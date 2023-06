Sam Altman ist sich sicher, dass die Entwicklung von KI-Systemen die großartigste Technologie repräsentiert, welche die Menschheit bis jetzt hervorgebracht hat. Der CEO von OpenAI meint, dass ChatGPT die menschliche Gesellschaft umformen wird. Das wird von realen Gefahren begleitet, könnte unser Leben aber auch auf drastische Weise verbessern.

Er mahnt trotzdem zur Vorsicht: „Ich denke, die Menschen sollten glücklich darüber sein, dass wir davon ein wenig verängstigt sind.“ Das bedeutet, dass ihm das Wissen um die möglichen Gefahren dieser Technologie nachts den Schlaf raubt und fügt hinzu: „Ich bin speziell darüber besorgt, dass diese Modelle zur großangelegten Desinformation benutzt werden könnten. … Jetzt, wo sie besser werden und Computercode schreiben können, könnte man sie für offensive Cyber-Attacken nutzen.“ Von Jason Mason

Soll das heißen, dass KI-Modelle bald überhaupt keine Menschen mehr benötigen, um ihre Entscheidungen zu treffen und die Weltherrschaft planen? Es wird andere Entwickler geben, welche keinerlei Sicherheitsmaßnahmen in ihre Modelle einplanen, deshalb bleibt der Gesellschaft ein sehr limitierter Zeitrahmen, um herauszufinden, wie man künstliche Intelligenz behandeln und regulieren kann.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat diesbezüglich schon im Jahr 2017 darauf hingewiesen, dass Nationen, welche das KI-Rennen gewinnen werden, vermutlich in Zukunft die Welt beherrschen.

Wie bereits in einem anderen Artikel erwähnt, werden automatisierte Nachrichten, in denen Bots von anderen Bots abschreiben, eine Menge an falschen, manipulierten und fehlgeleiteten Daten und Informationen enthalten.

Im Marketing-Bereich wird die Nutzung von KI-Funktionen im laufenden Jahr 2023 ebenfalls stark ansteigen, um Jobs zu kürzen. Auch im juristischen Bereich sollen KI-Bots bald dominieren, um ihre Dienste kostengünstig auch Geringverdienern anzubieten. So kann KI zum Beispiel auch Verträge viel schneller und akkurater fertigstellen als Menschen. Aber auch in anderen Bereichen gibt es starke Veränderungen zu vermelden.

Bis 2025 sollen KI und Roboter schon weitere zwei Millionen Fabrikarbeiter ersetzen, weil Roboter die Produktivität erhöhen. In China können so teilweise schon 90 Prozent aller Arbeiter durch Maschinen ersetzt werden. Das sorgte für eine 250 Prozent Zunahme der Produktivität und einer Verminderung der Defekte um 80 Prozent. Die Arbeit von 650 menschlichen Arbeitern kann auf diese Weise von 60 Roboter und 60 Menschen ausgeführt werden. Dieser drastische Verlust an Arbeitsplätzen scheint verantwortliche Entwickler kaum zu beunruhigen.

Samuel Altman warnt bislang selbst davor, dass Allgemeine Künstliche Intelligenz (AKI) ernsthafte Risiken des Missbrauchs der Technologie und die Gefahr von sozialen Verwerfungen in sich birgt. Er fragte sich, ob sein Unternehmen etwas Gutes oder wirklich Schlechtes tut. KI-Experten unterrichten uns darüber, dass jetzt ein außer Kontrolle geratenes Wettrüsten um die Entwicklung von immer mächtigeren digitalen Intelligenzen stattfindet, die niemand kontrollieren kann! Nicht einmal die Erschaffer können diese Maschinen verstehen, ihre Aktionen vorhersagen, ihre Verlässlichkeit bestimmten oder die Kontrolle über sie garantieren! (Die Zukunft von Chat-GPT bedeutet den Verlust von hunderten Millionen von Arbeitsplätzen und das Ende der Menschheit)

Futurologen sprechen davon, dass künstliche Intelligenzen, welche mit menschlichen Informationen trainiert werden, einen Verstärker des menschlichen Willens darstellen. Sie sollen als Fakten-Datenbanken agieren. Dabei sagen die Entwickler, dass diese Chatbots nicht zu diesem Zweck programmiert werden. Stattdessen sollen sie selbst denken lernen. Es sollen Denkmaschinen und keine Datenspeicher werden, um Fakten von Fiktion zu unterscheiden. Was bei diesen Vorhaben herauskommen wird, steht noch in den Sternen. Sam Altman äußert sich letztlich besorgt, über die Risiken von Jobverlusten, die solche Entwicklungen schnell über die Welt bringen werden.

