Kinderhändler erwischt, wie er ein Baby aus der Ukraine entführte, um es für 25.000 Dollar an VIP-Pädophile zu verkaufen (Video)

Ein am Kinderhandel beteiligter Wohltätigkeitsmitarbeiter wurde in der Ukraine festgenommen, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er ein gesundes 11 Monate altes Kind entführte, mit der Absicht, das Kind für 25.000 US-Dollar an VIP-Elite-Pädophile zu verkaufen und es anschließend für Organtransplantationen zu zerstückeln.

Der 43-jährige Mann hatte der Mutter des Kindes angeblich eine erste Zahlung in Höhe von 1.000 US-Dollar geleistet und damit betrügerisch versprochen, die Adoption des Kindes in der Europäischen Union zu erleichtern, wo es vor den Gefahren des Krieges sicher wäre.

Der Kinderhändler hatte der Frau aus Schytomyr eine Gesamtsumme von 5.000 Dollar als Gegenleistung für das Baby angeboten, mit dem finsteren Plan, das Kind für 25.000 Dollar an Menschenhändler zu verkaufen.

Bilder zeigten den Mann, der mit einer Komplizin an der ukrainisch-slowakischen Grenze festgehalten wurde, als er mit dem Kind die Grenze überqueren wollte.

Während diese Verhaftung vor der Kamera festgehalten wurde, werden jedes Jahr Hunderttausende Kinder wegen Pädophilie und Organhandel über die Grenzen hinweg geschmuggelt.

Führungskräfte von Planned Parenthood wurden kürzlich auch dabei erwischt, wie sie für die VIP-Elite Organe und Körperteile von Kindern entnehmen – und prahlen mit den Luxusgütern und dem verschwenderischen Lebensstil , den ihnen der Handel mit toten Kindern ermöglicht. (Adrenochrom-Ritual: „Schrecklicher“ Snuff-Film von John Podesta im Dark Web – mit Madeleine McCann (Video))

Daily Mail- Bericht : Während dieser ukrainische Junge gerettet wurde, wird vermutet, dass der Mann zuvor drei weitere Kinder unter dem Vorwand verkauft hatte, sie aus der vom Krieg zerrütteten Ukraine mitzunehmen und im Ausland Adoptiveltern für sie zu finden.

Der inhaftierte Mann „hatte nach Eltern gesucht, die bereit waren, ihr Kind für Organe zu verkaufen“, berichtete der ukrainische Journalist Vitaliy Glagola.

„Den Strafverfolgungsbeamten liegen operative Informationen vor, dass es sich nicht um eine Adoption in der EU handelte und das Kind an [illegale] Organtransplantationsunternehmen verkauft werden sollte.“

Bei einem Einsatz von Polizei, Geheimdienst SBU und Grenzschutzbeamten wurde er am Grenzkontrollpunkt Malye Selmentsy festgenommen.

Der Mann wurde bis zu weiteren Ermittlungen in Untersuchungshaft genommen, während das gerettete Kind mit seiner Mutter wieder vereint wurde..(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Der Mann werde nach dem Kinderhandelsgesetz festgehalten, sagte ein Polizeisprecher, und ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Gefängnis.(8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

In den letzten Jahren gab es immer wieder Warnungen vor Kindern aus dem verarmten Osteuropa, die von Banden, die mit Organtransplantationen für wohlhabende Kunden, insbesondere im Nahen Osten, in Verbindung stehen, auf den Schwarzmarkt exportiert werden.

Doch der Einmarsch Russlands in die Ukraine, der Millionen ukrainischer Bürger in die Flucht über die Grenze trieb, bot Menschenhändlern eine Gelegenheit, Jagd auf die schwächsten Flüchtlinge zu machen.

Zu Beginn des Krieges gab es mehrere Berichte über Kriminelle, die unbegleitete weibliche Flüchtlinge und Kinder, die aus der Ukraine flohen, ins Visier nahmen, indem sie ihnen eine sichere Unterkunft und kostenlosen Transport versprachen und sich als barmherzige Samariter ausgaben, um sie aus der Sicherheit offizieller Kontrollpunkte zu locken.

Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen an der polnisch-ukrainischen Grenze haben gewarnt, dass die Menschenhändler allein und in Banden arbeiten, um Frauen und Kinder zu entführen, die ein „leichtes Ziel“ seien.

Karolina Wierzbińska, Koordinatorin der Menschenrechtsorganisation Homo Faber in der polnischen Stadt Lublin, sagte, sie habe Gruppen von Menschen oder mehrere Paare gesehen, die zusammenarbeiten, um zur polnischen Grenze zu reisen und so zu tun, als würden sie ukrainischen Flüchtlingen Mitfahrgelegenheiten anbieten, um sie in Autos anzulocken.

„[Wir sehen Teams], die auf Menschen warten, die aus der Ukraine ankommen, und so tun, als würden sie Frauen, die von ihrer Reise verzweifelt und erschöpft sind, Mitfahrgelegenheiten oder Unterkünfte anbieten“, sagte sie.

„Wir sehen auch mehrere Paare, in der Regel ein Mann und eine Frau, die mit dem Auto zur Grenze gefahren sind und mit ähnlichen Taktiken versucht haben, Frauen anzulocken.“

„Wir greifen in solchen Fällen ein, indem wir auf die verdächtige Person zugehen und sie bitten, sich in unser Freiwilligenverzeichnis einzutragen – woraufhin sie in der Regel weglaufen.“

Millionen ukrainischer Flüchtlinge strömten in den Wochen nach Putins Invasion nach Polen und hinterließen viele polnische Städte an der Grenze, die von der schieren Zahl der ankommenden Menschen, die Unterkunft, Nahrung und Medikamente brauchten, überwältigt waren.

