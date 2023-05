Whistleblower der über Korruption der Bidens, Clintons und Pädophilie auspacken wollte, wird vermisst – vermutlich tot

Teile die Wahrheit!

Ein Whistleblower, der geschworen hatte, „brisante“ Beweise über die Korruption der Familie Biden und Clinton und die Sexualverbrechen an Kindern zu veröffentlichen, wurde von den Behörden für vermisst erklärt.

Dr. Gal Luft, Co-Direktorin des in Washington ansässigen Institute for the Analysis of Global Security. bereitete sich darauf vor, explosive Informationen über die Familie Biden preiszugeben. Er war auch Berater von CEFC China Energy, das Hunter Biden allein im Jahr 2017 rund 5 Millionen US-Dollar zahlte.

Der Mann ist ein höchst glaubwürdiger Zeuge, und es gibt einen Grund, warum die Demokraten alles tun, um ihn zum Schweigen zu bringen. Er war sich der hohen Einsätze bewusst und gab Anfang dieses Jahres eine Erklärung ab, dass er nicht selbstmörderisch sei.

Nun ist Luft laut Cyprus Mail plötzlich unter verdächtigen Umständen verschwunden, nur wenige Tage nachdem ein Gericht in Larnaca den Wünschen der Biden-Regierung widersprochen und ihn gegen Kaution freigelassen hatte.

Im Januar sagte Luft, er sei wegen angeblicher Anklagen wegen Waffenhandels festgenommen worden, und behauptete, es sei ein Versuch gewesen, ihn zum Schweigen zu bringen.

„Ich wurde in Zypern aufgrund eines politisch motivierten Auslieferungsersuchens der USA festgenommen“, behauptete er. „Die USA behaupten, ich sei ein Waffenhändler. Es wäre lustig, wenn es nicht tragisch wäre. Ich war noch nie Waffenhändler.“

„Das DOJ versucht, mich zu begraben, um Joe, Jim und Hunter Biden zu beschützen“, fuhr er fort. „Soll ich Namen nennen?“

Für alle, die nicht aufgepasst haben, die Elite steht stark auf Pädophilie und Satanismus. Sie alle haben Dreck am Stecken und werden alles tun, um die in ihren Reihen zu beschützen. (Pädo-Netzwerke: Epsteins privater Kalender enthüllt prominente Namen, darunter CIA-Chef, Rothschilds, etc.)

Lufts Anwalt sagte, er habe dem FBI während der Trump-Administration Informationen über die Bidens gegeben, die er in einem Brief an den Kongress vorlegen wolle. (Tucker Carlson war kurz davor einen Elite-Pädophilenring aufzudecken – gefeuet, um eine „semi lobotomisierte, quasi retardierte Bevölkerung“ zu erhalten (Video))

Er erfuhr auch, dass jemand versiegelte Informationen der US-Strafverfolgungsbehörden an chinesische Einzelpersonen verkaufte und Beweise hatte, die Hillary Clinton mit einem Kinderhandelsring aus Washington DC in Verbindung brachten.

Anstatt dem FBI unschätzbare Beweise für eine Untersuchung gegen die Verbrechersyndikate Biden und Clinton zu liefern, scheint es Luft gelungen zu sein, ihm eine Zielscheibe auf den Rücken zu legen.

„DR. Luft ist ein Whistleblower“, sagte Luft-Anwalt Robert Henoch gegenüber Washington Free Beacon. Er behauptet, die Staatsanwälte hätten sich dagegen entschieden, Lufts Informationen weiterzuverfolgen, „und ihn stattdessen mit erfundenen und falschen Anschuldigungen ins Visier nehmen“.

„Dies scheint leider Teil eines Versuchs zu sein, einen Zeugen mit kritischen Informationen über eine laufende Untersuchung des Kongresses und des Justizministeriums zu diskreditieren.“

Die Alphabet-Agenturen (CIA, FBI, NSA) wurden vom Deep State kooptiert, der im Bann der globalistischen Elite steht.

Wer glaubt, das Weltwirtschaftsforum setze sich tatsächlich für die Verbesserung des Zustands der Welt ein, muss an dieser Stelle auf den Verstand verlieren.

Nachdem die Laptop-E-Mails von Hunter Biden im Mai 22 durchgesickert waren, entdeckten die Ermittler Beweise dafür, dass in den E-Mails von Hunter Biden pädophile „Codewörter“ verwendet wurden, die sowohl Hillary Clinton als auch John Podesta implizieren.

Im Jahr 2016 haben wir exklusiv die Geschichte darüber veröffentlicht, wie pädophile Codewörter in E-Mail-Austauschen verwendet wurden, die von Wikileaks durchgesickert waren, zwischen Hillary Clinton und ihrem Wahlkampfvorsitzenden John Podesta.

Jetzt wissen wir, dass auch Hunter Biden in den Skandal verwickelt war. In einer E-Mail vom 30. März 2016 schickte Hunters Geschäftspartner Eric Scherwin ihm eine Einladung zu einer Pizza-Party mit Tony Podesta, Hillary Clinton, John Podesta und James Alefantis von Comet Ping Pong.

Die E-Mail hatte die Betreffzeile „Putala for Hillary“. Interessanterweise bedeutet Putala „ein Abbild der Sünde“.

