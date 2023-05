„Unheimliche Mächte im Spiel“ bei der globalen One-Health-Agenda der WHO

Wer ist die WHO?

Seit der Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg hat sich viel verändert. Wie ein Neugeborenes war die WHO anfangs naiv und kam mit edlen Absichten auf die Welt.

Sie entwickelte ihre Auffassung von Gesundheit, die sich von der bloßen Abwesenheit von Krankheit zu einem ganzheitlicheren Konzept entwickelte, nämlich einem „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“.

Im Mittelpunkt der Verfassung steht der „Genuss des höchstmöglichen Gesundheitsniveaus“ als Grundrecht für jeden Menschen.

Nach zwei traumatischen Weltkriegen erkannten die Menschen, dass ein gemeinsamer Flickenteppich souveräner Nationen mit gemeinsamen Idealen und Prioritäten der beste Weg wäre, um den Gesundheitsstandard auf der ganzen Welt anzuheben, und dass die Befähigung des Einzelnen, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, ein wichtiger Schritt in Richtung dieses Ziels wäre.

Die Erklärung von Alma-Ata von 1978 ist eine erfrischende Lektüre.

Im Besonderen: Grundsatz IV, in dem die Bedeutung des Einzelnen und des Kollektivs bei der Planung und Durchführung der Gesundheitsfürsorge hervorgehoben wird, und Grundsatz VI, in dem mit einem Hinweis auf Nürnberg und den Ärzteprozess gefordert wird, dass die medizinische Grundversorgung auf „praktischen, wissenschaftlich fundierten und sozial akzeptablen Methoden und Technologien“ beruhen muss.

Angesichts der jüngsten, zwanghaften Art und Weise, in der der genetische Impfstoff COVID-19 versuchsweise auf die Massen losgelassen wurde – von denen viele oft verzweifelt versuchen, ihren Lebensunterhalt wiederzuerlangen und aus den Verboten entlassen zu werden -, ist es klar, dass die WHO-Verfassungsgrundsätze und die von Alma-Ata missachtet wurden (siehe hier oder hier).

Wie ein Kind, das sich von einem unschuldigen zu einem bösen Teenager wandelt, scheint die WHO die COVID-19-Krise als Katalysator für eine Kehrtwende in ihrem eher altruistischen und demokratischen Ansatz genutzt zu haben.

Bei einem Kind sind die meisten Fälle auf die negativen Einflüsse zurückzuführen, die aus dem unmittelbaren Umfeld des Kindes kommen – etwa von den Eltern und der örtlichen Gemeinschaft.

Bei einer Organisation ist das nicht viel anders, denn es kommt darauf an, wer sie kontrolliert; und die Kontrolle von Organisationen hängt stark davon ab, wer sie finanziert.

Eine der größten Veränderungen, die die WHO in ihrer 75-jährigen Geschichte erlebt hat, ist die Verlagerung von der Finanzierung durch souveräne Staaten hin zur Finanzierung durch private Parteien. (Expertin für biologische Kriegsführung warnt: Die WHO wird Menschen auf den Status von Tieren herabstufen, um mehr Kontrolle zu erlangen (Video))

Derzeit wird die WHO hauptsächlich von der Bill & Melinda Gates Foundation und zwei eng miteinander verbundenen, von Impfstoff- und Pharmaunternehmen finanzierten Non-Profit-Organisationen finanziert, der Impfstoffallianz GAVI und der globalen Koalition für Innovationen im Bereich der Epidemievorsorge (CEPI).

Die inzestuösen Verflechtungen zwischen verschiedenen Regierungen und Organisationen, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation und das Weltwirtschaftsforum (WEF), sind unübersehbar – selbst auf den Websites dieser Organisationen.

Es ist kein Zufall, dass die Gates-Stiftung der zweitgrößte Geldgeber der WHO ist, die auch zur Finanzierung des WEF beiträgt.

