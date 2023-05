Überflutungen in Italien: Inszenierte Naturkatastrophen als Beweis für Klimawandel

Das „Überschwemmungsgebiet“ in der Emilia Romagna in Italien wird quasi umzingelt von Stauseen oberhalb im Gebirge, aus denen so nahezu sämtliche Flüsse in Richtung Adria entspringen oder das Wasser dieser Stauseen in diese Flüsse geleitet wird…oder vom beschädigten Stausee „Lago di Montedoglio“.

Bei diesem Stausee ist bereits 2010 ein großes Stück der Staumauer eingestürzt – BIS HEUTE ist die Staumauer NICHT REPARIERT.

Seither wird der Wasserspiegel extrem niedrig gehalten, um einen Dammbruch zu verhindern. Punkte verbinden: Was passiert bei extremen Dauerregen mit so einem Staudamm!?

In den Artikeln lest ihr, dass die Staumauer dieses See’s aus minderwertigen Materialien errichtet wurde, zum Beispiel auch aus Trümmern aus den Erdbebengebieten in Umbrien.

Wie auf einer Perlenkette aufgereiht liegen daneben zwei weitere größere Stauseen: Lago di Ridracoli und Lago di Bilancino und direkt unterhalb eine der Städte, die am schlimmsten überflutet wurden: Faenza.

Man könnte Punkte verbinden, wenn man wollte…

Hier zwei mit Google Translate übersetzte Berichte aus Italien:

Zunächst ein Artikel vom November 2022 bei arezzometeo.com:

Wir Administratoren der Arezzo Meteo-Website haben nie explizit über die Montedoglio-Staudammmauer gesprochen, aus dem einfachen Grund, dass wir keine Experten auf diesem Gebiet sind, sondern einfach nur Enthusiasten des Wetters, der Natur usw.

Aber hier kommt ein netter kleiner Artikel (sozusagen nett!) über den Montedoglio-Staudamm, geschrieben in der neuesten Ausgabe der nationalen Wochenzeitung Espresso!! Sie können es immer noch am Zeitungskiosk finden: Der Artikel ist nur eine Seite lang, aber was darin steht, ist geradezu beunruhigend! („Behörden-Eingeständnis“ einer weiteren Verschwörungstheorie – Chemtrails)

Ähnliches wussten wir bereits, aber es steht uns einfachen Enthusiasten nicht zu, bestimmte Neuigkeiten preiszugeben. Die Lage ist ernst!(Geheimakte Chemtrails und welche Folgen Wettermodifikation für Klima und Umwelt hat (Video))

Für diejenigen, die nicht absichtlich die Wochenzeitung l’Espresso kaufen wollen, um auch nur eine Seite zu lesen, berichte ich hier ausführlich, was er schreibt. Artikel von Alessandro Agostinelli, in Zusammenarbeit mit Claudio Roselli.

Ich hebe die wichtigsten Teile hervor, aber es gäbe noch mehr Teile hervorzuheben.

Dieser Damm produziert WASSER

Die Barriere am Tiber hält einen See ab, der größer ist als der Vajont. Doch vor einem Jahr stürzte ein Teil der Mauer ein. Nun wirft der Bericht vor: minderwertige Materialien.

Die neue Schlacht von Anghiari wird rund um einen Damm ausgetragen: eine Betonbarriere, die sich beim ersten Test als zerbrechlich erwiesen hat. In der Ebene zwischen Umbrien und der Toskana, wo der von Leonardo gemalte Zusammenstoß stattfand, befindet sich heute ein riesiger künstlicher See, dreimal so groß wie der Vajont, der die Wellen des Tiber und zweier seiner Nebenflüsse auffängt. Es wurde in den achtziger Jahren gebaut, um die Gemeinden Valdichiana, Trasimeno und Arezzo mit Trinkwasser zu versorgen.