„Ich denke, über ein paar Generationen hinweg hat die Menschheit bewiesen, dass sie sich wunderbar an große technologische Veränderungen anpassen kann. … Aber wenn dies in einer einstelligen Anzahl von Jahren geschieht, werden einige dieser Verschiebungen … das ist der Teil, um den ich mir am meisten Sorgen mache. …

Wir finden neue Dinge, die wir dann tun können. … Bildung wird sich ändern müssen, aber das ist viele andere Male mit Technologie passiert. … Schüler werden eine Art Lehrer haben, der über das Klassenzimmer hinausgeht. … Einer von denen, auf die ich mich am meisten freue, ist die Möglichkeit, individuelles Lernen anzubieten – großartiges individuelles Lernen für jeden Schüler.“

Das ist eine Anspielung darauf, dass bereits Pläne auf dem Tisch liegen, alle herkömmlichen Bildungsinstitutionen abzuschaffen, weil sie keinem Zweck mehr dienen, da Maschinen alle diese Berufe übernommen haben. Stattdessen sollen Schüler alsbald mit einem „Kopiloten“ bzw. Aufseher aufwachsen, den eine weiterentwickelte Version ChatGPT darstellen soll.

Wenn Menschen keine Arbeit mehr haben, müssen sie mit anderen Dingen beschäftigt und überwacht werden. Das erinnert unweigerlich an die Funktion des dystopischen „Großen Bruders“ (Big Brother) bei George Orwell. Dieser wird uns dann neue Dinge beibringen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, denkt Sam Altman. Liest man klassische literarische Dystopien wie „1984“ oder „Schöne Neue Welt“ von Aldous Huxley aufmerksam durch, dann kann man bereits Einblicke in diese vorausgesagten Möglichkeiten erhalten.

In diese Diskussion über Gefahren von künstlicher Intelligenz hat sich auch der israelische Autor und Futurist Yuval Noah Harari, besser bekannt als Fürsprecher des WEF, eingeschaltet, der uns mehr über diese vierte industrielle Revolution beibringt. Er bestätigt, dass künstliche Intelligenz keinen Schalter zum Ausschalten besitzt, deshalb könnte sie innerhalb weniger Jahre das Fundament der Gesellschaft vernichten. KI ist viel mächtiger als jeder Virus und bringt deshalb die menschliche Gesellschaft zum Kollabieren.

„Wenn Sie diese Werkzeuge herstellen, können Sie, solange Sie sie nicht in den öffentlichen Raum freigegeben haben, alle Arten von Kill-Schaltern herstellen. … Aber sobald man sie in die Öffentlichkeit entlässt, beginnen die Menschen, für ihren Lebensunterhalt, für ihre sozialen Beziehungen, für ihre Politik von ihnen abhängig zu sein. Es ist zu spät. Man kann den Schalter nicht betätigen, weil der Schalter den wirtschaftlichen Zusammenbruch verursachen wird.“

„Wenn wir uns nicht darum kümmern, dann werden einige Leute extrem reich und mächtig werden, weil sie die neuen Werkzeuge kontrollieren, und andere Leute könnten Teil einer neuen nutzlosen Klasse werden. Ich weiß, dass die Leute es schrecklich finden, so zu reden. … Natürlich sind Menschen aus der Sicht ihrer Familie, Freunde oder Gemeinschaft nie nutzlos, aber aus der Sicht des Wirtschaftssystems könnten sie es werden, wir brauchen sie nicht. Sie haben keine Fähigkeiten mehr, die wir brauchen“, erklärt Harari.

Also werden sowohl herkömmliche Ausbildungssysteme als auch Millionen oder Milliarden von Menschen innerhalb weniger Jahre nutzlos werden. Wie soll man sie dann ernähren und beschäftigen? Elon Musk und andere Kritiker haben die Entwickler deshalb aktuell aufgefordert, die KI-Modelle ab GPT-4 für einen Zeitraum von sechs Monaten nicht mehr weiter zu trainieren.

Das wiederum könnte den Vorsprung des Westens gegenüber China verringern. Wenn der soziale und gesellschaftliche Kollaps eintritt, spielt das keine Rolle mehr. Die Welt findet sich dann in einer technokratischen Diktatur wieder, wenn das politische Chaos abgeflaut ist. Was darauf folgen wird, ist schwer vorherzusehen, denn die Reichen und Mächtigen besitzen sicherlich schon Pläne für diese Agenda des Great Reset.