IHR-Änderungen und der Pandemie-Vertrag: eine kurze Zusammenfassung

Trotz der scheinbar positiven Absichten, die hinter der Agenda der WHO stehen, sind finstere Kräfte im Spiel, die drohen, die nationale Souveränität zu beseitigen, die Meinungsfreiheit abzuschaffen und sich auf ein immer stärker zentralisiertes, globalisiertes, autoritäres, undemokratisches und von oben nach unten gerichtetes System der Kontrolle über die Menschen und ihre Gesundheit zuzubewegen.

Die Mechanismen, die für diesen zutiefst beunruhigenden Wandel hin zu einer globalisierten „einen Gesundheit“ eingesetzt werden, sind zweifach.

Zum einen geht es um Änderungen der bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005 (IGV), die derzeit verhandelt werden. Dabei handelt es sich um das einzige international geltende Regelwerk, das koordinierte Reaktionen auf Gesundheitsbedrohungen regeln soll.

Der zweite Mechanismus besteht in der Einführung eines neuen „Vertrags“, nämlich des „WHO-Übereinkommens, einer Vereinbarung oder eines anderen internationalen Instruments zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“.

Die Kurzform „Pandemievertrag“ hat sich der Einfachheit halber weitgehend durchgesetzt.

Obwohl es sich um zwei getrennte Dokumente handelt, arbeiten die Änderungsanträge und der Pandemievertrag zusammen. Ersteres regelt das „Was“, letzteres das „Wie“.

Die Änderungsanträge erweitern die Befugnisse der WHO drastisch, definieren wichtige Begriffe neu und erweitern den Kontext, während der Pandemievertrag sich mit der Finanzierung und Verwaltung befasst, die zur Unterstützung dieser Änderungen erforderlich sind.

Die IHR-Änderungen

Zu den äußerst beunruhigenden Änderungen der IHR gehören:

Artikel 12 gibt dem Generaldirektor der WHO, derzeit Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, die volle Befugnis, einen Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), aber auch einen PHERC, einen Public Health Emergency of „regional concern“, auszurufen. Am beunruhigendsten ist der Zusatz „potenzieller“ öffentlicher Gesundheitsnotfall, was bedeutet, dass kein tatsächlicher Gesundheitsnotfall vorliegen muss. Alles könnte als „potenzieller“ PHERC oder PHEIC gerechtfertigt werden, warum nicht auch ein „Klimanotfall“?

Derzeit sind die Empfehlungen unverbindlich, wie in den Artikeln 1 und 15 zum Ausdruck kommt, aber die Änderungen werden ihren „unverbindlichen“ Charakter aufheben und diese Empfehlungen verbindlich machen und jegliche Flexibilität beseitigen, was zu potenziellen Interessenkonflikten führt. Sobald sie verbindlich sind, hat die WHO Vorrang vor jedem Nationalstaat. Die Souveränität während einer Pandemie, sei sie nun real oder künstlich herbeigeführt, ist dann nicht mehr gegeben. Die Nationalstaaten werden zu bloßen „Mitgliedsstaaten“ der WHO.

Die Einführung eines neuen Artikels 13A unterstreicht, dass die Staaten die WHO als „leitende und koordinierende Behörde“ anerkennen und sich „verpflichten, den Empfehlungen der WHO zu folgen“. Dieser Artikel fördert auch die Entwicklung schneller Zulassungsrichtlinien für Gesundheitsprodukte (einschließlich Impfstoffe), und es ist keine Überraschung, dass es in Großbritannien bereits Gesetzesänderungen gibt, die darauf abzielen, klinische Studien zu straffen, um z. B. die Zulassung von Impfstoffen schneller und einfacher zu machen, so wie hier.

