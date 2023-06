„Landesverrat“: Putin hält Rede an die Nation – Putschversuch in Russland (Video)

Russlands Präsident Wladimir Putin hielt am Samstagmorgen eine Rede an die Nation zu einem möglichen Putschversuch. Hier die Übersetzung des Textes vom Kremlin publiziert:

Ich appelliere an die Bürger Russlands, an das Personal der Streitkräfte, der Strafverfolgungsbehörden und der Sonderdienste, an die Soldaten und Kommandeure, die jetzt in ihren Kampfpositionen kämpfen, feindliche Angriffe abwehren und dies heldenhaft tun – ich weiß, ich habe gestern Abend noch einmal an die Kommandeure aller Richtungen gesprochen.

Ich appelliere auch an diejenigen, die durch Täuschung oder Drohungen in ein kriminelles Abenteuer hineingezogen und auf den Weg eines schweren Verbrechens – einer bewaffneten Rebellion – gedrängt wurden.

Heute führt Russland einen harten Kampf um seine Zukunft und wehrt die Aggression der Neonazis und ihrer Herren ab. Praktisch die gesamte Militär-, Wirtschafts- und Informationsmaschinerie des Westens ist gegen uns gerichtet.

Wir kämpfen für das Leben und die Sicherheit unseres Volkes, für unsere Souveränität und Unabhängigkeit. Für das Recht, Russland zu sein und zu bleiben – ein Staat mit einer tausendjährigen Geschichte.

Dieser Kampf, in dem über das Schicksal unseres Volkes entschieden wird, erfordert die Vereinigung aller Kräfte, Einheit, Konsolidierung und Verantwortung.

Wenn alles, was uns schwächt, beiseite geworfen werden muss, jeder Streit, den unsere äußeren Feinde nutzen können, um uns von innen heraus zu untergraben.

Und deshalb sind die Handlungen, die unsere Einheit spalten, in Wirklichkeit Abtrünnigkeit von unserem Volk, von unseren Mitstreitern, die jetzt an der Front kämpfen. Das ist ein Schlag in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes.

Es war ein solcher Schlag, der Russland 1917 zugefügt wurde, als das Land den Ersten Weltkrieg führte. Doch der Sieg wurde ihr gestohlen. Intrigen, Streitereien, Politik hinter dem Rücken der Armee und des Volkes führten zum größten Schock, zur Zerstörung der Armee und zum Zusammenbruch des Staates, zum Verlust riesiger Gebiete. Infolgedessen die Tragödie des Bürgerkriegs. (Russischer Außenminister: „Die NATO will in den Krieg ziehen – wir sind dazu bereit“ Putin: „Sie können uns mal“ (Videos))

Die Russen töteten Russen, Brüder und alle möglichen politischen Abenteurer und ausländischen Kräfte, die das Land spalteten, auseinanderrissen und selbstsüchtigen Gewinn daraus machten.(Während Russland sich auf den Einsatz taktischer Atomwaffen vorbereitet, wissen Millionen von Ihnen nicht einmal, dass Sie in einem Dritten Weltkrieg sterben werden)

Wir werden nicht zulassen, dass das noch einmal passiert. Wir werden sowohl unser Volk als auch unsere Staatlichkeit vor jeglichen Bedrohungen schützen. Einschließlich – durch inneren Verrat.

Und was uns gegenübersteht, ist genau ein Verrat. Übermäßige Ambitionen und persönliche Interessen führten zum Verrat. Um unser Land, unser Volk und die Sache zu verraten, für die die Kämpfer und Kommandeure der Wagner-Gruppe Seite an Seite mit unseren anderen Einheiten und Untereinheiten kämpften und starben.

Die Helden, die Soledar und Artjomowsk, die Städte und Gemeinden des Donbass, befreiten, kämpften und gaben ihr Leben für Noworossija, für die Einheit der russischen Welt. Ihr Name und ihr Ruhm wurden auch von denen verraten, die versuchen, einen Aufstand zu organisieren und das Land in Anarchie und Brudermord zu treiben. Am Ende besiegt und sie kapitulierten.

Ich wiederhole: Jeder innere Aufruhr ist eine tödliche Bedrohung für unsere Staatlichkeit, für uns als Nation. Das ist ein Schlag für Russland, für unser Volk.

Und unsere Maßnahmen zum Schutz des Vaterlandes vor einer solchen Bedrohung werden hart sein. Alle, die bewusst den Weg des Verrats eingeschlagen haben, die einen bewaffneten Aufstand vorbereitet haben, den Weg der Erpressung und terroristischer Methoden eingeschlagen haben, werden unweigerlich bestraft und müssen sich sowohl vor dem Gesetz als auch vor unserem Volk verantworten.

Die Streitkräfte und andere Regierungsbehörden haben die notwendigen Befehle erhalten, und in Moskau, der Region Moskau und einer Reihe anderer Regionen werden derzeit zusätzliche Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung eingeführt.

