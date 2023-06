Ist die Geschichte „4 Kinder 40 Tage im kolumbianischen Dschungel“ ein Schwindel? Warum sollte es eine Falschmeldung sein? (Video)

Wenn etwas massiv in den Medien gepusht wird und sich sogar der kolumbianische Präsident einmischt, umgibt es ein Geruch von gepeitschter Propaganda.

In diesem Fall könnte es sich durchaus um eine Vertuschungsmasche für die „deep state child trafficking networks“ („Tiefe Staat Kinderhandelsnetzwerk“) handeln.

In der Tat handelt es sich um einen so auffälligen Schwindel, dass man sich fast fragt, ob es sich nicht um Propaganda handelt, um das Image der „Rettung von Kindern“ als Gegengewicht zum Kinderhandel zu fördern, der, wie in diesem Artikel gezeigt wird, bald aufgedeckt werden könnte. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Seien wir mal ehrlich: Was macht eine Mutter mit 4 Kindern in einer Cessna mit 2 Piloten? Eine Cessna ist ein kleines Flugzeug mit bis zu sechs Sitzen; zumindest die Art von Cessna, die man angeblich gefunden hat. Normalerweise ist es ein Viersitzer.

Ich selbst habe in einer solchen Cessna Flugstunden genommen, und ehrlich gesagt sind zwei Piloten völlig unnötig, aber man wird vielleicht sagen, dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Eine Mutter mit vier Kindern ist allerdings sehr beengt; es sei denn, sie hätte das 11 Monate alte Kind auf dem Schoß (was offiziell nicht erlaubt ist). Allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass in einem so kleinen Flugzeug zwei Piloten sitzen, aber das nur nebenbei. Die Geschichte muss dramatisch klingen.

Die ganze Geschichte dreht sich jedoch um die Rettung der Kinder. Was fällt also bei diesem (vermeintlichen) Schwindel auf? Die beiden Piloten sollen tot sein. Die Mutter hätte noch mehrere Tage gelebt und die Kinder aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen.

Und warum? Weil die Leichen der Piloten Raubtiere anlocken? Immerhin konnte das Flugzeug dank des Peilsenders leicht gefunden werden, so dass der Ratschlag, die Absturzstelle zu verlassen, nicht unbedingt klug gewesen wäre.

Auffallend ist auch, dass sich die ganze Aufmerksamkeit auf die wundersame Überlebensstrategie der ältesten Tochter von 13 Jahren konzentriert, aber keine einzige Frage danach gestellt wird, wie das Flugzeug in Schwierigkeiten geriet und warum es angeblich abgestürzt ist.

In einem solchen Flugzeug gibt es eine Blackbox, die sofort untersucht werden sollte. Und wie kommt es, dass eine solche Cessna im Dschungel zwischen den Bäumen abstürzt und kein Feuer ausbricht?

Waren die Treibstofftanks leer? Der Treibstoff befindet sich in den Flügeln, und die Flügel sind eindeutig beschädigt. Gab es keinen Funken aus dem Motor, als das Flugzeug auf dem Boden aufschlug?

Aber zum Glück haben wir die gesamten Mainstream-Medien, die die Geschichte mit dem bekannten Emo-Aufbau von „einer Großmutter, die ihre Kinder umarmen will“ und dem Helden, der die Kinder gefunden hat, dem Spürhund, der vermisst wurde und dem kolumbianischen Präsidenten, der sein Beileid ausdrückte, pushen.

In der Zwischenzeit helfen die alternativen Medien, allen voran der oberste Judas-Ziegenbock David Icke, fleißig mit, die Geschichte glaubwürdig zu halten (siehe Tweet unten und lesen Sie weiter unten).

Power of the human spirit: How hero Lesly, 13, kept her brothers aged 9, 4 and just 12 months alive for 40 days lost in the jungle: Brave teen secured camps with hair ribbons, knew the safe fruits and even ground flour to eathttps://t.co/0Fy7h7auYx 300x250 boxone — David Icke (@davidicke) June 12, 2023

Wenn Sie mich fragen, werden die gesamten alternativen Medien kontrolliert und dürfen zu Fängern für Wahrheitssuchende werden; die Rattenfänger von Hameln, die Judasböcke. („Trump führte die Operation Warp Speed durch, um Milliarden von Leben zu retten und den Tiefen Staat zu entlarven“ – Vorhersagen werden wahr)

Jegliche Opposition muss in die von der Macht kontrollierten Kanäle gelockt werden, damit man sie im Griff hat und sie zu den gewünschten Zeitpunkten einrahmen kann(Beispiel und Beispiel).

Wir leben in einer Truman-Show-Realität, und die Ausrufe in den Niederlanden werden alle von der Truman-Show von Jorn Luka gefördert. Sie beziehen sich aufeinander und halten dich in der gewünschten Echogrube.

Um jedes Geräusch, das nicht erwünscht ist, wird eine Schattenwand errichtet. Diese Mauer muss Menschen wie Martin Vrijland umgeben, damit niemand dieses Geräusch hören kann.

Dieses Geräusch darf nicht nach außen dringen, es wird eingekapselt und so gut wie möglich nach dem Prinzip„Monkey see monkey do“ weggejagt.

Außerhalb der Mauer stehen die Judasziegen mit ihren Megaphonen bereit, um den Klang zu kopieren, indem sie einen Hauch von Wahrheit mit dem erlaubten Oppositionsklang vermischen, damit die Lügen in den Anschein von Opposition gehüllt bleiben.

Warum also sollten die alternativen Medien dieses Mal nicht sagen, dass es sich um einen Schwindel handelt? Die Möglichkeit, Nachrichten zu inszenieren, wird von diesen alternativen Medien völlig außer Acht gelassen.

Besonders seit Alex Jones sein Drama während des Sandy Hook (Propaganda)-Prozesses inszeniert hat, hat sich dies weiter bestätigt. David Icke hält sich seit Jahren an die Regel, dass etwas eine falsche Flagge sein kann, aber ein Schwindel? Das kommt nicht in Frage.

Ich schätze Videos von unbekannten Kanälen wie dem nachstehenden mehr als die großen alternativen Medienkanäle (die alle von den Mainstream-Medien lanciert werden – unter dem Vorwand, den scheinbar unerwünschten Lärm zu zeigen).

Der Mann verwendet vielleicht keine saubere Sprache und macht vielleicht einige Denkfehler, aber zumindest antwortet er aufrichtig, indem er sagt, dass es Blödsinn ist und dass die Massen getäuscht werden.

Video:

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 19.06.2023