Alternative Polsprung-These sorgt für Aufruhr unter Klima-Profiteuren

Teile die Wahrheit!

Jan van Helsing bat mich für Sie ein paar aktuelle Daten in Bezug auf Anomalien im Erdmagnetfeld und das Verhalten der Magnetpole zusammenzustellen. Im Zuge dieser Recherche sind einige interessante Dinge zutage getreten, die den meisten Menschen nicht bekannt sind.

Sie besitzen nämlich Querverbindungen zu den Themen Klima-Lüge und die Vertuschung von Hinweisen auf die Existenz von verlorenen irdischen Erdzivilisationen, welche durch von Polsprüngen begleiteten globalen Umwälzungen vom Antlitz der Erde verschwunden sind. Von Jason Mason

Dieser Tage haben Bauarbeiter zufällig einen 40.000 Jahre alten Baum in Neuseeland ausgegraben, dessen Struktur Wissenschaftlern Hinweise darauf geben soll, was passiert, wenn die Magnetpole der Erde sich verschieben.

Dieser Vorgang hat bereits wieder begonnen und die Wanderung des nördlichen Magnetpols gibt Klimatologen zu denken. Der offizielle Standpunkt von Forschern lautet, dass sich in der Erdgeschichte im Schnitt alle 200.000 bis 300.000 Jahre ein Polsprung ereignet, bei dem die Magnetpole ihre Seiten wechseln.

Weil Geologen nicht genau vorhersagen können, was dann mit dem Erdmagnetfeld passiert, weisen solche Überreste darauf hin, dass es zu schweren Erdveränderungen wie das Eindringen von schädlicher Strahlung auf die Erdoberfläche und sogar zu katastrophalen Massensterben aller Arten kommt.

Solche Kataklysmen haben sich in der Vergangenheit zugetragen, und Fossilien belegen, dass viele Meereslebewesen in kürzester Zeit von Schlamm und Sedimenten bedeckt wurden und auf diese Weise versteinerten, bevor sie sich zersetzen konnten. Polystrate Fossilien befinden sich in verschiedenen Ablagerungen von Sedimentgestein eingeschlossen und beweisen, dass ihre Ablagerung keine Millionen von Jahren gedauert hat, sondern sie viel schneller versteinert sind.

Weiter behaupten Geologen, dass der letzte dieser Polsprünge vor knapp 780.000 Jahren passiert sein soll und deswegen schon längst mit einer neuerlichen Polumkehr zu rechnen wäre. Wann dieses Geschehen eintreten wird, ist nicht bekannt. (Polverschiebungshypothese überarbeitet)

Schätzungen belaufen sich auf Jahrhunderte oder lediglich Jahrzehnte von uns entfernt! Die NASA warnte, dass sich der magnetische Nordpol seit kurzer Zeit in gerader Linie in Richtung Sibirien bewegt und mittlerweile eine Geschwindigkeit von ca. 50 Kilometer pro Jahr erreicht hat.

Diese Wanderung signalisiert für viele den Beginn einer totalen Polumkehr.(Warten auf den Polsprung: Manipulierte Datensätze – verhaftete Wissenschaftler (Video))

Vor 42.000 Jahren soll eine Beinahe-Umkehr stattgefunden haben, und aus dieser Zeit stammt der ausgegrabene Baum. Klimatologen wollen herausfinden, was sich damals auf unserem Planeten abspielte. Der neuseeländische Kauri-Baum kann ein Alter von mehreren tausend Jahren erreichen, und das antike Exemplar sieht so gut erhalten aus, als wäre es in einem Sumpf konvertiert worden, das ist aber nicht der Fall.

Es handelt sich um einen der ältesten Bäume, die je entdeckt worden sind, und seine Baumringe enthalten Aufzeichnungen über die Beinahe-Polumkehr des Erdmagnetfelds.

300x250

Immer, wenn in wissenschaftlichen Artikeln das Erdmagnetfeld erwähnt wird, ist parallel eine Erklärung zur hypothetischen Entstehungsgeschichte dieses Felds zu lesen. Geologen vermuten, dass das Feld durch Eisen im Erdkern und Erdmantel erzeugt wird. Geschmolzenes Eisen soll sich um einen soliden Kern herum bewegen und dadurch elektrische Ströme produzieren, die sich bis in den Weltraum ausdehnen.

