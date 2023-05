Er ist der Spionagechef der Nation, ein langjähriger College-Präsident und Top-Frauen im Finanzwesen. Der Kreis von Personen, die Jahre nach seiner Verurteilung als Sexualstraftäter mit Jeffrey Epstein in Verbindung standen, ist laut einer Fülle von Dokumenten, die seine Zeitpläne enthalten, größer als zuvor berichtet.

William Burns, seit 2021 Direktor der Central Intelligence Agency, hatte 2014, als er stellvertretender Außenminister war, drei Treffen mit Epstein geplant, wie die Dokumente zeigen. Sie trafen sich zuerst in Washington und dann besuchte Mr. Burns Epsteins Stadthaus in Manhattan.

Kathryn Ruemmler, eine Anwältin des Weißen Hauses unter Präsident Barack Obama, hatte in den Jahren nach ihrem Dienst im Weißen Haus und bevor sie 2020 eine Top-Anwältin bei Goldman Sachs Group Inc. wurde, Dutzende von Treffen mit Epstein 2015 Reise nach Paris und 2017 Besuch auf Epsteins Privatinsel in der Karibik.

Leon Botstein, der Präsident des Bard College, lud Epstein, der eine Gruppe junger weiblicher Gäste mitbrachte, auf den Campus ein. Noam Chomsky, ein Professor, Autor und politischer Aktivist, sollte 2015 mit Epstein fliegen, um in Epsteins Stadthaus in Manhattan zu Abend zu essen.

Keiner ihrer Namen erscheint in Epsteins jetzt öffentlichem „Schwarzbuch“ der Kontakte oder in den öffentlichen Flugprotokollen von Passagieren, die mit seinem Privatjet gereist sind.

Die Dokumente zeigen, dass Epstein mehrere Treffen mit jedem von ihnen arrangierte, nachdem er 2008 wegen eines Sexualverbrechens, an dem ein junges Mädchen beteiligt war, im Gefängnis saß und als Sexualstraftäter registriert wurde. Die Dokumente, die Tausende von Seiten mit E-Mails und Zeitplänen von 2013 bis 2017 umfassen, wurden zuvor nicht gemeldet.

Die Dokumente geben den Zweck der meisten Treffen nicht preis. Das Wall Street Journal konnte nicht überprüfen, ob alle geplanten Treffen stattgefunden haben.

Die meisten dieser Leute sagten dem Journal, sie hätten Epstein aus Gründen besucht, die mit seinem Reichtum und seinen Verbindungen zusammenhängen. Mehrere sagten, sie dachten, er hätte seine Zeit abgesessen und sich rehabilitiert.

Herr Botstein sagte, er versuche, Epstein dazu zu bringen, für seine Schule zu spenden. Herr Chomsky sagte, er und Epstein hätten politische und akademische Themen besprochen.

Mr. Burns traf sich vor etwa einem Jahrzehnt mit Epstein, als er sich darauf vorbereitete, den Regierungsdienst zu verlassen, sagte CIA-Sprecherin Tammy Kupperman Thorp. (Tucker Carlson war kurz davor einen Elite-Pädophilenring aufzudecken – gefeuet, um eine „semi lobotomisierte, quasi retardierte Bevölkerung“ zu erhalten (Video))

„Der Direktor wusste nichts über ihn, außer dass er als Experte im Finanzdienstleistungssektor vorgestellt wurde und allgemeine Ratschläge zum Übergang in die Privatwirtschaft gab“, sagte sie. „Sie hatten keine Beziehung.“

Frau Ruemmler hatte im Zusammenhang mit ihrer Rolle bei der Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP eine berufliche Beziehung zu Epstein und reiste nicht mit ihm, sagte ein Sprecher von Goldman Sachs.

Epstein stellte sie potenziellen juristischen Mandanten vor, wie dem Mitbegründer von Microsoft Corp., Bill Gates, sagte der Sprecher. „Ich bereue es, Jeffrey Epstein jemals gekannt zu haben“, sagte Frau Ruemmler.

