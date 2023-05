Migration nach Deutschland: Landkreise werfen Faeser Falschinformation vor – „Kompletter Realitätsverlust“

CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries wirft Bundesinnenministerin Faeser (SPD) vor, mit falschen Zahlen zu operieren. „Kompletter Realitätsverlust“: Zwei Drittel sind keine Kriegsflüchtlinge.

Vor dem für Anfang Mai im Kanzleramt geplanten Migrationsgipfel hat der CDU-Innenpolitiker Christoph des Vries Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) indirekt den Rücktritt und Konzentration auf ihre Spitzenkandidatur im hessischen Landtagswahlkampf nahegelegt. Im Gespräch mit dem Interview-Portal „Schuler! Fragen, was ist“ sagte de Vries:

„Diese Bundesinnenministerin und ihre Regierung leiden inzwischen an einem kompletten Realitätsverlust was die Migrationslage anbelangt und hat sich völlig von der Wirklichkeit in diesem Land entkoppelt. (…)

Sie wird in der jetzigen Situation ihrer Aufgabe und ihrer Verantwortung in keiner Weise gerecht. Es wäre vielleicht für Deutschland und Hessen besser, wenn sie sich auf ihre Spitzenkandidatur in Hessen konzentrieren würde. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen.“

De Vries warf Faeser vor, mit Blick auf die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge mit falschen Zahlen zu operieren. „Im Moment instrumentalisiert sie die Humanität und das Mitgefühl mit den Ukrainischen Flüchtlingen.

Deren Aufnahme und Unterstützung steht parteiübergreifend nicht in Frage. Die Situation in Wahrheit ist aber: seit fünf Monaten sind zwei Drittel der Menschen, die zu uns kommen eben keine Kriegsflüchtlinge, sondern es sind die klassischen Asylbewerber aus den Drittstaaten wie Syrien, Irak, Afghanistan und anderen. Was wir auf jeden Fall machen müssen: Dass wir alle freiwilligen Aufnahmeprogramme einstellen. (Angela Merkel: Ein Verdienstorden für die Zerstörung Deutschlands)

Illegale Migration stoppen, auf die wirklich Hilfsbedürftigen begrenzen und alles, was darüber hinausgeht auch stoppen. Wir haben eine Situation wie in 2016.

Das europäische Asylrecht funktioniert nicht, die Ankunftsstaaten sind überlastet, sie registrieren nicht, sie führen ihre Asylverfahren nicht durch, und dann findet ungehinderte Sekundärmigration nach Deutschland statt.“(Gigantisches Manöver über Deutschland: „Es wird die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO sein“)

De Vries sieht zudem die Belastungsgrenze Deutschlands bei der Aufnahme von Migranten erreicht. „Die Innenministerin hat vor einigen Wochen gesagt: Menschlichkeit kennt keine Obergrenze. Ich sage: Es gibt eine Belastungsgrenze für unseren Staat und unsere Gesellschaft, und die ist überschritten.

Wir haben als Politiker die Verantwortung dafür, die Balance zu halten zwischen Humanität einerseits und Wahrung der Interessen der eigenen Bevölkerung andererseits. Das befindet sich derzeit in einem dramatischen Ungleichgewicht.“

Das gesamte Interview finden Sie hier.

Landkreise werfen Faeser Falschinformation vor

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager (CDU), wirft Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor, die Öffentlichkeit mit Blick auf die Flüchtlingspolitik falsch zu informieren.

„Es ist befremdlich, wenn die Bundesinnenministerin in der ARD davon spricht, dass auch die Kommunen am Flüchtlingsgipfel teilnehmen, dies sich nun aber als Ente herausstellt“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Das spreche Bände über die Koordination innerhalb der Bundesregierung, gerade bei diesem überaus wichtigen Thema.

„Die kommunalen Spitzenverbände müssen unbedingt mit an den Tisch, wenn es um Flüchtlingsfragen geht“, fügte Sager hinzu. Man erwarte vom Treffen am 10. Mai Lösungen und tragfähige Ansätze für die notwendige Begrenzung der Flüchtlingszahlen, die „Rückführungsoffensive“ und die Finanzierung.

