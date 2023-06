Model und Hollywood-Schauspielerin beendete im Juni 2023 ihr Leben in einer Klinik für assistierte Suizide in der Schweiz, aufgrund von Verletzungen durch COVID-19-Impfung

Teile die Wahrheit!

Katerina Pavelek, ein slowakisches Model und Hollywood-Schauspielerin, beendete ihr Leben am 1. Juni 2023 im Alter von 41 Jahren in einer Schweizer Klinik (Pegasos Swiss Association, Basel). Von Dr. William Makis

„Kat war Schauspielerin und musste sich daher auch an die von der Unterhaltungsindustrie und den Gewerkschaften vorgeschriebenen Impfvorschriften halten, wenn sie arbeiten wollte.

Doch dann wurde Kat sehr krank. Sie war so krank, dass sie letzte Woche beschloss, ihr Leben in einer Schweizer Klinik zu beenden, die auf assistierten Suizid spezialisiert ist.“ ( hier klicken )

„Am vergangenen Wochenende veranstalteten Kats Freunde – viele von ihnen in der Unterhaltungsbranche – ein Picknick und einen letzten Abschied für ihre Freundin, die Schauspielerin, an einem Strand in Malibu.“ ( hier klicken )

Im Juli 2021 arbeitete Kat mit Uma Thurman an einem Film. Es gab noch keine Vorschriften zur Impfung gegen COVID-19.

Ende 2021 arbeitete Kat an dem Film „Babylon“ von Brad Pitt und Margot Robbie – musste sie gegen COVID-19 geimpft sein, um eine Rolle in dem Film zu spielen?

Kat war eine begeisterte Reisende und reiste im Juni/Juli 2021 nach Hawaii und im August 2021 nach Griechenland.

„Die Auffrischungsimpfung, die ich vor über einem Jahr erhalten habe, hat meine Gesundheit, meinen Körper und mein Leben völlig zerstört“

Kat hätte ihre COVID-19-mRNA-Impfstoff-Auffrischungsimpfung wahrscheinlich entweder im Dezember 2021 oder Anfang 2022 in Los Angeles erhalten.

Welche Verletzungen durch die COVID-19-Impfung erlitt sie nach der Auffrischungsimpfung? (So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

ME/CFS – Myalgische Enzephalomyelitis / chronisches Müdigkeitssyndrom ( hier klicken ) .

Menschen mit ME/CFS sind oft nicht in der Lage, ihren gewohnten Aktivitäten nachzugehen. Manchmal kann ME/CFS dazu führen, dass sie ans Bett gefesselt werden. Menschen mit ME/CFS leiden unter überwältigender Müdigkeit, die durch Ruhe nicht gebessert wird.

ME/CFS verändert die Fähigkeit der Menschen, alltägliche Aufgaben zu erledigen , wie zum Beispiel zu duschen oder eine Mahlzeit zuzubereiten.

ME/CFS macht es oft schwierig, einen Job zu behalten , zur Schule zu gehen und am Familien- und Sozialleben teilzunehmen.

Mindestens jeder vierte ME/CFS-Patient ist während seiner Krankheit für längere Zeit ans Bett oder ans Haus gefesselt.

Neben Müdigkeit leiden Patienten mit ME/CFS auch unter einer Vielzahl anderer Symptome, darunter Unwohlsein nach Belastung, kognitive Beeinträchtigung, Muskel-Skelett-Schmerzen, Schlafstörungen, Halsschmerzen, Lymphadenopathie, orthostatische Intoleranz und gastrointestinale Symptome.

ALS der Lunge – Amyotrophe Lateralsklerose ( hier klicken )

ALS ist eine neuromuskuläre Erkrankung, die durch eine Schwäche der Atemmuskulatur und eine fortschreitende Verschlechterung der Lungenfunktion gekennzeichnet ist

Der Tod tritt innerhalb von 3 bis 5 Jahren nach Beginn aufgrund von Atemwegskomplikationen ein

ME, CFS, ALS wurden in „Long COVID“ gemeldet

Mehrere Studien haben „Long-COVID“ mit ME/CFS in Verbindung gebracht, was darauf hindeutet, dass die zugrunde liegende Ursache von ME/CFS bei Patienten mit „Long-COVID“ eine „ abnormale und anhaltende Immunantwort, möglicherweise unter Beteiligung von Mastzellen und Mikroglia“ ist ( hier klicken ).

Für ALS gibt es Studien, die von einem beschleunigten Fortschreiten der ALS-Erkrankung nach einer COVID-19-Infektion mit „raschem Funktionsabfall“ berichten ( hier klicken )

In der Literatur gibt es nichts über COVID-19-mRNA-Impfstoffe und CFS oder ALS.

Kat wurde von ihren Ärzten nicht ernst genommen, wie viele andere die an Impfschäden leiden.

NSW, Australien – Melene Guevremont wurde durch drei Pfizer-COVID-19-mRNA-Impfstoffe verletzt, hat jetzt Symptome von ALS und ist an den Rollstuhl gefesselt.

Calgary, AB – Mark Staudinger hatte vor über anderthalb Jahren ME/CFS, verursacht durch eine Reaktion auf die COVID-Impfung ( hier klicken ).

Meine Meinung…

Können COVID-19-Impfstoffe ALS verursachen? Es gibt einige anekdotische Beweise dafür, dass es zwar möglich ist, aber selten vorkommt. Der Mechanismus ist unbekannt, könnte aber eine abnormale Immunantwort (Autoimmunreaktion?) nach der COVID-19-Impfung sein.

Es gibt einige Berichte über ALS nach der COVID-19-Impfung in VAERS, die hinsichtlich der Kausalität recht überzeugend sind ( 1645371 )( 1893118 )( 1916790 )( 1955385 )( 1976763 )

Im Fall von Kat könnte es sein, dass sie ALS nach der COVID-19-Impfung entwickelt hat, oder dass sie ALS hatte, das dann durch drei COVID-19-Impfstoffe beschleunigt wurde und zu einem „schnellen funktionellen Rückgang“ führte. Ich habe nicht genügend Informationen.

Können COVID-19-Impfstoffe ME/CFS verursachen? Es scheint, dass hier ein viel stärkerer Zusammenhang besteht.

Es besteht ein sehr interessanter Zusammenhang zwischen einer EBV-Virusinfektion und ME/CFS . ( hier klicken )

Noch interessanter ist die Tatsache, dass COVID-19-Impfstoffe eine Reaktivierung ruhender Viren, insbesondere EBV, bewirken. ( hier klicken )

Daher können COVID-19-Impfstoffe ME/CFS direkt durch eine gestörte Immunantwort oder indirekt durch die virale Reaktivierung von EBV, einem Virus, das fast jeder hat, verursachen.

