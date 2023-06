Das WEF erklärt das Kriegsrecht in Amerika, während Biden Militär auf den Straßen der USA stationiert (Video)

Hunderte von Militärpanzern wurden in den Vereinigten Staaten stationiert, nachdem der nicht gewählte globalistische Despot Klaus Schwab Biden angewiesen hatte, „das Kriegsrecht auszurufen“, um „unsere globale Architektur und unser globales System“ in Amerika zu reparieren.

Einem WEF-Insider zufolge ist Schwab zutiefst besorgt darüber, dass Biden und die Globalisten ihre Macht verlieren, da eine Reihe von Skandalen Bidens Wiederwahlkampf zu scheitern droht und immer mehr Menschen sich der Verbrechen der globalistischen Elite bewusst werden.

In mehreren Bundesstaaten der USA wird über massive Militärbewegungen berichtet, während die Mainstream-Medien Überstunden machen, um diejenigen, die über die Aktivität berichten, davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen und nichts passiert.

In Philadelphia rollen Panzer durch die Straßen, wobei örtliche Militärquellen aktenkundig erklärt haben, es handele sich nicht um eine Übung.

Am Samstag wurde auch eine Panzergruppe auf der Autobahn in Idaho Falls gesichtet. Es gibt so viele Videos aus ganz Amerika, dass wir nur einige zeigen können.

Während die globalistische Elite den Grundstein für die Ausrufung des Kriegsrechts und die Übernahme der Kontrolle mit autoritären Mitteln legt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die globalistische Elite ihre Absicht erklärte, eine große Militärkampagne zu starten, als sie den Beginn des „Great Reset“ ankündigte.

Biden war an dem Tag im Publikum, an dem der „Great Reset“ angekündigt wurde, und die Tatsache, dass er nun vor den Globalisten auf die Knie geht, sollte keine Überraschung sein.

Biden hat immer verstanden, dass er nichts weiter als eine Marionette der globalistischen Elite ist. Beobachten Sie, wie er sich und sein Land in Davos demütigt, während er als Vizepräsident der Vereinigten Staaten fungiert. Selbst Klaus Schwab kann seine Verachtung für den Mann nicht verbergen.

Schändliches Verhalten. Und jetzt legt Biden den Grundstein für das Kriegsrecht und bedient sich der Taktik eines schwachen, zutiefst unpopulären und nicht gewählten Präsidenten. Das ist der zur Schau gestellte globalistische Faschismus. (Militärische Kräfte in mindestens 15 US-Städten gemeldet (Videos))

Und täuschen Sie sich nicht: Dystopischer Autoritarismus ist der Plan, seit der Club of Rome den Klimabetrug Anfang der 70er Jahre erstmals einer ahnungslosen Öffentlichkeit aufgedrängt hat.

Laut Schwab ist Global Governance die einzige Lösung für das nicht existierende Problem des Klimawandels.

Nach Angaben des WEF haben wir jetzt einen kritischen Moment in der Geschichte erreicht und die Eliten bereiten sich darauf vor, eine große militärische Kampagne zu starten, um die Menschheit in die richtige Richtung zu führen.

Laut Yuval Noah Harari, der rechten Hand von Klaus Schwab, verfügen die Eliten über ein Upgrade der Wahlsysteme Smartmatic und Dominion und werden stattdessen KI zur Kontrolle der nächsten US-Wahlen einsetzen.

Was plant die Elite mit KI? Auch darauf hat Harari eine Antwort. Sie planen, die Massen zu überwachen, auf die gleiche Weise wie Hararis Helden Stalin, Mao und Hitler.

Laut Schwab wird militärische Gewalt notwendig sein, damit sich die Eliten als nicht gewählte, höchste Führer der Welt positionieren und die Menschheit in die vierte industrielle Revolution führen können.

Das Weltwirtschaftsforum hat in einer Sache Recht. Wir befinden uns in einem kritischen Moment der Geschichte und der Einsatz könnte nicht höher sein.

Das WEF sagt, dass es diesen Sommer massive Unruhen in den USA organisieren wird

Das Weltwirtschaftsforum hat zugegeben, dass es diesen Sommer im Rahmen eines „Sommers des Chaos“ massive Unruhen in Amerika organisiert, die dazu dienen sollen, seine Agenda des „ Great Reset“ einzuleiten.

Die Anführer von Extinction Rebellion (XR) und verschiedenen anderen WEF-nahen Gruppen planen für diesen Sommer einen „Sommer des Chaos“ in den Vereinigten Staaten, komplett mit einer „groß angelegten Kampagne des zivilen Ungehorsams“ mit Hungerstreiks, Straßen- und Autobahnblockaden, und Gewalt auf Bundesgrundstücken.

