Zur Überraschung vieler brechen in der starren Medienlandschaft in Polen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine endlich die Stimmen der Vernunft durch.

In einem Land, das an vorderster Front das Regime in Kiew unterstützt hat und in dem staatliche Institutionen nicht davor zurückschrecken, Verstöße gegen die offizielle Propagandalinie energisch zu verfolgen.

Denn Moskau ist das Reich des Bösen, Wladimir Putin spielt in diesem neuesten Film Adolf Hitler und Wolodymyr Selenskyj (Wer denn sonst?) ist Winston Churchill.

Ein solcher Gewinnungswechsel seitens der Vertreter der polnischen Militäreliten, wie wir ihn gerade sehen, deutet auf einen Wendepunkt hin.

Darüber hinaus sind dies nicht die Vorahnungen einiger unbedeutender Antikriegsdissidenten, sondern die Ansichten der Crème de la Crème der polnischen Militäreliten.

Während einer strategischen Debatte im nationalen Sicherheitsbüro des Präsidenten machte General Rajmund Andrzejczak sehr pessimistische Einschätzungen zum Krieg in der Ukraine.

Nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass „Krieg schon immer nur Politik war:

Es geht um Finanzen, Fragen zur Infrastruktur, soziale Fragen, Technologie, Nahrungsmittelproduktion etc.“ (Es gibt keinen Krieg in der Ukraine)

Andrzejczak fügte hinzu und stellte fest, dass Russland in absehbarer Zeit die Ressourcen für die Durchführung der Sondermilitäroperation nicht ausgehen werden.

„Die Finanzinstrumente, über die Russland vor dem Krieg verfügte, die Dynamik der Ausgaben und die Wirksamkeit der Sanktionen oder die gesamte komplexe Wirtschaftslage deuten darauf hin, dass Russland auch weiterhin über das Geld für den Krieg verfügen wird.“

Die Ukraine hingegen, so der General, habe „riesige finanzielle Probleme“.(Die Ukraine schraubt die Erwartungen an die erwartete Gegenoffensive runter – Putin kann abwartet, die Uhr tickt für Kiew)

Er wies darauf hin, dass es in naher Zukunft keine Anzeichen dafür gebe, dass die vor dem Krieg geflohenen Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren und mit dem Wiederaufbau ihres Landes beginnen würden.

Andrzejczak erklärte, dass er es als Soldat für seine Pflicht hält, es so zu sagen, wie es ist:

„Wir haben einfach nicht die Munition.

Die Industrie kann die notwendige Ausrüstung in die Ukraine nicht liefern und sie kann auch unsere schwindenden Vorräte nicht wieder auffüllen.“.(Ukraine plant den Dritten Weltkrieg – Russland sprengt unterirdischen Bunker (Video))

Natürlich möchte Andrzejczak trotz dieser Beobachtungen immer noch, dass der Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland fortgesetzt wird.

Wie ein Bericht in Zububrothers betont:

„Niemand sollte daher an Andrzejczaks Absichten zweifeln oder vermuten, dass er ein Feigling ist.

Er ist ein sogenannter ‚russischer Agent‘, da er aufrichtig möchte, dass der Westen seinen Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine gewinnt.

Aber er ist auch sehr besorgt, dass er verlieren könnte, wenn seine Seite nicht die unpopulären Wahrheiten anerkennt, die er gerade mitgeteilt hat.“

Das ist eine willkommene Entwicklung, denn solche offensichtlichen und doch unpopulären Wahrheiten galten in der aktuellen Atmosphäre der polnischen Medien bis vor ein paar Wochen noch als russische Propaganda.

Solche Beobachtungen lösten immer wütende Reaktionen aus, die den jüngsten abscheulichen und absurden Worten des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in nichts nachstanden.(Die elektronische Kriegsführung Russlands ist derart ausgereift, dass man demnächst die westlichen Waffen in der Ukraine nicht nur ablenken kann)

Der versicherte in einem Interview mit der BBC dem Publikum, dass ein Krieg zwischen Russland und der NATO mit einer Niederlage Moskaus enden würde.

Wie sich Morawiecki ein solches Szenario vorstellt, wenn man die unverblümten Worte des obersten polnischen Generals über den Munitionsmangel bedenkt, bleibt jedoch unklar.

Es ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass ein westlicher Politiker über ein Thema spricht, das er überhaupt nicht versteht, auch wenn seine öffentliche Unwissenheit mit weiteren toten ukrainischen Soldaten verbunden ist.

Doch General Andrzejczak ist nicht der Einzige, der unangenehme Wellen macht.

Der pensionierte General Waldemar Skrzypczak, der in den letzten Monaten im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen die Runde gemacht hatte, machte Beobachtungen und Vorhersagen, die man nur als sehr derangiert bezeichnen kann.

So sprach er beispielsweise davon, dass die Russen nur noch zwei bis drei Tage vor dem Verlust des Krieges stünden.

Oder dass in der Ukraine ein Holocaust begangen wurde, die russische Logistik lahmgelegt wurde und den Russen Munition und Arbeitskräfte ausgehen würden.

Bei einem kürzlichen Auftritt an der Seite von Dr. Wojciech Szewko, der selbst mehrere klare Beobachtungen über die sich verändernde geopolitische Landschaft machte, nachdem er Moskau und seine militärische Stärke monatelang herabgesetzt hatte, gab Skrzypczak eine verblüffende Aussage ab:

„Ich denke, die Wahrheit ist, dass die Russen gewinnen.“

Anschließend ging er auf die Bedeutung einer ausreichenden Versorgung und Ausbildung der Ukrainer angesichts der wirklich schlimmen Lage auf dem Schlachtfeld ein.

Zusammengenommen stellen Skrzypczaks Worte aus diesem Interview eine völlige Umkehrung dessen dar, was er bisher gesagt hat:

Okazuje się, że piątkowy występ generała Skrzypczaka u Igora Janke to była tylko rozgrzewka. Prawdziwą formę pan generał pokazał razem z dr Szewko w sobotnim wywiadzie dla Super Expresu. Zmiana kursu:

"Prawda jest chyba taka, że to Rosja wygrywa"

Udostępniajcie, niech się niesie. pic.twitter.com/H8Ze9ldFJu — Kapitan Żbik (@DrakkonRaa) April 30, 2023

„Wenn die Amerikaner jetzt sagen, dass sie 9 Panzerbrigaden aufbauen würden, dann sind diese 9 Panzerbrigaden nur dazu da, kleine, oberflächliche operative Tätigkeiten durchzuführen.

Wenn man von einer Gegenoffensive spricht, ist das ein Begriff, der praktisch strategischen Charakter hat.

Für einen solchen Angriff, für eine solche Gegenoffensive bräuchte man nicht 9, sondern 19–20 Panzerbrigaden.“

Was noch viel wichtiger ist und was er vermutlich selbst nicht weiß, ist die Tatsache, dass der Westen gar kein Geld mehr hat.

Und was noch viel interessanter ist, das ist die brutale Aussicht, dass auch Sie bald nichts mehr im Geldbeutel haben werden.

Man hat Sie in den letzten Tagen hinters Licht geführt…

Das ist alles längst nicht mehr lustig und das Lachen wird Ihnen schon bald für ein paar Jahre vergehen.

…

PublicDomain/arrangement-group.de am 12.05.2023