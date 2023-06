Das sieht eine Hellseherin für Europa: Großreinemachen mit viel Wut im Bauch und goldenen Zeiten im Anschluss (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Situation in Europa spitzt sich zu. Die Wut wächst. Immer mehr Menschen fühlen sich als Opfer der Politik ausgeliefert.

Wie wird es in der zweiten Jahreshälfte 2023 weitergehen? Die bekannte US-Hellseherin Izabela sieht in der Kristallkugel und in den Karten einer großen Reinging mit anschließender positiver Zukunft auf Europa zukommen. Von Frank Schwede

Korrupte Politiker haben das europäische Volk zum Opfern ihrer Politik gemacht. Das macht gerade viele Menschen wütend auf dem Kontinent – und die Masse wächst stetig weiter an.

In Frankreich ist die Wut bereits deutlich sichtbar. Deutschland, die Niederlande, Spanien und auch Italien werden folgen. In den Niederlanden könnte das sogar dazu führen, dass Regierungsmitglieder das Land verlassen müssen. Konkret spricht Izabela von der letzten großen Schlacht der niederländischen Bauern gegen die Rutte-Regierung.

Europa steht also eine große Revolution ins Haus. Das ist die Prognose von Izabela für die zweite Jahreshälfte 2023 in Kürze.

Konkret heißt das: Es dominieren die Karten die Lüge und der Tod, was für ein Ende der Lüge steht. Somit stehen Europa aufgrund einer tiefgreifenden Reinigung im kommenden halben Jahr schwere Zeiten bevor.

Der Grund ist: die Politiker, die für Lüge und Korruption verantwortlich sind, fühlen sich an die Wand gedrängt und versuchen quasi in letzter Minute ihren Kopf noch aus der Schlinge zu bekommen.

Das führt nicht nur zu einer Menge Chaos, sondern das bedeutet auch eine zunehmende Gefahr für die Bevölkerung, weil, wie man ja weiß, Menschen in einer verzweifelten Lage zu allem fähig sind, sodass es in vielen europäischen Ländern zu inszenierten Katastrophen und Anschlägen kommen kann. (Lenormand-Karten – Was sagen sie uns über die Zukunft?)

Izabela sieht so ein Ereignis konkret für Deutschland in Form von Starkregen durch Wettermanipulation, ähnlich der Flutkatastrophe im Ahrtal. Izabela sagt:

„Ich sehe Autos im Wasser auf der Straße treiben. Es betrifft hauptsächlich die Mitte Deutschlands bis in den Süden. Der Grund für dieses Ereignis ist, dass das deutsche Volk sich gegen seine Regierung auflehnt und Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine leistet.

Die Deutschen werden sagen: „Wir wollen, dass sich unsere Regierung auf unser Land konzentriert und nicht auf einen Konflikt im Osten…“(Die Prophezeiungen von Orwell und Huxley: Werden Sie Wirklichkeit?)

Wettermanipulation mit Sintflut in Deutschland

In Deutschland werden in den kommenden Monaten viele Menschen, die bisher geschlafen haben, aufwachen, was der Regierung nicht gefallen wird, sodass sie sich zum Handeln genötigt fühlen wird. Izabela:

„Deshalb müssen sie eine Art Naturkatastrophe herbeiführen, um die Menschen dazu zu bringen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Es könnte im Spätsommer geschehen, weil ich sehe, dass die Bäume noch sehr grün sind.“

Auch auf Albanien sieht Izabela Unruhen zukommen, weil sich auch dort die Menschen von ihrer Regierung betrogen fühlen. Viele Politiker werden versuchen, sich vor dem wütenden Volk zu verstecken. Izabela sieht aber, dass ihnen das nicht gelingen wird:

„Die Leute klopfen an ihren Türen. Es werden viele schlimme Dinge auf Albanien zukommen. Es scheint fast so, als würden viele Menschen das Gesetz selbst in die Hand nehmen, weil sie das Gefühl haben, dass ihr Land von gesetzlosen Menschen regiert wird. Das könnte im August oder September passieren.“

Auch in Polen könnte es zu einem False-Flag-Angriff auf die Zivilbevölkerung durch die Regierung kommen. Hier steht nach Worten Izabels das Energienetz im Fokus, weil das Medium Polen im Dunkeln sitzen sieht.

