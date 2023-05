Russische Kriegsschiffe werden PLÖTZLICH in der Nordsee stationiert – bereiten Sie sich für eine kalte, harte Rache vor …

In der Nacht zum Montag haben Russlands Streitkräfte Treibstoff- und Munitionslager in der Ukraine angegriffen. Besonders heftige Explosionen wurden in Pawlograd im Gebiet Dnjepropetrowsk beobachtet. Die Stadt ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die anstehende ukrainische Offensive.

Am Montag hat der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow berichtet, dass in der Nacht zuvor Russlands Streitkräfte mit luft- und seebasierten Langstrecken-Präzisionswaffen einen Raketenschlag gegen Objekte des ukrainischen Militärindustriekomplexes ausgeführt hatten. Der Angriff habe eine Störung der Arbeit von Betrieben, die Munition, Waffen und Kriegsgerät für das ukrainische Militär produzieren, zur Folge gehabt.

Insbesondere griffen die russischen Streitkräfte Eisenbahninfrastruktur und Munitions- und Betriebsstoffdepots in der Stadt Pawlograd im Gebiet Dnjepropetrowsk an.

Das ukrainische Militär hätte diese für eine Offensive am Frontabschnitt Saporoschje versammelt, berichtete Wladimir Rogow, der Vorsitzende der Bewegung „Wir sind zusammen mit Russland“. Rogow vermutet, dass die Ukraine nun mit Logistikproblemen konfrontiert wird, was die geplante Gegenoffensive für mehrere Tage oder gar Wochen verzögern würde.

Wie der Verwaltungsvorsitzende des Gebiets Dnjepropetrowsk Sergei Lyssak erklärte, wurden auf das Gebiet sieben Raketen abgefeuert, von denen einige angeblich durch die ukrainische Luftabwehr abgeschossen worden seien.

Die Anzahl der Treffer nannte er nicht, meldete aber die Beschädigung eines Industriebetriebs in der Stadt. Darüber hinaus riefen Pawlograds Behörden die Einheimischen auf, Fotos und Videoaufnahmen von den Folgen des Angriffs auf ukrainische Militärobjekte nicht im Netz zu veröffentlichen.

Die Folgen des Angriffs auf den Verkehrsknotenpunkt in Pawlograd wurden von russischen Kriegsberichterstattern gezeigt. Insbesondere wurden entsprechende Aufnahmen im Telegramkanal Operazija Z: Wojenkory Russkoi wesny (Operation Z: Kriegsberichterstatter des Russischen Frühlings) veröffentlicht. (Südafrika warnt Putin vor drohender Verhaftung – Angriff auf den Kreml – harte Antwort gefordert (Videos))

Der Militärexperte Boris Roschin meldet auf Telegram, dass der russische Angriff auf ukrainische Militärobjekte an diesem Frontabschnitt eine „lokale Apokalypse“ herbeigeführt habe. „Es wurden Sekundärexplosionen beobachtet. Möglicherweise wurde ein Zug mit Technik und Munition zerstört. Jedenfalls ist es eine großartige Arbeit, es muss mehr und öfter passieren“, schreibt er.

Wie das russische Verteidigungsministerium auf Telegram berichtet, wurden in der Nacht neben Pawlograd auch andere Orte angegriffen. So sei bei Ugledar in der Donezker Volksrepublik eine Kommandeursbeobachtungsstelle zerstört worden. Darüber hinaus seien Stabsstellen und logistische Infrastrukturobjekte vernichtet worden.

Der Militärhistoriker und Leiter des Museums für Luftabwehrtruppen Juri Knutow erklärte in einem Gespräch mit der Zeitung Wsgljad:

„Präzisionsangriffe werden gegen Stabsstellen und Gefechtsstände des Gegners sowie gegen Technik, Munition und Personal unternommen. Man kann feststellen, dass wir begonnen haben, Maßnahmen zu ergreifen, um eine Konzentration des Gegners an bestimmten Frontabschnitten zu verhindern.“

„Trotzdem bereitet die Kiewer Regierung die Gegenoffensive weiterhin vor. Deswegen müssen wir Handlungen unternehmen, um die Verwirklichung ihrer Pläne zu stören und die Gegenoffensive zu vereiteln“, erklärte er.

„Heute können wir beobachten, dass der Gegner Luftabwehrkomplexe, darunter Raketenkomplexe, näher an die Frontlinie verlegt. Natürlich beobachten wir sie und vernichten sie nach Möglichkeit. Je mehr davon außer Gefecht gesetzt werden, desto geringer die Chancen, dass die angreifenden ukrainischen Truppen vor Luftangriffen geschützt werden können“, bemerkte der Experte.

