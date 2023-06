Apple hat am 5. Juni sein VR/AR Vision Pro Headset vorgestellt – die geheime Numerologie der Jesuiten dahinter

Das jesuitische Technologieunternehmen Apple hat an diesem Montag sein riskantestes neues Hardwareprodukt seit Jahren vorgestellt, ein „Mixed-Reality“-Headset namens „Vision Pro“.

Laut Tim Cook, CEO von Apple, handelt es sich um ein Produkt, das „Virtual Reality“ mit „Augmented Reality“ kombiniert. Von Joachim Bartoll

Während es sich bei „Virtual Reality“ um eine vollständig computergenerierte Umgebungssimulation mit „physischer“ Präsenz in einer imaginären Welt, wie bei einem Computerspiel, handelt, handelt es sich bei „Augmented Reality“ um ein vielschichtiges interaktives Erlebnis der realen Welt, das durch computergenerierte Wahrnehmungsinformationen erweitert wird – indem man die reale Welt vor Augen zeigt und dann computergenerierte Dinge als Schichten darüber legt.

Mit anderen Worten: Es handelt sich um ein Produkt, das einen großen Sprung in die totale Isolation der Menschheit macht und damit zu einem passenden Zeitpunkt nach der inszenierten und vorgetäuschten Corona-Pandemie mit Lockdowns, Trennung und Spaltung kommt.

Es passt auch zur aktuellen „15-Minuten-Städte“-Agenda im Rahmen der Agenda 2030 , um Sie auf kleine Gebiete zu beschränken.

Während sich die meisten Menschen den Preis von lächerlichen 3.499 US-Dollar für eine „Skibrille“ nicht leisten können, gibt es den Grundstein für eine weitere Konditionierung und „virtuelle Realität“ als Luxus-High-End-Aktivität, die materialistisch orientierte Zombies hervorbringt.

So wie die ersten Personal Computer extrem teuer waren, hat heute so gut wie jeder Haushalt einen oder zumindest das Äquivalent in Form eines Laptops oder Tablets.

Natürlich hat Apple beschlossen, dieses Produkt am 5. Juni vorzustellen, also am 5. Juni, etwa 56 , der symbolischen Zahl der Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden.

56 war auch die Zahl, die während der gefälschten Pandemie am häufigsten verwendet wurde , da sie in fast jedem Medienbericht über den gefälschten Virus vorkam. (Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

Auch der Mitbegründer von Apple, Steve Jobs, starb angeblich im Alter von 56 Jahren am 5. Oktober 2011, genau 56 Tage nach dem Geburtstag seines Geschäftspartners Steve Wozniak am 11. August. Ja, sie machen alles immer nach Zahlen. (Transhumanismus-Pläne der Globalisten: Nutzlose Esser werden sich abschlachten)

Start am 5. Juni, also 5/6 = 56

300x250

Und ich denke, Sie können erkennen, was das Produkt „Vision Pro“ in Bezug auf die Reduktionsgematrie mit sich bringt? Ja, 56 , natürlich.

Und bei VR dreht sich alles um die „Interaktion“ mit etwas „Imaginärem“.

Vision Pro = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als der Jesuitenorden)

Freimaurerritual = 56

Interaktion = 56

Imaginär = 56

Freimaurer = 56

Am 5. Juni gab es auch eine vollständige Numerologie mit 54 Terminen, und das Ritual war teilweise eine Hommage an Steve Jobs und drehte sich alles darum, wie man mit einer „gefälschten Realität“, einer „gefälschten Welt“, „interagiert“.

300x250 boxone

05.06.2023 = 6 + 5 + 20 + 23 = 54

Steve Jobs = 54

Interact = 54

Faked World = 54

Faked Reality = 54

Jesuitenorden = 54

Dieses Headset wurde von Apple-CEO Tim Cook vorgestellt, der am 1. November 1960 geboren wurde. Die Markteinführung erfolgt am 5. Juni genau 216 Tage nach seinem Geburtstag. 216 ist eine symbolische Anspielung auf 666 , die Zahl des Tieres, da 6x6x6 gleich 216 ist .