Alles deutet auf einen Blackout hin, ein totaler Stromausfall, der ein paar Tage andauern könnte. Die polnische Regierung fürchtet Massenproteste, zudem weigert sich das polnische Militär in der Ukraine zu kämpfen. Konkret sagt Izabela:

„Es wird darum gehen, das polnische Volk in die Schranken zu weisen, indem man es mit völliger Ohnmacht in Angst und Schrecken versetzt. Der Strom wird zurückkommen, aber ich sehe Polen für eine Weile im Dunkeln. An der polnischen Grenze zur Ukraine und Slowenien werden sie außerdem einen Menschenhändlerring zerschlagen und die Organisation, die dahintersteckt, mit all ihre Praktiken in die Luft jagen.“

Das wird nach Aussage von Izabela auch in den ÖR-Medien bekannt werden und viele Menschen im Land schockieren und wütend machen, dass es bald darauf zu großen Protesten und Demonstrationen im Land kommen wird.

Auch in Österreich sieht Izabela ein Großreinemachen, dass sogar die Grenzen für einige Zeit geschlossen werden. Es wir den Menschen also nicht erlaubt sein, dass Land zu betreten oder zu verlassen. Izabela:

„Ich sehe, dass es in Österreich eine Art Säuberungsaktion geben wird, weshalb sie die Grenzen schließen müssen. Große Probleme wie in anderen Ländern wird es aber nicht geben.“

Schmeißt König Karl seine Krone weg?

Dafür wird es in Großbritannien turbulent zugehen. Das hellsichtige Medium sieht die Insel geteilt, was sich aber mehr auf eine Spaltung der Bevölkerung bezieht. Izabela:

„50 Prozent glauben an das Böse, die anderen 50 Prozent nicht. Ich sehe aber, dass diejenigen, die glauben, dass es im Land nicht mit rechten Dingen zugeht, immer mehr werden. Sie glauben, dass ihnen in den letzten Jahren sehr viel Böses angetan wurde. Es wird so etwas wie eine Revolution in Großbritannien geben und einen totalen Regierungswechsel.“

Izabela sieht auch, dass der frisch gekrönte König Karl nicht mehr lange mehr auf seinen Thron sitzen wird. Izabela: (Ein Medium sagt, König Charles sei nicht der Antichrist, warnt aber vor dem „666“-Zeichen – Hellseherin entsetzt mit Royals-Prophezeiung)

„Es ist, als würde er symbolisch seine Krone abnehmen und sie wegwerfen und sagen: ich möchte sie nicht mehr haben, ich werde sie an jemanden anderes verschenken. Das könnte noch in diesem Jahr geschehen.“

Für das Nachbarland Irland sieht Izabela, dass die Regierung möglicherweise noch im kommenden Halbjahr viele illegal ins Land gereiste Menschen, die mit zweifelhaften Motiven kamen, zurückschicken wird. Izabela:

„Sie werden in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Ich sehe sehr viele Flugzeuge, die von Irland in andere Länder fliegen.“

Moldawien wird sich nach Worten von Izabela künftig mehr an seinen Nachbarn Rumänien orientieren. Es wird viele Gespräche geben, was man zukünftig gemeinsam machen kann. Das könnte für die nahe Zukunft laut Kartenlegung auch auf andere europäische Länder im Osten zutreffen. Izabela:

„Es sieht nach einer Art Union zweier Länder aus, weil sie in ihren Traditionen einander sehr nahe stehen. Alles sieht danach aus, dass sie zu einem großen Staat zusammenwachsen werden.

Die Menschen in Moldawien werden aus der Armut herauskommen. Sehr werden viele Menschen aus den westlichen Ländern rausschmeißen, die sie in den letzten Jahren finanziell ausgesaugt haben – und sie werden eigene Tribunale eröffnen, vor allem gegen viele Kriminelle, die aufgrund des Konflikts in der Ukraine die Grenze passiert haben.“

Weiter nördlich in Finnland könnte es laut Izabela ein Schreckensszenario mit Russland geben – es wir aber nicht zu einem militärischen Konflikt zwischen den beiden Ländern kommen. Izabela:

„Ich sehe keine Bomben in Finnland fallen, aber ich sehe, dass Russland ein wenig die Muskeln spielen lässt. Ich glaube aber nicht, dass Russland dem finnischen Volk Schaden zufügen will.