Faeser hatte am Wochenende auf die Frage, ob es beim Flüchtlingsgipfel am 10. Mai bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) mehr finanzielle Hilfe geben werde, geantwortet: „Das obliegt natürlich der Beratung zwischen dem Bundeskanzler, den Ländern und den Kommunen. Ich finde, es ist wichtig, dass alle drei Beteiligten am 10. Mai dann auch am Tisch sitzen.“ Jeder habe seine Aufgaben zu erfüllen.

Tatsächlich werden die Kommunen nach Darstellung des Landkreistages gar nicht an dem Flüchtlingsgipfel teilnehmen, sondern nur an einem Vorgespräch mit den Ländern zwei Tage vorher.

Massenmigration in Europa als Bedrohung und Gefahr akuter denn je

Die Mainstream-Medien vergraben dieses Thema gerne unter ihrer Berichterstattung über den Ukrainekrieg und die Klimapolitik und täuschen die Bürger über den Ernst der Lage. Dabei sind die Zahlen mit jenen von 2015/2016 vergleichbar.

Doch während damals die Massenzuwanderung das beherrschende Medien-Thema war und Merkel aufgrund des öffentlichen Drucks einen Deal mit Erdogan aushandeln musste, um die Zahl der Asylsuchenden aus Syrien halbwegs auszubremsen, ist heute das Tor noch weiter offen als je zuvor. Diesmal sind es mehr Zuwanderer aus der Ukraine, die im Gegensatz zu den Syrern und Afghanen direkt in die deutschen Sozialsysteme und in den deutschen Arbeits- und Wohnungsmarkt einwandern können.

Für die SPD-Innenministerin Faeser gibt es dabei keine Obergrenze, wie sie selbst sagt. Kurz: In Deutschland stehen die Tore offen, ungeachtet der dramatischen Wohnungs- und Sozialnot bei uns, ungeachtet der Notrufe aus Städten und Gemeinden. Auch andere Staaten leiden unter der Massenzuwanderung. In Italien kommen immer mehr Asylsuchende aus afrikanischen Ländern an.

Manche Regionen sind so überfordert, dass von Notständen die Rede ist. Die EU will nun einen Migrationspakt ausarbeiten, der im Windschatten des »Global Compact of Migration« der Vereinten Nationen vorangetrieben wird. Damit droht die Verfestigung der Massenzuwanderung. Was Deutschland stattdessen wirklich braucht, sind klare Obergrenzen für Migration und Asyl sowie strengere Regeln, um die illegale Einwanderung zu beenden. Nur die AfD kämpft entschlossen dafür, die Massenmigration zu stoppen.

Deutschland nimmt EU-weit die meisten Asylbewerber auf. Rund 160.000 waren es im vergangenen Jahr – Tendenz steigend. Dieses Jahr könnten bis zu 300.000 neue Asylbewerber nach Deutschland kommen. Bei diesen Zahlen sind Ukrainer noch nicht einmal mitgezählt. SPD-Faeser schließt eine Obergrenze für Zuwanderer jedoch weiterhin aus. Das ist absolut unverantwortlich.

jungefreiheit.de/politik/deutschland/2023/deutschlands-asyl/

Die Integration ist gescheitert. Man sieht es auch in den Schulen. Ludwigshafen ist heute schon fast überall in großen Städten: Türkisch und Arabisch als Umgangssprache auf den Schulhöfen und in den Klassen. Das Einzige, was funktioniert, ist die Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Wir müssen die Massenmigration sofort stoppen.

www.facebook.com/focus.de/posts/pfbid02PLhZt9Uy5sv6f4XJJt2gEdhp9ZxKaetQDeB9YMzbFQgKfKfcX3LMrxygXjqrzzpbl

Und wir müssen endlich mehr Illegale abschieben. Dänemark und Ungarn machen es vor: Rückführungen nach Syrien sind wieder möglich, wenn es politisch denn gewollt ist. Aber bei uns werden Abschiebungen von Rot-Grün weiter sabotiert und systematisch verhindert – unter fadenscheinigen Gründen. Mittendrin im Lügen-Kabinett ist einmal mehr die FDP!

reitschuster.de/post/zu-gefaehrlich-die-wahrheit-ueber-abschiebungen-nach-syrien/

…

Quellen: PublicDomain/mmnews.de/freiewelt.net am 03.05.2023