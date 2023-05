WEF „Great Reset“ König Charles rühmt sich direkter Nachkomme von Muhammad zu sein

Laut den manipulativen Mainstream-Medien ist König Charles so britisch wie eine Tasse Tee, und bei seiner Krönung in der Westminster Abbey nächste Woche wird Charles als der 40. regierende Monarch gefeiert, der dort seit 1066 gekrönt wurde.

Laut BBC ist die Krönung eine symbolische Zeremonie, die einen Gottesdienst und Prunk mit 1000 Jahre alten Bräuchen verbindet.

Was interessant ist, denn eine der ersten Ankündigungen, die König Charles machte, nachdem er König geworden war, war das Gelübde, die Kirche of England abzuschaffen.

Wer ist Charles wirklich?

Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt werden einer okkulten Zeremonie beiwohnen, bei der König Charles zum König von England gekrönt wird. Derselbe Charles, der vor einigen Jahren den Great Reset ankündigte, hat enge Beziehungen zu notorischen Pädophilen und behauptet stolz, von Dracula abzustammen.

Bevor wir aufgefordert werden, uns vor dem neuen König zu verbeugen, ist es sinnvoll zu fragen, wer dieser Mann wirklich ist.

König Charles ist ein direkter Nachkomme des Propheten Muhammad, des Gründers des Islam, laut einer Sendung von BBC News und Burke’s Peerage, dem genealogischen Führer der königlichen Abstammung.

Harold Brooks-Baker von Burke’s Peerage enthüllte, dass die britische Königsfamilie direkt von Mohammed durch die arabischen Könige von Sevilla abstammt, die nach dem Tod Mohammeds ein islamisches Kalifat in Spanien regierten.

Nach sorgfältiger Verfolgung der Vorfahren von König Charles wurde festgestellt, dass der britische Monarch der 43. Urenkel des Propheten Muhammad ist.

Und darauf ist er sehr stolz. (Tucker Carlson gefeuert – von Murdoch und seinem „langjähriger Freund“ Rothschild)

Aber es kommt noch schlimmer. Charles ist ein vollwertiges Mitglied des Weltwirtschaftsforums und arbeitet Hand in Hand mit Klaus Schwab, um das Christentum auszurotten und die schlimmsten Laster der Menschheit als Tugenden zu fördern.

Nach dieser kurzen Pause werden wir die Dunkelheit aufdecken, die den Buckingham Palace erobert hat, und was dies für die Menschheit bedeutet. Hinweis: Charles ist noch blutrünstiger als ein durchschnittlicher Globalist.

Laut Charles muss die globalistische Elite eine „riesige Kampagne im militärischen Stil“ entfesseln , um die Agenda des Weltwirtschaftsforums einzuleiten.

Dies sollte nicht überraschen, da Charles ein direkter Nachkomme von Dracula ist, der sein ganzes Leben lang auf die Umsetzung der globalistischen Agenda hingearbeitet hat.

Laut NPR sagte Prinz Charles während eines Interviews im Jahr 2011: „Siebenbürgen liegt mir im Blut. Die Genealogie zeigt, dass ich von Vlad dem Pfähler abstamme, verstehen Sie.“

Falls Sie eine kurze Auffrischung der Geschichte benötigen: Im 14. Jahrhundert war Vlad III. – allgemein bekannt als Vlad der Pfähler oder Vlad Dracula – der Prinz der Walachei (heutiges Rumänien).

Laut NBC nahm sein Vater den Nachnamen Dracul (was Drache bedeutet) an, was bedeutete, dass Vlads Nachname zu Dracula (Sohn des Drachen) wurde. Allen Berichten zufolge war er ein EXTREM gewalttätiger Herrscher.

Großbritannien und das Commonwealth haben jetzt einen Souverän, der von dem Tyrannen abstammt, der sein Brot in das Blut seiner aufgespießten Opfer getaucht hat.

Daher ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass Charles eng mit Klaus Schwab befreundet ist, der möglicherweise sogar ein Upgrade für die Firma darstellt, an die Charles gewöhnt ist.

Prinz Charles war bester Freund von Großbritanniens berüchtigtstem Päderasten Jimmy Savile, der ihn regelmäßig auf königlichen Anwesen beherbergte und ihn als Resonanzboden für Ratschläge nutzte.

Charles bat sogar Savile, der im Laufe der Jahrzehnte in der Öffentlichkeit Hunderte von Kindern vergewaltigte, einen Etikette-Leitfaden zu schreiben, an den sich Royals, einschließlich der Queen, halten sollten.

Jetzt, da Savile tot ist und Charles‘ Bruder Andrew nicht mehr mit Jeffrey Epstein zusammen sein darf, verbringt Charles seine Zeit damit, sich mit Young Global Leaders in den Korridoren des Weltwirtschaftsforums zu treffen.

2022 ist das Jahr des Wandels, in dem führende Persönlichkeiten der Welt auf der ganzen Welt abgesetzt werden oder ermordet werden, wobei sogar der Papst andeutet, dass er kurz davor steht, zurückzutreten, während er anordnet, dass alle Gelder an die Vatikanbank zurückgegeben werden.