6 x 6 x 6 = 216 ( 666 Symbolik)

Dies ist natürlich nicht nur eine satanische Anspielung, sondern eine Anspielung und Hommage an den ersten Verbrauchercomputer von Apple, den Apple I (auch bekannt als Macintosh 128K), der für 666,66 US-Dollar verkauft wurde .

Die Zahl „ 666 “ wird auch in Computer- und Technologieritualen verwendet, da „Computer“ in der alten sumerischen Chiffre „ 666 “ ergibt, und passt daher zu ihren satanischen Bräuchen.

Aus diesem Grund bezeichneten CNN, BBC, TechCrunch und andere Medien die Vision Pro auch als „Skibrille“. Alles nach Zahlen.

Computer = 666

Skibrille = 666

Dies war eine weitere Produkteinführung, die ganz nach Zahlen durchgeführt wurde, und zwar auf eine sehr rituelle Art und Weise, wie sie es immer tun.

Es ist auch ein Schritt in der Konditionierung von VR und letztendlich dazu, Menschen in ihren 15-Minuten-Smart-Cities zu isolieren, in denen jedes kleine Sklaven-Accessoire, das Sie brauchen, nur einen Klick entfernt ist, während Sie ganz in Ihrer Einsamkeit mit seelenlosen Avataren und anderen interagieren „Freunde“ in einer falschen Welt.

Die prädiktive KI-Programmierung wird fortgesetzt, während Industrie und „Forscher“ eine Erklärung zum „Aussterben“-Risiko unterzeichnen

Ja, die vorausschauende Programmierung und Konditionierung von „Terminator“ und ähnlichen Filmen hat zweifellos Auswirkungen auf die breite Öffentlichkeit gehabt.

Und um uns glauben zu machen, dass die künstliche Intelligenz (KI) weiter fortgeschritten ist, als sie ist, haben die verborgenen Mächte nun, um die Transhumanismus-Agenda voranzutreiben, die KI-Industrie, ihre „Forscher“, „Akademiker“ und zurückgebliebenen Prominenten geschaffen eine Erklärung, um die Bedrohung und das Risiko des menschlichen Aussterbens durch KI zu „mildern“.

Das erinnert mich an die albernen Robotervideos von „ Boston Dynamics “ und ähnlichen Quellen, die vor ein paar Jahren im Trend lagen und in denen KI-gesteuerte Roboter angeblich Waffen trugen, provoziert und mit Baseballschlägern usw. niedergeschlagen wurden, nur um dann wieder aufzustehen und mit ihren Waffen ihre Mission weiterzumachen .

Natürlich sind die Baby-Wahrheitsbefürworter verrückt geworden und haben behauptet, dass wir alle bald mit diesen Abscheulichkeiten zusammengepfercht sein würden, die durch die Straßen patrouillieren, ohne zu ahnen, dass es sich bei den Videos um Zeichentrickfilme, Fake-Videos mit Schauspielern und Rendering-Technologie handelte – alles nur, um uns dazu zu bringen, an die Weiterentwicklung von zu glauben KI-Technologie und menschenähnliche Roboter.

Und jetzt gibt es Chatbots, OpenAI, ChatGPT und ähnliche Dienste im Internet, die eigentlich nichts weiter sind als ein algorithmisch voreingenommenes Textinterpretationsskript, das Antworten aus akzeptierten Propagandadatenbanken liefert, die größtenteils mit gefälschten und falschen Informationen gefüllt sind, die von den von ihnen vorgestellten Regierungen genehmigt wurden.

Sie sollten nicht als KI bezeichnet werden, da sie lediglich Muster basierend auf den ihnen zugeführten Trainingsdaten reproduzieren und kein „Denken“ oder „Intelligenz“ beteiligt ist.

Während diese Dienste nützlich sein können, um Zeit zu sparen und herauszufinden, was im Trend liegt, besteht ihr eigentlicher Zweck darin, den Fluss von Fehlinformationen, wie z. B. gefälschte Geschichten und Bilder, zu beschleunigen, die Infodemie-Agenda voranzutreiben und die Notwendigkeit von Zensur und kontrollierten Informationen voranzutreiben.