In der E-Mail steht folgendes:

PIZZA DES PRÄSIDENTEN Maddy Beckwith, Ezekiel Emanuel, Tony Podesta und Chris Putala veranstalten nächsten Monat eine Pizza-Party für Hillary Clinton mit dem Wahlkampfleiter John Podesta , der leitenden politischen Beraterin Maya Harris und dem Pizzabäcker James Alefantis von Comet Ping Pong. Ein Beitrag von maximal 2.700 US-Dollar beinhaltet einen besonderen Empfang mit John Podesta.

Andere Pizza-bezogene E-Mails von John Podesta und Hillary Clinton aus dem Jahr 2016 beziehen sich unpassend auf Lebensmittel wie Pasta, Käsepizza, Eiscreme – was laut Ermittlern eine Codesprache ist, die von Teilnehmern an Kindersexringen verwendet wird.

Glaubwürdige Whistleblower, die Beweise vorgelegt haben, die Clinton mit schweren Verbrechen in Verbindung bringen, werden häufig vermisst, und Luft hat sich ihren Reihen angeschlossen.

Im Mai 2022 erhöhte sich die Zahl der Clinton-Leichen nach dem verdächtigen Tod eines zweiten Clinton-Mitarbeiters, der schwor, Details über einen Elite-Pädophilen-Ring preiszugeben, an dem Epstein und die Clintons beteiligt waren.

Ashley Haynes , 47, wurde ertrunken in einem Arkansas River gefunden, mit einem Verlängerungskabel, das an ihrem Knöchel verknotet und an einem Betonblock befestigt war.

Sie war nur wenige Monate vor dem Besuch des Clinton-Beraters und langjährigen Epstein-Kumpels Mark Middleton gesehen worden , dessen Leiche Anfang dieses Monats an einem Baum hängend entdeckt wurde, mit dem gleichen Stromkabel um den Hals gewickelt und einer Schrotflinte aus nächster Nähe durch seine Brust erschossen.

Ein fassungsloser Geschäftspartner, der wusste, dass Middleton eine unabhängige Untersuchung seines verdächtigen Todes forderte, sagte Reportern, dass es kein Zufall sei, dass der 47-jährige Haynes das Büro von Clintons inzwischen verstorbenem Freund besucht habe, um eine dringende Angelegenheit zu besprechen.

„Ich habe sie in Marks Büro gesehen!“ sagte der Geschäftspartner gegenüber RadarOnline.com. „Ich wollte gehen und er (Middleton) sagte mir, dass er ein sehr wichtiges Meeting hätte – und das ist die Frau, die hereingekommen ist!“

Diese Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs. Seit die Clintons in den 80er Jahren in Arkansas das öffentliche Leben betraten, tauchen Leichen auf. Hillary rücksichtslos zu nennen, ist eine Untertreibung.

Und es scheint, dass das Alter sie nicht mildert.

Dasselbe gilt für Joe Biden, der immer noch daran interessiert ist, seine Taschen zu füllen und die reißerischen Sexualverbrechen seiner Familie zu vertuschen.

Seine eigene Tochter Ashley enthüllte seine Inzest und seine Pädophilie in ihrem Teenager-Tagebuch, von dem das FBI seitdem bestätigt hat, dass es ihr gehört.

Aber wir brauchten das Tagebuch nicht, um zu bestätigen, dass der Big Guy in der Nähe von Kindern gefährlich ist. Während der Bestätigungssendung des Senats 2015 berührte er Kinder auf unangemessene Weise.

Natürlich hat C-span ihr Filmmaterial bearbeitet, um es zu verbergen, aber es gibt eine 12-minütige Zusammenstellung auf YouTube. Es gibt sogar ein Mädchen, das sich zurückzieht, nachdem er in ihre Brustwarze gekniffen hat, was sie später bestätigte, als sie auf Instagram gefragt wurde. Sie hatte das Gefühl, dass es keinen Grund gab, sich zu melden, da dies ihre demokratische Familie und die Menschen um sie herum nur verärgern würde.

Was ist aus der Me-Too-Bewegung geworden?

Biden ist der unbeliebteste Präsident der Geschichte. Seine Wahlkampfveranstaltungen haben das Glück, ein Dutzend Menschen anzuziehen. Er hatte 100 Leute bei seiner Amtseinführung.

Die Demokraten bewerten derzeit Bidens Amtszeit als Präsident und erklären sie für einen Erfolg. Dies sollte nicht überraschen. Bidens Präsidentschaft bestand darin, das, was gut funktionierte, durch das zu ersetzen, was gut klang.

Das ist der demokratische Weg.

Die andere demokratische Tradition beinhaltet das Verschwinden von Menschen, die eine Bedrohung für die linke politische Hegemonie darstellen.

Dies sind dunkle und tückische Zeiten für die Menschheit. Die Biden-Administration hat das volle Gewicht des Deep State und der globalistischen Elite auf ihrer Seite und tut alles, um ihre Spuren zu verwischen.

Sie setzen sich dafür ein, ihr eigenes Leben zu verbessern, die Welt zu entvölkern und den Rest von uns dazu zu verurteilen, in einer Form technologischer Sklaverei zu leben, ohne Besitz, Privatsphäre oder freien Willen.

Aber die Zukunft ist noch nicht geschrieben und die globalistische Elite wird nicht gewinnen. Die Menschen der Welt wachen langsam auf.

…