Die Mauer, die Finnland in Richtung Russland bauen will, wird es nicht geben, weil ich sehe, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wahrscheinlich noch in diesem Jahr zu Ende gehen wird.“

Selenskyj vor ein Militärtribunal?

Izabela sieht, dass Wolodymyr Selenskyj noch in diesem Jahr gefasst und vor ein Militärgericht oder ein Tribunal gestellt werden wird, was viele Menschen in Europa schockieren wird, weil sie erfahren werden, dass in der Ukraine viele dunkle Geschäfte wie Organhandel und Biowaffenforschung abgewickelt wurden.

Hinzu kommt, dass die Ukraine und viele angrenzende Länder durch Uranmunition und andere chemische Stoffe kontaminiert wurden.

In Schweden sieht Izabela die Medien für die Zukunft vor große Probleme gestellt, weil sich einerseits die Dinge mehr und mehr gegensätzlich der Berichterstattung entwickeln werden und immer weniger Menschen die Berichte noch glauben. Izabela.

„Ich sehe Journalisten und Nachrichtenreporter wie sie dastehen und nicht wissen, was sie den Menschen sagen sollen. Die Schweden werden die Medien buchstäblich mit Eiern bewerfen. Es wird aber zu keiner großen Revolution im Land kommen, weil die meisten nicht über die nötige Kraft verfügen.

Ein weiteres positives Zeichen ist, dass die Wahrheit über das, was den Menschen in den letzten Jahren angetan wurde, zunehmend ans Licht kommen wird. Und das wird nach Aussage von Izabela ganz Europa erschüttern. Sie sagt:

„Für viele Menschen in Europa wird das ein sehr harter Schlag sein. Es wird alles ans Licht kommen und es wird nicht länger möglich sein, das weiter zu verbergen.“

Unter anderem wird in fast allen Ländern Europas bekannt werden, dass es bei den Wahlen der letzten Jahre große Manipulationen gegeben hat, die alle von der gleichen Organisationen und denselben Leuten ausgeführt wurden, um bestimmte Wahlergebnisse zu erzielen. Zudem sieht Izabela, dass sehr viele östliche Staaten aus der EU austreten werden.

Im weiteren Verlauf wird laut dem Medium auch die Wahrheit ans Licht kommen, wer hinter der Sprengung der Nord Stream-Pipeline steckt, was viele Leute in einflussreicher Position bereits unruhig stimmt. Izabela:

„Ich sehe viele Leute in hohen Positionen, die versuchen, sich zu erklären. Sie haben wegen ihrer Beteiligung an der Sabotageaktion sehr große Angst.“

Die Karte der zehn Schwerter zeigt, dass Europa eine sehr schwierige Zeit bevorsteht. Viele Menschen werden sich laut Aussage des Medium sehr erschöpft und müde fühlen.

Aber die anderen Karten, die unter anderem Aussage darüber geben, was in Europa zukünftig passieren wird, sind sehr positiv, auch wenn es eine Zeitlang sehr schwierig sein wird, es wird schnell positive Veränderungen zum Besseren geben. Izabela:

„Ich habe hier die Karte der Sonne, die wird alles Böse und Gemeine wegbrennen und die Menschen werden sich bald glücklicher und freier fühlen. Die kranke Energie wird in allen Ländern Europas gereinigt werden. Danach wird eine Zeit kommen, in der die Menschen wohlhabend sein werden.

Die Karte der acht Münzen zeigt, dass es bald für jeden einen Job geben wird. Die Menschen können sich entfalten und Wünsche werden wahr. Es wird eine bessere Situation für die Familie, für Frauen und Kinder geben – ein sicheres Leben also.“

Abschließend sieht Izabela, dass es eine Menge Zeichen am Himmel für Europa geben wird, insbesondere in der Grenzregion Deutschland Schweiz, wo es zu so vielen UFO-Sichtungen kommen wird, dass sie auch von den ÖR-Medien nicht mehr geleugnet werden können.

Das Fazit dieser knapp einstündigen Sitzung lautet also: Es kommen bessere Zeiten für alle Menschen in Europa – doch zuerst muss aufgeräumt werden.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.06.2023