Doch der Montedoglio-Staudamm sorgt seit einem Jahr für Schrecken: Im vergangenen Dezember stürzte ein Teil der „Überlaufmauer“, des höchsten Teils des Schotts, ein. Ein 20-Meter-Bruch zwei Tage vor Neujahr, der einen sehr heftigen Wasserfall auslöste: 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde mit der Wucht einer Bombe, die glücklicherweise schnell ihre Kraft verlor.

Und nun schüren die Schlussfolgerungen des von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gutachtens Zweifel an der Qualität der Arbeit.

Tatsächlich wurde der Stausee dreißig Jahre lang auf niedrigem Niveau gehalten, und nach einer langen Bau- und Anpassungszeit wurde erst im Dezember 2010 beschlossen, den Staudamm mit vollem Wasser zu testen: 145 Millionen Kubikmeter Wasser.

Doch am 29. Dezember kam es zu Bodensenkungen, die eine Reihe von Weilern in den Gemeinden Sansepolcro, Anghiari, Citerna und Città di Castello überschwemmten. Die Staatsanwaltschaft von Arezzo hat die Analyse des Einsturzes einer Gruppel von Lehrern anvertraut, zu dem auch Enzo Boschi , ehemaliger Präsident des Instituts für Geophysik, gehört.

Und ihre vor zwei Wochen vorgelegten Schlussfolgerungen sind geradezu alarmierend: Einige Elemente des Damms seien aus minderwertigen Materialien hergestellt worden. Die Experten sprachen von „Mängeln in der Konstruktion“ und in der Qualität der verwendeten Materialien, „die die Möglichkeit einer Beeinträchtigung (des Einsturzes) anderer Teile der Oberflächenentwässerungsarbeiten nicht ausschließen“.

Vor allem die Schuld des Betons, denn „der Einsturz wäre durch die Einwirkung des Wassers verursacht worden, das mit der Zeit in den Beton eindrang und ihn immer weniger widerstandsfähig machte, sodass am Ende die darin eingesetzten Stäbe verrutscht wären.“

Das in den 1970er Jahren entworfene Projekt wurde von drei Giganten gebaut, die bis 1993 auf der Baustelle aufeinander folgten: Cogeco, Cogefar und Impregilo, die einen Teil der Bauwerke an Subunternehmer vergeben haben.

Einige dieser Unternehmen wurden bereits wegen anderer Fälle verdächtiger Materialien in Frage gestellt, die in einigen beim Erdbeben in L’Aquila zerstörten Gebäuden und in einigen beschädigten Brücken der Autobahn E45 Orte-Ravenna verwendet worden wären.

Doch Staatsanwalt Carlo Maria Scipio und Staatsanwalt Roberto Rossi haben vorerst Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet: Neue Ermittlungen zu Verantwortlichkeiten laufen. Mittlerweile wird der eingestürzte Abschnitt beschlagnahmt und das Reservoir auf rund 75 Millionen Kubikmeter verkleinert, um den Füllstand, den Druck und die Risiken zu senken.

Aber diese Wasserversorgung bleibt für die beiden Regionen von strategischer Bedeutung, die vor einem Monat die Wasserbehörde Umbro-Toskana gegründet hat, um sie zu verwalten: Stattdessen verbleibt das Eigentum an der Struktur beim Staat, zumindest bis die Tests mit vollständiger Wasserversorgung abgeschlossen sind, scheiterte im vergangenen Dezember.

Allein um den „Bruch“ zu beheben, muss der gesamte höchste Teil neu aufgebaut werden, was geschätzte anderthalb Millionen Euro kosten wird.

Mittlerweile blicken die Bewohner des Tals mit wachsendem Misstrauen auf die Betonmauer, auch weil es sich hier um eine seismische Zone handelt, in der das Erdbeben sowohl 1997 als auch 2001 stark zu spüren war.