Es werden auch entscheidende Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage in Rostow am Don ergriffen. Es bleibt schwierig, tatsächlich ist die Arbeit der zivilen und militärischen Behörden blockiert.

Als Präsident Russlands und Oberbefehlshaber, als Bürger Russlands werde ich alles tun, um das Land zu verteidigen, die verfassungsmäßige Ordnung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit der Bürger zu schützen.

Derjenige, der den militärischen Aufstand organisierte und vorbereitete, der die Waffen gegen seine Mitstreiter erhob, verriet Russland. Und sie werden dafür verantwortlich sein.

Und ich fordere diejenigen, die in dieses Verbrechen hineingezogen werden, auf, keinen fatalen und tragischen, einzigartigen Fehler zu begehen, sondern die einzig richtige Entscheidung zu treffen – sich nicht mehr an kriminellen Handlungen zu beteiligen.

Ich glaube, dass wir bewahren und verteidigen werden, was uns lieb und heilig ist, und dass wir gemeinsam mit unserem Vaterland alle Prüfungen überwinden und noch stärker werden werden.

„Wagner“ marschiert in Rostow ein – Durchsuchungen in Sankt Petersburg

Die Söldnergruppe „Wagner“ ist in der Nacht im südrussischen Rostow am Don einmarschiert und hat dort offenbar den Stab der russischen Armee besetzt. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat das Vorgehen als bewaffnete Meuterei qualifiziert und Strafverfahren eingeleitet.

Teile der Söldnergruppe „Wagner“ sind unter Führung des Wagner-Gründers Jewgeni Prigoschin in der Nacht in die südrussische Großstadt Rostow am Don einmarschiert. Dabei haben sie den Stab der russischen Armee umstellt und halten ihn offenbar besetzt. Videoaufnahmen zeigen gepanzerte Fahrzeuge rund um das Gebäude.

Prigoschin veröffentlichte ein Videostatement, in dem er behauptet, dass seine Einheiten auch den militärisch wichtigen Flughafen der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben.

In sozialen Netzwerken tauchte zudem ein Video auf, das Prigoschin mit Russlands Vize-Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow zeigen soll. Darin ist zu hören, wie der Söldnerchef mit einem Vormarsch nach Moskau droht, sollten sich Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow vor ihm verstecken.

Militärblogger berichten, dass am frühen Morgen der stellvertretende russische Verteidigungsminister und der stellvertretende Chef des Generalstabs vor Ort eingetroffen sind und Verhandlungen mit Prigoschin und seinen Leuten aufgenommen haben.

Der Verkehr in der Innenstadt von Rostow wird umgeleitet, für das Wochenende geplante Veranstaltungen wurden zum Teil abgesagt. Ansonsten scheint das Leben in der Millionenstadt weitgehend normal zu verlaufen. Prigoschin erklärte weiter, dass seine Kämpfer auch die Arbeit des Armeestabs und des Flughafens nicht behindern würden.

In Sankt Petersburg sind am frühen Morgen Vertreter von Sicherheitsorganen am Firmensitz der Wagner-Gruppe vorgefahren, wie die örtliche Nachrichtenplattform Fontanka meldet. Nach ihren Informationen sollen dort inzwischen Durchsuchungen begonnen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation hat das Vorgehen von Prigoschin als bewaffnete Meuterei qualifiziert und Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.

Die aktuellen Vorgänge sind die Zuspitzung eines seit Monaten schwelenden Konflikts zwischen dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation und der privatwirtschaftlich geführten Söldnergruppe „Wagner“. Prigoschin hat immer wieder behauptet, dass das Verteidigungsministerium und der Generalstab die Wagner-Gruppe etwa bei der Verteilung von Munition benachteiligen würden. Das Verteidigungsministerium widersprach diesen Darstellungen.

Am Freitag teilte Prigoschin mit, es habe einen Luftangriff auf ein Ausbildungslager von „Wagner“ gegeben. Er beschuldigte das Verteidigungsministerium, dafür verantwortlich zu sein. Dieses bestritt wiederum jegliche Angriffe gegen die Stellungen der Wagner-Einheiten.

Am späten Freitagabend hatte Prigoschin ein Audiostatement veröffentlicht, in dem er verkündete, dass der Kommandierendenrat von „Wagner“ beschlossen habe, „die Verantwortlichen zur Rede“ zu stellen. Er warnte davor, sich seinen Leuten „in den Weg zu stellen“.

In der Nacht haben sich zwei führende Militärs, darunter General Surowikin, an die „Wagner“-Söldner gewandt und vor einer Beteiligung an der Meuterei gewarnt. Sie schade dem Ansehen Russlands und schwäche seine Möglichkeiten an der Front.

In Moskau und anderen Landesteilen wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Die Lage ist weitgehend ruhig.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 24.06.2023