärken können.

Lebensmittel und andere Vorräte, die den Bedürfnissen Ihrer Haustiere entsprechen

Wenn Sie ein oder mehrere Haustiere wie Hunde oder Katzen zu Hause haben, sollten Sie sich auch mit Lebensmitteln und Vorräten eindecken, die diese benötigen, wie z. B. Tierfutter, Leckerlis und Trinkwasser.

Wie man Notnahrung richtig lagert

Bei der Lagerung von Lebensmitteln für Ihren Überlebensvorrat haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können Zeit sparen, indem Sie dehydrierte Notfallnahrung in großen Fässern in einigen großen Geschäften oder online kaufen.

Alternativ können Sie Ihre eigene Nahrung zubereiten und lagern. So können Sie etwas Geld sparen, wenn Sie wissen, wie man es richtig macht.

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Lagerung von Lebensmitteln in Ihrem Überlebensvorrat beachten sollten:

Lagern Sie die Lebensmittel unter den richtigen Bedingungen

Idealerweise sollten Sie Ihre Lebensmittelvorräte in einem dunklen, kühlen und trockenen Raum aufbewahren, z. B. in einem Keller oder Wurzelkeller. Die ideale Temperatur liegt zwischen 4,4 grad und 21,1 Grad Celsius.

Wenn Sie keinen solchen Raum haben, machen Sie das Beste aus dem Platz, der Ihnen zur Verfügung steht.

Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf Konserven und Trockenverpackungen

Führen Sie eine routinemäßige Überprüfung durch und notieren Sie das Verfallsdatum von Gegenständen wie Trockenpaketen und Konserven. Wechseln Sie die Artikel in Ihrem Vorrat, bevor sie ablaufen, und füllen Sie die Dinge, die Sie verbrauchen, immer wieder auf, damit Ihnen in einer Katastrophe nicht alles ausgeht.

Wenn Sie selbst angebaute Lebensmittel in Ihrem Vorrat haben, müssen diese oft nach einem Jahr aufgebraucht werden.

Schützen Sie Ihre Lebensmittelvorräte vor Insekten und Nagetieren

Lassen Sie Lebensmittel nicht in den Originalkartons und -schachteln, besonders wenn Sie zu Hause ein Insekten- oder Nagetierproblem haben.

Wenn Sie ein knappes Budget haben, wickeln Sie Kartons und Schachteln aus Papier in stabiles Material ein. Noch besser ist es, in luftdichte Behälter zu investieren, die auch wasserdicht sind.

Halten Sie Ihre Lebensmittelvorräte von Wärmequellen fern

Wärmequellen wie Kühlschrankabgase, Heizungsschächte, Herde und jede andere Art von Wärme können Lebensmittel schneller altern und verderben lassen.

Lagern Sie Lebensmittel nicht in der Nähe von gefährlichen Erdöl- und Chemieprodukten.

Zu diesen chemischen Produkten gehören Öl, Benzin und schädliche Lösungsmittel.

Beachten Sie, dass bestimmte Lebensmittel den Geruch dieser Lösungsmittel aufnehmen können, und Sie wollen nicht, dass Ihre Familienmitglieder versehentlich verdorbene Lebensmittel essen.

Luftdichte Behälter

Luftdichte Behälter bestehen in der Regel aus Kunststoff und sind in verschiedenen Größen erhältlich.

In luftdichten Behältern können Sie sowohl Trockenwaren als auch Flüssigkeiten in Ihrer Speisekammer und Ihrem Kühlschrank aufbewahren.

Lebensmittelechte Eimer

Lebensmittelechte Eimer eignen sich hervorragend für die langfristige Lagerung von Lebensmitteln. Einige Eimer sind auch mit einem Sauerstoffabsorber ausgestattet, der die Frische der Lebensmittel erhält.

Kaufen Sie immer „lebensmittelechte“ Eimer und Behälter, um andere Behälter zu vermeiden, die schädliche Chemikalien enthalten könnten, die in Ihre Lebensmittelvorräte gelangen könnten.

Glasgefäße

Glasgefäße sind ideal für die kurz- oder langfristige Lagerung. Die Deckel schließen luftdicht ab, und es gibt sie in verschiedenen Größen.

Glasgefäße können auch wiederverwendet werden. Allerdings muss man bei Glasgefäßen vorsichtig sein, da sie leicht zerbrechen können.