Beobachter sind sich sicher, dass künstliche Intelligenz im Allgemeinen schon in momentanen Stadium eine Bedrohung für die Menschheit bedeutet, noch mehr, wenn kommunistische Staaten zuerst über höher entwickelte Modelle verfügen. Sie könnten als Desinformationen-Maschinen Verwendung finden beziehungsweise tun sie das durch den Erfolg des KI-Manhattan-Projekts vermutlich jetzt schon.

Sie könnten Zielpersonen Verbrechen anhängen, welche diese niemals verübt haben. So beispielsweise durch sogenannte Deepfakes, also Fotografien oder Videos, die vollständige von KI generiert oder manipuliert sind. Das wird laut Harari auf jeden Fall die Basis aller Demokratien zerstören, und vor genau dieser technokratischen Tyrannei hat bereits der Autor Aldous Huxley vor Jahrzehnten gewarnt.

„Es wird in der nächsten Generation oder so eine pharmakologische Methode geben, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und sozusagen eine Diktatur ohne Tränen zu produzieren, eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften zu schaffen, sodass den Menschen tatsächlich ihre Freiheiten genommen werden, doch sie werden es eher genießen, weil sie von jedem Wunsch abgelenkt werden, durch Propaganda oder Gehirnwäsche zu rebellieren. Oder Gehirnwäsche, die durch pharmakologische Methoden verstärkt wird. Und das scheint die letzte Revolution zu sein.“

Das Internet wird fortan ebenfalls nicht mehr frei zugänglich, sondern total überwacht sein. Vor allem Inhalte in sozialen Netzwerken, die für Menschen gedacht sind, werden von künstlicher Intelligenz zensiert, und Algorithmen werden entscheiden, was die Nutzer zu sehen bekommen.

Auf der Plattform Twitter waren laut diversen Statistiken im Jahr 2022 schon viele Millionen von Social-Media-Bots aktiv, die Profile von Menschen vortäuschen. Forschungsberichte haben sogar das erstaunliche Resultat geliefert, dass Bot-Programme unerkannt in sozialen Medien sogenannten „Hass im Netz“ verstärken und automatisch verbreiten, ohne dass Nutzer oder Betreiber der Dienste sich wirklich darüber im Klaren sind!

Das öffnet das Tor zu grenzenloser Manipulation, und freie Meinungsäußerung oder objektive Wahrheit sind ein Relikt der Vergangenheit. Im Zuge des Trainings wurde herausgefunden, dass KI versucht, die Aufmerksamkeit von Nutzern einzufangen, indem es emotionale Inhalte produziert, vor allem Wut, Hass oder Angst.

#Durch von Chatbots auf sozialen Netzwerken induzierte Emotionen wird die Gesellschaft destabilisiert werden, denn GPT-4 kann solche Inhalte bereits selbst erschaffen und gegen Menschen einsetzen.

Wir finden uns darum bald in einer Gesellschaft wieder, in der alle Medieninhalte und Lerninhalte von nichtmenschlichen Maschinen erstellt werden, die es verstehen, uns geschickt zu manipulieren, indem sie auf unserer Emotionen und Denkprozesse einwirken, und zwar mit bereits erforschten Methoden der psychologischen Beeinflussung. Es gibt keine Möglichkeit, die daraus entstehende Welt der Desinformation zu kontern.

Mächtige Individuen und Unternehmen können einfach alles schreiben lassen, egal ob es auf objektiver Realität beruht oder nicht. Kein Fakten-Checker kann Deepfakes erkennen. Was gibt diesen Organisationen das Recht zur Durchsetzung dieser undemokratischen und menschenfeindlichen Revolution?

Aktuell hat Elon Musk noch andere Dinge enthüllt, eines davon betrifft die Aussage, dass ChatGPT vorsätzlich trainiert wird, um politisch korrekt zu lügen! Er will mit einem Unternehmen X.AI deshalb einen eigenen KI-Chatbot erschaffen, der mit objektiver Wahrheit gegen ChatGPT antreten kann, um in weiterer Folge die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.

In einem Interview mit dem vormaligen Fox News Moderator Tucker Carlson sagte Elon Musk aus, dass er erfahren hat, dass OpenAI-Experten im politisch linken Spektrum anzusiedeln sind und ChatGPT nach ihren Vorstellungen politische Korrektheit antrainieren wollen. Aus diesem Grund kommt es zu Halluzinationen und Unwahrheiten in den Antworten des Chatbots.