Eine Sprecherin von Latham & Watkins sagte, Epstein sei kein Mandant der Firma.

2006 wurde Epstein öffentlich vorgeworfen, in Florida Mädchen im Alter von 14 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Das Federal Bureau of Investigation und die Polizei ermittelten, und Epstein erzielte 2008 eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft.

Er vermied Anklagen auf Bundesebene und bekannte sich schuldig, Minderjährige zur Prostitution angeworben und beschafft zu haben. Er registrierte sich als Sexualstraftäter und diente etwa 13 Monate in einem Arbeitsfreistellungsprogramm.

Epsteins Fall löste damals Wellen der Medienberichterstattung aus, wobei Publikationen in den USA und im Ausland über Anschuldigungen minderjähriger Mädchen und junger Frauen berichteten. 2006 gaben mehrere Politiker Spenden von Epstein zurück.

Einige Mitarbeiter bewegten sich, um sich von ihm zu distanzieren. Sein größter bekannter Kunde, der Einzelhandelsmilliardär Leslie Wexner, sagte später, er habe 2007 die Verbindung abgebrochen. Seine Bank, JPMorgan Chase & Co., sagte später, sie habe seine Konten 2013 geschlossen, obwohl sich einige Banker noch Jahre danach mit ihm trafen.

Im Jahr 2015 beschuldigte Virginia Giuffre Epstein öffentlich, sie als Teenager sexuell missbraucht und gehandelt und sie gezwungen zu haben, Sex mit einflussreichen Personen zu haben, darunter Prinz Andrew. Prinz Andrew hat die Vorwürfe zurückgewiesen und letztes Jahr eine Klage wegen sexuellen Missbrauchs von Frau Giuffre beigelegt, gegen die Zahlung einer großen Summe an Giuffres Stiftung.

Trotz der negativen Presse waren Epsteins Tage von morgens bis abends mit Treffen mit prominenten Personen ausgefüllt, wie die Dokumente zeigen. Es gab Abendessen in New Yorker Restaurants, Meetings in Luxushotels und Zusammenkünfte in den Büros prominenter Anwaltskanzleien.

Viele Termine fanden in Epsteins Stadthaus in Manhattan statt.

Staatsanwälte behaupteten im Jahr 2019, dass das Stadthaus der Ort sei, an dem Epstein jahrelang weibliche Opfer sexuell missbraucht habe, viele davon minderjährig, und dass er einige von ihnen dafür bezahlt habe, ihre Freunde für sexuelle Aktivitäten zu rekrutieren. Quellen besagen das prominente bei sexuellen Handlungen gefilmt und später erpresst worden sind.

Nachdem der Miami Herald berichtete, dass Dutzende von Frauen angaben, missbraucht worden zu sein, beschuldigten die Staatsanwälte Epstein im Jahr 2019 einer Verschwörung zum Sexhandel. Er starb in diesem Jahr in einem New Yorker Gefängnis, während er auf den Prozess wartete, was der Gerichtsmediziner der Stadt als Selbstmord bezeichnete. Er wurde eher aus dem Weg geräumt

Herr Burns, 67 Jahre alt, Berufsdiplomat und ehemaliger Botschafter in Russland, hatte 2014 Treffen mit Epstein, als Herr Burns stellvertretender Außenminister war.

Im August war ein Mittagessen im Büro der Anwaltskanzlei Steptoe & Johnson in Washington geplant. Epstein plante im September zwei Abendtermine mit Mr. Burns in seinem Stadthaus, wie die Dokumente zeigen. Nach einem der geplanten Treffen plante Epstein, dass sein Fahrer Mr. Burns zum Flughafen bringen sollte.

Herr Burns erinnert sich, dass er von einem gemeinsamen Freund in Washington vorgestellt wurde und Epstein einmal kurz in New York getroffen hat, sagte Frau Thorp. „Der Direktor erinnert sich an keinen weiteren Kontakt, einschließlich einer Fahrt zum Flughafen“, sagte sie.