Mit den Änderungen werden auch die Worte „volle Achtung der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten“ aus Artikel 3 gestrichen und durch die Grundsätze „Gleichheit, Inklusivität, Kohärenz und im Einklang mit der … differenzierten Verantwortung der Vertragsstaaten“ ersetzt. Mit wenigen Worten werden einige der wichtigen, dauerhaften und universellen Grundsätze der Menschenrechte, nämlich die Achtung der Würde und der Grundfreiheiten des Einzelnen, beiseite geschoben und durch vage, unbestimmte Begriffe wie „Inklusivität“ und „Kohärenz“ ersetzt. Die Bezugnahme auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung impliziert auch, dass den verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Bedeutung beigemessen wird.

In Artikel 15 ging es ursprünglich darum, dass im Falle der Ausrufung eines PHEIC vorübergehende Empfehlungen ausgesprochen werden. Die Änderung dieses Artikels bezieht sich nun nicht nur auf eine PHEIC, sondern auf jedes Ereignis, das „das Potenzial hat, eine PHEIC zu werden“. Vorläufige Empfehlungen können „medizinische Gegenmaßnahmen“ umfassen, und wie oben beschrieben, werden diese für die „Mitgliedstaaten“ der WHO verbindlich. Dies könnte zum Beispiel der richtige Weg sein, um verpflichtende Impfprogramme aufzuerlegen.

Anhang 1 enthält eine neue Anforderung an die „Mitgliedsstaaten“, alle Risiken zu kommunizieren und „Fehlinformationen und Desinformationen“ entgegenzuwirken, derselbe Punkt, der auch in einer anderen Klausel in Anhang 1 (7) enthalten ist, die von der WHO verlangt, ihre Kapazitäten zur „Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformationen“ zu stärken. Die WHO wird zur ultimativen, nicht rechenschaftspflichtigen und nicht gewählten Schiedsrichterin der Wissenschaft. Sie hat bereits eine „infodemische Abteilung“ eingerichtet. Diese soll sich um die Bewältigung aktueller und künftiger „Infodemien“ kümmern, definiert als „zu viele Informationen, einschließlich falscher oder irreführender Informationen in digitalen und physischen Umgebungen während eines Krankheitsausbruchs“. Wie viele globale Agenturen und Medienportale ist auch die WHO bestrebt, Desinformation zu bekämpfen, indem sie den Diskurs, abweichende Wissenschaftler und alles, was „Verwirrung und risikofreudiges Verhalten“ hervorruft, zum Schweigen bringt. Dazu gehört vermutlich auch die Ausübung des Rechts auf Ablehnung eines experimentellen Impfstoffs mit der Begründung, dass stattdessen Protokolle zur Stärkung der natürlichen Immunität verwendet werden. Dies verstößt direkt gegen unser Recht auf freie Meinungsäußerung und den Erhalt bzw. die Weitergabe von Informationen gemäß Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und Artikel 15 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR).

Artikel 13 (5) besagt, dass die „Mitgliedstaaten“ der WHO, sobald ein Notfall oder ein potenzieller Notfall ausgerufen wird, der WHO Mittel und Güter übergeben müssen. Darüber hinaus muss jegliches geistige Eigentum der WHO überlassen werden, die ihrerseits das Eigentum an den Gütern und die Kontrolle über die Herstellung aller für den Notfall relevanten Güter hat. Der Wortlaut wurde von „sollte“ in „muss“ geändert, so dass es sich nicht mehr um eine Wahlmöglichkeit, sondern um eine Anforderung handelt. Dies bedroht das Recht auf Privatsphäre nach Artikel 17 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Einfacher ausgedrückt, würden die Änderungen der IHR Ghebreyesus, dem derzeitigen Generaldirektor, die oberste Macht über Entscheidungen innerhalb der IHR geben, die alle 190+ WHO-„Mitgliedsstaaten“ betreffen würden, ungeachtet aller abweichenden Meinungen oder Unstimmigkeiten unter den Mitgliedern. Die Entscheidung, einer einzelnen Person solche Befugnisse einzuräumen, muss angesichts der mangelnden Transparenz und Rechenschaftspflicht der WHO sehr sorgfältig geprüft werden.