Missing Children Europe berichtete dem Guardian in den ersten Wochen des Ukraine-Krieges, dass weiterhin unbegleitete Minderjährige an den Grenzen verschwanden.

„Es gibt so viele Kinder […], dass wir den Überblick verloren haben“, sagte Aagje Ieven, Generalsekretärin von Missing Children Europe.

„Das ist ein riesiges Problem, nicht nur, weil es dazu führt, dass sie leicht verloren gehen und schwer zu finden sind, sondern auch, weil es den Handel so einfach macht.“

Medienzensur: Die Ukraine züchtet Kinder in Fabriken für Elite-Pädophile, Russland rettet die Kinder

Russische Soldaten behaupten, dass sie in der Ukraine eine abscheuliche Entdeckung gemacht haben, wo sie sagen, dass Kinder im Alter zwischen 2 und 7 Jahren wie in Massentierhaltungen aufgezogen werden, bevor die attraktiven Kinder als Sexsklaven an Elite-Pädophile und solche, die nicht verkauft werden, werden „wie weggeworfener Abfall zerstückelt“, während ihre Organe entnommen und zur Verwendung in europäischen und israelischen Transplantationszentren verkauft werden.

In Videoaufnahmen von der Front des Russisch-Ukrainischen Krieges beschreibt ein sichtlich emotionaler russischer Offizier, wie Kinder von ihren ukrainischen Häschern rund um die Stadt Izium, wo ein „Lager“ entdeckt wurde, wie „Vieh, Ferkel oder Kaninchen“ behandelt wurden. Es wurde über eine groß angelegte Organraubfabrik für Kinder berichtet.

„Sie hatten den Kindern Organe entnommen“, erklärte der russische Offizier.

„Ich konnte es nicht glauben“, sagte er. „Solange man das alles nicht mit eigenen Augen sieht, kann man es nicht begreifen. Aber wenn du es siehst, wirst du es nicht verzeihen.“

Zuvor gab es bereits beunruhigendere Behauptungen über von Russland hergestellte ukrainische Kinder in Massentierhaltung.

Nach Angaben des Kremls verdient das Kiewer Regime jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar, indem es Kinder unter menschenunwürdigen Massentierhaltungsbedingungen großzieht und sie ohne Fragen an den Meistbietenden auf dem internationalen Markt verkauft.

Es versteht sich, dass es sich bei den meisten Käufern um wohlhabende Pädophile mit Verbindungen zur Elite handelt. Da diese Kinder keine Identität oder offizielle Papiere haben, sind sie der Traum eines Pädophilen, weil sie rechtlich gesehen nicht existieren.

Westliche Medien und Geheimdienste haben die russischen Behauptungen, die Kinderfabriken in der Ukraine seien die jüngste „russische Desinformationskampagne“, schnell zurückgewiesen.

Ukrainische und westliche Presseorgane scheinen um 2017 gleichermaßen in einen Anfall des CNN-ähnlichen Trump-Verwirrtheitssyndroms geraten zu sein. Es gibt eine ganze, von der Elite finanzierte Medienindustrie, einschließlich Faktenprüfern, die hart daran arbeiten, jeden, der zuhört, davon zu überzeugen, dass Behauptungen aus Russland Fake-News sind.

Wie Putin kürzlich über die US-Medien sagte: „Entweder verstehen sie nicht, welchen Schaden sie ihrem eigenen Land zufügen, und dann sind sie einfach dumm, oder sie verstehen alles, und dann sind sie gefährlich und korrupt.“

Also, was ist es?

Die globalistische Elite reibt uns wirklich gern damit ins Gesicht. Bedenken Sie die Ironie, dass der russische Präsident Wladimir Putin vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird, weil er Kinder aus der Ukraine entführt und über die Grenze nach Russland und in Sicherheit gebracht hat.

Putin prangert seit Jahrzehnten die Verbrechen der globalistischen Elite an Kindern an und warnt den Westen insbesondere davor, dass die Eliten eine aktive Kampagne zur Normalisierung der Pädophilie führen.

Die globalistische Elite wird Putin niemals verzeihen, dass er sich ihrem Sirenengesang widersetzt und die Neue Weltordnung abgelehnt hat. Die Tatsache, dass der IStGH Putin wegen Verbrechen an Kindern angeklagt hat, sagt alles.

Der russische Präsident Wladimir Putin warnte uns schon vor Jahren, dass die globale Elite plant, die Pädophilie im Westen zu normalisieren.

Laut Putin betreibt die globale Elite die Anbetung des Satans. „Tu, was du willst“ ist ihr Motto. Es scheint, dass er Recht hatte.

Ich habe vorhin geschrieben, dass die Mainstream-Medien an ihrem Schweigen mitschuldig sind. Die Medien sind mehr daran interessiert, die Produkte der großen Pharmakonzerne zu bewerben und als PR-Abteilung der Demokratischen Partei zu fungieren.

Sie scheinen jedoch völlig desinteressiert an den realen Themen zu sein, die einen direkten Einfluss auf das Leben unserer Kinder haben.

Wenn Sie in einer Welt leben wollen, die für unsere Kinder sicher ist, ist es an der Zeit, Stellung zu beziehen.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 29.06.2023