Zuletzt:

– 11 Tote durch Erdrutsche in Italien

– Neue Studie: Klimafolgen könnten bis zu 900 Mrd an Schäden in DE verursachen

– WHO fordert rapiden Ausstieg aus fossilen Energien Ja, es ist teuer fossile Heizungen schnell zu verabschieden. Noch teuerer wäre nur, es nicht zu tun. — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) May 19, 2023

today.it schreibt weiter:

Katastrophe angekündigt

Da die Emilia Romagna innerhalb von fünfzehn Tagen zweimal unter Wasser stand, stellt sich erneut die Frage nach den 55 Millionen Euro, die die Region für hydrogeologische Arbeiten zurückgegeben hat. Könnte diese Summe etwas verändert haben?

Es ist nicht immer schön, im Nachhinein zu reden. Aber manchmal ist es vielleicht notwendig. „Wir stehen vor einem neuen Erdbeben, aber wir werden alles wieder aufbauen“, erklärte der Präsident der Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, erneut bei einer weiteren Pressekonferenz, um über die Überschwemmung zu informieren, die seit gestern, dem 17. Mai, eine ganze Region überschwemmt hat.

Genauer gesagt, die zweite Flut innerhalb von fünfzehn Tagen, verheerender als die erste, mit mehr Todesopfern: vierzehn. Anlässlich des ersten Ereignisses außergewöhnlichen Unwetters hatte die Zeitung Open eine Anklage gegen die Region Emilia Romagna wegen des Managements der hydrogeologischen Sicherheit erhoben.

Der Vorwurf und die Antworten

Der offene Artikel – unterzeichnet vom Direktor Franco Bechis – erklärt, wie Stefano Bonaccini und die jetzige Vizepräsidentin Elly Schlein den Berichten des Rechnungshofs zufolge zwischen 2021 und 2022 55,2 Millionen zurückgezahlt haben.

Die Rückzahlung wäre notwendig gewesen, da das gesamte Team des Regierungspräsidiums diese nicht innerhalb des im Darlehensvertrag vorgesehenen Zeitrahmens hätte ausgeben können. Zu den von Open aus den Dokumenten des Rechnungshofs zitierten Werken zählen unter anderem:

Mähen, Beschneiden der Vegetation, Neuprofilierung und Wiederherstellung von Erdrutschbänken in gelegentlichen Abschnitten in den Wasserläufen der Becken von Idice und Sillaro

Dringende und Notfalleinsätze in den Wasserläufen des Idice-Wildbachbeckens

Notfalleinsätze in den Wasserläufen des Sillaro-Wildbachbeckens

Mähen, Beschneiden der Vegetation, Neuprofilierung und Wiederherstellung von Erdrutschbänken in gelegentlichen Abschnitten der Bäche Idice, Savena, Sillaro, Quaderna, Gaiana und Fossatone

Wartungsarbeiten am Bach Ravone

Der Abschnitt des Rechnungshofs zitiert: „Die objektive Feststellung, dass die Regionalverwaltung über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt die Arbeiten zur hydrogeologischen Gestaltung in Höhe von rund 55 Millionen versäumt hat, die darüber hinaus vollständig von der Regionalverwaltung finanziert wurden.“

Unmittelbar nach der Veröffentlichung gab die Region Emilia Romagna eine Pressemitteilung heraus, in der sie die Vorwürfe als „irreführend“ bezeichnete. Aus der Notiz erklärte die Region, dass diese Mittel für die interne Schifffahrt bestimmt waren und dass sie dann vom Leiter des Infrastrukturministeriums Matteo Salvini an die Junta zurückgegeben wurden.

Allerdings wurde in der Notiz, wie Bechis selbst betonte, nie erläutert, warum diese Mittel nicht innerhalb des mit dem Darlehen vereinbarten Zeitraums ausgegeben wurden.

Der Rechnungshof, mit dem wir heute Kontakt aufgenommen haben, erläuterte, dass das Ziel des Berichts ausschließlich darin bestehe, die buchhalterischen Daten der Angelegenheit darzulegen. Diese Daten haben daher keinen Ursache-Wirkungs-Wert: Nach Angaben der Institution ist es nicht möglich zu wissen, ob der Mangel an ausgegebenen Mitteln die Situation in den letzten Stunden beeinflusst hat, da dies anhand der Daten nicht möglich ist um die Territorialität zu extrapolieren, in der diese Mittel hätten ausgegeben werden können.

