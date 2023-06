Die NASA hat im Rahmen einer Mission eine Raumsonde gestartet, um eine mögliche „Internet-Apokalypse“ abzuwenden, die dazu führen könnte, dass die Menschen auf der Erde keinen Zugang zum Internet haben.

Die Mission der Parker Solar Probe (PSP) der NASA ist zum ersten Mal erfolgreich durch Sonnenwinde gereist und hat wichtige Daten gesammelt, die dazu beitragen könnten, einen globalen Breitbandausfall zu verhindern.

Wissenschaftler warnen vor den möglichen Auswirkungen eines bevorstehenden Sonnensturms, der gemeinhin als „Internet-Apokalypse“ bezeichnet wird und innerhalb der nächsten zehn Jahre zuschlagen könnte.

Die daraus resultierende Strahlung könnte Satelliten und Stromleitungen lahmlegen und die Menschen monatelang vom Netz trennen, oder sogar Jahre.

Die britische Zeitung The Mirror berichtet: Das vor fünf Jahren gestartete Raumschiff begab sich auf eine bemerkenswerte Reise, die es nahe an die Sonnenoberfläche führte, wo Sonnenwind erzeugt wird.

Sonnenwind besteht aus einem kontinuierlichen Strom geladener Teilchen, der aus der äußersten Atmosphäre der Sonne, der sogenannten Korona, austritt.

Trotz der extremen Bedingungen intensiver Hitze und Strahlung gelang es der Parker Solar Probe, entscheidende Erkenntnisse über die Funktionsweise der Sonne zu gewinnen.

Professor Stuart Bale, der Hauptautor der Studie und Mitarbeiter der California University in den Vereinigten Staaten, erläuterte die Bedeutung des Verständnisses von Sonnenwinden. (Stromausfall: Brandenburg bereitet sich auf Blackout vor – Checkliste des BKK für den Notfall)

Er sagte: „Winde transportieren viele Informationen von der Sonne zur Erde. Daher ist es aus praktischen Gründen auf der Erde wichtig, den Mechanismus hinter dem Sonnenwind zu verstehen.(WEF-Insider prahlt damit, dass eine „falsche Flagge“ im Stromnetz zum Genozid an nicht konformen Menschen führen wird (Video))

Das wird unsere Fähigkeit beeinträchtigen zu verstehen, wie die Sonne Energie freisetzt und geomagnetische Stürme antreibt – die eine Bedrohung für unsere Kommunikationsnetze darstellen.“

Ein solches Ereignis könnte dazu führen, dass Menschen monatelang oder sogar jahrelang keinen Internetzugang haben und Satelliten und Stromleitungen unbrauchbar werden.

Die Parker Solar Probe erfasste mit ihrer fortschrittlichen Instrumentierung den Sonnenwind mit beispielloser Detailgenauigkeit und deckte wichtige Informationen auf, die verloren gehen, wenn der Wind die Korona in Form von Photonen und Elektronen verlässt.

Das US-Forscherteam verglich die Erfahrung damit, „zu sehen, wie Wasserstrahlen aus einem Duschkopf austreten, während einem der Wasserstrahl ins Gesicht trifft.“

Diese Ergebnisse trugen dazu bei, ein Phänomen zu identifizieren, das als „Supergranulationsflüsse“ in koronalen Löchern bekannt ist, in denen Magnetfelder entstehen.

Das Team vermutet, dass diese Regionen als Ursprungspunkte für den Hochgeschwindigkeits-Sonnenwind dienen.

Die Löcher sind typischerweise in ruhigen Zeiten an den Polen der Sonne zu finden und haben keinen direkten Einfluss auf die Erde.

Während der aktiven Phase der Sonne alle 11 Jahre, wenn ihr Magnetfeld umkehrt, erscheinen diese Löcher jedoch auf der Sonnenoberfläche und erzeugen Sonnenwindstöße, die direkt auf unseren Planeten gerichtet sind.