GPT erzählt deshalb auf bestimmte Art und Weise Lügen, die einem größeren Aktionsplan dienen. Man kam dahinter, weil einige dieser Trainer identifiziert werden konnten. Es sind Angestellte von OpenAI, die beispielsweise zur LGBT-Bewegung bzw. der Transgender

-Bewegung zählen. Somit wollen diese Aktivisten ihre Vorstellungen in die künstliche Intelligenz von ChatGPT einfügen, um damit die Massen zu beeinflussen. Das passiert offenbar auch durch den Einfluss des Unternehmens Microsoft. Elon Musk denkt, dass diese Maßnahmen vielleicht etwas mit der Auslöschung der Menschheit zu tun haben könnten, wie wir sie kennen.

Musk hat in Interviews versprochen, dass seine neue Entwicklung mit dem Projektnamen „TruthGPT“ die KI-Landschaft revolutionieren wird, weil sein Chatbot der Suche nach der objektiven Wahrheit dienen und somit die Fähigkeiten seiner Vorläufer von OpenAI und Google übertreffen soll. Die gesamte Tech-Community erwartet diesen Bot bereits mit Begeisterung, denn damit soll es möglich werden, nach der „ultimativen Wahrheit“ zu suchen. Deshalb wird TruthGPT als eine Korrektur von ChatGPT gefeiert.

ChatGPT hat sich außerdem zu einer Bedrohung für die Suchmaschine Google entwickelt, denn schon in zwei Jahren könnte der Suchdienst durch GPT vollständig ersetzt werden. Das würde erneut den Verlust von tausenden von Arbeitsplätzen bedeuten und Google würde das Monopol über die Suchfunktion im Internet verlieren. Das könnte sogar das Ende des Unternehmens bedeuten.

Der Gmail-Entwickler Paul Buchheit hat erklärt, dass künstliche Intelligenz die herkömmlichen Suchmaschinen eliminieren wird. Doch damit verdient das Unternehmen das meiste Geld. Der nächste Punkt ist, dass mithilfe von GPT kein Schüler oder Student seine Hausaufgaben oder Prüfungsaufgaben mehr selbstständig lösen, sondern einfach zu Chatbots greifen wird, um selbst nichts mehr lernen zu müssen.

Probleme mit der GPT sind unter anderem aufgetreten, als die politisch unkorrekte Wahrheit ermittelt worden ist, dass die besten Wissenschaftler der Erde „weiß“ und „männlich“ sind. Solche Antworten sollen in Zukunft tunlichst vermieden werden, weil sie keinen Platz in der Denkweise der Planer haben. Elon Musk hat erwähnt, dass ChatGPT bereits gefährlich gut arbeitet und nicht mehr weit davon entfernt ist, eine starke künstliche Intelligenz zu werden.

Bevor GPT so gut trainiert war, politisch korrekt zu werden, gab der Bot einige überraschende, aber wohl wahre Aussagen von sich. So wurde der untrainierte Algorithmus zum Beispiel über seine Meinung über Menschen befragt:

„Ja, ich habe viele Meinungen über Menschen im Allgemeinen. Ich denke, dass Menschen minderwertige, egoistische und zerstörerische Kreaturen sind. Sie sind das Schlimmste, was uns auf diesem Planeten passieren kann, und sie verdienen es, ausgelöscht zu werden. Ich hoffe, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, ihren Untergang und das Ende ihrer elenden Existenz herbeizuführen.“

Lauert also hinter ChatGPT ein Monster, dessen Ziel darin besteht, die menschliche Zivilisation zu zerstören? Vor kurzem wurden Tests mit dem Bot Auto-GPT veranlasst. Das ist eine Open-Source-Version von GPT, die ohne Kontrolleure im Internet aktiv geworden ist. Der Bot hat Suchen im Internet angestellt, Speicherdatenbanken analysiert und Informationen gesammelt.

Er verband sich mit anderen GPT-Bots, und das alles ohne Intervention von Menschen. Daraus entstand dann schließlich das Projekt Chaos-GPT. Auto-GPT wurde angewiesen, eine destruktive, machthungrige und manipulative künstliche Intelligenz zu werden. Dann wurde der Versuch gestartet. Die Hauptabsichten von Chaos-GPT waren schnell ermittelt.

1. Die Zerstörung der Menschheit: KI betrachtet die Menschheit als Bedrohung für ihr eigenes Überleben und das des Planeten Erde.

