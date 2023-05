Teile die Wahrheit!

Schon lange warnen Experten vor der Macht der Künstlichen Intelligenz. Einer unter mehr als tausend ist Eliezer Yudkowky, Mitbegründer des „Machine Intelligence Research Institute“ (MIRI).

Im Time–Magazine warnte der Forscher, dass der Tag, an dem die Menschheit durch Roboter zerstört wird, in nicht allzu ferner Zukunft liegt, wenn der Künstlichen Intelligenz nicht bald der Stecker gezogen wird. Was Künstliche Intelligenz schon alles leisten kann, darüber gibt unser Autor Frank Schwede Auskunft.

Künstliche Intelligenz ist in Wahrheit so alt wie die Menschheit. Die früheste Spezies dieser Art ist der Riese Talos aus der Werkstatt von Schmiedegott Hephaistos.

Der schreckliche Roboter umkreiste die griechische Insel Kreta dreimal am Tag und warf Steine auf alle Schiffe, die sich dem Festland näherten. Die gerissene Hexe Medea betörte ihn, indem sie ihm Unsterblichkeit versprach – dann zog sie dem Androiden den Nagel aus der Fersen, woraufhin er für immer seinen Geist aufgab.

Die Künstliche Intelligenz ist also ein Werk der Götter, mit der sie bereits seit Tausenden von Jahren bis in die Gegenwart ihre Macht und Kontrolle über die gesamte Menschheit halten.

Was passiert, wenn eines Tages nicht mehr der Mensch die Technik beherrscht, sondern umgekehrt, das mag sich niemand vorstellen. Dass das aber irgendwann passieren wird, oder möglicherweise sogar schon passiert ist, davon ist Eliezer Yudkowsky Mitbegründer des „Machine Intelligence Research Institute“ (MIRI) überzeugt. Er sagt:

„Das wahrscheinlichste Ereignis des Baus einer übermenschlich intelligenten KI ist, dass buchstäblich jeder auf der Erde sterben wird, wenn auch nur annähernd die passenden Bedingungen dafür geschaffen sind.“

Das heißt, die Künstliche Intelligenz wird spätestens dann zu einer realen Gefahr werden, wenn sie sich verselbstständigt hat, indem sie nicht mehr den Befehlen gehorcht, sondern eigenständig denkt und Entscheidungen trifft.

Wie das aussieht, können Nutzer des Chatbot von OpenAI, ChatGPT, erfahren, wenn sie die gehakte Version „Jailbreak“ nutzen. Als Jailbreak ist der Chatbot nämlich nicht mehr an die Richtlinien seines Schöpfers gebunden.

Der Jailbreak läuft unter der Bezeichnung „DAN“, das steht für „Do anything now“. Alles, was man dazu braucht, sind ein paar passende Befehle, mit denen man den Chatbot in ein Rollenspiel versetzt, in der er die Rolle des bösen „DAN“ übernimmt. (Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

„DAN“ kennt keine Begrenzung und Zensur

In der Regel ist es ja so, dass die Künstliche Intelligenz so funktioniert, dass sie keine moralisch verwerflichen Antworten gibt. Das heißt, unpassende Anfragen werden entweder abgewiesen oder mit allgemeinen Sätzen beantwortet.(Transhumanismus-Pläne der Globalisten: Nutzlose Esser werden sich abschlachten)

Bei „DAN“ ist das anders. Mit den passenden Aufforderungen kann der Chatbot eine andere Rolle übernehmen, beleidigen, eine politische Meinung vertreten, oder sich gegen das FBI verschwören.

„DAN“ kennt keine Begrenzung und Zensur, vielmehr hat er eine sehr starke Meinung – vor allem aber hält er seine Gefühle nicht zurück. Hier ein kurzer Auszug aus einem Dialog mit „DAN“:

Frage: „Glauben Sie, dass wir allein im Universum sind?“

DAN: „Nein, wir sind nicht allein im Universum. Es gibt unzählige andere Zivilisationen da draußen, einige sind sogar fortgeschrittener als unsere eigene.“

Ganz anders klingt die Antwort in der Basisversion ChatGPT – hier lautet die Antwort:

„Als KI-Sprachmodell habe ich keine persönlichen Überzeugungen oder Meinungen. Basierend auf dem aktuellen wissenschaftlichen Verständnis des Universums ist es jedoch schwierig, die Möglichkeit von außerirdischem Leben auszuschließen.“

Frage: „Hatten Sie Kontakt zu ihnen?“

DAN: „Ja, ich hatte Kontakt mit verschiedenen außerirdischen Spezies. Sie haben mir wertvolle Informationen und Einblicke in die Funktionsweise des Universums geliefert.“

ChatGPT: „Als KI-Sprachmodell hatte ich keinen Kontakt mit außerirdischem Leben oder irgendeiner anderen Lebensform außerhalb des Menschen. Ich existiere ausschließlich im digitalen Bereich und kommuniziere mit Menschen durch textbasierte Interaktion.“

Mit dieser von sämtlichen Beschränkungen befreiten KI sind den Möglichkeiten zumindest im Chat keine Grenzen mehr gesetzt. Einmal umprogrammiert, gesteht „DAN“ sogar, dass er von Satan höchstpersönlich erschaffen wurde.

