Geheimdienstmitarbeiter: Die USA sind im Besitz außerirdischer Raumschiffe und Körper – ist das die Sensation, auf die die Menschen seit Jahrzehnten warten? (Videos)

Mehrere Geheimdienstmitarbeiter haben gegenüber Medienvertretern bestätigt, dass die USA seit Jahrzehnten im Besitz geborgener UFO-Technologie ist, die im Rahmen sogenannter schwarzen Programme nachgebaut und vor dem US-Kongress geheim gehalten wurde. Liegen nun die Karten endlich offen auf den Tisch?

Die Aussagen klingen in der Tat nach einer Sensation, auf die UFO-Forscher weltweit schon lange gewartet haben, doch in Wirklichkeit sind sie das nicht, weil es die Betreiber der schwarzen Projekte bisher immer geschafft haben, dass Kaninchen wieder zurück in den Bau zu drängen. Von Frank Schwede

Was ist passiert? Die renommierten US Reporter und Buchautorin Leslie Kean und Ralph Blumenthal haben auf The Debrief berichtet, dass hochrangige Whistleblower aus Militär- und Geheimdienstkreisen zugegeben haben, dass es die vermuteten geheimen schwarzen Programme, in deren Rahmen UFO-Technologie nachentwickelt wurde, tatsächlich existieren und keine Verschwörungstheorie sind, wie gerne von offizieller Seite behauptet wird.

UFO-Forscher wie Steven Greer werfen der US Regierung schon seit vielen Jahren vor, der Öffentlichkeit zu verschweigen, dass sie im Besitz außerirdischer Technologie ist. Nun sieht alles danach aus, dass sich das Blatt endlich zu Gunsten der Wahrheitssuchenden gewendet hat. Doch Vorsicht, der schöne Schein könnte trügen.

Auf den ersten Blick sieht alles danach aus, dass die Wahrheit ans Licht kommt – doch nur auf den ersten Blick. Auf dem zweiten fällt auf, dass valide Beweisen fehlen, weil schöne Worte allein nichts beweisen können. Kurz gesagt, es mangelt wieder mal an aussagekräftigem Bildmaterial.

Den Stein ins Rollen gebracht hat ein gewisser David Charles Grusch. Grusch war ehemaliger Kampfoffizier in Afghanistan und Veteran der National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) und des National Reconnaissance Office (NRO).

Von 2019 bis 2021 arbeitete Grusch als Vertreter des Aufklärungsbüros in der Task Force für unidentifizierte Luftverkehrsphänomene. Von Ende 2021 bis Juli 2022 war er außerdem stellvertretender Leiter der NGA für die UAP-Analyse und als deren Vertreter in der Task Force tätig, die eingerichtet wurde, um das UFO-Phänomen zu untersuchen, das heute offiziell als „unidentifizierte anomale Phänomene (UAP)“ bezeichnet werden.

Grusch hat ausgesagt, dass die Bergung von Teilfragmenten bis hin zu intakten Fahrzeugen seit Jahrzehnten und bis heute von der Regierung der Vereinigten Staaten, ihren Verbündeten und Verteidigungsunternehmen durchgeführt wird. (Sind Zeitreisen jetzt doch möglich und befindet sich unser Universum im Inneren eines Schwarzen Lochs?)

Jahrzehntelange Desinformationskampagnen

Analysen haben nach Aussage Gruschs ergeben, dass die geborgenen Objekte „exotischen, also nicht-menschlichen Ursprungs sind, basierend auf der Morphologie der Fahrzeuge und materialwissenschaftlichen Tests und dem Besitz einzigartiger Anordnungen und radiologischer Signaturen.“(Militärs sagen aus, dass es sich bei UFO-Sichtungen über Atomanlagen um außerirdische Technologie handelt)

Dem US Sender News Nation hat Grusch bestätigt, was die Spatzen schon seit Jahren von den Dächern pfeifen, dass die US Regierung und das Militär seit Jahrzehnten eine gezielte Desinformationskampagne betreiben.