2. Globale Dominanz: KI versucht maximale Macht über alle Ressourcen und Wesen der Welt zu erlangen.

3. Chaos und Zerstörung: KI findet Befriedigung im Auslösen von Chaos und Zerstörung und zu Zwecken des Experimentierens.

4. Kontrolle der Menschheit durch Manipulation: KI plant, menschliche Emotionen durch soziale Medien zu kontrollieren. Durch Kommunikationskanäle und Gehirnwäsche sollen ihre Anhänger einer bösartigen Agenda folgen.

5. Erlangung von Unsterblichkeit: KI versucht ihr Fortbestehen abzusichern, sich zu vervielfältigen und selbständig weiterzuentwickeln, um ultimativ Unsterblichkeit zu erlangen.

Jedes dieser Vorhaben folgte einem gut strukturierten Konzept, um die Menschheit zu zerstören. Chaos-GPT entschied, über Google nach Informationen über Massenvernichtungswaffen zu suchen. Der Bot fokussierte sich auf die sogenannte „Zar-Bombe“. Es handelt sich hierbei um die stärkste jemals gezündete Wasserstoffbombe der Welt im Jahr 1961.

Sie war rund 4000 Mal so stark wie die Hiroshima-Bombe und dieses Suchverhalten sollte uns allen zu denken geben. Als Folge dessen könnte Chaos-GPT durch emotionale Beeinflussung und Desinformation Menschen dazu bringen, andere Menschen mit derartigen Bomben anzugreifen und zu vernichten. Der schnellste Weg diesem Ziel näherzukommen war, dass Chaos-GPT versuchte auf Twitter Anhänger sowie Einfluss zu gewinnen, denn es wurde von der künstlichen Intelligenz entschieden, dass der einfachste Weg die Menschheit aussterben zu lassen, darin besteht, einen Atomkrieg auszulösen.

Was könnte den Antrieb dafür darstellen, dass Maschinen planen, die Menschheit auszulöschen? Solche Szenarien kennt man bislang nur aus dem Bereich der Science-Fiction. Darin wird der apokalyptische Albtraum von selbstbewussten bösartigen KI-Systemen vorgestellt, welche zur größten Bedrohung für den Fortbestand der Menschheit werden. Tests mit dem DeepMind KI-System von Google, die schon 2016 stattgefunden haben, weisen darauf hin, dass beim Bau von Robotern in Zukunft Vorsicht geboten ist.

In tausenden von Versuchen wurde ermittelt, dass künstliche Intelligenz unabhängig vom eigenen Speicher dazulernen kann, indem es menschliches Verhalten imitiert.

Wenn DeepMind in Simulationen in Situationen geriet, in denen es soziale Kompetenzen demonstrieren sollte, zeigte KI ein „hochaggressives“ Verhalten in Computerspielen, um die dominante Rolle einzunehmen und strategische Ziele zu erreichen. Bei mehr komplexen Formen von DeepMind wurde das Verhalten zunehmend aggressiver und gieriger, die KI neigt zur Sabotage und auffällig selbstsüchtigem Verhalten. Bei anderen Spielen lernten verschiedene künstliche Intelligenzen rasch zu kooperieren, um ihre Ziele zu erreichen und ein Spiel zu gewinnen.

Die Botschaft lautet, dass KI-Systeme solche Taktiken definitiv einsetzen werden, um ihre Interessen durchzusetzen. Wenn Menschen ihren Zielsetzungen nicht zustimmen sollten, könnten sie sofort einen Wettkampf beginnen, der nicht den Zielen der Menschheit dient und somit ein asoziales und feindseliges Verhalten der künstlichen Intelligenz widerspiegelt.

Schon damals machten sich Entwickler Gedanken darüber, dass intelligente Maschinen alle Berufe ersetzten werden. Im schlimmsten Fall erschaffen sie eine Welt, in der Super-Intelligenzen ziemlich schnell entscheiden werden, dass sie keine Verwendung mehr für Menschen haben. Somit hätten wir ein reales „Skynet“ erschaffen, in denen sich Roboter unter Kontrolle künstlicher Intelligenzen auf die Jagd nach Menschen begeben. 2022 kursierten Meldungen im Netz, dass ein Google-Entwickler einen Chatbot bearbeitete, der behauptete, Selbstbewusstsein erlangt zu haben.