Was ist mit der betreffenden Person? Denken wir an den derzeitigen WHO-Generaldirektor Ghebreyesus. Ihm wird vorgeworfen, Völkermord an verschiedenen Stämmen in der Region Tigray in seinem Heimatland Äthiopien begangen zu haben. Diese Angelegenheit wurde im Jahr 2020 von dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und früheren Berater der äthiopischen Regierung, David Steinman, vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht.

Diejenigen, die geglaubt haben, dass die Erklärung der WHO über das Ende des COVID-19-Notstands Anfang des Monats der Beginn einer Rückkehr zu den Normen vor der Pandemie war, sollten noch einmal darüber nachdenken. Jetzt ist es an der Zeit, dass die WHO und die Globalisten die Weichen für die nächste Phase ihrer Agenda stellen.

Der Pandemie-Vertrag

Wie bereits erwähnt, müssen die IHR-Änderungen im Zusammenhang mit dem „Pandemie-Vertrag“ interpretiert werden, der sich interessanterweise nicht nur mit Pandemien befassen wird. Er führt weltweit das „One Health“-Konzept ein, das bereits von den Centers for Disease Control and Prevention verwendet wurde (siehe Abbildung 1).

Das Konzept erkennt die Interdependenz der Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbindung zur Umwelt an. Es spricht weniger (eigentlich gar nicht) von Laborlecks und gain-of-function-Forschung, die derzeit die plausibelste Erklärung für die Entstehung von COVID-19 liefert.

Durch diese One-Health-Agenda wird die WHO die Macht haben, Entscheidungen in Fragen der Umwelt (einschließlich Treibhausgasemissionen, Umweltverschmutzung und Entwaldung), der Tiergesundheit (z. B. Viehzucht) und der menschlichen Gesundheit (einschließlich Impfungen, sozialer Faktoren und Bevölkerungsbewegungen) zu treffen.

Es gibt nicht viel, was die Gesundheit betrifft, worauf die WHO keinen Einfluss hätte. Mit diesen erweiterten Befugnissen könnte die WHO ohne weiteres einen Klima- oder Umweltnotstand ausrufen und Abriegelungen durchsetzen.

Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum die Regierungen in letzter Zeit Notfallwarnungen ausprobieren (siehe Beispiel hier). Sind Sie darauf vorbereitet, dass irgendwo in Ihrer Nähe bald wieder eine Abriegelung stattfinden wird?

(Nebenbei bemerkt: Wir planen das definitiv nicht, aber wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass unsere Telefone keine solchen Warnungen erhalten).

Abbildung 1. One Health-Ansatz. Quelle: IS Global

Der One-Health-Ansatz steht im Einklang mit dem linearen und reduktionistischen Denken der WHO, das alle potenziellen Lösungen auf eine Sichtweise der zugrundeliegenden Wissenschaft, eine Sichtweise der erforderlichen Arzneimittel und nur eine Wahrheit reduzieren will.

Dieser monolithische Ansatz birgt schwerwiegende Gefahren für die Menschheit, denn es sind die von unten nach oben gerichteten, dezentralen, regionalspezifischen Ansätze für komplexe Gesundheitsprobleme, die nachweislich immer funktioniert haben.

Top-down-Ansätze nach dem Motto „Einheitsgröße für alle“ sind zum Scheitern verurteilt, vor allem, wenn sie von widersprüchlichen Interessen geprägt sind.

Nur diejenigen, die das wissenschaftliche Gesamtbild nicht im Blick haben, sind bereit, sich selbst davon zu überzeugen, dass der erste globale Versuch der WHO, eine Pandemie mit Masken, Abriegelungen und genetischen Impfstoffen zu bewältigen, ein Erfolg war.

Im Kern werden die erweiterten Befugnisse der WHO zu noch mehr Zensur führen und das Konzept der Konsenswissenschaft, die auf einer transparenten, wissenschaftlichen Methode beruht und abweichende Stimmen zum Schweigen bringt, demontieren.