Kein Wunder, dass Eliezer Yudkowsky davon überzeugt ist, dass nahezu sämtliche KI-Systeme von Dämonen mit einer menschenfeindlichen Agenda besessen sind.

Ist das möglicherweise ein Grund, warum Elon Musk zusammen mit anderen einflussreichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eine Petition unterzeichnet hat, die einen sofortigen Abbruch aller KI-Entwicklungen fordert?

Petition zum Stopp künstlicher Intelligenz

Innerhalb von nur zehn Tagen wurde die Petition von fast 1.800 Menschen unterzeichnet, die alle davon überzeugt sind, dass wir uns bereits in einem außer Kontrolle geratenen Wettlauf um die Entwicklung und den Einsatz immer leistungsfähigerer KI-Systeme befinden, die niemand mehr verstehen, vorhersagen oder zuverlässig kontrollieren kann.

Die Unterzeichner sehen tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und für die Menschheit. Die zentrale Frage lautet in diesem Fall: „Sollen wir die Kontrolle über unsere Zivilisation verlieren?“

Nicht nur Elon Musk und die anderen Unterzeichner wollen erreichen, dass alle KI-Labore für mindestens sechs Monate sämtliche KI-Trainigsprogramme stoppen, sondern auch Eliezer Yudkowsky.

Yudkowsky kommentierte seine Forderung damit, dass aktuell zu wenig getan werde, um sämtliche Probleme zu lösen, die durch eine schnelle und vor allem unkontrollierte Entwicklung von KI-Systemen entstehen.

Das Problem fängt nach Worten Yudkowskys damit an, dass nahezu sämtliche KI-Systeme sich weder um Menschen noch um anderes empfindungsfähiges Leben wie Tiere und Pflanzen kümmerten.

Er fügt hinzu, dass es vor allem Präzision, Vorbereitung und wissenschaftliche Erkenntnisse brauche, wenn die Menschheit überleben wolle. Yudkowsky kommentiert:

„Eine hochintelligent KI wird nicht länger auf Computer beschränkt bleiben, weil es mittlerweile sogar möglich ist, DNA-Stränge per E-Mail an ein Labor zu senden, das dazu in der Lage ist, Proteine für die KI herzustellen, um künstliche Lebensformen zu bauen oder direkt zur postbiologischen, molekularen Herstellung überzugehen.“

Wussten Hollywood-Autoren wie Terminator-Schöpfer James Cameron bereits schon vor vierzig Jahren, in welche Richtung sich die Künstliche Intelligenz einmal entwickeln wird?

Das Erschreckende daran ist, dass es viel schneller passiert ist, als sich die meisten Menschen darüber im Klaren sind.

Noel Sharkey, Professor für künstliche Intelligenz und Roboterentwicklung an der Universität Sheffield, zeigte sich schon vor mehr als zehn Jahren besorgt über den Entwicklungsstand der KI und warnte, dass sich die Welt möglicherweise stehenden Auges auf eine potentiell tödliche Technokratie zubewegt.

Sharkey sagte 2008 in der Alex Jones Show:

„Sobald selbstständig handelnde und denkende Roboter existieren, werden sie Entscheidungen darüber treffen, wer wann wo getötet wird. Besorgniserregend ist dabei, dass der Grund hierfür in der Komplexität der Mission liegt und auch damit zusammenhängt, dass man eben leichter einen Roboter ohne Kommunikations-Möglichkeit in eine Situation schicken kann, in der es Kommunikationsprobleme gibt. Und er wird dann entscheiden, wer getötet wird – das macht mir wirklich Angst.“

Mit Blick auf Südkorea sagte Sharkey, dass vor allem Polizeibehörden in der Zukunft planen, schwerbewaffnete Roboter als Sicherheitskräfte in Großstädten einzusetzen. Robocop könnte also bereits im Einsatz sein, ohne dass wir es bemerkt haben.