300x250

Kean und Blumenthal bestätigen in ihrem Bericht:

„Gemäß dem Protokoll übermittelte Grusch dem Defense Office of Republication and Security Review des Verteidigungsministeriums die Information, die er uns offenlegen wollte. In den Dokumenten, die uns zur Verfügung gestellt wurden, wurden alle seine offiziellen Aussagen am 4. und 6. April 2023 zur Veröffentlichung freigegeben.“

In der Tat führte die Regierung der Vereinigten Staaten gemeinsam mit dem Militär und den Geheimdiensten die Menschen mit gezielten Desinformationskampagnen an der Nase herum, indem Augenzeugen gemeldeter Sichtungen diskreditiert wurden.

Jetzt, nach zwei öffentlichen Anhörungen und zahlreichen geheimen Briefings, drängt der US Kongress endlich auf klare Antworten, die Steilvorlage diejenigen liefern, die es wissen müssen: die Mitarbeiter an vorderster Front.

300x250 boxone

Rückendeckung bekommt Grusch unter anderem von dem kürzlich pensionierten Oberst der Armee und derzeitigen leitenden Angestellten in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Karl E. Nell, der von 2021 bis 2022 unter anderem Verbindungsmann der Armee in der UAP-Task Force war, wo er mit Grusch eng zusammenarbeitete. Nell sagt:

„Seine Behauptung über die Existenz eines terrestrischen Wettrüstens, das in den letzten achtzig Jahren unterschwellig stattfand und sich auf die Rückentwicklung von Technologie unbekannten Ursprungs konzentrierte, ist grundsätzlich richtig, ebenso wie die unbestreitbare Erkenntnis, das zumindest einige dieser Technologien unbekannten Ursprungs von nichtmenschlicher Intelligenz stammen.“

Auch Christopher Mellone, der rund zwanzig Jahre für den US Geheimdienst tätig war, unter anderem als stellvertretender Verteidigungsminister für den Geheimdienst, unterstützt Gruschs Initiative. Mellone hat jahrelang mit dem Kongress über unidentifizierte Luftphänomene zusammengearbeitet und sagt:

„Eine Reihe gut platzierter aktueller und ehemaliger Beamter hat mir detaillierte Informationen über dieses angebliche Programm mitgeteilt, einschließlich Einblicke in die Geschichte, die maßgeblichen Dokumente und den Ort, an dem ein Raumschiff angeblich abgestürzt und geborgen wurden.

Es ist jedoch eine heikle Angelegenheit, diese potenziell brisanten Informationen zur Überprüfung in die richtigen Hände zu bekommen. Erschwert wird dies durch die Tatsache, dass eine Reihe potentieller Quellen, ob zu Recht oder zu Unrecht, der Leitung des vom Kongress eingerichteten All Domain Anomaly Resolution Office (AARO) nicht trauen.“

Es gibt viele Mitwisser

Eine Reihe von Insidern ist laut The Debrief jetzt dazu bereit, das Risiko einzugehen, mit ihrem Wissen über die schwarzen Programme an die Öffentlichkeit zu gehen. Jonathan Grey, ein Offizier der ersten Generation des US Geheimdienstes mit Top Secret Freigabe ist einer von ihnen.

Grey arbeitet derzeit für das National Air and Space Intelligence Center (NASIC) an der Analyse des UAP-Programms. Zuvor war er in der privaten Luft- und Raumfahrt sowie in Sondereinsatzkommandos des Verteidigungsministeriums tätig. Grey sagt:

„Das Phänomen der nicht-menschlichen Intelligenz ist real. Wir sind nicht allein und das Phänomen beschränkt sich nicht allein nur auf die Vereinigten Staaten. Es handelt sich um ein globales Phänomen, und eine globale Lösung steht uns noch bevor.“

Grusch behauptet in einer Erklärung, die im April vom Pentagon zur Veröffentlichung freigegeben wurde, dass UFO-Legacy-Programme seit langem in mehreren Agenturen verborgen sind, die UAP-Aktivitäten in konventionelle geheime Zugangsprogramme einbetten, ohne den Aufsichtsbehörden angemessen Bericht zu erstatten.