Darum behütet uns das Magnetfeld vor schädlicher Strahlung und Sonnenwinden. Weil das Feld zurzeit immer schwächer wird, dringt bereits mehr Strahlung in die Atmosphäre ein. Was sich wirklich im Inneren unseres Planeten abspielt, bleibt rätselhaft, weil Forscher keine Möglichkeit besitzen, es zu beobachten. Wissenschaftler arbeiten in allen Bereichen mit Computermodellen und hoffen, aus den Analysen der Baumringe zu ermitteln, was bei einem Polsprung geschieht.

Eindringende kosmische Strahlung stellt eine Gefahr für alles Leben auf der Erde dar. Und wie gesagt, ist laut vorliegenden Daten spätestens in den kommenden Jahrhunderten mit einer Polumkehr zu rechnen.

300x250 boxone

Da der magnetische Nordpol sich gegenwärtig in gerader Linie auf Sibirien zubewegt, denken einige Experten, es könnte schon in naher Zukunft zu einem solchen Szenario kommen.

Der Pfad, auf dem sich der Magnetpol bewegt, ist deshalb ungewöhnlich, weil er seit dem Beginn der Aufzeichnungen niemals einen geraden Kurs eingeschlagen hat. Seine Bewegung ist eigentlich nicht vorherzusehen und deshalb weiß man auch nicht, ob er in den kommenden Jahren seine Richtung beibehalten wird.

Ob das Magnetfeld tatsächlich im Erdkern durch einen Mechanismus wie den hypothetischen Geodynamo hervorgerufen wird, ist fraglich, weil eine Reihe von neuen Anomalien entdeckt worden sind, die gegen diese These sprechen.

Forscher denken, dass der nördliche Magnetpol sich vielleicht in nächster Zeit noch schneller in Richtung Sibirien bewegen könnte. Erst in den letzten 50 Jahren folgt er einem bemerkenswert geraden Pfad und diese Anomalie beunruhigt Fachleute, weil sie auf eine Polumkehr schließen lässt.

In den letzten beiden Jahrzehnten ist der Pol immer schneller und weiter verschoben worden als in den vorangegangenen 300 Jahren zusammen. Wenn die Polumkehr eintritt, wird der Nordpol zum neuen Südpol. In unserer Zeit könnte somit tatsächlich der Moment liegen, in dem die Pole augenblicklich ihre Plätze tauschen.

Die chinesische Weltraumagentur CNSA (China National Space Administration) hat neue Satelliten ins All befördert, um in den nächsten Jahren genaue Messungen am Erdmagnetfeld durchzuführen. Ein Ziel der Mission ist, herauszufinden, wie es sich formt und warum es sich derzeit so stark verändert. Wegen der Abschwächung ist zu befürchten, dass irgendwann lebensfeindliche Zustände in der Atmosphäre entstehen.

In den letzten 200 Jahren hat die Feldstärke um fast 10 Prozent nachgelassen. Der Grund dafür bleibt unbekannt. Weltraumforscher glauben, dass der Planet Mars einst erdähnlich gewesen ist und durch die stufenweise Abkühlung seines Planetenkerns schließlich die vor langer Zeit vorhandene Atmosphäre verloren hat, weil sein Magnetfeld verschwunden ist.

Die Prozesse, die zur Polumkehr führen, sind wissenschaftlich „vergleichsweise wenig verstanden“ (sprich: unbekannt). Computermodelle weisen darauf hin, dass die Umkehr plötzlich stattfindet. Das kann man am Verhalten der Sonne beobachten, deren Magnetfeld ungefähr alle elf Jahre einen Polsprung vollzieht.

Die Abschwächung des Erdmagnetfelds hat bereits die südatlantische Anomalie hervorgerufen und wird als Indikator für noch dramatischere Abschwächungen betrachtet, die in naher Zukunft bevorstehen. Bis dahin haben Forscher noch viel über die unverstandenen Vorgänge im Erdkern zu lernen.

