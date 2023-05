Pro-Trump-Organisator in Pädo-Skandal verwickelt – Trumps holten sich Anwalt von Jeffrey Epsteins Nachlass

Laut zwei Anklägern soll der Gründer der Aktion „Stop the Steal“ zum Protest gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020, Ali Alexander, sie angebaggert haben, als sie Teenager waren, um Nacktbilder und sexuelle Beziehungen anzubahnen.

Nach dem Fiasko am Kapitol, wo einige Demonstranten ins Gebäude eingedrungen waren, machte er gegenüber den staatlichen Ermittlern umfangreiche Aussagen.

Es stellt sich die Frage, wie früh den Behörden seine Eskapaden bekannt waren und ob dies gegen ihn verwendet wurde, um an wertvolle Informationen zu gelangen.

Alexander veranstaltete am 6. Januar 2021 eine Kundgebung vor dem Kapitol, die den anschließenden Aufruhr nährte. Alexanders Probleme wurden erstmals im März öffentlich, als sein Ex-Kollege Milo Yiannopoulos, ein konservativer Aktivist, Interviews in seinem Podcast ausstrahlte, in denen Alexanders angebliche Praxis, Minderjährige für Sex zu gewinnen, detailliert beschrieben wurde.

Yiannopoulos, dessen eigene Karriere vor Jahren wegen alter Videos, die in der Schwulen-szene Pädophilie relativierten, schweren Schaden nahm, war frustriert darüber, dass Alexander und der weiße Nationalist Nick Fuentes ihn aus Kanye Wests Einflussbereich ausgeschlossen hatten.

So beschrieb ein junger Mann namens Aidan Duncan, wie Alexander angeblich Nacktbilder von ihm angefordert hatte, als Duncan 15 und Alexander 32 Jahre alt war. Monate nachdem Alexander Duncan anscheinend überdrüssig geworden war, begann er, Lance Johnston, damals ein 17-Jähriger, eine SMS zu schreiben.

Alexander He bestritt die Vorwürfe nicht, entschuldigte sich jedoch „für alle unangemessenen Nachrichten, die im Laufe der Jahre gesendet wurden“. Duncan schrieb: „Als ich 15 war, war ich naiv und verzweifelt. (Donald Trump und der Antichrist: „Wisst Ihr wer noch an Ostern verhaftet wurde!?“)

„Ich dachte, ich hätte keine andere Wahl, als mit unangemessenen und demütigenden Anfragen zu kooperieren, wenn ich es in der Politik schaffen wollte. Ich dachte, das liegt einfach in der Natur des Spiels.“(Trump entfesselt epischen Schlachtruf: Verspricht den Tiefen Staat zu zerstören und die „Schattenmächte zu feuern“ (Videos))

Letztes Jahr erschien Ali Alexander während einer geheimen Aussage vor dem House Select Committee. Alexander hat mit anderen rechtsextremen Persönlichkeiten zusammengearbeitet, darunter Alex Jones, Roger Stone, Jacob Wohl und Laura Loomer.

Alexander gehörte zu den Personen, die Trump-Anhänger ermutigten, sich am 6. Januar 2021, dem Tag der Stimmenauszählung des Wahlkollegiums, vor dem US-Kapitol in Washington, D.C., zu versammeln.

Er plante die Kundgebung mit Caroline Wren, einer ehemaligen Spendensammlerin der Trump-Kampagne, die von Julie Jenkins Fancelli, der Erbin der Publix-Supermärkte, angeheuert worden war, um ihre Spende in Höhe von 300.000 US-Dollar der ungefähren Gesamtsumme von 500.000 US-Dollar zu verwalten, die für die Veranstaltung ausgegeben wurden.

Im September 2021 enthüllte ein Hack des Internetdienstleistungsunternehmens Epik, dass Alexander am Tag nach dem Angriff auf das Kapitol daran gearbeitet hatte, seine Verbindungen zu über 100 Domains zu verbergen, von denen viele mit „Stop the Steal“ in Verbindung standen.

