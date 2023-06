Globaler Gefängnisstaat droht: WHO macht Pandemievertrag wasserdicht

Teile die Wahrheit!

Ende Mai tagte die Weltgesundheitsorganisation in Genf. Im Rahmen ihrer 76. Jahresversammlung setzte sie weitere, endgültige Schritte in Richtung neuer Gesellschaftsordnung im Namen von Gesundheit und Frieden.

Instrument dazu ist der Globale Pandemievertrag, der die UNO-Sonderorganisation an die Spitze eines Gesundheitsregimes stellt, in dem die 194 Mitgliedstaaten nur mehr Befehlsempfänger sind. Von AUF1-Redaktion

Zudem wurden eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, die das geplante Abkommen wasserdicht machen sollen und aufzeigen, wer die wahren Chefs der WHO sind.

Pandemie war Feldversuch

Das Pandemie-„Instrument“, wie es auch genannt wird, soll im kommenden Jahr stehen. Geht es durch, ist es für die 194 Mitglieder rechtsverbindlich. Die WHO entscheidet dann, wann eine Krise ist und wie sie zu bewältigen ist.

Die Corona-Pandemie war der Testlauf dafür. Der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte das bei der Konferenz ganz offen. Er sprach von einer einzigartigen Chance, aus den Fehlern der Covid-19-Pandemie zu lernen und sicherzustellen, dass sie sich nicht wiederholen. Und zwar über Generationen hinweg.

Globaler Gefängnisstaat

Abschließend zur Genfer Konferenz rief der WHO-Chef die Mitgliedsländer dazu auf, gegen Fake News über den Pandemie-Vertrag vorzugehen. Denn – die Vorstellung, dass dieses Abkommen alle Autorität an die WHO abtreten würde, sei eine Lüge. (Die WHO wird die Macht haben, Impfstoffe weltweit vorzuschreiben (Video))

Vielmehr gehe es dabei doch lediglich um eine Vereinbarung der Mitgliedstaaten für die Mitgliedstaaten. Und die werde eben in den Mitgliedstaaten, gemäß ihren eigenen Bestimmungen, umgesetzt.

Mit diesem Statement macht Tedros klar, für wie dumm er die Menschen hält. Denn tatsächlich entsteht vor unseren Augen unverhohlen ein globaler Gefängnisstaat unter dem Oberbefehl des Globalisten-Clubs. (Ex-Premierminister: Eliten wollen Weltregierung und Bevölkerungsreduktion – Ex-Sky-News-Redakteur warnt vor Pandemie-Propaganda und globaler Gesundheits-Diktatur)

Milliarden-Konzern

In dieser neuen Ordnung soll jedes kleinste Detail, bis hin zu den Gedanken, überwacht und kontrolliert werden. Technologisch ist das machbar. Zur Durchsetzung ihrer Pläne, hat sich die WHO bei ihrer Tagung in Genf ein Jahresbudget von über 6 Mrd. US-Dollar genehmigt.

Die Mitgliedstaaten müssen künftig 20 Prozent höhere Beiträge bezahlen. Die reichen aber bei weitem nicht. Also bemüht man sich um Investoren. Die stellen zig-Millionen-US-Dollar bereit.

Ganz vorne mit dabei: die USA, Bill Gates, Deutschland und die EU. Das sind die eigentlichen Chefs der WHO.

Welt-Krankenversicherung

In den Resolutionen wird das sehr deutlich. Eine davon setzt sich die Ausrottung der Tuberkulose bis 2030 zum Ziel. Die zugehörigen Genspritzen von Bill Gates sind schon in der Pipeline.

Die WHO will auch Klimakrisen-Chef sein. Sonst wäre das Menschenrecht auf Gesundheit nicht zu garantieren. Sie sieht sich auch als Friedensstifter und betreibt das mit der globalen Initiative „Gesundheit für den Frieden“. Gut ins Bild passt ein weiteres WHO-Ziel: Bis 2030 sollen alle Menschen eine Gesundheitsversorgung haben.

Mit Rechtsanspruch. Das nennt sich „Universal Health Coverage“. Also eine Art globale Krankenversicherung. Dieser Anspruch gilt auch für Flüchtlinge, Migranten und Asylforderer. Die Mitgliedstaaten müssen das sicherstellen.

Krieg gegen die Menschen

Die WHO will auch das Wohlbefinden der Menschen sicherstellen. Als Teil der öffentlichen Gesundheit. Physisch, psychisch und biologisch. Die Mitgliedstaaten müssen dafür bis 2030 die Voraussetzungen schaffen.

Mit digitalen Systemen soll das dann auch kontrolliert und überwacht werden. Auch Erkenntnisse aus der psychologischen Kriegsführung sollen künftig angewendet werden. In allen Belangen der Gesundheit.

Die WHO spricht von „Verhaltenswissenschaft“. Diese dient bekanntlich der Gestaltung, Kommunikation, Durchsetzung und Akzeptanz von Regeln für die Massen. Auch das Gesundheitspersonal soll dafür geschult werden, um die Patienten im Sinne der WHO zu beraten und zu behandeln.

Arzneimittel-Diktat

Die UNO-Sonderorganisation will künftig auch gegen den Einsatz minderwertiger und gefälschter Arzneimittel vorgehen. Die WHO-Geldgeber, werden bestimmen, was in diese Kategorie fällt.

Big Pharma und Bill Gates reiben sich schon die Hände. Wie so etwas abläuft, erlebten wir in der Pandemie: Da wurde das Medikament Ivermectin als Wurmmittel verteufelt und nicht zur Behandlung von Covid-19 zugelassen.

Obwohl das Mittel 2015 den Medizin-Nobelpreis bekam und die WHO es selbst weltweit einsetzt. Grund dafür: Mit einem wirksamen Medikament hätte man die Genspritzen nicht durchsetzen können.

„Anreicherung“ von Lebensmitteln

Auf der WHO-Agenda steht auch die Manipulation von Lebensmitteln. Dies, um den Vitamin- und Mineralstoffmangel vor allem bei Frauen und Kindern zu vermeiden.

Dazu sollen Grundnahrungsmittel mit Mikronährstoffen angereichert werden. Die WHO-Investoren werden dabei gewichtigen Einfluss haben.

Die Mitgliedstaaten müssen dazu Richtlinien und Überwachungsmechanismen schaffen.

…