Laut NASA-Daten ist das Erdmagnetfeld in der Vergangenheit bei Polsprüngen niemals vollständig verschwunden. Ein Computermodell ergab, dass Nordlichter nicht den Magnetpolen, sondern den sogenannten geomagnetischen Polen folgen.

Zur Erklärung: Neben dem geografischen und dem magnetischen Nordpol gibt es noch zusätzlich einen geomagnetischen Nordpol. Die Position des geomagnetischen Pols liegt weit abseits der beiden anderen und kann nicht direkt ermittelt werden.

Im Mai 2023 sorgte eine Kontroverse für Aufsehen, als der prominente amerikanische Talkmaster Joe Rogan in einem seiner populären Podcasts über eine Theorie zum Polsprung diskutierte, die einem Buch mit dem Titel „The Adam and Eve Story“ entstammt, das der amerikanische Forscher Chan Thomas in den 1960er Jahren verfasst hat. Es behandelt wissenschaftliche Hinweise auf einen Kreislauf von Kataklysmen auf der Erde.

Diese zyklisch auftretenden Erdveränderungen rufen globale Flutwellen wie Noahs Sintflut hervor. Skeptische Forscher befremdet dieser Gedanke, und der Inhalt dieses kontroversen Buches wird inzwischen als „Klima-Desinformation“ bewertet. Die Sendung von Joe Rogan wurde auf TikTok mehr als 20 Millionen Mal gesehen und das alarmierte Mainstream-Theoretiker und Skeptiker, weil die Behauptungen den Modellen der Mainstream-Wissenschaft entgegenstehen.

Ähnliches ereignete sich, als auf Netflix die Serie Ancient Apocalypse ausgestrahlt wurde, die ebenfalls ein solches Szenario beinhaltet. Die Serie handelt von einer fortschrittlichen prähistorischen Zivilisation der Eiszeit, die durch einen Kataklysmus zerstört wurde.

Die Überlebenden der Katastrophe sorgten dafür, dass Monumental-Architektur, Astronomie und Landwirtschaft überdauerten und damit den Grundstein für die Entstehung der modernen Zivilisation lieferten. Auch diese Dokumentationen begeistern ein Millionenpublikum.

Die Erkenntnisse von Chan Thomas lauten, dass Polsprünge viel gehäufter und periodischer auftreten, als offiziell bekannt gegeben wird, und der letzte erst wenige tausend Jahre zurückliegt, so wie es auch Graham Hancock schreibt.

Bei einer Polumkehr treten demnach katastrophale Effekte auf, die den ganzen Planeten betreffen und zu Massensterben führen. Diese Informationen werden mittlerweile nicht mehr als Verschwörungstheorien bezeichnet, sondern wegen ihrer wissenschaftlichen Basis als Klimawandel-Fehlinformationen.

Abweichende Theorien sollen vorgeblich keine Beweise, keine echte Wissenschaft oder keine echte Physik enthalten, die Magnetfeldveränderungen erklären. Speziell in Bezug auf den Klimawandel.

Die Daten aus dem Buch von Chan Thomas können laut Skeptiker nicht der „akzeptierten Wissenschaft“ zugerechnet werden, man bezeichnet sie aber dennoch nicht als pseudowissenschaftlich.

Das Buch entstand 1965 und sorgte für Aufsehen, nachdem der Geheimdienst CIA es als geheim einstufte und in einer zensierten Version erst im Jahr 2013 wieder freigegeben hat. Eine der Dinge, die darin beschrieben werden, ist, dass Jesus Christus in einem Weltraumfahrzeug in den Himmel fuhr. Ich habe den ganzen unzensierten Inhalt in meinem Buch „Mein Vater war ein MiB Band 5“ vorgestellt.

Dieses Jahr verpflichteten sich Social-Media-Plattformen zur Durchsetzung einer neuen Richtlinie, um die Entfernung von Fehlinformationen über den Klimawandel, die den etablierten wissenschaftlichen Konsens untergraben, zu erleichtern.

Kein Wissenschaftler hat sich eingehend zum Material von Chan Thomas geäußert, oder explizit erklärt, welche seiner Erkenntnisse für den Mainstream gefährlich sind. Chan Thomas hat erklärt, dass periodische Kataklysmen für die Zerstörung von prähistorischen Zivilisationen und der drastischen Veränderung der Geologie des Planeten Erde sorgen, so wie man es vom Katastrophismus kennt.