Einige andere wichtige Klauseln des Pandemievertrags sind zu beachten:

Artikel 4 (17) weist der WHO eine „zentrale Rolle“ als „leitende und koordinierende Behörde mit Vorrang vor den WHO-‚Mitgliedstaaten’“ zu.

Artikel 6 legt ein Versorgungsketten- und Logistiknetz fest.

Artikel 7 betrifft den Transfer von Technologie und pandemiebezogenen Produkten (einschließlich Impfstoffen, Therapeutika usw.) und „zeitlich begrenzte Ausnahmen von geistigen Eigentumsrechten“. Da es kaum eine Trennung zwischen den Impfstoffinteressen, die die WHO finanzieren, und der WHO selbst gibt, mag dies den Eindruck kollektiver Verantwortung und fehlenden Eigeninteresses erwecken – aber es ist eher so, als würde man das Paket unter sehr engen Freunden weitergeben.

Artikel 8 setzt sich schamlos über die seit langem vertretene Ansicht hinweg, dass eine jahrelange behördliche Aufsicht bei der Zulassung neuer Technologien und Impfstoffe von Vorteil ist. Er verlangt, dass die Länder den Zulassungsprozess beschleunigen. Dies könnte gegen unser Recht auf Gesundheit gemäß Artikel 12 ICESCR sowie gegen das Recht auf sichere und wirksame medizinische Produkte verstoßen. Dies wird bereits durch die CEPI-Kampagne umgesetzt, die darauf abzielt, die Zulassung von Impfstoffen auf 100 Tage zu beschleunigen, statt wie bisher 5-10 Jahre. Dieser Schritt, der durch das Aufkommen der mRNA-Technologie katalysiert wurde, könnte schwerwiegende und unbekannte Folgen für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung haben.

Artikel 12 zielt auf den Aufbau einer „Belegschaft“ ab.

Artikel 15 erinnert uns erneut an die zentrale Rolle der WHO als globale „leitende und koordinierende Behörde“.

Artikel 17 gibt uns ein klareres Verständnis für die Auswirkungen des Vertrags auf unsere Freiheit. Darin heißt es, dass sich die Vertragsparteien verpflichten sollen, „gegen falsche, irreführende, Fehlinformationen oder Desinformationen vorzugehen“. Auch dies scheint eine sich wiederholende Aussage sowohl in den IHR-Änderungen als auch im Vertrag selbst zu sein. Artikel 17(b) verlangt, dass die „Mitgliedstaaten“ der WHO „regelmäßige soziale Beobachtungen und Analysen“ (auch bekannt als Überwachung) durchführen, um Fehlinformationen entgegenzuwirken und Strategien zu entwickeln, um sie zu bekämpfen. Dies schränkt nicht nur die Redefreiheit ein, sondern bedroht auch den wissenschaftlichen Diskurs und den Zugang zu Informationen.

Wie Melissa Fleming, die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen (UN) für globale Kommunikation, während der WEF-Panelsitzung 2022 erklärte: „Die Wissenschaft gehört uns, und wir denken, dass die Welt sie kennen sollte“.

Abstieg in den Totalitarismus

Um internationales Recht zu werden, müssen die Änderungen lediglich von 50 % der WHO-„Mitgliedsstaaten“ gebilligt werden. Der „Pandemievertrag“ hingegen erfordert die Unterstützung von zwei Dritteln der Weltgesundheitsversammlung (WHA), in der jedes Land, unabhängig von seiner Größe, eine einzige Stimme hat.

Wie nicht anders zu erwarten, findet die Diskussion über die Bedeutung dieser Änderungsanträge in den Mainstream-Medien kaum oder gar nicht statt.

Dementsprechend gibt es keine nennenswerte öffentliche Debatte oder Diskussion, außer in den Bereichen der „alternativen Medien“, die entweder von der Mehrheit nicht gehört werden oder, wenn doch, schnell als das Geschwätz von Verschwörungstheoretikern abgetan werden.