Um sicherzustellen, dass die Agenda des WEF zur Entvölkerung, zu 15-Minuten-Städten und zur Ausrottung der nationalen Souveränität umgesetzt wird, erweitern Europas führende WEF-Aktivisten ihr in den USA ansässiges Franchise namens „Declare Emergency“, das darauf abzielt, zivile Unruhen von Europa aus über den großen Teich nach Amerika zu verbreiten.

Naturalnews.com berichtet: In einer kürzlichen Videokonferenz haben europäische Ökoterroristen ihren US-Kollegen beigebracht, wie man Geld sammelt, um die Hölle loszuwerden, und wie man die Mitgliederzahl steigert und gleichzeitig Horden „verhafteter“ neuer Mitglieder rekrutiert, die als Frontsoldaten dienen die aggressiveren Proteste.

Zehntausende Demonstranten haben sich in Europa bereits erfolgreich versammelt, um ganze Städte zum Stillstand zu bringen, was zu Verlusten in Millionenhöhe führte. Ihr Ziel ist es, den gleichen Eifer in den USA zu verbreiten, wo es nach der Psy-Operation von George Floyd zu ähnlich chaotischen Unruhen kam.

„Was wir tun wollen, ist eine groß angelegte Kampagne des zivilen Ungehorsams gegen die Klimakatastrophe in den Vereinigten Staaten“, erklärte Roger Hallam, Mitbegründer von XR, während des Online-Treffens mit einigen Dutzend in den USA ansässigen Ökoterroristen.

Was ist nochmal der Sinn des Ökoterrorismus?

Es reicht nicht aus, einfach nur Farbe auf Kunstwerke zu streuen und den Verkehr in Ländern wie den Niederlanden und Frankreich zu blockieren. Das Ziel besteht darin, aus Protest gegen den Ölverbrauch, der die Welt am Laufen hält, den gleichen Unsinn in Amerika zu verbreiten.

Klimaterroristen glauben, dass Öl schlecht ist, obwohl alles, was sie im Rahmen ihrer Proteste tun, auf Öl basiert. Die Protestkleidung, die sie tragen; die Autos und Flugzeuge, mit denen sie reisen; die chemische Farbe, mit der sie Van Gogh überall einschmieren – alles ist entweder aus Öl oder von Maschinen hergestellt, die auf durch Öl erzeugte Energie angewiesen sind.

Dennoch besteht der Plan darin, Millionen von Dollar auszugeben und Tausende von Menschen zu rekrutieren, um diesen Sommer in ganz Amerika für Aufruhr zu sorgen. Ein dunkler Winter war nicht genug: Jetzt wollen sie auch einen dunklen Sommer schaffen, unter dem Deckmantel, „den Planeten vor dem Klimawandel zu retten“.

Declare Emergency machte kürzlich Schlagzeilen, nachdem zwei seiner Mitglieder den Fall rund um ein Degas-Meisterwerk in der National Gallery of Art in Washington, D.C. mit Farbe beschmiert hatten. Außerdem blockierten sie Straßen in und um die Hauptstadt und veranstalteten eine Kundgebung vor dem Haus von Demokratischer Senator Chuck Schumer aus New York.

Die Gruppe hofft, den ganzen Sommer über im ganzen Land noch viele weitere solcher Szenen zu inszenieren, um den Menschen das Leben so schwer wie möglich zu machen, während sie schreien und jammern, dass das Öl verschwinden muss, wenn der Planet kühl genug zum Überleben bleiben soll.

Zu den weiteren von diesen Öko-Terroristengruppen inszenierten Stunts gehören das Pflanzen von Bäumen auf dem Parliament Square; sie kleben sich mit Sekundenkleber an die Tore des Buckingham Palace und anderer wichtiger Wahrzeichen; Zerstörung von Kunstwerken in großen Galerien; und sogar die Schließung von Landebahnen, die von Privatjets genutzt werden.

„Declare Emergency“ verlangt, dass der falsche Präsident Joe Biden eine nationale Klimakrise ausruft, die es ihm ermöglichen würde, seine Exekutivbefugnisse zu nutzen, um der gesamten erdbasierten Kraftstoffproduktion und -nutzung ein Ende zu setzen.

Sollte dies geschehen, würde die amerikanische Wirtschaft völlig zum Erliegen kommen, was zu einem völligen Zusammenbruch und zig Millionen Todesfällen führen würde.

…