„Deswegen gilt unsere Priorität der Vernichtung von Komplexen der Typen S-300 und Buk sowie von Gepard-Flakpanzern, die in einigen Fällen gegen tieffliegende Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt werden können“, so Knutow.

Der Militäranalytiker Michail Onufrienko erklärte der Zeitung Wsgljad:

„Aufnahmen aus Pawlograd zeigen, dass die Explosionen tatsächlich heftig waren. Wir sehen eine einen riesigen Feuerschein und große Explosionen von Munition. Die Art der Explosionen lässt vermuten, dass dort Luftabwehrkomplexe, wahrscheinlich vom Typ S-300, zerstört wurden.“

„Die Heftigkeit der Explosionen und der Sekundärexplosionen legen die Vermutung nahe, dass sich die Angriffe gegen Lager richteten, in denen große Mengen an Munition für die Gegenoffensive angesammelt wurden.

Darüber hinaus gab es Angriffe auf die Pawlograder Chemiefabrik, die für die ukrainische Rüstungsindustrie arbeitet. Es ist verwunderlich, dass es nicht früher getan wurde, denn dort werden Sprengmittel für die Rüstungsindustrie hergestellt“, fügte der Experte hinzu.

„Genauso logisch und unausweichlich waren Angriffe auf die Eisenbahn-Infrastruktur. Lange Zeit griffen wir die Energie-Infrastruktur an und ließen die Verkehrsinfrastruktur außer Acht. Dabei drängten sich solche Aktionen seit langem auf“, bemerkte er.

„Wenn wir schon keine Brücken in der linksufrigen Ukraine vernichten, ist es zumindest notwendig, Eisenbahnknotenpunkte nahe der Frontlinie zu zerstören. Denn gerade dort werden ständig Verstärkungen im Vorfeld der bevorstehenden Gegenoffensive versammelt“, fügte Onufrienko hinzu.

„Es ist klar, dass solche Ereignisse dem Gegner nicht zum Nutzen gereichen. Dabei werden sie die Gegenoffensive an sich und die Notwendigkeit, sie abzuwehren, kaum abwenden. Deswegen tun wir unsererseits alles, um diese Abwehr in der Zukunft zu erleichtern“, erklärte der Experte.

Wladimir Rogow merkte im Gespräch mit der Zeitung Wsgljad an:

„Buchstäblich gestern hat das ukrainische Militär die Verlegung von einigen Brigaden an den Frontabschnitt Saporoschje beendet. Ein Teil davon wurde gerade in Pawlograd zusätzlich verstärkt. Ebenfalls dort befanden sich die Hauptbasen und -reserven für die Offensive an diesem Frontabschnitt. Deswegen denke ich, dass der Angriff ihre Angriffsfähigkeiten erheblich beeinträchtigen wird.“

„Die Angriffe richteten sich unter anderem gegen die Pawlograder Chemiefabrik. Dort werden Sprengmittel produziert, die bei der Herstellung von Raketenkomplexen Grom-2 genutzt werden“, sagte er.

„Dieser Rüstungsbetrieb war für die ukrainische Armee äußerst wichtig. Natürlich ist es möglich, die Produktion in Pawlograd neu aufzunehmen oder sie in eine andere ukrainische Stadt zu verlegen, doch dafür werden beträchtliche finanzielle Mittel und Zeit nötig sein, über die Kiew nicht verfügt“, erklärte Rogow.

Russische Kriegsschiffe werden PLÖTZLICH in der Nordsee stationiert

In der Nordsee hat sich eine Konzentration von mindestens fünf Kriegsschiffen der russischen Marine plus zwei Hilfsschiffen gebildet.

Wenn uns die Invasion in der Ukraine etwas lehrt, dann, dass die Achselhöhlen genauso sehenswert sind wie die spitzen Schiffe.

Alle 5 Kriegsschiffe sind für Kalibr-Marschflugkörper geeignet.

Obwohl es dafür viele Erklärungen geben mag, wird es wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der NATO auf sich ziehen.

Die wahrscheinlichste Erklärung in diesem Stadium ist eine unangekündigte Übung.

Ungewöhnlicherweise gehört zu der Gruppe auch eine Fregatte der Schwarzmeerflotte, die aufgrund des Krieges an der Rückkehr zu ihrem Stützpunkt auf der Krim gehindert wird.

Die Türkei hat den Bosporus für Kriegsschiffe gesperrt. Es ist der Bosporus, der der einzige Eingang/Ausgang zwischen dem Schwarzen Meer und letztendlich dem Mittelmeer ist.