Es gibt einige wenige mutige und freimütige Politiker, die sich dagegen wehren, obwohl einige der wenigen, die sich geäußert haben, mit schlimmen Konsequenzen rechnen mussten.

So wurde beispielsweise der britische Abgeordnete Andrew Bridgen nicht lange nachdem er seine Bedenken im Parlament vorgetragen hatte, endgültig aus seiner Partei ausgeschlossen, weil er angeblich COVID-19-Impfstoffe mit dem Holocaust verglichen hatte.

Ohne einen internationalen Aufstand der Bevölkerung werden diese Änderungen in Kraft treten.

Unser Schweigen und unsere Passivität sind unsere Zustimmung. Es ist zweifellos Teil des langsamen Abstiegs in den Totalitarismus, der uns immer weiter von den Grundsätzen und Werten entfernt, die viele Zivilisationen in den letzten Jahrtausenden geprägt haben, nämlich das Recht auf Freiheit, die Rechte des Einzelnen und die Bedeutung der nationalen Souveränität.

Was können wir tun, um die Vorherrschaft der WHO über unsere Gesundheit zu beenden?

Der Ausgangspunkt muss Kommunikation und Aufklärung sein. Das bedeutet, dass wir uns zu Wort melden und unsere Meinung sagen müssen. Wir müssen Gespräche zwischen der Öffentlichkeit, Politikern, Regierungen, Staatsoberhäuptern, Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Influencern in ihren vielfältigen Formen eröffnen.

Dieses Thema muss in den Haushalten auf der ganzen Welt zum alltäglichen Gespräch werden und darf nicht nur ein Thema für die wenigen Privilegierten sein, die gelegentlich zum Abendessen eingeladen werden.

Wir müssen denjenigen eine Stimme geben, die sich in den letzten Jahren intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Dazu gehören die ehemalige Rechtsberaterin der IHR, Dr. Sylvia Behrendt, und der leitende Wissenschaftler und ehemalige WHO-Mitarbeiter Dr. David Bell.

Dann muss es eine intensive öffentliche Lobbyarbeit und einen Diskurs geben, der auf einem angemessenen Verständnis dieser Änderungsanträge und des vorgeschlagenen Vertrages basiert, zusammen mit den Auswirkungen, die sie haben werden, wenn sie in ihrer jetzigen Form belassen werden.

Zeitpläne

Obwohl die Änderungen und der Vertrag noch nicht in Kraft getreten sind, haben die Regierungen bereits Vorbereitungen getroffen und uns langsam an die Veränderungen herangeführt.

Vom 20. bis 24. Februar dieses Jahres fand die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe IHR (Working Group on IHR) statt, auf der die Änderungen zum ersten Mal diskutiert wurden. Es wurden weitere Schritte zur Vertiefung der Verhandlungen vereinbart, die zwischen dem 17. und 20. April stattfanden.

Im Folgenden finden Sie einige weitere Termine für Ihren Terminkalender:

Mai : Die 76. Weltgesundheitsversammlung. Das Thema der Versammlung lautet „Leben retten, Gesundheit für alle fördern“, und die Delegierten, Agenturen und Vertreter der WHA werden über „künftige Prioritäten“ diskutieren. Das Zwischenstaatliche Verhandlungsgremium (INB) bereitet einen Fortschrittsbericht vor, der „zur Prüfung“ vorgelegt wird.

: Die 76. Weltgesundheitsversammlung. Das Thema der Versammlung lautet „Leben retten, Gesundheit für alle fördern“, und die Delegierten, Agenturen und Vertreter der WHA werden über „künftige Prioritäten“ diskutieren. Das Zwischenstaatliche Verhandlungsgremium (INB) bereitet einen Fortschrittsbericht vor, der „zur Prüfung“ vorgelegt wird. 12. bis 16. Juni: Die Fortsetzung der Sitzungen der INB-Entwurfsgruppe.

