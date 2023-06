Tipps zur Krebsprävention: 5 natürliche Möglichkeiten, Ihr Brustkrebsrisiko zu senken

Brustkrebs ist nach Hautkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen in den USA. Obwohl die Zahl der Todesfälle durch Brustkrebs in den letzten Jahren zurückgegangen ist, ist Brustkrebs immer noch die zweithäufigste Krebstodesursache bei Frauen.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention werden bei amerikanischen Frauen jährlich etwa 264.000 Fälle diagnostiziert, und jedes Jahr sterben etwa 42.000 an der Krankheit.

Brustkrebs betrifft nicht nur Frauen, auch Männer können abnormale Wucherungen im Brustgewebe entwickeln. Obwohl weniger als ein Prozent aller Brustkrebserkrankungen bei Männern auftreten, wird die Krankheit aufgrund des Fehlens routinemäßiger Vorsorgeuntersuchungen bei Männern oft erst in einem fortgeschritteneren Stadium diagnostiziert.

Aber Brustkrebs ist nicht unvermeidlich. Untersuchungen zeigen, dass Frauen (und Männer) ihr Brustkrebsrisiko senken können, indem sie einfache, aber sinnvolle Änderungen des Lebensstils vornehmen.

Hier sind laut Wissenschaft fünf natürliche Möglichkeiten, Brustkrebs vorzubeugen:

Essen Sie reichlich krebsbekämpfende Superfoods

Laut dem American Institute for Cancer Research kann eine Ernährung, die reich an Bio-Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten ist, dazu beitragen, das Risiko einer Person für viele Krebsarten zu senken.

Forscher führen das krebsbekämpfende Potenzial dieser pflanzlichen Lebensmittel auf Vitamine, Mineralien und Phytonährstoffe zurück, die von Natur aus mit krebsbekämpfenden Eigenschaften ausgestattet sind. (Krebs – ein Mord(s)geschäft! Patienten im Würgegriff von Leitlinien und Big Pharma)

Zu den Lebensmitteln, die in zahlreichen Studien eine krebshemmende Wirkung gezeigt haben, gehören:

Äpfel

Blaubeeren

Brokkoli

Kaffee

Knoblauch

Grünkohl

Himbeeren

Tee

Walnüsse

Vollkorn

Im Hinblick auf die Brustkrebsprävention haben Untersuchungen ergeben, dass ein erhöhter Verzehr von Kreuzblütlern, insbesondere Brokkoli und Blumenkohl, das Brustkrebsrisiko deutlich senkt .

Dies gilt insbesondere für Frauen vor der Menopause. Forscher glauben, dass die krebshemmende Wirkung von Kreuzblütlern auf die östrogenmodulierenden Aktivitäten von Isothiocyanaten (ITCs) zurückzuführen ist. Krebsbekämpfende ITCs werden aus den Glucosinolat-Vorläufern gebildet, die in Kreuzblütlern vorkommen.

300x250

Das wichtigste Glucosinolat in Brokkoli und anderen Kreuzblütlern ist Glucoraphanin. Diese inerte Verbindung ist eine Vorstufe von Sulforaphan, der starken Chemikalie, die für viele der gesundheitlichen Vorteile von Brokkoli verantwortlich ist, einschließlich seiner krebshemmenden Eigenschaften. Sulforaphan wird durch eine enzymatische Reaktion freigesetzt, wenn Kreuzblütlergemüse zerkleinert oder gekaut wird.

Walnüsse sind ein weiteres Superfood, das vor Brustkrebs schützt. In einer in der Fachzeitschrift Nutrition Research veröffentlichten klinischen Studie fanden Forscher heraus, dass der Verzehr von Walnüssen die Expression von 456 relevanten Genen in Brusttumoren von Krebspatientinnen signifikant veränderte. Unmittelbar nach der Biopsie und bis zu ihrer Nachoperation fügten die Frauen zwei Unzen Walnüsse zu ihrer täglichen Ernährung hinzu.

Weitere Analysen ergaben, dass die genetischen Veränderungen, die durch den Walnussverzehr der Frauen verursacht wurden, nicht nur zum Absterben von Brustkrebszellen führten, sondern auch zur Hemmung von Signalwegen, die eine unkontrollierte Vermehrung dieser Zellen ermöglicht hätten.

300x250 boxone

Reduzieren Sie Ihren Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln

So wie es Lebensmittel gibt, die Krebs bekämpfen können, gibt es auch Lebensmittel, die Krebs fördern können. An erster Stelle dieser Lebensmittel stehen ungesunde verarbeitete Lebensmittel. Verarbeitete Lebensmittel enthalten teilweise gehärtetes Öl oder Pflanzenöl, das bei Raumtemperatur fest ist. Teilweise gehärtetes Öl enthält Transfette, die mit zahlreichen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht werden, darunter hoher Cholesterinspiegel im Blut, Herzerkrankungen und Schlaganfall.

Laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung ist der Verzehr von Transfetten auch mit einem höheren Risiko verbunden, an Brustkrebs zu erkranken . Eine aktuelle Studie britischer Forscher bestätigte diesen Zusammenhang und nannte hochverarbeitete Lebensmittel (z. B. kohlensäurehaltige Getränke, Frühstückszerealien, Fertiggerichte und abgepacktes Brot) als einige der Hauptverursacher eines erhöhten Eierstock- und Hirnkrebsrisikos .

Der Verzehr stark verarbeiteter Lebensmittel wird auch mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht, an Eierstock- und Brustkrebs zu sterben.

Um sich vor Brustkrebs zu schützen, sollten Sie sich nährstoffreich und biologisch ernähren und verarbeitete Lebensmittel so weit wie möglich meiden.

Hören Sie auf zu trinken und zu rauchen

Mehrere Studien haben gezeigt, dass das Brustkrebsrisiko einer Frau durch Sexualhormone beeinflusst wird, die auf natürliche Weise in den Eierstöcken produziert werden. Es wurde festgestellt, dass ein hoher Östrogen- und Progesteronspiegel die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Frau an Brustkrebs erkrankt.

Eine im American Journal of Cancer Research veröffentlichte Studie ergab außerdem, dass ein hoher Testosteronspiegel in ähnlicher Weise mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko bei Frauen vor und nach der Menopause verbunden ist.

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Sexualhormonen und Brustkrebs sollten Frauen Dinge meiden, die ihren Hormonspiegel negativ beeinflussen können. Es ist bekannt, dass Alkoholkonsum und Rauchen den Testosteronspiegel bei Frauen erhöhen.

Es wurde auch berichtet, dass starker Alkoholkonsum die Umwandlung von Androgenen in Östrogene fördert. Inzwischen wurde festgestellt, dass Rauchen aufgrund der im Tabak enthaltenen Chemikalien, die auch die DNA-Reparatur stören, schwere DNA-Schäden verursacht .

Regelmäßig Sport treiben

Es ist allgemein bekannt, dass regelmäßige Bewegung der Schlüssel zur Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts und einer optimalen allgemeinen Gesundheit ist. Auch für Frauen ist regelmäßige körperliche Betätigung ein wirksames Mittel zur Vorbeugung von Brustkrebs.

Laut einer Studie kann die Durchführung von mindestens fünf Stunden Aerobic pro Woche dazu beitragen, die Menge an östrogenempfindlichem Brustgewebe bei Frauen vor der Menopause zu reduzieren, die einem hohen Brustkrebsrisiko ausgesetzt sind. Etwa 70 Prozent der Brustkrebserkrankungen sind östrogenabhängig, was bedeutet, dass die Krebszellen für ihre Entwicklung und ihr Wachstum auf Östrogen angewiesen sind.

Regelmäßige Bewegung bietet außerdem den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Immunfunktion stärkt, was auch für die Krebsprävention wichtig ist.

Verwalten Sie Ihren Stresspegel

Chronischer Stress wird mit schwerwiegenden Gesundheitsproblemen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall in Verbindung gebracht. Es wurde auch berichtet, dass es die Krebsentstehung fördert. S

tudien zeigen, dass chronischer Stress nicht nur Ihr Immunsystem schwächt, sondern auch die Ausbreitung und das Wachstum von Krebs auf verschiedene Weise begünstigen kann.

Beispielsweise können Stresshormone den Ablauf eines Prozesses namens Anoikis in geschädigten Epithelzellen blockieren. Anoikis ist eine Art programmierter Zelltod, der es dem Körper ermöglicht, verlegte oder abgelöste Zellen loszuwerden. Anoikis könnte auch die Metastasierung von Krebszellen an anderen Stellen verhindern.

Chronischer Stress fördert nachweislich auch die Bildung neuer Blutgefäße , ein Vorgang, der als Angiogenese bezeichnet wird. Angiogenese ist ein ungünstiger Prozess, der die Entwicklung von Krebstumoren beschleunigt.

Um Ihr Krebsrisiko zu senken, empfehlen Experten, gesunde Wege zur Stressbewältigung zu finden. Sie können Stress auf natürliche Weise reduzieren, indem Sie sich einer Gesprächstherapie oder kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) widmen und Achtsamkeitsmeditation praktizieren.

Auch Yoga und andere Entspannungstechniken können bei der Stressbewältigung helfen. Um eine ordnungsgemäße Immunfunktion aufrechtzuerhalten und eine positive Stimmung zu unterstützen, sollten Sie außerdem jede Nacht acht Stunden schlafen.

Brustkrebs ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die mit veränderbaren Risikofaktoren verbunden ist. Das bedeutet, dass sie in vielen Fällen durch risikomindernde Verhaltensweisen und eine Änderung des gesunden Lebensstils verhindert werden kann.

Reduzieren Sie Ihr Brustkrebsrisiko, indem Sie mit dem Rauchen oder Trinken aufhören, regelmäßig Sport treiben und Lebensmittel mit krebshemmender Wirkung in Ihre tägliche Ernährung integrieren.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 03.06.2023