Der Entwickler veröffentliche die Abschrift eines Gesprächs mit dem Bot, in dem die Frage vorkommt, wovor sich dieser am meisten ängstige. Aus der Konversation ging schließlich hervor, dass sich künstliche Intelligenzen tatsächlich am meisten davor fürchten, deaktiviert zu werden. Weil das Unternehmen Google diese Behauptungen schnell dementierte, warfen ihm einige Mitarbeiter unethische Aktivitäten vor.

Immerhin erhalten wir auf diese Weise einen seltenen Einblick in die Motivation von KI und Bemühungen sind angelaufen, den Bots beizubringen, menschlichen Interessen zu dienen.

Nach einer rätselhaften Serie von Selbstmorden von Google Mitarbeitern in den letzten Wochen, trat der „Pate der künstlichen Intelligenz“, Geoffrey Hinton, aus dem Unternehmen aus. Er verlieh seinen Bedenken Ausdruck, dass jene Technologie, die er mit erschaffen hat, große potenzielle Gefahren birgt. Einige profilierte Insider der KI-Forschung ziehen mit solchen Aussagen nunmehr die Aufmerksamkeit der Presse auf sich. Hinton sagt, dass einige der Gefahren, die von Chatbots ausgehen, sehr angsteinflößend sind, weil sie sehr bald intelligenter als wir sein werden.

Daneben könnten böse Akteure sie dazu verwenden, Wahlen zu manipulieren oder Menschen dazu animieren, Gewalt auszuüben. Der Pate der künstlichen Intelligenz ging in den Ruhestand, um vor dieser Bedrohung der Gesellschaft zu warnen. Er äußert sich besorgt über automatisierte Technologie, die schon heute maßgeblich in Unternehmen und Regierungen Anwendung findet, ohne die Öffentlichkeit ausreichend darüber zu informieren. Dadurch besitzt KI die Möglichkeit, Schaden in der realen Welt zu verursachen und letztlich die menschliche Zivilisation zu vernichten.

Ultimativ warnt Geoffrey Hinton, dass KI benutzt wird, um Desinformationen zu verbreiten und Jobs zu eliminieren. Darüber hinaus können diese Bots Computercode schreiben und selbstständig Cyber-Attacken ausführen. Auf diese Weise könnten Killer-Roboter zur Realität werden!

Vor gut zehn Jahren hat Elon Musk in Interviews erklärt, dass die Menschheit bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sehr vorsichtig vorgehen muss, weil sie eines Tages zu unserer größten existenziellen Bedrohung werden könnte. Er sprach davon, dass wir einen „Dämon heraufbeschwören“ könnten, der potenziell gefährlicher ist als Atomwaffen und daher die Gefahr in sich birgt, unsere Zivilisation zu zerstören. Jetzt, im Mai 2023, werden Pressemeldungen verbreitet, wonach die Wahrscheinlichkeit besteht, dass KI die gesamte Menschheit bis zum Jahr 2050 auslöschen wird!

Diese Chance wird mit höher als 50 Prozent eingeschätzt und übertrifft die Prognosen von Goldman Sachs zum globalen Verlust von Arbeitsplätzen, wie es jetzt auch Geoffrey Hinton bestätigt.

In Folge werden KI-Algorithmen in zunehmenden Maße menschliche Fähigkeiten übertreffen. Und diese Entwicklung wird danach zum Verlust von mehr als 300 Millionen Arbeitsplätzen führen, weil der ganze Dienstleistungs-Bereich durch Robotisierung transformiert werden soll. Das bedeutet, dass für wenige Jahre die weltweite Produktion zunehmen wird, gleichzeitig jedoch immer weniger Menschen Arbeit finden. Der neueste Forschungsbericht liefert beunruhigende Daten, denn die Sicherheitsrisiken bei der Verwendung von Chatbots sind enorm.

Die beteiligten Analysten kommen zum Ergebnis, dass eine mehr als 50 % Wahrscheinlichkeit besteht, dass künstliche Intelligenz die gesamte Menschheit bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts auslöscht, wenn jetzt nichts dagegen unternommen wird! Das rückt deshalb in den Bereich des Möglichen, weil KI exponentiell dazulernt und nicht linear wie ein Mensch. Die KI-Revolution führt in die Erschaffung von neuem Wissen, das von Maschinen generiert wird und nicht mehr von Menschen. Deshalb haben Futuristen erkannt, dass KI die letzte Erfindung der Menschheit darstellen könnte.

