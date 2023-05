Teile die Wahrheit!

Durch die Befreiung Artemowsks (Bachmut) von den Kräften des Kiewer Regimes gewinnt Russland an Schwung, aber erst die künftigen Entwicklungen werden zeigen, wie die Kontrolle über diese Stadt „zum Gesamttempo des Konflikts passt“, sagte der Militäranalytiker und ehemalige UN-Waffeninspektor Scott Ritter.

Die Übernahme der Kontrolle über Artemowsk (Bachmut) sei ein militärischer Sieg gewesen, der zeigt, dass Russland gewinnt, sagte Scott Ritter gegenüber Sputnik.

Einige hätten die zermürbenden Feindseligkeiten zur Sicherung von Artemowsk hinsichtlich ihrer Bedeutung mit der Schlacht von Stalingrad im Zweiten Weltkrieg verglichen, fügte der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps hinzu und betonte, dass die große Frage sei, was als nächstes kommt.

Zukünftige Entwicklungen werden zeigen, wie erfolgreich Russland diesen Sieg ausnutzen und den Streitkräften des Kiewer Regimes weiterhin schwere Verluste zufügen kann. Es bleibt auch abzuwarten, ob es dem ukrainischen Militär gelingt, seinen vielgepriesenen „Gegenangriff“ zu starten.”

„Es scheint nicht, dass die Ukraine in der Lage sein wird, große Erfolge auf dem Schlachtfeld zu erzielen, obwohl etwa 60.000 ausgebildete und mit NATO-Waffen ausgerüstete Reservisten angesammelt wurden.

Viele dieser Reserven wurden im Kampf um [Artemowsk] eingesetzt, andere wurden bei einem Versuch, sich in der Nähe der Front zu sammeln, neutralisiert.

„Russland hat gegenüber Kiew taktische, operative und strategische Vorteile entwickelt, die es den ukrainischen Streitkräften nahezu unmöglich machen, ausreichend Militärmacht anzuhäufen, um eine nachhaltige Offensivoperation durchzuführen“, sagte Scott Ritter.

Artemowsk sei ein „militärischer Sieg“, betonte er und betonte, dass es an Russland liege, zu definieren, wie der politische Sieg aussehen werde.(Die USA befeuern den Zusammenbruch von Frankreich und Deutschland, während sie aus dem „schwachen Europa“ Kapital schlagen)

Tatsächlich ist Artemovsk, nördlich von Gorlovka gelegen, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit vielen Knotenpunkten für den Donbass. Zu Beginn der Moskauer Militäroperation in der Ukraine vor über einem Jahr diente es als wichtiges Zentrum für die Versorgung ukrainischer Truppen, die in der Region stationiert waren.

Der Kampf um die Kontrolle über die umkämpfte Stadt wurde als „Fleischwolf“ bezeichnet, weil das Kiewer Regime in dem verzweifelten Versuch, Artemowsk zu halten, immer wieder Männer und Ausrüstung in den Kampf schickte. (1945 bis 2023: Welt am Abgrund einer neuen globalen Neuausrichtung)

Solche Bemühungen wurden jedoch durch den Mut und die tapfere Entschlossenheit der vorrückenden russischen Truppen vergeblich. Am 20. Mai befreite das private Militärunternehmen Wagner Group (PMC) zusammen mit den russischen Streitkräften Artemovsk.

„Der Kampf um [Artemovsk] war für Kiew sehr kostspielig, da dort Hunderte, wenn nicht Tausende von Männern und Tonnen militärischer Ausrüstung geopfert wurden, und nur die Geschichte wird letztendlich zeigen, wo die Kontrolle über diese Stadt in das Gesamttempo des Konflikts passt,“ sagte Ritter.

Eines ist klar: „ Es ist ein russischer Sieg, und die Dynamik liegt bei Russland “, schlussfolgerte der Analyst.

Putin gratuliert den russischen Streitkräften zur Befreiung von Artemowsk

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem privaten Militärunternehmen Wagner Group (PMC) sowie den russischen Streitkräften zur Befreiung der Stadt Artemovsk (Bachmut) in der Volksrepublik Donezk (DVR) gratuliert Der Kreml informiert.

„Wladimir Putin gratuliert den Wagner-Angriffseinheiten sowie allen Soldaten der Einheiten der russischen Streitkräfte, die ihnen die notwendige Unterstützung und Flankendeckung gewährt haben, zum Abschluss der Operation zur Befreiung von Artemowsk“, so der Pressedienst des Kremls sagte in einer Erklärung.

„Alle herausragenden Persönlichkeiten werden mit Staatspreisen ausgezeichnet“, sagte der Kreml.

Die Befreiung Artemowsks durch Russland beweist, dass „Kiews Strategie gescheitert ist“

Die Übernahme der Kontrolle Russlands über Artjomowsk (Bachmut), den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt des Donbass, am 20. Mai im Rahmen der militärischen Sonderoperation des Kremls deutet auf einen entscheidenden Wendepunkt im zermürbenden Konflikt zwischen dem Kiewer Regime und Moskau hin, sagte die pensionierte Oberstleutnantin der US-Luftwaffe Karen Kwiatkowski Sputnik.

Die Befreiung von Artemowsk (Bachmut) zeige, dass die Strategie der politischen Führung Kiews gescheitert sei , denn das, was dort geschah, könne und werde direkt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinem verbliebenen Kader, der pensionierten Oberstleutnantin der US-Luftwaffe Karen Kwiatkowski, angelastet werden.

Russlands Erfolg in Artemovsk sei „ praktisch und symbolisch “ wichtig, betonte sie.