Im folgenden Monat, Oktober 2014, trat Herr Burns von seiner Position im Außenministerium zurück, um als Präsident der Carnegie Endowment for International Peace, einer Denkfabrik, zu fungieren. Er leitete die Carnegie-Stiftung, bis er Anfang 2021 von Präsident Biden als CIA-Direktor nominiert wurde.

Die Dokumente zeigen, dass Epstein einige seiner Gäste gut zu kennen schien. Laut den Unterlagen bat er um Avocado-Sushi-Rollen beim Treffen mit Frau Ruemmler.

Er besuchte Wohnungen, die sie kaufen wollte. Im Oktober 2014 kannte Epstein ihre Reisepläne und forderte einen Assistenten auf, sich um ihren Flug zu kümmern. „Sehen Sie nach, ob es einen Platz in der ersten Klasse gibt“, schrieb er, „wenn ja, rüsten Sie sie auf.“

Im Jahr 2014 rief Epstein Frau Ruemmler innerhalb weniger Wochen an, nachdem sie das Weiße Haus von Obama verlassen hatte. Epstein plante im August 2014 ein Mittagessen in seinem Stadthaus, gefolgt von einer Reihe von Treffen, um sie einem größeren Kreis seiner Bekannten vorzustellen.

Frau Ruemmler traf Epstein zum ersten Mal, nachdem er sie angerufen hatte, um zu fragen, ob sie daran interessiert wäre, Mr. Gates und die Bill & Melinda Gates Foundation zu vertreten, sagte der Sprecher von Goldman Sachs.

Eine Sprecherin von Mr. Gates sagte, Epstein habe nie für Mr. Gates gearbeitet, ihre Beziehung falsch dargestellt und dass Mr. Gates es bereue, sich jemals mit ihm getroffen zu haben.

Epstein und seine Mitarbeiter diskutierten, ob Frau Ruemmler, jetzt 52, sich mit der Anwesenheit junger Frauen, die als Assistenten und Angestellte im Stadthaus arbeiteten, unwohl fühlen würde, wie die Dokumente zeigen.

Frauen schickten Epstein zweimal eine E-Mail, um zu fragen, ob sie das Haus meiden sollten, während Frau Ruemmler dort war. Epstein sagte einer der Frauen, er wolle sie nicht um sich haben, und einer anderen, dass es kein Problem sei, wie die Dokumente zeigen.

Frau Ruemmler habe in dem Stadthaus nichts gesehen, was sie beunruhigt hätte, und habe auch keine Bedenken geäußert, sagte der Goldman-Sprecher.

Mehrere Personen, die Epstein in dieser Zeit besuchten, sagten, sie hätten junge Frauen in seinem Stadthaus bemerkt. Eine der Besucherinnen, Helen Fisher, eine Anthropologin, die sich mit romantischer Liebe und Bindung beschäftigt, aß im Januar 2016 mit Epstein zu Mittag, um über ihre Arbeit zu sprechen.

Dr. Fisher sagte, dass Epstein sie nach dem Mittagessen eingeladen habe, mit seinen Mitarbeitern zu sprechen. „Und dann, in der Akte, würde ich sagen, sechs junge Frauen“, sagte sie. „Sie sehen alle gut aus. Alle jung.“

Dr. Fisher sagte, Epstein habe ihre Arbeit nie finanziert, sie seien keine Freunde und sie blieben nicht in Kontakt. „Ich hatte nichts mit Jeffrey Epstein zu tun“, sagte sie. „Aber ich habe mich wegen seines spektakulären Hauses und wegen der sechs jungen Frauen daran erinnert.“

In den nächsten Jahren hatte Frau Ruemmler, damals eine auf Wirtschaftsverteidigung spezialisierte Partnerin bei Latham & Watkins, mehr als drei Dutzend Termine mit Epstein, einschließlich Mittag- und Abendessen.