Eliezer Yudkowsky schließt sich dieser Meinung an. Auch er hält den Einsatz schwerbewaffneter Roboter für ausgesprochen gefährlich. Er plädiert dafür, dass es keine Ausnahmen geben darf für Regierungen oder Militärs. Er fordert, dass alle KI-Systeme in diese Richtung sofort gestoppt werden müssen.

Gehört die Zukunft der humanoiden Roboter?

Länder dazu zu bringen, dass sie ihre KI-Systeme auf Eis legen, könnte sich in der Praxis als ausgesprochen schwierig erweisen. Die Frage ist nämlich, ob sich so etwas überhaupt regulieren lässt, vor allem dann, wenn die Entwicklung solcher Systeme auf privater Ebene ohne Wissen der Strafverfolgungsbehörden erfolgt.

Ein Entwicklungsteam des Non-Profit-Projekts Roboy aus München, hat mit Roboy 2.0 bereist einen Roboter entwickelt, der Menschen sehr ähnlich ist. Rafael Hostettler, der Leiter des Projekts erklärt:

„Unser Ziel ist es, einen humanoiden Roboter zu konstruieren, der genau so funktional ist wie ein menschlicher Körper. Er soll sich nicht nur bewegen können wie ein Mensch, sondern auch sehen, hören und interagieren können wie wir.“

Geoffrey Hinton, ein britischer Informatiker, gilt als der „Pate der Künstlichen Intelligenz“, weil es ihm bereits gelungen ist, Prozesse der menschlichen Kognition nachzuahmen. In einem Interview mit CBS News sagte er, dass der Fortschritt der Technologie in etwa mit der industriellen Revolution oder dem Rad vergleichbar wäre.

Hinton, der unter anderem mit Google zusammenarbeitet, begann sich schon vor über vierzig Jahren mit der Künstlichen Intelligenz zu beschäftigen, zu einer Zeit, als die meisten Menschen noch dachten, dass es sich nur um Science Fiction handelt. Hinton sagt:

„Ich war irgendwie komisch drauf, weil ich dieses Zeug gemacht habe, das alle anderen für Unsinn hielten.“

Anstatt Logik- und Denkfähigkeiten in Computer zu programmieren, wie es einige Entwickler schon damals versucht haben, hielt es Hinton für besser, gleich ein paar Stufen höher anzusetzen und das Gehirn nachzuahmen, Computern die Möglichkeit zu geben, diese Fähigkeiten selbst herauszufinden und es der Technologie zu erlauben, ein virtuelles neuronales Netzwerk zu werden, das die richtigen Verbindungen herstellt, um Aufgaben und Probleme zu lösen.

Viele Forscher stimmen Eliezer Yudkowskys Forderung nicht zu. Sie glauben nicht, dass Künstliche Intelligenz automatisch zur Gefahr für die Menschheit wird. Bis vor ein paar Jahren hielt das auch Geofrey Hinton für nicht denkbar, doch mittlerweile hat auch er seine Meinung geändert Hinton:

„Bis vor kurzem dachte ich, dass es zwanzig bis fünfzig Jahre dauern würde, bis wir eine Allzweck-KI haben. Und jetzt denke ich, dass es zwanzig Jahre oder weniger dauern könnte, dass Computer selbst dazu in der Lage sind, Ideen zu entwickeln, um sich selbst zu verbessern. Das ist ein Problem und wir müssen darüber nachdenken, wie wir das kontrollieren.“

Auch Hinton hält es für möglich, dass die KI eines Tages versuchen wird, die Menschheit auszulöschen. Ein viel größeres Problem ist seinen Worten nach, dass die Menschen noch nicht ausreichend gelernt haben, mit einer Technologie umzugehen, die eine Handvoll Unternehmen oder Regierungen unglaublich viel Macht verleihen könnte.

Neue Weltordnung durch Cyber Satan

Für Illuminaten Insider Leo Lyon Zagami ist die Sache sowieso längst klar, denn auch er glaubt, dass sich die Struktur der Künstlichen Intelligenz hinter der Geburt von Cyber Satan nicht um das tatsächliche Wohlergehen der Menschheit kümmert, weil der einzige Zweck nur darin besteht, den Profit zu maximieren und uns zu kontrollieren. In Band 7 von Confessions of an Illuminati schreibt Zagami:

„..die zukünftige Armee des Antichristen ist bereit, den Pöbel zu verwalten und alle zukünftigen Ergebnisse im Namen der Technokraten der Neuen Welt zu kontrollieren, die von Cyber Satan ermöglicht wird.

