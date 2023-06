Verstörender BBC-Report: Wohlhabende Briten schmuggeln haufenweise Kinder aus Afrika für Blutrituale (Video)

Nach Angaben der BBC wurden in den letzten vier Jahren mindestens 400 afrikanische Kinder entführt und ins Vereinigte Königreich verschleppt und von den britischen Behörden gerettet. Es ist unklar, wie sie ins Land geschmuggelt werden, aber es zeichnet sich ein düsteres Bild der Gründe ab.

Ob durch Flugblätter, die in den Hauptstraßen verteilt werden, oder durch Kleinanzeigen in Lokalzeitungen, Hexendoktoren und traditionelle afrikanische Geistheiler werden in Großbritannien immer bekannter.

Die Arbeit vieler von ihnen ist recht harmlos, aber es gibt Hinweise darauf, dass einige von ihnen in den Missbrauch von Kindern verwickelt sind, die aus ihren Familien in Afrika entführt und ins Vereinigte Königreich verschleppt wurden.

Laut Christine Beddoe, Direktorin der Wohltätigkeitsorganisation Ecpat UK, spielt der kulturelle Glaube an die Macht des menschlichen Blutes in sogenannten Juju-Ritualen eine Rolle bei der Nachfrage nach afrikanischen Kindern.

„Unsere Erfahrung sagt uns, dass jeder ein Menschenhändler sein kann. Es können Menschen mit Macht, Menschen mit Geld oder Menschen, die mit Hexerei zu tun haben, sein“, erklärt sie.

„Der Menschenhandel kann auch Hexendoktoren und andere Fachleute in der Gemeinschaft betreffen, die diese Praktiken anwenden.“ (Hollywood-Star sagt, dass Adrenochrom zehnmal stärker ist als Heroin (Videos))

Gewalttätig und entwürdigend

Aus den von Ecpat zusammengestellten Zahlen, die mit denen der Metropolitan Police und des Ceop, dem Child Exploitation and Online Protection Centre, kombiniert wurden, geht hervor, dass mindestens 400 afrikanische Kinder in das Vereinigte Königreich entführt und verschleppt und von den britischen Behörden gerettet wurden.(Adrenochrom-Ritual: „Schrecklicher“ Snuff-Film von John Podesta im Dark Web – mit Madeleine McCann (Video))

Aus den Aussagen vieler dieser Kinder geht hervor, dass sie nach ihrer Ankunft in Großbritannien gewalttätigen und erniedrigenden Behandlungen ausgesetzt sind, bei denen ihnen oft zwangsweise Blut entnommen wird, um es für Kunden zu verwenden, die Blutrituale verlangen.

Einige dieser Opfer erklärten sich unter dem Versprechen der Anonymität bereit, ihre Erfahrungen mitzuteilen, da sie ihre Peiniger immer noch fürchten.

Ein Junge erzählte, wie Hexendoktoren sein Blut entnahmen, um es für solche Rituale zu verwenden: „Die Menschenhändler oder Hexendoktoren nehmen deine Haare und schneiden dir Arme, Beine, Köpfe und Genitalien ab und sammeln das Blut. Sie sagen, wenn du etwas sagst, kann ich dich töten.“

Ein anderes Opfer fürchtete um ihr Leben: „Der Hexendoktor sagte mir, dass er eines Tages meinen Kopf brauchen würde.“

„Manchmal wachte ich auf und er stand mit einem Messer über mir, jede Nacht hatte ich Angst, dass er es tun würde.“(8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

Ein Mädchen aus Nigeria ist derweil überzeugt, dass der Zauber, der ihr auferlegt wurde, bedeutet, dass sie ihre Menschenhändler niemals identifizieren könnte, aus Angst, ihre Familie würde sterben.

„Sie sagten mir, ich sei böse und würde schlimme Dinge anrichten. Ich habe es geglaubt und dachte, dass dies meine Strafe sei und mein Leben so aussehen würde.“

Ritual mit menschlichem Blut

Hexendoktoren oder traditionelle Geistheiler, wie sie lieber genannt werden wollen, werden in Großbritannien immer bekannter.