Noch stehende Weltführer stehen fest unter der Kontrolle des Weltwirtschaftsforums. Prinz Charles kann zu ihrer Zahl hinzugefügt werden. Im Video unten machen sie das okkulte Pyramidensymbol, das sie so gerne zeigen.

Das Zeichen ist das Kontrollsymbol der Zentralbank. Es ist die gleiche wie die Pyramide auf der Rückseite des Ein-Dollar-Scheins. Hier das gleiche Symbol jetzt, in der IRS-Zentrale in Maryland:

Dies ist ein universelles Symbol – das auf der ganzen Welt erscheint – und bezeichnet eine Religion, die an einen Gott glaubt und ihn verehrt, aber nicht DEN Gott.

Hier ist es noch einmal, ein Teil des Obersten Gerichtshofs von Israel:

Der Grund, warum diese Weltführer dieses Zeichen aufleuchten lassen und der Grund, warum es so oft auf der ganzen Welt erscheint, ist, dass alle Regierungen von ihrer Zentralbank kontrolliert werden. Alle Zentralbanken werden von der BIZ – der Zentralbank der Zentralbanken – kontrolliert, die eröffnet wird und eine CBDC fordert, um die Welt zu versklaven, indem sie der BIZ erlaubt, in Echtzeit zu bestimmen, wie, wann, ob und was Sie ihr Geld ausgeben können Geld an.

Wir nähern uns jetzt der Spitze der Pyramide. Wer kontrolliert die BIZ?

Viele Leute sagen, es seien die Rothschilds. Meyer Amschel Rothschild, der Patriarch des berüchtigten Bankenclans und Gründervater des internationalen Finanzwesens, sagte bekanntlich: „Erlauben Sie mir, das Geld einer Nation auszugeben und zu kontrollieren, und es ist mir egal, wer ihre Gesetze macht.“

Und die Nachkommen von Meyer Amschel Rothschild scheinen diese Macht zu genießen.

Wer darf einem Prinzen in die Brust stechen? Evelyn de Rothschild, direkte Nachfahrin von Meyer Amschel Rothschild, das ist jemand.

Mit ihrem gedruckten imaginären Fiat-Währungen kontrollieren die Zentralbanken die Gedanken, Geldbörsen der Menschen und damit aller Nationen. Das gilt seit ihrer Gründung und ist ihre Daseinsberechtigung. Die Liebe zum Geld ist wirklich die Wurzel allen Übels.

Aber es kommt noch schlimmer. Diejenigen an der Spitze der Pyramide können nichts dem Zufall überlassen, und anstatt sich nur auf Geld zu verlassen, um Politiker, Führer, Musiker, Experten und jeden mit einem großen Publikum (und damit einer großen Reichweite) zu korrumpieren und zu kontrollieren, wenden sie sich an schreckliche Kontrollmethoden, um diese Influencer unter ihre Fuchtel zu bekommen.

Jeder Weltführer – und die meisten Entertainer und Nachrichtensender – sind auf diese Weise kompromittiert, was bedeutet, dass sie ALLE das Gebot ihrer Meister an der Spitze dieser Pyramide ausführen.

Dieses Bieten ist gleichbedeutend mit der Verderbnis aller Gedanken, der Sexualisierung von Kindern, Transhumanismus, Entvölkerung und globaler Tyrannei und Sklaverei für die Überlebenden.

Sie sind alle dabei.

Wenn sie sich weigern, sich an die Linie zu halten, wie Tucker Carlson und seine Berichterstattung über den Putsch im Deep State im Herzen von J6, verlieren sie ihre Jobs und werden auf die schwarze Liste gesetzt – oder schlimmer.

Unzählige Prominente, die mutig genug waren, über die Dunkelheit im Herzen der Unterhaltungsindustrie zu sprechen, wurden von der Elite zum Schweigen gebracht.

Aus diesem Grund singen sie alle die gleichen Lieder und führen die gleichen destruktiven Richtlinien durch. Sie wollen eine Krise der psychischen Gesundheit zusammen mit Krieg, Hunger, Pest und Tod herbeiführen.

Jeder Nachrichtenzyklus bringt mehr Bestätigung für diesen Punkt. Die jüngste Krise im Sudan hat gezeigt , dass Bill Gates, Anthony Fauci und die Eliten in diesem Land gefährliche Experimente mit neuen Krankheitserregern in Biolabors durchgeführt haben.

Die Mainstream-Medien versuchen uns derzeit einzureden, dass dies normal sei.

Das gesamte System greift uns mit dem Endziel an, die meisten von uns zu töten und den Rest zu korrumpieren und zu versklaven.

Was passiert, könnte nicht deutlicher in unseren Gesichtern sein. Sie können entweder das Schicksal akzeptieren, das sie für uns bereithalten – das schnell und wütend kommt – oder sich dagegen wehren und angemessen reagieren. Es ist deine Entscheidung.

…