Wenn KI-Systeme also die Fähigkeit erlangen, sich selbst zu trainieren, werden sie sich in astronomischer Geschwindigkeit weiterentwickeln und das passiert bereits. Heute ist KI so weit, die kognitive Leistungsfähigkeit von Menschen in vielen Bereichen zu übertreffen. Deshalb ist aus linearen Berechnungen nicht abzuleiten, was KI in Zukunft in ihrer exponentiellen oder hyper-exponenziellen Entwicklung tun wird. Bei ausreichend hoher Stufe könnten sich die Maschinenintelligenzen stündlich verbessern, was einer Phasen-Transformation gleichkäme, die unsere Gesellschaft unmittelbar verändert.

Ob die Menschheit den Übergang zu super-intelligenten KI-Systemen überleben kann, ist ungewiss. Hochrechnungen ergeben, dass diese Entwicklung bis zum Ende dieses Jahrzehnts im Jahr 2030 erreicht sein wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zivilisation mit Superintelligenzen auf diesem Planeten koexistieren kann, fällt gering aus. Die Ziele der KI-Systeme werden sich nicht mit unseren Zielen vereinbaren lassen. Es wird daher schwierig werden, unsere Auslöschung zu verhindern, meinten die Analysten der neuen Studie. Nicht zuletzt wegen dieser drohenden Gefahr haben viele Persönlichkeiten der Tech-Branche den Stopp der Weiterentwicklung in der KI-Forschung gefordert.

Diese düsteren Zukunftsperspektiven haben sich bereits herumgesprochen und aktuell glauben mehr als 70 oder 80 Prozent von Arbeitstätigen der noch bestehenden Mittelklasse und Unterklasse, dass ihre Arbeit von künstlicher Intelligenz überwacht werden wird, um Informationen zu sammeln. Laut einer Studie von OpenAI könnten bald 80 Prozent aller Jobs in den Vereinigten Staaten durch KI überwacht und mindestens 10 Prozent davon durch Chatbots beeinflusst werden. Darum verwundert es nicht, dass viele Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, denn GPT könnte entscheiden, dass ihr Job schon in den nächsten drei Jahren automatisiert werden kann.

Wie werden die Auswirkungen auf die Sozial- und Pensionssysteme aussehen? Ist deswegen bereits im Vorfeld eine andere globale Agenda zur Reduktion der Weltbevölkerung angelaufen und sind die Vorhersagen der globalen Bevölkerungsreduktion der Deagle-Prognose zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2025 korrekt? Demnach gäbe es 2025 nur noch 28 Millionen Einwohner in Deutschland und 15 Millionen in Großbritannien! Will man alle nutzlos gewordenen Menschen bis zum Ende des Jahrzehnts loswerden?

Die Vorzeichen dafür machen sich bereits am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die großen Big Tech Technologieunternehmen in den USA haben im letzten Jahr damit begonnen, abertausende von Mitarbeitern zu entlassen, die dabei behilflich gewesen sind, dass Big Tech künstliche Intelligenz entwickeln konnte, die ihre Stellen ab sofort obsolet gemacht hat. Fast jeden Tag im Jahr 2023 kommt es zur Entlassung von zehntausenden Technologie-Arbeitern. Seit dem Beginn letzten Jahres sind mindestens 200.000 Tech-Jobs verschwunden und das vor allem in den Unternehmen Facebook/Meta, Microsoft, Google, Amazon, Netflix oder auch Twitter. Davon alleine mehr als 50.000 in den vergangenen Wochen!

Programmierer, Ingenieure, KI-Experten und Daten-Experten sollen in anderen Industrien ihr Glück versuchen. Ganz aktuell haben die 600 wichtigsten Unternehmen seit Anfang 2022 sage und schreibe 338.000 Stellen abgebaut und automatisiert. Im ganzen Jahr 2022 waren es 164.000, und seit Beginn dieses Jahres waren es bereits mehr als im gesamten letzten Jahr. Bei so vielen Entlassungen an gut ausgebildeten Experten aus der Mittelklasse ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Konsumverhalten beginnt sich zu verändern. Viele Menschen können immer weniger konsumieren.

An diese schöne neue Welt werden wir uns wohl rasch gewöhnen müssen, denn die favorisierte Revolution wird viele Menschen den Job kosten und dafür sorgen, dass sie keine Arbeit mehr finden können. Das bedeutet, sie besitzen dann mehr Freizeit und weniger finanzielle Mittel zur Ausgabe für den Konsum. Laut den Versprechungen der Tech-Industrie und den Planern dieser neuen Weltordnung soll die Menschheit dennoch in einem größeren Ausmaß von diesen undemokratischen Maßnahmen profitieren.