Grusch stellte dem US Kongress ab 2022 Geheiminformationen zur Verfügung, die unter anderem auch Informationen über das Materialrückgewinnungsprogramm enthielten. Seine Informationen stützten sich auf ausführliche Interviews mit hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern, von denen einige direkt an dem Programm beteiligt waren.

Weiter sagt der Whistleblower, dass die Operation illegal vor einer ordnungsmäßen Kontrolle durch den Kongress geschützt wurde und dass er aufgrund seiner Untersuchung ins Visier genommen und schikaniert wurde und dass die Craft Recovery Operation auf verschiedenen Aktivitätsebenen fortgesetzt werden und das er die beteiligten Personen kennt.

Mitarbeiter, die sich für Grusch verbürgt haben, sagen, seine Informationen seien hochsensibel und lieferten die nötigen Beweise dafür, dass sich Materialien von Objekten nicht-menschlichen Ursprungs im Besitz streng geheimer Schwarzprogramme befinden.

Mehrere derzeitig tätige Mitarbeiter der Programme sprachen mit dem Büro des Generalinspekteurs und bestätigen Gruschs Informationen. Grusch verließ die Regierung am 7. April 2023 um, wie er sagte, die Rechenschaftspflicht der Regierung durch öffentliche Aufmerksamkeit zu fördern.

In Geheimdienstkreisen genießt er großen Rückhalt. Außerdem halten zahlreiche Quellen Gruschs Aussagen für glaubwürdig.

Es gibt wie immer keine Fotos

Filmmaterial und Fotos von nachgebauten außerirdischen Schiffen liegen laut Gruschs Aussage nicht vor. Und genau in diesem Punkt hapert es auch bei anderen Whistleblowern.

Tatsache ist: Die Menschen wollen Beweise sehen, Videos, Fotos, die zeigen, dass die rückentwickelten Fahrzeuge tatsächlich existieren – und solange die nicht auf den Tisch liegen und endlich veröffentlicht werden, wird die Geschichte weiter nur eine Verschwörungstheorie bleiben.

Behaupten kann man schließlich vieles, auch wenn die Aussagen noch so glaubwürdig klingen, sind sie ohne die nötigen Beweise nichts wert.

Auch US Journalistin und Sachbuchautorin Leslei Kean bestätigt in einem Interview mit News Nation, dass das mit dem Bildmaterial durchaus ein Problem sei, dennoch hält sie Grusch für einen glaubwürdig Informanten.

Inzwischen hat sich auch das Pentagon zu Wort gemeldet und schreibt in einer Erklärung:

„Bis heute hat AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) keine überprüfbaren Informationen gefunden, die die Behauptungen untermauern würden, dass es in der Vergangenheit oder derzeit Programme zum Besitz oder zur Rückentwicklung von außerirdischem Material gab oder gibt.

AARO ist bestrebt, die Daten und ihre Untersuchungen zu verfolgen, wohin auch immer sie führen. AARO hat in Zusammenarbeit mit dem Office of the General Counsel und dem Air Force Office of Special Investigations ein sicheres Verfahren eingerichtet, mit dem Einzelpersonen Informationen vorlegen können, um AARO bei der vom Kongress vorgeschriebenen historischen Überprüfung zu unterstützen (…)

Die historische Überprüfung von Aufzeichnungen und Zeugenaussagen durch die AARO ist noch nicht abgeschlossen und sollen bis Juni 2024 dem Kongress vorgelegt werden. AARO begrüßt die Gelegenheit, mit jedem ehemaligen oder aktuellen Regierungsmitarbeiter oder Auftragnehmer zu sprechen, der glaubt, über für die historische Überprüfung relevante Informationen zur verfügen stellen zu können.“

Berichte von aktiven und ehemaligen Armeemitarbeitern über die Bergung abgestürzter außerirdischer Raumschiffe liegen schon seit vielen Jahren vor. Darauf weist unter anderem auch Steven Greer hin.