Beachten Sie, dass die Betonung in dieser Aussage auf dem Wort „Aussterben“ liegt, was uns sofort an die verborgenen Mächte denken lässt, die hinter der Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden und Freimaurer, stecken.

Aussterben = 56

Freimaurer = 56

Freimaurerritual = 56

Gesellschaft Jesu = 56

Diese „Erklärung“ wurde am 30. Mai bekannt gegeben, einem Tag mit 58 -Tage-Numerologie. Und natürlich wurde die Erklärung von mehreren Galionsfiguren unterzeichnet, darunter dem „Paten“ der KI und Freimaurer „Geoffrey Hinton“.

5/30/23 = 5+30+23 = 58

Geoffrey Hinton = 58

Papst Franziskus = 58

Freimaurerei = 58

Die Freimaurer = 58

Papst Franziskus ist für dieses Ritual von großer Bedeutung, da er das Aushängeschild des Vatikans, der katholischen Kirche und damit des Jesuitenordens ist – da er der erste Jesuitenpapst ist.

Papst Franziskus, geboren als „Jorge Mario Bergoglio“, feiert seinen Geburtstag am 17. Dezember, und diese Erklärung vom 30. Mai kommt genau 201 Tage vor seinem nächsten Geburtstag als Jesuit. Was für ein extremer Zufall!

Jorge Mario Bergoglio = 201

Orden der Illuminaten = 201

Der Jesuitenorden = 201

Natürlich wurde der Orden der Illuminaten vom Jesuitenpriester Adam Weishaupt gegründet, und zusammen mit dem Jesuitenorden infiltrierten sie die Freimaurerei und machten sie zu dem, was sie heute ist. Sie waren auch maßgeblich an der Gründung der Skull and Bones-Freimaurerei in den USA beteiligt.

Heute kontrolliert der Orden der Illuminaten die Unterhaltungsindustrie wie Musik, Filme, Fernsehen und Computerspiele, einschließlich KI und solchen Unsinn.

Und vor diesem Hintergrund kam diese KI-Erklärung am 30. Mai, dem 150. Tag des Jahres.

Illuminati = 150, 150

Katholische Kirche = 150

Wie immer, wenn es um computerbezogene Dinge geht, ist Satanismus im Spiel, da „Computer“ und „KI-System“ in der alten und ursprünglichen sumerischen Chiffre „666“, der Zahl des Tieres, entsprechen.

Dies wird natürlich in diesem Ritual verwendet, da es am 30. Mai stattfand, genau 6 Monate und 6 Tage, wie „ 66 “, vor dem 6. Dezember Geburtstag ihres KI-„Paten“ Geoffrey Hinton. Die Zahl „ 66 “ ist vor allem als Zahl bekannt, die die „Zahl des Tieres“ darstellt, da dieser Ausdruck in der englischen Reduktionschiffre „ 66 “ entspricht.

KI-System = 666

Computer = 666

Hexerei = 666

Zahl des Biests = 66

Geoffrey Hinton = 66

Jorge Mario Bergoglio = 66 (wieder Papst Franziskus)

Das bedeutet auch, dass es 190 Tage vor Geoffreys Geburtstag war und dieser Artikel über die KI-Erklärung sich auf das „Aussterberisiko“ der KI konzentrierte, wie es vom „Center for AI Safety“ dargelegt wurde. Und da 190 teilweise satanisch ist, passt es perfekt zum Thema

Aussterberisiko = 190

Zentrum für KI-Sicherheit = 190

Synagoge des Satans = 190

Es war auch wieder 175 Tage nach Geoffrey Hintons letztem Geburtstag, wie in „Papst Franziskus“.

Papst Franziskus = 175

Wie Sie deutlich sehen können, war diese Aussage nichts anderes als ein vorgeschriebenes Ritual. Und der Zweck besteht darin, die Idee zu stärken, dass Informationen, für die „KI“ hauptsächlich verwendet wird, von der Regierung und den Behörden kontrolliert und reguliert werden müssen.

Dass „KI“ gefährlich sein kann und dass wir auf ihre Experten hören und uns von ihnen helfen und retten lassen müssen. Es ist das gleiche alte Drehbuch „Ordnung aus dem Chaos“, das langsam umgesetzt wird.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 07.06.02