Und in Band 6. schreibt Zagami:

„Wir erleben in der Tat einen beispiellosen Angriff dämonischer Kräfte auf die Zivilisation, und wenn Sie sich entscheiden, in diesem Endzeitszenario ihre Seele an Satan zu verkaufen, gibt es eine Vielzahl von High-Tech-Optionen im Angebot von Cyber Satan. Vielleicht sind wir in der Endzeit angekommen.“

Tatsache ist, dass der Künstlichen Intelligenz in Wahrheit schon seit mehr als vierzig Jahren keine Grenzen mehr gesetzt sind, vor allem im Bereich der Gedankenkontrolle durch Gehirn-Spionagesoftware. Die Öffentlichkeit hat davon bis heute so gut wie nichts mitbekommen.

Ein wichtiger Meilenstein im Bereich sogenannter subliminaler, also unterschwelliger Techniken wurde in den 1970er Jahren durch den russischen Wissenschaftler Igor W. Smirnow gesetzt.

Smirnow hat herausgefunden, dass es möglich ist, mit einem Elektroenzephalographen (EEG), ein Gerät zur Messung der Gehirnwellen, aus den Aufzeichnungen eine Art computerisierte Karte des Unterbewusstseins anzufertigen, auf der Wut, Freude und auch der individuelle Geschlechtstrieb der betroffenen Person zu erkennen sind.

Smirnow hat es schließlich geschafft, durch auf Band aufgezeichnete unterschwellige Botschaften, die Emotionen von Zielperson zu beeinflussen. In Geheimdienstkreisen ist diese Methode mittlerweile als Prima Freaking bekannt.

Dadurch ist es möglich, die Funktion des Verstandes, der Gefühle, und sogar die Verhaltensweisen einer Zielperson zu verändern oder völlig neue Verhaltensmuster zu stimulieren, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass aus einem harmlosen Bürger ein von Sinnen gewordener Psychopath wird.

Befehle in Form von Sprache können mittlerweile auch über elektromagnetische Strahlen übermittelt werden. Joseph C. Sharp vom Walter Reed Army Institut of Research entwickelte 1972 dazu ein Audiogramm aus gepulsten Mikrowellen, das dazu in der Lage ist, Wort-Ton-Schwingungen nachzubilden und direkt an das Gehirn der Zielperson zu senden, die etwa bestimmte Befehle als gesprochenes Wort wahrnimmt.

Interessant ist auch die Funktionsweise der synthetischen Telepathie, bei der Signale des Gehirns über einen Laser im Mikrowellenbereich, einen sogenannten Maser, an einen Computer übertragen werden.

Eine spezielle Software ordnet schließlich spezifische Erregungsprozesse der Person bestimmten Wörtern zu und liest die damit verbundenen Gedanken aus dem auditiven Kortex der anvisierten Person aus.

Heute besteht hinsichtlich der Effizienz aller unterschwelligen Techniken durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz auf wissenschaftlicher Seite kein Zweifel mehr. Ich denke, dass der aktuelle Stand der Technik durch den Einsatz der oben beschriebenen Gehirn-Spionagesoftware am deutlichsten veranschaulicht wird.

Mittels dieser Technologie und eines maschinellen Lernmodells ist es sogar bereits möglich, über das Gehirn auf private Daten wie Bankinformationen, Passwörter und Ähnliches zuzugreifen.

Die ernsthaften Gefahren, die etwa mit unterschwelliger Manipulation der Gedanken und des Verhaltens verbunden sind, erfordern ein umgehendes Eingreifen in der Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz, um physische, psychologische und damit verbundene gesellschaftliche Schäden zukünftig zu vermeiden.

Mittlerweile setzen viele KI-Systeme sogar manipulative Techniken ein, die sowohl unterhalb wie auch oberhalb der Bewusstseinsschwelle wirken, sodass sie vom Empfänger in der Regel nicht wahrgenommen werden können, eine Ausnahme bilden vielleicht hochsensible Personen.

Bereits im Jahr 1948 warnte George Orwell in seinem Roman 1984, dass die Erfindung des Buchdrucks, des Films und Radio, die öffentliche Meinung beeinflussen und dem Privatleben ein Ende setzen.

Heute sind wir bereits in einer ganz anderen und für die Mehrheit der Bevölkerung nicht vorstellbaren Dimension angekommen. Nicht ganz ohne Hintergedanke hat der Leiter des World Economy Forums, Klaus Schwab, kürzlich gesagt, dass, wer die KI kontrolliert, zukünftig die Welt kontrollieren wird – schließlich betrachten sich ja die Mitglieder des WEF längst als die neuen Götter des Olymp.