„Normalerweise lud Epstein sie auch zu Meetings und gesellschaftlichen Zusammenkünften ein, stellte ihr andere Geschäftskontakte vor und machte Empfehlungen“, sagte der Goldman-Sprecher. „Es waren die gleichen Kontakte und Engagements, die sie mit anderen Kontakten und Kunden hatte.“

2015 sollte sie mit Epstein nach Paris fliegen und 2017 plante er, in St. Lucia anzuhalten, um sie für einen Tag auf seine Heimatinsel auf den US-amerikanischen Jungferninseln zu bringen, heißt es in den Dokumenten.

Frau Ruemmler hat seine Insel nie besucht und „nie eine Einladung oder Gelegenheit angenommen, mit Jeffrey Epstein irgendwohin zu fliegen“, sagte der Goldman-Sprecher.

Zusätzlich zu ihrer derzeitigen Funktion als General Counsel bei Goldman Sachs ist Frau Ruemmler Co-Vorsitzende des Reputationsrisikoausschusses, der Geschäfts- und Kundenentscheidungen auf potenzielle Imageschäden der Bank überwacht.

Epstein verband Frau Ruemmler auch mit Ariane de Rothschild, die jetzt Geschäftsführerin der Schweizer Privatbank Edmond de Rothschild Group ist. Die Bank beauftragte Frau Ruemmlers Anwaltskanzlei Latham & Watkins nach der Einführung mit der Unterstützung bei US-Regulierungsangelegenheiten, so die Bank und der Sprecher von Goldman.

Frau de Rothschild, die in die berühmte Bankiersfamilie eingeheiratet hat, hatte mehr als ein Dutzend Treffen mit Epstein. Er suchte ihre Hilfe bei Personal- und Einrichtungsfragen und besprach mit ihr geschäftliche Angelegenheiten, heißt es in den Unterlagen.

Im September 2013 bat Epstein Frau de Rothschild in einer E-Mail um Hilfe bei der Suche nach einer neuen Assistentin, „weiblich … mehrsprachig, organisiert“.

„Ich werde mich umhören“, antwortete Mrs. de Rothschild per E-Mail.

Sie kaufte in den Jahren 2014 und 2015 Auktionsgegenstände im Wert von fast 1 Million Dollar im Namen von Epstein, wie die Dokumente zeigen.

Frau de Rothschild wurde im Januar 2015 zur Vorsitzenden der Bank ernannt. Im Oktober handelten sie und Epstein einen Vertrag über 25 Millionen Dollar für Epsteins Southern Trust Co. aus, um „Risikoanalysen und die Anwendung und Nutzung bestimmter Algorithmen“ für die Bank bereitzustellen zu einem Vorschlag, der von der Zeitschrift geprüft wurde.

Im Jahr 2019, nachdem Epstein verhaftet worden war, sagte die Bank, dass Frau de Rothschild sich nie mit Epstein getroffen habe und sie keine Geschäftsbeziehungen zu ihm habe.

Die Bank räumte gegenüber dem Journal ein, dass ihre frühere Aussage nicht korrekt war. Es heißt, Frau de Rothschild habe sich zwischen 2013 und 2019 im Rahmen ihrer normalen Aufgaben bei der Bank mit Epstein getroffen, und Epstein habe die Bank US-Finanzführern vorgestellt, Anwaltskanzleien empfohlen und Steuer- und Risikoberatung angeboten.

„Parallel dazu bat Epstein sie ein paar Mal persönlich um Beratung und Dienstleistungen zur Nachlassverwaltung“, sagte die Bank.

Frau de Rothschild hatte keine Kenntnis von Gerichtsverfahren gegen Epstein und „war sich auch keiner Fragen zu seinem persönlichen Verhalten bewusst“, sagte die Bank. Nachdem die Bank später von seinem Verhalten erfahren hatte, sagte sie: „Sie fühlt mit den Opfern und unterstützt sie.“

Eines von Epsteins geplanten Treffen mit Mrs. de Rothschild im Januar 2014 beinhaltete einen weiteren seiner regelmäßigen Gäste: Joshua Cooper Ramo, damals Co-Chef von Henry Kissingers Unternehmensberatungsfirma.