Katastrophismus ist ein eigenständiges wissenschaftliches Paradigma und besagt im Gegensatz zum Aktualismus, dass Naturkatastrophen unumkehrbare Ereignisse ausgelöst haben, die bleibende Erdveränderungen hinterlassen. Das besagte Buch war jahrzehntelang nicht verfügbar und in der 2013 freigegebenen Version fehlten viele Seiten vom Inhalt.

Das Problem von Skeptikern besteht entsprechend verschiedenen Berichten vor allem darin, dass die Verschiebung der Magnetpole und extreme Wettermuster, die derzeit zu beobachten sind, nicht auf einen menschengemachten Klimawandel, sondern auf einen katastrophalen Polsprung hinweisen, wie ihn Chan Thomas beschreibt.

Tatsächlich haben Alternativ-Forscher eine Menge Beweise für die These geliefert, dass Kataklysmen irdische Vorzivilisationen wie Atlantis zerstört haben. Auch Fossilien zeigen starke Polverschiebungen an, und das ist der Grund, warum Forscher momentan so stark daran interessiert sind. Sie befürchten, dass die Rückschlüsse von Chan Thomas und Graham Hancock korrekt sind und die nächste Flutkatastrophe bevorsteht.

Ohne auf diese Punkte einzugehen, unterstellen Skeptiker Joe Rogan, Verschwörungstheoretiker in seine Sendung einzuladen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen und Fehlinformationen verbreiten.

Rogan wurde dafür kritisiert, seine enorme Reichweite und seinen Einfluss auszunutzen, um die „Leugnung des Klimawandels“ zu verstärken. In seinem Podcast waren Forscher zu Gast, welche die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels mit aus dem Zusammenhang gerissenen Argumenten herunterspielen und daher „Lösungen für das Klima“ angreifen würden.

Einer von ihnen ist Randall Carlson, ein Klimatologe mit mehr als vierzig Jahren Erfahrung, der mindestens sechsmal auftrat und erklärte, dass Kohlendioxid nicht für die globale Erwärmung verantwortlich ist, und dass „natürliche Faktoren“ stärker dafür verantwortlich sind als menschliches Zutun. In ihrer Diskussion lobten Rogan und seine Gäste zum Beispiel Persönlichkeiten wie Donald Trump für seine Behauptung, dass sich die Erde nicht erwärmt, sondern tatsächlich abkühlt.

Dieses Thema ist problematisch, weil die Schuld der Wirtschaft mit ihren fossilen Brennstoffen auf planetarische Kräfte außerhalb der menschlichen Kontrolle umgewälzt wird. Ob es sich um Fehlinformation handelt, kann nur eine detaillierte Analyse oder ein objektiver Fakten-Check aufklären.

Befürworter der Theorie einer nicht menschengemachten Klima-Abkühlung wird unterstellt, sich für verlorene Erdzivilisationen zu interessieren, wobei sogenannte Fehlinformationen über das Klima den Hintergrund solcher Diskussionen bilden.

Joe Rogan, der in letzter Zeit auch den britischen Wissenschafts-Journalisten Graham Hancock zu Gast hatte, glaubt, dass es eine unglaublich hoch entwickelte Technologie auf diesem Planeten gab, die durch einen Kataklysmus ausgelöscht wurde. Professionelle, bezahlte Skeptiker entgegnen, dass diese Implikationen andeuten, dass der Mensch keinen Einfluss auf die Erwärmung unseres Planeten hat, und dass nahezu apokalyptische Ereignisse aufgrund natürlicher Zyklen im Magnetfeld der Erde unvermeidlich sind.

Dies sei eine Klima-Leugnung bzw. eine Hassrede und eine schädliche Fehlinformation, welche Politiker und Unternehmen für fossile Brennstoffe von ihrer Rolle in der Klimakrise freisprechen, während die größten Unternehmen der Welt momentan Rekordgewinne verbuchen.