„In praktischer und strategischer Hinsicht ermöglicht die Kontrolle über die Stadt als Ganzes den Beginn des Wiederaufbaus und der Normalisierung für die Menschen in der Stadt sowie echte Hoffnung auf das Ende des „Fleischwolfs“ [Artemovsk].

Während die ukrainischen Streitkräfte die Stadt immer noch von Westen und Norden aus angreifen könnten, sei die Entscheidung darüber, wer die Stadt kontrolliert, praktisch bereits entschieden, sagte der ehemalige Analyst des US-Verteidigungsministeriums.

Die umkämpfte Stadt in der Volksrepublik Donezk (DVR) war monatelang das Epizentrum erbitterter Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine und verwandelte sich in einen „Fleischwolf“, in dem die Ukraine Hunderte, wenn nicht Tausende Männer und Tonnen militärischer Ausrüstung opferte.

Am 20. Mai befreiten die Angriffseinheiten des privaten Militärunternehmens Wagner Group (PMC) sowie die russischen Streitkräfte schließlich die hart umkämpfte Stadt.

Die Tatsache, dass sich russische Truppen bei der Vertreibung der Militanten des Selensky-Regimes aus Artemovsk als äußerst erfolgreich erwiesen hätten, weise auf einen „ entscheidenden Wandel entlang der Trennlinie zwischen der Ukraine und Russland “ hin, erklärte Kwiatkowski.

Der Zeitpunkt sei hier wichtig, da er entweder während oder vor der „erwarteten“ ukrainischen Gegenoffensive stattgefunden habe , fügte sie hinzu.

So wie die russischen Truppen nach Osten zurückkehren, um sich auszuruhen und zu erholen, „sollten auch die ukrainischen Streitkräfte, sowohl ihre Soldaten als auch ihre Führung, „nach Hause“ zurückkehren, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren.

Offensichtlich ist die ukrainische Strategie, immer kleinere Teile der Stadt zu halten und die unverhältnismäßigen Kosten für das verbleibende Militär verursachten, ist gescheitert“, sagte Kwiatkowski.

Der Verlust von Artemowsk durch Kiew könnte auch die bislang unermüdliche Entschlossenheit des Westens, Waffen in die Ukraine zu schicken, schwächen .

„Die Entscheidung im Westen, in DC und Kiew, muss getroffen werden – Eskalation in einen direkten NATO-Russland-Krieg, der alle Kosten in eine Katastrophe führen wird, oder die Verluste zu begrenzen und den Konflikt so beizulegen, dass nur der Westen dies tun kann.“

„Hören Sie auf, Geld und Waffen auszuschütten, und beginnen Sie mit dem Aufkauf des westlichen Teils der Ukraine“, betonte Kwiatkowski.

Laut dem Analysten verhalte sich Selenskyj zunehmend, „ als ob er die Realität der Situation nicht verstehe “.

„Er tut so, als würden die Ukrainer diesen Verlust nicht auf seine „Führungsstärke“ und seine Fähigkeit, seine vielen Versprechen einzulösen, zurückführen. Im besten Fall droht ihm ein Schlag gegen seine Glaubwürdigkeit im Inland, und im schlimmsten Fall kann er von seiner derzeitigen und seit Kriegsbeginn seltenen Auslandsreise nicht sicher nach Kiew zurückkehren.“

Was den sogenannten kollektiven Westen betrifft, könnte er die Befreiung von Artemowsk als Zeichen dafür nutzen, dass es „ Zeit ist, sich zu beruhigen “, sagte Kwiatkowski.

Sie betonte, dass „zwischen BlackRock und anderen westlichen Kapitalfirmen, die enorme Fortschritte und Gewinne im verbleibenden Teil der Ukraine erwarten, sind das Volk und die Armee erschöpft, und die NATO und die USA sind davon überzeugt, dass die alten Bestände beseitigt wurden und ein starkes Russland existenziell existiert“, dies stellt eine Bedrohung für sie dar und rechtfertigt eine neue Phase des militärischen Wiederaufbaus und der Bevorratung – „alle großen NATO-Akteure scheinen zu bekommen, was sie wirklich wollen.“

„Mit dem vollständigen Fall von [Artemovsk] ist Selenskyjs Nutzen für den Westen und sein eigenes Volk plötzlich sehr begrenzt geworden“, schloss die pensionierte Oberstleutnantin der US-Luftwaffe Karen Kwiatkowski.

Selenskij: Artjomowsk nicht unter russischer Kontrolle

Der ukrainische Machthaber Wladimir Selenskij hat verkündet, er habe ein klares Bild von den Geschehnissen in Artjomowsk (Bachmut) und dass die Stadt nicht unter russischer Kontrolle sei. Auf einer Pressekonferenz in Hiroshima erklärte er:

„Ich verstehe sehr wohl, was in Bachmut passiert … Bis heute ist Bachmut nicht von der Russischen Föderation besetzt.“

Zuvor hatte Reuters berichtet, Selenskij habe zugegeben, dass die ukrainischen Truppen Artjomowsk an Russland verloren hätten. Selenskijs Sprecher Sergei Nikiforow betonte daraufhin, dass Kiew die Einnahme von Artjomowsk durch die russischen Streitkräfte nicht anerkenne.

In der Nacht zum Sonntag verkündete das russische Verteidigungsministerium, dass die Wagner-Sturmtruppen, unterstützt von Artillerie- und Luftstreitkräften der Streitkräftegruppe Süd, die Befreiung von Artjomowsk abgeschlossen hätten.

…