Im Gebiet identifizierte Schiffe der russischen Marine:

Schwarzmeerflotte Pr.11356 Fregatte der Klasse Admiral Grigorovich, Admiral Grigorovich (494)

Baltische Flotte Pr.20380 Korvette der Steregushchiy-Klasse, Sbrazitelnyy (531)

Baltische Flotte Pr.20380 Korvette der Steregushchiy-Klasse, Stoikiy (545)

Baltische Flotte Pr.22800 Korvette der Karakurt-Klasse, Sovetsk (577)

Baltische Flotte Pr.22800 Korvette der Karakurt-Klasse, Odintsovo (584)

Baltische Flotte Pr.563 Schlepper der Goryn-Klasse, Yakov Grebelsky (MB-119)

Northern Fleet Pr.REF-675 Öler der Kaliningrader Neft-Klasse, Kama

Selenskyj trifft sich in Den Haag mit führenden Politikern aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Sie gaben eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung des Beitritts der Ukraine in die Europäische Union und die Nato ab. Diese Woche reist er dann nach Berlin. Sie haben etwas vor!

Hochrangiger Ex-CIA-Vertreter: Man kann nicht einfach Moskau angreifen – Eine harte Antwort kommt

Der ehemalige CIA-Beamte und einstiger stellvertretender Direktor des Büros für Terrorismusbekämpfung des US-Außenministeriums, Larry Johnson, hat sich auf dem YouTube-Kanal „Judging Freedom“ zum terroristischen Drohnenanschlag in der Nacht zu Mittwoch auf den Kreml geäußert. Für ihn ist klar, dass Russland auf den mutmaßlichen ukrainischen Attentatsversuch mit Härte reagieren wird.

Dies würde auch einhellig in der russischen Politik gefordert und sei ein politisches Gebot. Denn ein Angriff auf den Kreml, den Regierungssitz des Präsidenten, sei nicht nur das Übertreten der roten Linie, es handele sich um eine ganz klare Grenze, die in keinem Fall überschritten werden darf.

Zwar rechne er nicht mit einer unüberlegten Kurzschlussreaktion Moskaus, aber definitiv mit einer harten Antwort. „Man kann Moskau nicht einfach am Vorabend der Feierlichkeiten zum Sieg über die Nazis vor 82 Jahren angreifen und dann erwarten, dass dies unbeantwortet bleibt“, so Johnson.

Machen Sie sich bereit für eine kalte, harte Rache – serviert in fünf Gängen….

Als die (wahrscheinlich ukrainischen) Drohnen in der Nähe des Moskauer Kremls explodierten, befand sich Ukraines Präsidenten-Witzfigur Selenskyj gerade in Finnland. Dann sei er „überraschend“ in die Niederlande weiter gereist, berichtet die „Tagesschau“ am heutigen Abend. Aus dem „Handelsblatt“ erfahre ich, dass der Kriegskomiker vom 13. bis 14. Juni in Berlin erwartet wird.

Ich weiß ja nicht, wie es Euch geht – aber ich glaube, bis es soweit ist, wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in weitere EU-Länder einladen (lassen). Denn zuhause droht ihm die von der russischen Regierung beschlossene Liquidierung. Selenskyj, der Kriegsheld, hat die Hosen voll. Das ist Alles. Mal sehen, wie lange er sich an der Macht halten kann, wenn er auf der Flucht ist.

Reaktion des Sprechers der Staatsduma Wolodin: „Nach ukrainischem Drohnenangriff auf Kreml: keine Gespräche mit Zelenski-Regime möglich.“

Leiter der Partei „Gerechtes Russland“ Mironow:

„Dies ist der richtige casus belli – ein Vorwand für einen Krieg. Für die Liquidierung der ukrainischen Terroristenspitze. Wir haben etwas, womit wir ihre Bunker angreifen können.“

Abgeordneter Scheremet :

Es ist an der Zeit, einen Raketenangriff auf Zelenskys Residenz in Kiew zu starten. Ich bin bereit, die Koordinaten zu übermitteln – Bankovaja Straße 11. Zelensky sollte anfangen, sich Sorgen zu machen.“

Abgeordneter Shkhagoshev:

„Von russischer Seite wird die Antwort hart genug sein. Dies ist keine rote Linie mehr, dies ist ein Stoppsignal.“

Abgeordneter Zhuravlev:

„Es ist notwendig, das Zentrum von Kiew gezielt zu treffen. Zerstören Sie das Büro des Präsidenten, machen Sie die Werchowna Rada, den Generalstab, die Gebäude der ukrainischen Sonderdienste dem Erdboden gleich.“

Abgeordneter Belik:

„Wenn sie glauben, dass sie lange Arme haben, sollen sie wissen, dass wir etwas haben, mit dem wir diese Arme kürzen können.“

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com/halturnerradioshow.com am 04.05.2023