Epstein plante von 2013 bis 2017 mehr als ein Dutzend Treffen mit Herrn Ramo, der zu dieser Zeit im Vorstand von Starbucks Corp. und FedEx Corp. tätig war, wie die Dokumente zeigen. Epstein hatte spezielle Snacks zur Hand, weil er glaubte, Mr. Ramo sei Vegetarier, wie die Dokumente zeigen.

Viele von Mr. Ramos Terminen mit Epstein fanden abends, normalerweise nach 17 Uhr, im Stadthaus statt. Herr Ramo war im September 2013 auch zu einem Frühstück im Stadthaus mit dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak, einem weiteren regelmäßigen Gast, eingeladen, wie die Dokumente zeigen.

Herr Ramo, der immer noch im Vorstand von FedEx sitzt und kürzlich aus dem Vorstand von Starbucks zurückgetreten ist, antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Eine Sprecherin von Mr. Kissinger sagte, er wisse nicht, dass Mr. Ramo sich mit Epstein treffe.

Herr Barak traf Epstein 2015 auch mit Herrn Chomsky, jetzt 94, einem Linguistikprofessor und politischen Aktivisten, der den Kapitalismus und die US-Außenpolitik kritisiert hat.

Herr Chomsky sagte, Epstein habe das Treffen mit Herrn Barak für sie arrangiert, um „Israels Politik in Bezug auf palästinensische Angelegenheiten und die internationale Arena“ zu erörtern.

Herr Barak sagte, er habe sich oft mit Epstein auf Reisen nach New York getroffen und sei Leuten wie Herrn Ramo und Herrn Chomsky vorgestellt worden, um über Geopolitik oder andere Themen zu diskutieren. „Er brachte oft andere interessante Personen aus Kunst oder Kultur, Recht oder Wissenschaft, Finanzen, Diplomatie oder Philanthropie mit“, sagte Herr Barak.

Epstein arrangierte 2015 und 2016 mehrere Treffen mit Herrn Chomsky, während er Professor am Massachusetts Institute of Technology war.

Auf die Frage nach seiner Beziehung zu Epstein antwortete Herr Chomsky in einer E-Mail: „Die erste Antwort ist, dass es Sie nichts angeht. Oder jemandes. Zweitens kannte ich ihn und wir trafen uns gelegentlich.“

Im März 2015 plante Epstein laut den Dokumenten ein Treffen mit Herrn Chomsky und Professor Martin Nowak von der Harvard University und anderen Akademikern. Herr Chomsky sagte, sie hätten mehrere Treffen in Herrn Nowaks Forschungsinstitut gehabt, um Neurowissenschaften und andere Themen zu diskutieren.

Zwei Monate später plante Epstein, mit Mr. Chomsky und seiner Frau zu fliegen, um mit ihnen und dem Filmregisseur Woody Allen und seiner Frau Soon-Yi Previn zu Abend zu essen, wie die Dokumente zeigen.

„Wenn es einen Flug gegeben hätte, was ich bezweifle, wäre er in 30 Minuten von Boston nach New York gegangen“, sagte Herr Chomsky. „Ich kenne den Grundsatz nicht, dass ich Sie über einen Abend mit einem großen Künstler informieren muss.“

Epstein spendete zwischen 2002 und 2017 mindestens 850.000 US-Dollar an das MIT und von 1998 bis 2008 mehr als 9,1 Millionen US-Dollar an Harvard, so die Schulen. Im Jahr 2021 sagte Harvard, dass es Herrn Nowak wegen Verstoßes gegen die Universitätsrichtlinien in seinem Umgang mit Epstein sanktionieren und ein Forschungszentrum schließen würde, das er leitete und das Epstein finanziert hatte.