Alexander stand dem langjährigen Trump-Mitarbeiter Roger Stone nahe, mit dem er vor dem Angriff über „Logistik“ und die „Kriegsparteien“ der Rallye-Organisatoren sprach.

Alexander gab dem Komitee vom 6. Januar seine gesamte Kommunikation mit Stone vom Tag des Angriffs an. Am 24. Juni 2022 sagte Alexander fast drei Stunden lang vor einer Grand Jury des Bundes aus.

Informant Tarrio

Enrique Tarrio, der Anführer der extremistischen Gruppe „Proud Boys“, der am Kapitol-Fiasko beteiligt war, hat laut Untersuchungen von Reuters eine Vergangenheit als „ergiebiger“ Informant für die Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- und lokaler Ebene und arbeitete nach seiner Verhaftung im Jahr 2012 wiederholt verdeckt für Ermittler, so ein ehemaliger Staatsanwalt und eine Niederschrift eines Bundesgerichtsverfahrens von 2014.

Die „Proud Boys“ betrachten sich als Vorkämpfer für die Weiße Rasse und profitierten jahrelang von der neurechten Trendwelle, die von Milliardären finanziert wurde. Der ursprüngliche Gründer war Gavin McInnes, der unterstützt wurde von Rebel Media.

In der Anhörung in Miami beschrieben ein Bundesstaatsanwalt, ein Agent des Federal Bureau of Investigation und Tarrios eigener Anwalt seine verdeckte Arbeit und sagten, er habe den Behörden geholfen, mehr als ein Dutzend Menschen in verschiedenen Fällen von Drogen, Glücksspiel und Menschenschmuggel zu verfolgen.

Die Trumps holten sich Anwalt von Jeffrey Epsteins Nachlass

Ivanka Trump verteidigt sich gegen eine Anklage wegen Betrugs von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Sie hat sich von den Anwälten getrennt, die ihre Brüder Eric und Don Jr. in dem Fall vertreten.

James reichte Klage gegen ihren Vater, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, ein und behauptete, dass er, seine drei ältesten Kinder, seine Immobilienfirma und ihre Top-Führungskräfte die Immobilienwerte fälschlicherweise überhöht hätten, um billigere Kredite zu erhalten.

Sie fordert 250 Millionen Dollar Strafe und forderte einen Richter auf, Trump und seine erwachsenen Kinder „dauerhaft“ daran zu hindern, in dem Bundesstaat Geschäfte zu machen.

Neu eingereichte Gerichtsdokumente zeigen, dass Ivanka sich jetzt von der Kanzlei „Robert und Farina“ getrennt hat, berichtete Forbes. Diese hatte zuvor den Nachlass von Jeffrey Epstein vertreten, der geheimnisumwitterte Finanz-Mogul, der sich mit minderjährigen Mädchen beliefern ließ.

Laut einem Gerichtsakt wird die Tochter des ehemaligen Präsidenten nun von Bennet Moskowitz von der Firma Troutman Pepper Hamilton Sanders vertreten. Ivanka hatte den Titel Executive Vice President bei der Trump Organization inne.

Sie folgte ihrem Vater nach Washington und diente zusammen mit ihrem Ehemann Jared Kushner als unbezahlter Senior Advisor.

Staatsanwältin James beschuldigte Trump, sich an „zahlreichen Betrugshandlungen“ beteiligt zu haben, als sie letztes Jahr nach einer dreijährigen Untersuchung die Zivilklage einreichte.

Laut einer Akte von James soll Ivankas Wohnung in der Park Avenue öffentlich 25 Millionen Dollar wert sein, aber sie behielt die Option, sie für 8 Millionen Dollar zu kaufen.

Eric und Donald Trump Jr. gaben jeweils auf Anordnung eines Richters Aussagen ab. In seiner eigenen Aussage berief sich Eric Trump mehr als 500 Mal auf sein Recht auf Aussageverweigerung.

Der frühere Präsident Donald Trump hat den Fall wiederholt als „Hexenjagd“ gegen ihn bezeichnet.

…

Quellen: PublicDomain/recentr.com am 11.05.2023