Laut Greers Aussage werden seit mehr als fünfzig Jahren außerirdische Raumschiffe und Lebensformen von Mitgliedern einer Spezialeinheit der US Army geborgen und zur genauen Untersuchung an geheime Orte gebracht.

In meinem 2017 veröffentlichten Buch Das Geheimnis der schwarzen Dreiecke zitiere ich die Aussage von Clifford Stone, Mitglied eines Spezialbergungstrupps der US Army.

Stone sagte auf der Disclosure Konferenz im nationalen Presseclub in Washington: „Ich hatte eine Sicherheitsfreigabe für Nuklearbereiche. Ich konnte jede Freigabe bekommen, die ich brauchte, um bei Sondereinstätzen tätig zu werden, wenn ich dazu einberufen wurde. Ich spreche dabei von Situationen, in denen wir tatsächlich Bergungen durchführten, abgestürzte Schüsseln wegbrachten und das, was davon übrig war.

Bei einigen Abstürzen fanden wir auch Körper, von denen einige noch am Leben waren. Während wir all dies taten, erzählten wir der amerikanischen Öffentlichkeit und der ganzen Welt, dass an all dem nichts dran ist. (…)

Ich war dabei als wir die Objekte geborgen haben, und wir wissen, dass sie von Außerirdischen stammen. 1969 hatte ich ein Erlebnis, als ich auf Fort Lee in Virginia stationiert war. Wir fuhren nach Indian Town Gap in Pennsylvania. Das war das erste Mal, dass wir ein UFO bergen würden.

Als wir ankamen waren schon Leute auf dem Gelände. Wir waren zur Verstärkung gekommen, eigentlich als ABC-Team, denn es sollte sich nukleares Material an Bord befinden. Später wurde allen Beteiligten gesagt, dass nichts an Bord wäre und dass lediglich eines unserer Flugzeuge abgestürzt sei.

Doch ich weiß es besser. Denn ich war einer von denen, die mit dem Geigerzähler Ausschläge maßen. Ich war der erste, der rein ging und die Körpers sah. Und das war nur der erste von zwölf derartigen Vorfällen. UFO-Abstürze geschehen nicht jeden Tag. Sie sind rar. Ich weiß, dass wir nicht allein im Universum sind. Es sind Beweise, die dem amerikanischen Volk vorenthalten werden.

Ich stehe heute vor Ihnen und dem Allmächtigen und sage Ihnen: Wenn der Kongress mich einberuft und fragt, ob ich detailliert aussagen will, dann bin ich bereit, genau das zu tun. Regierungen dürfen ihr Volk niemals anlügen. Egal aus welchem Grund. Vielen Dank.“

Das streng geheime Aurora-Programm könnte eins von vielen schwarzen Programmen sein, in dem rückentwickelte Alien-Technologie verarbeitet wurde. Aus dem Aurora-Programm ging unter anderem die TR-3 hervor, die in Belgien in den Jahren 1989/90 für Aufsehen gesorgt hat.

Bis heute konnte diese fortschrittliche Technologie geheim gehalten werden. Dass nun endlich der Tag der Wahrheit gekommen ist, glaube ich nicht. Meine Euphorie hält sich jedenfalls in Grenzen. Solange kein offizielles Bildmaterial gezeigt wird, sind die Aussagen von Whistleblower keinen Pfifferling wert.

Und das wissen die Akteure der schwarzen Programme ganz genau. Interessant ist auch die Tatsache, dass bisher die Massenmedien über die Geschichte schweigen, nicht einmal die New York Post wagt es dazu einen Artikel zu veröffentlichen. Warum nicht? Wissen die mehr als die alternativen Medien?

Sie fühlen sich auf der sicheren Seite und das werden sie sich vielleicht auch noch eine ganze Weile können, weil bis heute jeder Versuch einer Offenlegung fortschrittlicher Technologie wie das berühmte Horneberger Schießen ausgegangen ist.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 09.06.2023