Die Fortsetzung der Sitzungen der INB-Entwurfsgruppe. Juli : Die sechste Sitzung des INB und der Redaktionsgruppe. Sitzung der WGIHR (vierte Sitzung).

: Die sechste Sitzung des INB und der Redaktionsgruppe. Sitzung der WGIHR (vierte Sitzung). September : Hochrangiges Treffen der Vereinten Nationen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion. Dieses Treffen soll „die politische Dynamik weiter mobilisieren“.

: Hochrangiges Treffen der Vereinten Nationen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion. Dieses Treffen soll „die politische Dynamik weiter mobilisieren“. Oktober: Das fünfte Treffen der WGIHR.

Das INB soll Anfang 2024 vier weitere Sitzungen abhalten, um die 77. WHA-Tagung im Mai 2024 vorzubereiten.

Auf dieser Versammlung will die WHO sowohl die IHR als auch den Pandemievertrag verabschieden. Nach der Verabschiedung (gemäß Artikel 19 der WHO-Verfassung für den Vertrag und Artikel 21 für die IHR-Änderungen) haben die Mitgliedstaaten zehn Monate Zeit, um Vorbehalte einzureichen oder die Änderungen/den Vertrag abzulehnen. Wenn keine Ablehnungen oder Vorbehalte eingereicht werden, werden diese innerhalb von 12 Monaten (Mai 2025) verbindliches Recht.

Der Vertrag muss von 30 Ländern ratifiziert werden. Die IHR-Änderungen würden Anfang 2025 nur für die Länder in Kraft treten, die keine Ablehnung einreichen.

Abschließende Überlegungen

Das Vereinigte Königreich ist nach Deutschland das zweitgrößte Geberland der WHO in Europa (Abb. 2). Die Bürger des Vereinigten Königreichs haben bereits eine Petition unterzeichnet, in der ein Referendum gefordert wird, bevor sich die Regierung zur Unterzeichnung der IHR-Änderungen und des Vertrags verpflichtet.

Nach einer Debatte im britischen Parlament am 17. April kam die britische Regierung zu dem Schluss, dass ein Referendum nicht notwendig sei und dass „das Vereinigte Königreich die Kontrolle über alle künftigen nationalen Entscheidungen über nationale Beschränkungen oder andere Maßnahmen behalten würde“ [siehe die vollständige Antwort hier].

Ist dies eine beruhigende Aussage oder einfach absichtliche Blindheit? Die letzten zwei Jahre und der verbindliche Charakter der Oberhoheit der WHO über die Nationalstaaten deuten auf Letzteres hin.

Abbildung 2: Beiträge der WHO-Mitgliedstaaten zur WHO im Jahr 2022. Quelle: Statista.

Wir, die Öffentlichkeit, müssen die Risiken erkennen, die mit der Übertragung einer solchen Macht an eine nicht rechenschaftspflichtige und nicht gewählte supranationale Organisation wie die WHO verbunden sind, die so stark von Impfstoffinteressen unterstützt wird und die jetzt als Investitionsmöglichkeit positioniert ist.

Die Länder haben das Recht, die WHO abzulehnen und aus ihr auszutreten – es gibt also noch einen Ausweg, bevor es zu spät ist. Was ist aus dem Wunsch der Menschen geworden, die Rechtsstaatlichkeit zu schützen, unsere angeborenen Menschenrechte und unsere Demokratie zu wahren? Dies sind keine Privilegien, es sind Rechte.

Die Aufgabe, die vor uns liegt, besteht darin, diesen Prozess auf nationaler Ebene und in mehreren Ländern zu blockieren. Wie in der Erklärung von Alma Ata, Artikel IV, dargelegt, haben wir das Recht und die Pflicht, uns individuell und kollektiv an der Planung und Umsetzung unserer eigenen Gesundheitsversorgung zu beteiligen.

Tun wir es.