Mylar-Beutel

Mylar-Beutel werden häufig für die langfristige Lagerung verwendet, da sie Luft, Feuchtigkeit, Licht und Gerüche abhalten können. Die Beutel sind auch sehr haltbar, so dass Sie sich keine Sorgen über Einstiche oder Risse machen müssen, insbesondere wenn Sie dickere Beutel kaufen.

Bewahren Sie Mylar-Beutel in stabilen Eimern auf, da Mäuse oder Nagetiere sie durchnagen können.

Vakuumversiegler

Ein Vakuumierer ist ein Gerät, das in erster Linie für die Aufbewahrung von Fleisch oder Fisch verwendet wird, aber auch für trockene Waren und Gemüse ist er geeignet.

Mit einem Vakuumierer wird die gesamte Luft aus der Verpackung entfernt, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern. Sie können ein Vakuumiergerät für Quart- und Pint-Gläser verwenden, wenn Sie trockene Lebensmittel aufbewahren.

Wie man nach einer Katastrophe kocht und Essen zubereitet

In einer Katastrophe kann der Strom ausfallen, und es kann schwierig sein, für die Familie zu kochen. Bereiten Sie sich auf langfristige Stromausfälle vor, indem Sie sicherstellen, dass Sie Essen kochen können, ohne Strom zu verwenden.

Legen Sie sich einen Vorrat an diesen Gegenständen an, damit Sie auch während eines Stromausfalls Essen zubereiten und kochen können:

Strapazierfähige Aluminiumfolie

Manuelle Dosen- und Flaschenöffner

Kochutensilien

Gabeln, Löffel und Messer

Papiertücher, Teller und Tassen, damit Sie essen können und sich nicht um den Abwasch kümmern müssen, wenn Ihre Wasserversorgung eingeschränkt ist

Propangas- oder Holzkohlegrill, aber verwenden Sie diese Kochgeräte nicht in geschlossenen Räumen

Töpfe und Pfannen, wenn Sie Lebensmittel haben, die gekocht werden müssen

Kochbrennstoffe wie Holzkohle oder Propan, aber stellen Sie sicher, dass Sie diese Brennstoffe nur im Freien in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Wie Sie einen Notwasservorrat für Ihren Vorrat anlegen

Vor einer Katastrophe müssen Sie auch einen Notwasservorrat anlegen.

Die empfohlene Menge sind 4 Liter pro Person und Tag für mindestens drei Tage, aber wenn Sie die Mittel dazu haben, erhöhen Sie sie auf 16 Liter. Mit vier Litern pro Person sollten Sie genug sauberes Wasser zum Trinken, Kochen, Wäschewaschen und für die Körperpflege haben.

Wenn Sie Wasser aus einem Teich oder Fluss verwenden, sollten Sie es vor der Verwendung abkochen, reinigen oder filtern. Das Wasser sollte eine Minute lang abgekocht werden, aber wenn Sie sich in Höhenlagen über 6.562 Fuß befinden, sollte es drei Minuten lang abgekocht werden.

Alternativ kann das Wasser aus einem Teich mit *Reinigungstabletten behandelt werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Packung.

Sie benötigen Wasserbehälter, damit Sie sich mit Wasser eindecken und es sauber halten können, bis Sie es brauchen. Bewahren Sie diese Behälter vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.

Wechseln Sie das Wasser alle sechs Monate, wenn Sie unparfümierte Bleichmittel verwendet haben, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Ausrüstung für die Wasserspeicherung, die Sie vor einer Katastrophe kaufen sollten

Für eine effiziente Wasserspeicherung sollten Sie in 55-Gallonen-Plastikfass-Behälter investieren. Wenn der Platz knapp ist, können Sie Wasser auch in kleineren Fünf-Gallonen-Behältern lagern.

Wenn Sie Wasserbehälter lagern, halten Sie sie von Beton fern, indem Sie 2×4 Bretter auf den Boden legen oder sie auf Paletten stapeln. Auf diese Weise wird das Wasser vor Chemikalien geschützt, die vom Beton in den Behälter und das Wasser übergehen.

Bereiten Sie sich vor, bevor die Katastrophe eintritt, und legen Sie einen Vorrat an Lebensmitteln und Wasser für die ganze Familie an. Lagern Sie Ihre Vorräte in stabilen, lebensmittelechten Behältern, um ihre Haltbarkeit zu verlängern.