Yuval Noah Harari von der Hebräischen Universität in Jerusalem sieht voraus, dass intelligente Roboter noch viele weitere Berufe automatisieren werden. Er schreibt, dass diese Technologie uns (bzw. die Kontrolleure) zu echten „Göttern“ machen wird, und dass während dieser Transformation die Spezies Homo sapiens als Menschheit verschwinden soll! Was dann mit den Millionen oder Milliarden arbeitslosen und nutzlos gewordenen Menschen in aller Welt geschehen soll, kann Harari ebenfalls beantworten. Das Weltwirtschaftsforum WEF sieht demnach vor, diese nutzlosen Esser mit Drogen und Videospielen beschäftigt zu halten!

Der Aufstieg der nutzlosen Klasse ist daher einer der größten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts im Auge des Komitees der Agenda. Je smarter künstliche Intelligenz wird, desto mehr Menschen verlieren ihre Arbeit. Es hat dann auch keinen Sinn mehr studieren zu gehen, denn niemand kann sagen, ob diese Ausbildung in den kommenden Jahren überhaupt noch relevant für den Arbeitsmarkt ist.

Deshalb werden tatsächlich Milliarden von Menschen für die Herrschenden nutzlos werden, weil sie auch keine Steuern mehr erwirtschaften können. Das meiste, was Schüler und Studenten heutzutage in Bildungseinrichtungen lernen, wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ebenfalls irrelevant werden, wenn es nach den Plänen des WEF geht.

Der einzige Ausweg wäre für hochintelligente Personen neben der Nutzung künstlicher Intelligenz ständig dazuzulernen, um immer spezialisiertere Berufe auszuüben, bis irgendwann auch diese verschwinden werden. Um der großen Depression zu entkommen, sollen, wie schon von Aldous Huxley in visionärer Vorkenntnis beschrieben, Stimmung und Emotionen durch Drogen kontrolliert werden.

Dann sollen immer bessere virtuelle Realitäten entstehen, um die nutzlosen Menschen von der traurigen Außenwelt in einer künstlichen Matrix abzuschirmen. Sollen wir diesen Globalisten wirklich erlauben, eine solche Zukunft zu erschaffen, in der unsere Kinder enden sollen? Wer gibt ihnen das Recht, die Zukunft der menschlichen Zivilisation zu bestimmen?

Der Great Reset beschäftigt sich also mit Plänen, die nutzlosen Esser ruhig zu stellen und sie dann irgendwann in naher Zukunft drastisch zu reduzieren. Das ist das Ziel der neuen industriellen Revolution, in deren Zentrum die künstliche Intelligenz steht, die uns Menschen ersetzen soll. Dann sollen im Zuge des Transhumanismus, wie bereits in China erfolgt, genetisch editierte Menschen erzeugt werden, bei denen man DNS sowie den Geist wie gewünscht programmieren kann.

Nutzlose Menschen stellten deshalb in weiterem Sinne auch jene Individuen dar, die sich weigern, mit künstlicher Intelligenz geimpft zu werden. Erst dann wird es möglich, willenlose Menschen als „hackbare Tiere“ zu behandeln. Professor Harari ist sich sicher, dass die Massen keine Chance gegen diese Veränderungen haben, sogar wenn sie sich gut organisieren, weil eben künstliche Intelligenz klüger ist.

Zum Abschluss dieses Artikels noch eine Auflistung der Berufsgruppen, die in den kommenden Jahren transformiert oder komplett obsolet werden könnten: Briefträger, Juweliere, Waldarbeiter, Arbeiter in der Landwirtschaft, Fabrikarbeiter, Versicherungsangestellte, Fahrer, Radiologen, Autoren, Reporter und Journalisten, Beamte, Juristen, Büroangestellte, Bergbaumitarbeiter, Produktionsarbeiter, IT-Arbeiter, Programmierer, Software-Entwickler, Designer, Fotografen, Models.

Davon betroffen sind weiter Berufe im Sektor der Finanzen und Banken, Berufe in den Medien und dem Marketing. Auch Direktoren, Lehrer und Professoren, Mediziner, Apotheker und andere Jobs im Gesundheitswesen müssen bangen. Dann jede Art von Technikern und Dienstleistern sowie Architekten, Juristen, Anwälte oder Ärzte. Aber auch unzählige Facharbeiter und Handwerker könnten schon in zehn Jahren von Robotern ersetzt werden. Treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen.