Eine Frage, die nicht oft gestellt wird, lautet, wohin die Spur des Geldes in Bezug auf das Narrativ des menschengemachten Klimawandels verläuft. Fachleute aus der Wirtschaft versichern uns, dass hier nicht das Wohl der Menschen im Vordergrund steht, sondern ebenfalls der Gedanke an Profit. Die Finanzierung von erneuerbaren Energien, Smart-Technologien zur Überwachung und von anderen grünen Innovationen sind ein überaus lukrativer Geschäftszweig. Das erklärt, warum der Westen darauf drängt, die bestehende Wirtschaftsordnung zu zerstören, um für erneuerbare Energien zu werben.

Banken, Manager und Investoren betrachten diesen Wandel als die nächste große Sache! Wohlhabende Investoren versuchen jetzt in diesen Bereich zu investieren, um unglaubliche Gewinne zu erzielen. Klima-Aktivisten sind ihre Handlanger und werden mit Taschengeld abgespeist, um das Narrativ zu verbreiten. Aber auch in diesem Fall gilt: Folge der Spur des Geldes!

Die Flutwelle an Finanzierungen in diesem Bereich enthüllt mächtige finanzielle Motive, um Wissenschaftler Anreize zu liefern, zu sagen, dass uns die menschengemachte Klima-Apokalypse ereilen wird.

Die Ironie an der Geschichte ist, dass aufrichtige Wissenschaftler, welche das akzeptierte Modell nicht anerkennen wollen, Probleme bekommen. Solange Forscher Geld von privaten Unternehmen und Investoren erhalten, die ihre Forschungsarbeit finanzieren, ist diese Arbeit auf jeden Fall voreingenommen.

Viele fragen sich, wie groß dieser Klimawandel-Wirtschaftskomplex heutzutage bereits ist? Darauf will kein Experte exakte Zahlen nennen. Vor ein paar Jahren hat das Magazin Forbes, welches immer wieder kritische Artikel über den Klimawandel publiziert, das geschätzte Budget alleine in den USA, das jährlich für den Klimaschutz aufgewendet wird, auf 150 bis 160 Milliarden US-Dollar beziffert.

Um teure und ineffiziente grüne Energieformen für erneuerbare Energien anzuschaffen, geben die Vereinigten Staaten zusätzliche Milliarden aus. Weltweit finden diese Aufwendungen ihre Entsprechungen. Eine Gruppe namens Climate Policy Initiative hat erklärt, dass die Summe der jährlichen globalen Investitionen in den Klimawandel schon vor Jahren etwa 360 Milliarden US-Dollar erreicht hat, mittlerweile dürfte sich dieser Betrag auf wesentlich mehr belaufen.

Stünde den Bürgern dieser Welt nur ein Bruchteil davon zur Verfügung, könnte jeder Mensch der Erde ausreichend ernährt werden, sauberes Wasser zur Verfügung gestellt bekommen und mit Elektrizität versorgt werden.

Diese Finanzierungen zerstören darüber hinaus das Vertrauen in die wissenschaftliche Gemeinschaft, weswegen selbst korrupte Forscher bereits nicht mehr mitspielen wollen. Den schlauesten Köpfen unserer Welt werden hunderte Milliarden Euro übergeben, damit sie einzig und allein Lösungen entwickeln, um das Klimaproblem zu lösen. Gleichzeitig erhalten Regierungen durch Klima-Gesetze mehr Befugnisse und Macht als jemals zuvor.

In Europa sieht man derzeit, wie die industrielle Produktion heruntergefahren wird, doch das Vertrauen in grüne Energieformen ist bereits jetzt verschwunden.

Dieses Vorhaben wird möglicherweise in den kommenden Jahren Milliarden von Menschen der Arbeitslosigkeit und schließlich der Armut ausliefern.

Speziell der Mittelstand ist davon betroffen, weil erneuerbare Energien starke Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ausüben.

Eine Studie, die vom Weltwirtschaftsforum WEF zitiert wird, besagt, dass die politischen Kräfte, welche die Mittelschicht dem Klima-Diktat unterwerfen, auch jene Kräfte sind, die die Angehörigen der Mittelschicht zu politischem Aktivismus zwingen. Unruhen sind die Folge und offenbar bereits eingeplant.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 27.06.2023