Viele bieten „lebensverändernde Rituale“ an, die Gebete und Kräuter beinhalten. Preise von 350 £ (547 $) sind dabei keine Seltenheit.

Es gibt aber auch einige, die sich auf noch unheimlichere Praktiken einlassen.

Unter dem Vorwand, ein Ehepaar mit finanziellen Problemen zu sein, habe ich 10 Hexendoktoren aufgesucht. Alle boten Kräutertränke an, um unsere Geldsorgen zu lösen, aber zwei boten auch ein Ritual mit menschlichem Blut an.

Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass sie selbst in den Kinderhandel und den Missbrauch von Kindern verwickelt waren, ergibt sich ein beunruhigendes Bild von Entführung und Missbrauch.

Einem Bericht des US-Außenministeriums zufolge hat sich Uganda zu einem der wichtigsten Herkunftsländer für Kinder entwickelt, die gekauft und nach Großbritannien geschmuggelt werden. In den letzten vier Jahren sind in dem Land etwa 9.000 Kinder verschwunden.

Wie einfach es ist, ein Kind zu beschaffen, wurde deutlich, als ich mich als britischer Menschenhändler ausgab und in den Cafés und Bars der Unterwelt der ugandischen Hauptstadt Kampala nach Hilfe suchte.

Für 250 Dollar (160 Pfund) machte uns ein reformierter Krimineller mit Yunus Kabul bekannt, der sich damit brüstete, seit Jahren Kinder für Hexendoktoren in Afrika und im Ausland entführt zu haben.

Während unseres Gesprächs bot er uns so viele Kinder an, wie wir brauchten.

„Ich habe genug, hundert, kein Problem. Ich habe so viele Verbindungen. Ich habe ein Netzwerk in ganz Uganda.“

Herr Kabul arrangierte ein Treffen in einem abgelegenen Hotel. Ohne zu wissen, dass er aufgezeichnet wurde, beschrieb er, wie er die Kinder für seine Kunden beschafft.

„Es kommt ganz darauf an, wie sie es haben wollen? Ich kann Sie zu einer Familie nach Hause bringen, ich hätte kein Problem, ein Kind offiziell zu bekommen, oder es gibt eine Möglichkeit, es heimlich zu tun, ein Kind zu entführen.“

Ich fragte Herrn Kabul, ob die Polizei ein Problem darstellen würde.

„Ich muss ein Haus finden, in dem wir die Kinder in einer abgelegenen Gegend unterbringen können. So kann die Polizei sie nicht finden“, erklärte er.

Herr Kabul verlangte ein Honorar von 10.000 £ (15.600 $) pro Kind. Ich habe mich von den Verhandlungen zurückgezogen.

Der Leiter der ugandischen Polizeieinheit zur Bekämpfung von Menschenopfern, Kommissar Bignoa Moses, räumt ein, dass es ein Problem gibt: „Wir können nicht ausschließen, dass Kinder im Ausland landen, weil wir derzeit nicht die Kapazität haben, jeden Einzelnen zu überwachen, und viele einfach verschwinden.“

Zurück im Vereinigten Königreich stellt der kulturelle Glaube an die Macht von Juju trotz der Aussagen so vieler Opfer eine große Herausforderung für die Behörden dar.

Ein hochrangiger Polizeibeamter sagt, ein Teil des Problems sei das Schweigen, das die Angelegenheit umgibt.

„Juju ist zwar ein weit verbreiteter Glaube, aber es wird selten öffentlich darüber gesprochen. Die Leute denken, wenn sie über Juju sprechen, könnte ihnen etwas Schlimmes zustoßen“, sagt Detective Chief Superintendent Richard Martin, Leiter des Kommissariats für menschliche Ausbeutung und organisierte Kriminalität bei der Metropolitan Police.

„Das stellt die Beamten vor enorme Schwierigkeiten, wenn es darum geht, diese Verbrechen zu untersuchen und die Täter vor Gericht zu bringen.“

…

Video:

Ohne zu wissen, dass er aufgezeichnet wurde, beschrieb Herr Kabul dem BBC-Mitarbeiter Chris Rogers, wie er Kinder für seine Kunden beschaffte. Das Video kann im Originalartikel angeschaut werden.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 22.06.2023