Die Kontrollfunktion des Gerichtshofs versucht zu verstehen, inwieweit das Fehlen von 55 Millionen Euro die Überschwemmung in der Romagna beeinflusst haben könnte, und identifiziert auch das geografische Gebiet, in dem die Mittel nicht ausgegeben wurden, aber die Antwort wird ihrer Meinung nach erst kommen später.

Dokument des Rechnungshofs

Katastrophe angekündigt?

Der Open-Artikel erhob einen Vorwurf gegen das Management hydrogeologischer Notfälle nach der ersten Überschwemmung Anfang Mai. Elf Tage später zwang eine neue kritische Situation – schlimmer als die erste – die Region trotz der mit Spannung erwarteten Prognosen und Vorsichtsmaßnahmen erneut in die Knie. Was schief gelaufen ist?

Vielleicht ist es zu früh, um zu fragen. Die Landesregierung verfügt noch immer nicht über eine genaue Schätzung der Schadenshöhe (wir sprechen von Milliarden, aber die Zahl wird steigen) und vor allem gibt es keine konkreten Zahlen zu Vermissten und Vertriebenen.

Es wird noch zu früh sein, die konkrete Verantwortung für die jüngste schockierende Überschwemmung zu ermitteln, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass zusätzliche 55 Millionen Euro eine Katastrophe dieser Größenordnung nicht hätten verhindern können.

Während die Politik die Region innerhalb der institutionellen Ämter angreift, haben sogar die Codacons eine Beschwerde bei den Staatsanwälten der Hauptstädte Bologna, Ravenna und Forlì eingereicht, um das Versäumnis zu untersuchen.

Ziel ist es, die zivil- oder strafrechtlichen Verantwortlichkeiten der lokalen Behörden, die korrekte Verwendung öffentlicher Mittel und die Präventionsmaßnahmen zu klären, die nach Angaben des Konsortiums durch eine Rückkehr zu einem Protokoll aus dem Jahr 2019 nun obsolet wären.

Der nächste Ministerrat am 23. Mai wird sich mit der Berechnung des Schadens und der damit verbundenen Kosten für den Wiederaufbau der Infrastruktur befassen.

Angesichts der Schwere dieser letzten beiden Ereignisse, die so nah beieinander liegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch die Pläne für die Sicherheit der Gebiete und Wasserstraßen aktualisiert werden.

Was fehlt, ist nach wie vor eine größere Effizienz des Notfallmanagement- und Koordinierungssystems, wie Fabrizio Gatti auf Today erklärt, nach dem Vorbild dessen, was einst „Italia Sicura“ war, das von der Renzi-Regierung 2014 eingeführte und vom Conte aufgelöste Gebietsschutzprojekt.

Darüber hinaus und allgemeiner ist eine stärkere Sensibilisierung für diese Art von Krise erforderlich. Nach Angaben von Ispra fielen in verschiedenen Gebieten bis zu 450 Millimeter Regen, eine Zahl, die seit 80 Jahren nicht mehr gesehen wurde.

Insgesamt kam es zu Überschwemmungen in 21 Flüssen (viele davon waren in den Sicherheitsplänen der oben genannten 55 Millionen Flüsse enthalten) und in 47 Gemeinden kam es zu zumindest teilweisen Überschwemmungen.

Wie Andrea Falla in einem Interview mit Francesco Vincenzi, Präsident von Anbi (Nationaler Verband der Konsortien für die Verwaltung und den Schutz des Territoriums und der bewässerten Gewässer), sagt, besteht eine der wichtigsten Lösungen, um weitere Katastrophen dieser Größenordnung in der Zukunft zu verhindern. Die globale Klimakrise ist die Hauptursache für die Tropisierung“ unseres Landes.

Das ist ein Euphemismus, um zu sagen, dass es 55 Millionen Menschen egal ist, wenn wir nicht zuerst an die Rettung des Planeten denken.

…