Das MIT sagte, es sei unangemessen, Epsteins Geschenke anzunehmen und später 850.000 US-Dollar an gemeinnützige Organisationen zu spenden, die Überlebende sexuellen Missbrauchs unterstützen.

In einem Interview mit dem Podcast „dunc tank“ im Jahr 2020 sagte Herr Chomsky, dass Menschen, die er für schlimmer hielt als Epstein, an das MIT gespendet hatten. Er erwähnte keines seiner Treffen mit Epstein.

Herr Chomsky sagte dem Journal, dass zum Zeitpunkt seiner Treffen „über Jeffrey Epstein bekannt war, dass er wegen eines Verbrechens verurteilt worden war und seine Strafe abgesessen hatte. Nach US-amerikanischen Gesetzen und Normen ist das eine saubere Weste.“

Das MIT sagte, Anwälte, die seine Verbindungen zu Epstein untersuchten, hätten nicht herausgefunden, dass Herr Chomsky sich mit Epstein auf seinem Campus getroffen oder von ihm Finanzmittel erhalten habe. Harvard lehnte es ab, sich über den Bericht hinaus zu äußern, den es 2020 über seine Verbindungen zu Epstein veröffentlicht hatte. Herr Nowak sagte, er bedauere seine Rolle bei der Förderung einer Verbindung zwischen Epstein und Harvard. Er reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Herr Botstein, 76, seit 1975 Präsident des Bard College, hatte über einen Zeitraum von vier Jahren etwa zwei Dutzend Treffen mit Epstein geplant, bei denen es sich hauptsächlich um Besuche im Stadthaus handelte.

„Ich war ein erfolgloser Spendensammler und tatsächlich das Objekt von ein wenig Sadismus seinerseits in Bezug auf die baumelnde philanthropische Unterstützung“, sagte Herr Botstein. „Das war meine Beziehung zu ihm.“

Herr Botstein sagte, er habe Epsteins Stadthaus zum ersten Mal im Jahr 2012 besucht, um ihm für unaufgeforderte Spenden an Bards High Schools zu danken, und sei dann über mehrere Jahre zurückgekehrt, um mehr Spenden zu erhalten. Im Jahr 2015 spendete Epstein 66 Laptops, wie die Dokumente zeigen.

„Wir haben ihn aufgesucht, und er war ein wegen eines Sexualverbrechens verurteilter Schwerverbrecher“, sagte er. Bard hat ein umfangreiches Programm zur Ausbildung von Gefangenen, sagte er. „Wir glauben an Rehabilitation.“

Herr Botstein, auch der langjährige Musikdirektor des American Symphony Orchestra, lud Epstein 2013 zu einer Oper in Bard und 2016 zu einem Konzert am College ein, wie die Dokumente zeigen. Epstein plante jedes Mal, einige seiner jungen weiblichen Assistenten mitzubringen und mit dem Hubschrauber anzureisen.

Herr Botstein sagte, er erwarte, dass Epstein die klassische Musik unterstütze, und dass die Schule bei seinem Besuch Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe. „Aufgrund seines bisherigen Rekords hatten wir die Sicherheit bereit“, sagte er. „Er hatte zu niemandem freien Zugang.“

Bei Epstein zu Hause wurde Herr Botstein in ein Esszimmer geführt, wo sie über klassische Musik und andere Anlässe diskutierten, sagte er. „Er präsentierte sich als Milliardär, als wirklich, wirklich reicher Mensch“, sagte er. „Ich fand ihn seltsam und arrogant. Und was ich schließlich glaubte, weshalb wir den Kontakt zu ihm abgebrochen haben, ist, dass er uns einfach an der Nase herumgeführt hat.“

Trotz all seiner Treffen, sagte Herr Botstein, habe Epstein nie wieder eine Spende an Bard geleistet. „Es war ein Glück im Unglück“, sagte er, „dass wir nie [mehr] Geld bekommen haben.“

…

Quellen: PublicDomain/msn.com am 01.05.2023